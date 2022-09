Die britische Regierung experimentiert mit afrikanischen verarmten Kindern und gibt ihnen Würmer, Heuschrecken und Fliegen zu essen.

Die britische Regierung finanziert Projekte, bei denen Afrikaner, darunter auch Kinder im Schulalter, in randomisierten Versuchen Insekten züchten und verzehren, um deren Auswirkungen zu bewerten.

Das United Kingdom Research and Innovation (UKRI) – eine Tochtergesellschaft des britischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie und Industriestrategie – ist für die Unterstützung der Projekte in der Demokratischen Republik Kongo und Simbabwe zuständig.

Mit einem Zuschuss von rund 320.000 Dollar vom Entwicklungshilfeministerium werden Forscher in Simbabwe mit der Verwendung von Mopane-Würmern in Brei für Kinder in Schulen experimentieren. Arme Kinder im Alter von sieben bis 11 Jahren in den Städten Gwanda und Harare werden mit dem aus den Raupen gewonnenen Brei gefüttert, der den Forschern zufolge reich an Vitaminen und Mineralien ist.

Schließlich wird eine randomisierte Studie durchgeführt, um zu vergleichen, ob Kinder, die Insekten verzehren, bessere schulische Leistungen erbringen als ihre Altersgenossen.

In der Demokratischen Republik Kongo werden Forscher einen Zuschuss von rund 55 000 Dollar verwenden, um „die Produktion von Insekten für die menschliche Ernährung und für die Herstellung von Tierfutter zu fördern“, heißt es in einer Zusammenfassung auf der Website des Foreign, Commonwealth and Development Office’s Development Tracker. Die Mittel werden von der Catholic Agency for Overseas Development (Cafod) bereitgestellt.

Zu den Insekten, die zum Verzehr angeboten werden, gehören Raupen, Wanderheuschrecken und schwarze Soldatenfliegen. Das Projekt, das im März begann und im Dezember abgeschlossen sein wird, ist eine Reaktion auf die Wasserknappheit, die angeblich auf die Umweltbelastung durch die Tierhaltung zurückzuführen ist.

Es ist unklar, ob die Schlussfolgerungen aus der Arbeit in Afrika auch im Vereinigten Königreich Anwendung finden werden, obwohl Experten auf diesem Gebiet, die von den Mainstream-Medien befragt wurden, dies für wahrscheinlich halten.

Dr. Sarah Beynon zum Beispiel, die Gründerin der Bug Farm in Pembrokeshire und akademische Entomologin, behauptete im Gespräch mit The Guardian, dass diese Hilfsprojekte „ein sicherer Weg sind, um Leben zu retten und die Ernährung der ärmsten Menschen auf dem Planeten Erde zu verbessern“.

„Wir ermutigen auch die Menschen in den Industrieländern aktiv dazu, Insekten in ihre Ernährung aufzunehmen“, fügte sie hinzu.

„Angesichts einer Bevölkerung, deren Appetit die planetarischen Grenzen bei weitem überschreiten wird, und angesichts der Tatsache, dass die derzeitige Landwirtschaft die biologische Vielfalt dezimiert und das Klima verändert, haben wir keine andere Wahl, als die Art und Weise zu ändern, wie wir Lebensmittel produzieren und konsumieren … und auch unsere Ansichten zu diesem Thema“, so Dr. Benyon weiter.

Ähnlich äußerte sich ein Sprecher des UKRI:

Wir unterstützen spezifische Forschungsprojekte mit finanziellen Mitteln, aber wir gehen davon aus, dass die gewonnenen Erkenntnisse und das Wissen den Bürgern auf der ganzen Welt zugutekommen werden, unabhängig von ihrem wirtschaftlichen Status. Die Vorteile des Verzehrs von Insekten in Bezug auf Proteine und Umwelt sind weltweit bekannt.

Der aufgedeckte Zuschuss ist das jüngste Beispiel dafür, dass Umwelt und Klima als Vorwand genutzt werden, um radikale Veränderungen bei der traditionellen Ernährung und den landwirtschaftlichen Praktiken durchzusetzen.