Die Bombe von Robert F. Kennedy, Jr: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie

childrenshealthdefense.org: In meinem neuesten Buch – „Der wahre Anthony Fauci: Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen die Demokratie und die öffentliche Gesundheit“ werfe ich einen eingehenden Blick auf die katastrophalen Folgen von Dr. Anthony Faucis 50-jähriger Herrschaft als Amerikas Zar der öffentlichen Gesundheit. Das Buch, das am 9. November erscheinen wird, kann ab sofort vorbestellt werden.

Am 9. November wird der Vorsitzende von Children’s Health Defense, Robert F. Kennedy, Jr. sein neues Buch „The Real Anthony Fauci“ veröffentlichen: „Bill Gates, Big Pharma und der globale Krieg gegen Demokratie und öffentliche Gesundheit“.

Als Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) vergibt Dr. Anthony Fauci jährlich 6,1 Milliarden Dollar an Steuergeldern für die wissenschaftliche Forschung.

Die Recherchen, die ich für mein neues Buch durchgeführt habe, zeigen, wie Faucis gigantische jährliche Ausgaben es ihm ermöglichen, das Thema, den Inhalt und das Ergebnis der wissenschaftlichen Gesundheitsforschung weltweit zu diktieren.

Diese jährlichen Auszahlungen erlauben es Fauci auch, diktatorische Kontrolle über die Armee von „Wissens- und Innovations“-Führern auszuüben, die die „unabhängigen“ Bundesgremien bevölkern, die Medikamente und Impfstoffe genehmigen und in Auftrag geben – einschließlich der Ausschüsse, die die Notfallzulassung der COVID-19-Impfstoffe genehmigten.

Fauci nutzt die ihm zur Verfügung stehende finanzielle Macht, um außerordentlichen Einfluss auf Krankenhäuser, Universitäten, Fachzeitschriften und Tausende einflussreicher Ärzte und Wissenschaftler auszuüben – deren Karrieren und Institutionen er ruinieren, fördern oder belohnen kann.

Dies sind dieselben Ärzte, die in Nachrichtensendungen auftreten, auf den Meinungsseiten einflussreicher Medien veröffentlichen und die offiziellen Darstellungen des Pharmakartells ausarbeiten und verteidigen.

Fauci erfüllt nur selten die traditionellen Aufgaben, die das NIAID eigentlich zu erfüllen hätte: Nämlich die Ursachen für die explodierenden Epidemien von Allergie- und Autoimmunkrankheiten zu erforschen. Das beweist unter anderem die Tatsache, dass unter seiner Leitung die chronischen Krankheiten von Kindern von 1,8%, als Fauci in den 1960er Jahren zum NIAID kam, auf heute 54% angestiegen sind. Dabei hatte der US-Kongress den NIAID ursprünglich damit beauftragt, chronische Krankheiten zu verhindern.

Anstatt sich mit der Zunahme chronischer Krankheiten zu befassen, verwandelte Fauci das NIAID von einem Weltklasse-Regulator in einen Produkt-Inkubator für Big Pharma, indem er neue Medikamente und Impfstoffe entwickelte, für die er, seine Behörde und seine Mitarbeiter oft Patente und Lizenzgebühren erhalten.

So werden Fauci und vier seiner handverlesenen Stellvertreter zusammen mit Moderna an Millionen von Dollar an Lizenzgebühren aus dem Verkauf des COVID-Impfstoffs von Moderna beteiligt sein, der gemeinsam von Moderna und dem NIAID entwickelt wurde.

Fauci hat sich selbst zum führenden Verfechter des „Agency Capture“ gemacht – der Unterwanderung der Demokratie und der öffentlichen Gesundheit durch die Pharmaindustrie.

Wie „The Real Anthony Fauci“ enthüllt, hat Fauci stetig nach oben hin versagt. Sein Vermächtnis ist eine Nation, die immer mehr Arzneimittel verwendet, fast dreimal mehr für verschreibungspflichtige Medikamente bezahlt als die Menschen in Dutzenden anderer Länder und schlechtere Gesundheitsergebnisse und eine kränkere Bevölkerung hat als andere reiche Nationen.

Heute sind verschreibungspflichtige Medikamente – von denen viele von den National Institutes of Health (NIH) während Faucis Amtszeit am NIAID des NIH entwickelt wurden – die dritthäufigste Todesursache in den USA.

Mein Buch enthüllt auch, wie Fauci und seine Mitstreiter in der Pharmaindustrie von Krankheit profitieren – aber nicht so sehr von guter Gesundheit.

50 Jahre als der „J. Edgar Hoover der öffentlichen Gesundheit“

Fauci hat ein halbes Jahrhundert in seinem Regierungsamt überlebt – er ist der J. Edgar Hoover des öffentlichen Gesundheitswesens – indem er vor den Interessen der Pharmaindustrie katzbuckelte (und von ihnen profitierte).

