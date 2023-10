Strategische Stabilität: USA unterbreiten Russland inoffizielle Vorschläge

Von Alexander Männer

Ungeachtet der Spannungen um die Ukraine und anderer geopolitscher Streitfragen stehen die Vereinigten Staaten und Russland offenbar in Kontakt bezüglich der strategischen Sicherheit. Wie die Zeitung Izvestia unter Berufung auf das russische Außenministerium am Mittwoch berichtete, haben die USA der russischen Seite informell ihre Vorschläge zu Fragen der strategischen Stabilität und Rüstungskontrolle vorgelegt, die in Moskau derzeit geprüft werden.

Laut dem russischen Vize-Außenminister Sergej Rjabkow beinhaltet die US-amerikanische Position jedoch keine neuen Elemente. Es handelt sich um eine bekannte Position, die einfach zusammengestellt wurde. Demnach schlagen die USA zum Beispiel vor, „den Dialog über strategische Stabilität und Rüstungskontrolle auf eine