Die britische Hotline für Kindesmissbrauch wurde während des Lockdowns fast 85.000 Mal kontaktiert

Eine britische Kinderhilfswerkstatt gibt an, dass die Anzahl der Nachrichten und Anrufe an ihre Hotline im letzten Jahr der Sperrung auf Rekordniveau gestiegen ist. Die am häufigsten geäußerten Bedenken betrafen Vernachlässigung, psychische Gesundheit der Eltern sowie körperlichen und geistigen Missbrauch. So ein Bericht der BBC.

Das Kinderhilfswerk Der nationalen Gesellschaft zur Verhütung von Grausamkeit gegenüber Kindern (NSPCC) sagt, dass Anrufe und Nachrichten an ihre Hotline während der Pandemie auf Rekordniveau gestiegen sind. Im Jahr bis März 2021 wurde die Hotline fast 85.000 Mal kontaktiert, ein Plus von 23% gegenüber dem Vorjahr. Die Zahlen verstärken die Befürchtungen, dass Kinder, die während der Sperrung nicht zur Schule gehen konnten, anfälliger für Missbrauch und Vernachlässigung waren, so der NSPCC. Der Generaldirektor Sir Peter Wanless sagt, dass die Wiederherstellungspläne der Regierung den Schaden angehen müssen, dem Kinder möglicherweise ausgesetzt waren. „Wir haben aus erster Hand von dem immensen Druck gehört, dem Familien während der Pandemie ausgesetzt waren, und von dem hohen Tribut, der Kinder und Jugendliche gefordert hat. „Für einige Kinder war dies Missbrauch, Trauer und andere Schäden“, sagte Sir Peter. Von den 85.000 Kontakten zur Hotline führte laut NSPCC fast die Hälfte (47%) zu einer Überweisung – zum Beispiel an die Polizei oder an Kinderdienste. Die am häufigsten geäußerte Besorgnis betraf das Verhalten von Erwachsenen oder Eltern, einschließlich: ~ Missbrauch von Alkohol oder anderen Substanzen ~ häusliche Gewalt ~ elterliche psychische Gesundheit Weitere aufgeworfene Fragen waren Vernachlässigung, körperliche und emotionale Misshandlung.

Der Generaldirektor von NSPCC sagte, Kinder sollten in den Mittelpunkt der Pläne der Regierung zur Wiederherstellung nach der Sperrung gestellt werden. Die Ergebnisse dieser Wohltätigkeitsorganisation spiegeln frühere Berichte über die „Pandemie psychischer Gesundheitsprobleme“ bei Kindern infolge von Sperren wider, die nicht nur durch häusliche Gewalt, sondern auch durch das Verbot des sozialen Kontakts und beispielsweise die Schließung von Kinderspielplätzen verursacht wurden.