Er begann seine Karriere während der frühen AIDS-Krise, indem er sich mit Pharmaunternehmen zusammentat, um sichere und wirksame, nicht patentgeschützte therapeutische Behandlungen für AIDS zu sabotieren.

Fauci inszenierte betrügerische Studien und setzte dann die Regulierungsbehörden der US Food and Drug Administration (FDA) unter Druck, eine tödliche Chemotherapie zu genehmigen, von der er wusste, dass sie gegen AIDS wertlos war.

Die FDA stufte AZT als zu giftig für den menschlichen Gebrauch ein. Viele Forscher behaupten heute, dass AZT weit mehr Menschen getötet hat als AIDS.

Dank Faucis korrupter Intervention wurde AZT mit 10.000 Dollar pro Patient und Jahr zum teuersten kommerziellen Medikament der Geschichte – ein Medikament, das GlaxoSmithKline Milliarden einbrachte.

Fauci verstieß wiederholt gegen Bundesgesetze, um seinen Pharmapartnern zu erlauben, verarmte und dunkelhäutige Kinder als Laborratten in tödlichen Experimenten mit giftigen AIDS- und Krebs-Chemotherapien einzusetzen.

Im Jahr 2005 zitierte der Kongress seine Behörde wegen ständiger Verstöße gegen Bundesgesetze bei verbotenen Experimenten an schwarzen und hispanischen Waisenkindern in Pflegeheimen in New York und sechs anderen Bundesstaaten.

Faucis lange Liste von unethischen und völkermörderischen Experimenten an Afrikanern hat auf dem ganzen Kontinent Chaos und Tragödien verursacht, insbesondere für Kinder und schwangere Mütter.

Jeder der von Fauci und Bill Gates finanzierten Impfstoffe – Polio, DPT, Malaria, Meningitis, Tetanus und HIV – verursachte wahrscheinlich weit mehr Verletzungen und Todesfälle auf der ganzen Welt als sie verhinderten.

Die sorgfältig aufgebaute Pharma-Fauci-Gates-Allianz

Anfang 2000 schüttelten sich Fauci und Gates in der Bibliothek von Gates‘ 147-Millionen-Dollar-Villa in Seattle die Hände und besiegelten damit eine Partnerschaft, die darauf abzielte, ein zunehmend profitables globales Impfstoffunternehmen mit einem Volumen von 60 Milliarden Dollar und unbegrenztem Wachstumspotenzial zu kontrollieren.

Im Jahr 2009 trat Gates vor die Vereinten Nationen und rief das „Jahrzehnt der Impfstoffe“ aus. Er verpflichtete sich, 10 Milliarden Dollar für den Aufbau einer regulatorischen, politischen, medialen und praktischen Infrastruktur bereitzustellen, mit dem Ziel, die gesamte Weltbevölkerung bis 2020 mit Mehrfachimpfungen zu impfen.

Durch finanzielle Hebelwirkung und sorgfältig gepflegte persönliche Beziehungen zu Staatsoberhäuptern und führenden Medien und sozialen Einrichtungen übt die Allianz Pharma-Fauci-Gates die Herrschaft über die globale Gesundheitspolitik aus.

Gates und Fauci verfügen nun über weitreichenden Einfluss und eine beispiellose Macht, um die Weltwirtschaft lahmzulegen, Bürger- und Verfassungsrechte abzuschaffen, polizeistaatliche Überwachung einzuführen und die größte Umverteilung des globalen Reichtums in der Geschichte der Menschheit nach oben zu bewirken.

In meinem Buch lege ich offen, wie Fauci, Gates und ihre Kollaborateure:

eine Reihe betrügerisch erfundener globaler Pandemien erfunden und als Waffe eingesetzt haben, darunter die Vogelgrippe (2005), die Schweinegrippe (2009) und Zika (2015-2016), um neuartige Impfstoffe zu verkaufen, ihre Pharmapartner zu bereichern und die Macht von Technokraten des öffentlichen Gesundheitswesens und Gates‘ Entourage internationaler Agenturen zu stärken.

in Zusammenarbeit mit dem Pentagon, dem chinesischen Militär und einer zwielichtigen Kabale von Biowaffen-Gaunern „gain-of-function“-Experimente zur Züchtung pandemischer Superbakterien in schäbig konstruierten, schlecht regulierten Labors in Wuhan, China, und anderswo durchgeführt, unter Bedingungen, die mit ziemlicher Sicherheit das Entweichen von waffenfähigen Mikroben garantierten.

