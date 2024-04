Durchgesickerte Handy-Standortdaten enthüllen: 200 mysteriöse Gäste auf Epsteins „Pädo-Insel

Daten von rund 200 Mobiltelefonen enthüllen die Aktivitäten der Besucher von Jeffrey Epsteins berüchtigter „Pädophilen-Insel“. Die Telefone wurden in 80 Städten auf der ganzen Welt geortet.

Die Daten, die dem Magazin Wired zur Verfügung gestellt wurden, stammen von der kürzlich in Konkurs gegangenen Firma Near Intelligence.

Laut Wired wurden Mobiltelefone in geschlossenen Wohnanlagen in Michigan und Florida, in Häusern in Martha’s Vineyard und Nantucket sowie in einem Nachtklub in Miami verfolgt.

Die Daten reichen von Juli 2016 bis zum 6. Juli 2019, als Epstein zum zweiten Mal verhaftet wurde.

Wired nennt keine genauen Orte, die zur Identifizierung von Personen verwendet werden könnten, „um die Privatsphäre all jener zu schützen, die nicht an Epsteins Verbrechen beteiligt waren“.

Das Magazin stellt jedoch fest, dass es wohlhabenden und einflussreichen Personen angesichts der vielen Reisen, die sie unternahmen, egal zu sein schien, dass Epstein ein verurteilter Sexualstraftäter war.

Außerdem wurden Telefongespräche zu Epsteins Ranch in New Mexico und seiner Villa in Palm Beach zurückverfolgt, wo er mehrere minderjährige Mädchen sexuell missbraucht haben soll.

Die Datenbank enthält keine Orte in Europa, da die Bürger hier durch Datenschutzgesetze geschützt sind.

Der amerikanische Finanzier wurde 2019 tot in seiner Zelle aufgefunden, während er auf seinen Prozess wegen sexuellen Missbrauchs wartete.

Seine ehemalige Geliebte Ghislaine Maxwell wurde im Dezember 2021 in New York wegen Menschenhandels mit minderjährigen Mädchen, die Sex mit Epstein hatten, schuldig gesprochen und 2022 zu 20 Jahren Haft verurteilt.