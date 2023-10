Die „Bösen“ – Palästinenser, Russen, Klimaskeptiker und Coronaleugner. Dualistische Sichtweise des einfachen Gemüts

Von Uwe Froschauer

Menschen benötigen zur Orientierung oftmals eine dualistische Sichtweise. Sie denken in Kategorien wie „Gut“ oder „Böse“, „Richtig“ oder „Falsch“, „Stark“ oder „Schwach“. Sie leben in einer „Entweder-oder-Welt“. Wenn mein Bruder Willi und ich als kleine Buben einen Western oder Abenteuerfilm ansahen, war es für uns immer wichtig festzustellen, wer denn die Guten, und wer die Bösen seien. Wir haben sehr stark in den Kategorien „Entweder – Oder“ gedacht. Es gab nur schwarz oder weiß. In amerikanischen Western wurden Indianer meist als böse, weiße-massakrierende Monster, und weiße Siedler beispielsweise als die Guten dargestellt. Dass die Weißen den Indianern ihr Land weggenommen, und die Ureinwohner unterdrückt und dezimiert haben, war uns damals nicht bewusst. Mit Israel und Palästina läuft das ähnlich. Für kleine Jungs ist das auch okay, wenn sie versuchen etwas Ordnung, etwas Struktur in die Unübersichtlichkeit ihrer reizüberfluteten