eine Reihe von vorausschauenden Vorhersagen über die bevorstehende COVID-19-Pandemie gemacht – fast auf den Tag genau. Ihre präzisen Wahrsagungen haben eine kriecherische, gutgläubige und wissenschaftlich ungebildete Presse in Erstaunen versetzt, die Gates und Fauci wie religiöse Götter behandelt, sie vor öffentlicher Kritik schützt und ihre Zweifler als Ketzer und „Verschwörungstheoretiker“ verunglimpft. Die anbetenden Mainstream-Medien haben Faucis Verschwörung unterstützt, um die Ursprünge von COVID im Labor in Wuhan zu vertuschen.

mit Regierungstechnokraten, Militär- und Geheimdienstplanern und Gesundheitsbeamten aus den USA, Europa und China zusammen, um ausgeklügelte Pandemie-„Simulationen“ und „Germ Games“ zu veranstalten. Übungen wie diese, die vom globalen Vorbereitungs-Monitoring Board gefördert wurden, legten den Grundstein für die Durchsetzung eines globalen Totalitarismus, einschließlich Zwangsverschleierung, Abriegelung, Massenpropaganda und Zensur, mit dem letztendlichen Ziel, die Zwangsimpfung von 7 Milliarden Menschen zu erzwingen.

in jeder ihrer „Simulationen“ Techniken der psychologischen Kriegsführung angewandt, um Chaos zu schaffen, Angst zu schüren, die Wirtschaft zu zerstören, die öffentliche Moral zu vernichten und die individuelle Selbstentfaltung zu unterdrücken – und dann eine autokratische Regierung durchzusetzen.

Schüren der Angst vor der COVID-19-Pandemie

Der „wahre Anthony Fauci“ beschreibt detailliert, wie Fauci, Gates und Konsorten ihre Kontrolle über Medien, wissenschaftliche Zeitschriften, wichtige Regierungs- und regierungsnahe Behörden sowie einflussreiche Wissenschaftler und Ärzte nutzten, um die Öffentlichkeit mit angstbesetzter Propaganda über die Virulenz und Pathogenese von COVID-19 zu überfluten, Debatten zum Schweigen zu bringen und abweichende Meinungen rücksichtslos zu zensieren.

Gates und Fauci kommunizierten während der Abriegelung fast täglich miteinander und stimmten praktisch jede Entscheidung über COVID-19-Gegenmaßnahmen miteinander ab.

Sie stellten die Weltbevölkerung effektiv unter Hausarrest und überschwemmten die Mainstream-Medien und die sozialen Medien mit Propaganda, die darauf abzielte, zu terrorisieren.

Um die Umsetzung der drakonischen Maßnahmen zu rechtfertigen, schürten Gates und Fauci systematisch irrationale Ängste und unterdrückten den gesunden Menschenverstand, um eine Form der Massenpsychose hervorzurufen, die als „Stockholm-Syndrom“ bekannt ist.

Sie weckten in ihren Geiseln Dankbarkeit gegenüber ihren Entführern und den Glauben, dass völliger Gehorsam und bedingungslose Unterwerfung unter einen experimentellen, schlampig getesteten, im Schnellverfahren hergestellten COVID-Impfstoff ohne jegliche Haftung ihre einzige Hoffnung auf eine sichere Flucht aus der Gefangenschaft und eine „Rückkehr zur Normalität“ sei.

Als sich die Pandemie ausbreitete, haben Gates und Fauci:

unterstützten trügerische Modellierungen und Algorithmen, um die Voraussagen über die Opferzahlen für COVID-19 absichtlich zu übertreiben und drakonische Abriegelungen zu rechtfertigen.

haben gefälschte PCR-Tests zugelassen, um die Zahl der COVID-Fälle absichtlich um etwa 90 % zu erhöhen.

erleichterte die Verabschiedung neuer, noch nie dagewesener Anweisungen für Gerichtsmediziner, COVID in betrügerischer Absicht als Todesursache „auf der Sterbeurkunde für alle Verstorbenen anzugeben, bei denen die Krankheit den Tod verursacht hat oder von denen angenommen wird, dass sie ihn verursacht oder dazu beigetragen haben“ – mit oder ohne positiven COVID-19-Test.

alle frühen COVID-19-Behandlungen wie Hydroxychloroquin und viele andere Mittel, die die Pandemie schnell hätten beenden und Hunderttausende von Menschenleben hätten retten können, diskreditiert.

Während der COVID-Krise führte Faucis Politik vorhersehbar dazu, dass die USA 20 % der weltweiten COVID-Todesfälle zu verantworten hatten, obwohl sie nur 4,2 % der Weltbevölkerung ausmachten – ein weiteres Beispiel für Faucis Versagen.

Wie mein Buch deutlich macht: Faucis COVID-Politik hat auch einen neuen heimtückischen Autoritarismus hervorgebracht – und Amerika auf eine düstere Zukunft als düsterer totalitärer Sicherheits- und Überwachungsstaat zugesteuert.

Das Buch kann hier vorbestellt werden.