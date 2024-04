Die Bombardierung des iranischen Konsulats in Damaskus durch Israel war ein strategischer Fehler

Israel hat die Eskalationsleiter nicht mehr in der Hand, da sein dreister Angriff den Iran unter Druck setzt, zumindest symmetrisch mit einem eigenen Angriff auf ein israelisches Konsulat zu antworten. Je nachdem, ob dies geschieht und wie schwerwiegend der Angriff ist, könnte sich Israel dann zu einer weiteren Eskalation gedrängt fühlen und damit einen unkontrollierbaren Kreislauf in Gang setzen, der sich bis zum schlimmsten Fall hochschaukeln könnte.

Israel bombardierte am Montag das iranische Konsulat in Damaskus in einem kühnen Angriff, bei dem mehrere hochrangige IRGC-Ziele getötet wurden. Der Iran schwor, den Tod der Opfer zu einem Zeitpunkt und an einem Ort seiner Wahl zu rächen, wozu er nach diesem eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht auf die eine oder andere Weise gedrängt wird. Ausländische diplomatische Einrichtungen sind nach dem Wiener Übereinkommen geschützt, und Israel weiß das nach früheren Angriffen auf seine eigenen Einrichtungen, die mit dem Iran in Verbindung standen, sehr gut.

Das war wohl ein strategischer Fehler und vielleicht einer der größten, da Israel die Hamas im Gazastreifen militärisch besiegt, allerdings auf Kosten der dortigen Zivilbevölkerung, die kollektiv durch ethnische Säuberung, Hungersnot und Völkermord bestraft wurde. Diese humanitären und rufschädigenden Kosten wurden von Bibi im Interesse der Sicherheit als lohnenswert erachtet, doch nun könnte er die Sicherheit seines Landes gerade zu dem Zeitpunkt verschlechtert haben, an dem er kurz davor steht, den Sieg in Gaza zu erklären.

Die Eröffnung einer zweiten Front durch die Houthis reichte nicht aus, um den israelischen Feldzug zu stoppen, während die Hisbollah bisher zögerte, eine dritte Front zu eröffnen, die das Risiko einer “gegenseitig gesicherten Zerstörung” mit sich bringen würde. Im benachbarten Jordanien kam es in letzter Zeit zu Unruhen, die von der Hamas und den Muslimbrüdern angezettelt wurden, die aber aufgrund der jahrelangen Ausbildung der Sicherheitskräfte durch den Westen wahrscheinlich überschaubar bleiben, so dass auch in diesem Königreich wahrscheinlich keine weitere Front entstehen wird.

Ohne einen totalen Krieg der Hisbollah gegen Israel und/oder ein Abgleiten Jordaniens in einen Konflikt nach libyschem Vorbild, der auf das Westjordanland übergreift, wird Israel seine Zerstörung der Hamas im Gazastreifen vollenden. Dies war jedoch der Stand der Dinge bis zu dem kühnen Angriff vom Montag, denn jetzt fühlt sich der Iran unter Druck gesetzt, eine Eskalation herbeizuführen, die das Risiko mit sich bringt, eine weitere Front zu eröffnen. Dies könnte beispielsweise geschehen, wenn er die Hisbollah auffordert, in einer Weise zu reagieren, die ungewollt eine israelische Überreaktion auslöst, die dann zu einem totalen Krieg führt.

Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass der IRGC, die Hisbollah und/oder verbündete irakische Kämpfer Jordanien im Rahmen eines hybriden Krieges ins Visier nehmen, um den Zusammenbruch des Landes herbeizuführen und so eine unmittelbare nationale Sicherheitskrise an Israels Ostgrenzen zu provozieren, die den Großteil der israelischen Streitkräfte im Handumdrehen aus dem Gazastreifen abziehen könnte. Ungeachtet dessen, was viele Alt-Media-Kommentatoren in den letzten sechs Monaten behauptet haben, will Israel keine “gegenseitig gesicherte Zerstörung” riskieren, indem es einen Krieg gegen die Hisbollah und/oder den Iran führt.

Wenn es dazu Lust gehabt hätte, dann hätte es mit überwältigenden Erstschlägen gegen sie vorgehen können, um ihre Führung zu enthaupten und möglichst viele ihrer Offensivwaffen zu zerstören, bevor sie sich auf den darauf folgenden Vergeltungsschlag vorbereitete. Die Zeit dafür ist jedoch längst verstrichen, denn der günstigste Zeitpunkt wäre direkt nach dem Angriff der Hamas am 7. Oktober gewesen und nicht erst ein halbes Jahr später, wenn sich die Gegner Israels noch mehr auf diese Möglichkeit vorbereitet haben, als sie es ohnehin schon waren.

Israel hat jedoch nicht mehr die Kontrolle über die Eskalationsleiter, da sein gewagter Angriff den Iran unter Druck setzt, zumindest symmetrisch mit einem eigenen Angriff auf ein israelisches Konsulat irgendwo zu antworten. Je nachdem, ob dies geschieht und wie schwerwiegend der Angriff ist, könnte sich Israel dann zu einer Eskalation gedrängt fühlen und so einen unkontrollierbaren Kreislauf in Gang setzen, der sich bis zum schlimmsten Fall hochschaukeln könnte. In diesem Fall wird ein überwältigender Erstschlag durch eine der beiden Seiten sehr viel wahrscheinlicher als zuvor.

Dies kommt für Israel zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da es seine Kampagne gegen die Hamas abschließt und sich auf die Zukunft des Gazastreifens nach dem Konflikt vorbereitet, die laut Axios darin bestehen könnte, dass eine multinationale arabische Militärtruppe die Verantwortung für die Durchsetzung der Gesetze und humanitäre Aktivitäten übernimmt. Es ist unwahrscheinlich, dass dies inmitten einer größeren Eskalation zwischen Israel und seinen Gegnern von der Widerstandsachse geschieht, was dazu führen könnte, dass sich die oben erwähnte Kampagne noch länger hinzieht, mit wachsenden physischen, finanziellen und rufschädigenden Kosten.

Hätte Israel das iranische Konsulat in Damaskus nicht bombardiert, bräuchte es sich keine Sorgen zu machen, dass sein bevorstehender militärischer Sieg mit enormen humanitären und anderen Kosten verbunden wäre, die Bibi im Namen der Sicherheit für wert erachtet. Seine Pläne sind jetzt viel ungewisser als je zuvor, da niemand weiß, ob, wann oder wie der Iran auf diesen kühnen Angriff reagieren wird, aber sollte die Vergeltung eher früher als später erfolgen, könnte dies wirklich einen Wendepunkt darstellen.