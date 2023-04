Die britische Regierung gibt stillschweigend zu, dass die COVID-Impfstoffe in Großbritannien Menschen im erwerbsfähigen Alter in Rekordzahlen umbringen

Ihr völliges Schweigen zu den überhöhten Todeszahlen im Vereinigten Königreich sagt alles, was man wissen muss. Es gibt keinen anderen Eingriff, der solche Zahlen verursacht haben könnte. Deshalb schweigen sie auch.

Dieses Video von John Campbell wurde vor 3 Monaten veröffentlicht und zeigt einen atemberaubenden Anstieg der überzähligen Todesfälle von 4.700 auf 26.300. Das ist ein 5,6-facher Anstieg. Das ist kein statistisches Rauschen. Etwas hat das verursacht. Aber die britischen Behörden schweigen dazu. Es gibt nur eine einzige Sache, die dies verursachen könnte: der COVID-Impfstoff. Dies steht auch im Einklang mit dem Schweigen der Behörden.

Zusammenfassung

Das obige Video, Exzessive Todesfälle bei jungen Erwachsenen, 2022 Daten von John Campbell, wurde vor 3 Monaten ausgestrahlt.

Hier sind einige der Höhepunkte:

2:46 – 3:11 Die Sterblichkeitsrate der 20- bis 44-Jährigen liegt bei 7,8 % im Vergleich zu 2,5 % bei den älteren Menschen (75 bis 84 Jahre)… John sagt: „Das ist ein gewaltiger Unterschied“, denn junge Menschen sollten nicht sterben, und es ist ungewöhnlich, dass die Sterblichkeitsrate bei ihnen dreimal so hoch ist wie bei den älteren Menschen. Dann sagt er: „Die Regierung MUSS eine Erklärung dafür geben; es ist einfach unglaublich.“ Das ist richtig! Aber sie schweigen. Und genau das ist das Problem.

3:50 – 4:45 Im Jahr 2022 gab es 31.000 zusätzliche Todesfälle. Die Verteilung war sehr, sehr seltsam. Die meisten dieser Todesfälle waren nicht auf COVID zurückzuführen. Die Verteilung betrug 4.700 in der ersten Hälfte und 26.300 in der zweiten Hälfte. Die Zahl der Todesfälle war also in der zweiten Hälfte 5,7 Mal höher. Das ist enorm und MUSS auf etwas zurückzuführen sein. Was ist es? Die Behörden hüllen sich in Schweigen.

6:57 – 7:18: „Dies führte zu mehr überzähligen Todesfällen in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 als in der zweiten Hälfte irgendeines Jahres seit 2010“

7:15 – 8:05: John vergleicht die 7.000 zusätzlichen Todesfälle in den letzten drei Wochen mit einem Terroranschlag. Wenn 7.000 Menschen in Großbritannien durch einen Terroranschlag getötet würden, gäbe es dann keine Berichterstattung? Warum ist das hier anders? „Kein Mucks“, sagt er.

Seit der Ausstrahlung des Videos haben weder die britischen Behörden noch sonst jemand eine Erklärung abgegeben. Nicht einmal Susan Olivers Hund Cindy hat es gewagt, sich dazu zu äußern.

Das sagt Ihnen alles, was Sie wissen müssen, nicht wahr?

Einführung

Das Vereinigte Königreich ist darauf ausgerichtet, dem COVID-Impfstoff zum Erfolg zu verhelfen, ganz gleich, wie viele Menschen dafür getötet werden müssen.

Die britische MHRA war früher die Arzneimittelaufsichtsbehörde des Vereinigten Königreichs.

Heute hat sich ihre Rolle dahingehend verschoben, dass sie den Impfstoff ermöglicht, was genau das Gegenteil ihrer früheren Rolle als Regulierungsbehörde ist.

Wenn sie eine große Anzahl von Meldungen an das britische Yellow-Card-System (ihre Version von VAERS) sehen, denken sie, dass dies bedeutet, dass das Meldesystem funktioniert (und nicht, dass das Medikament unsicher ist).

Glauben Sie, ich mache Witze? Sehen Sie sich dieses 17-minütige Videosegment des britischen Professors Norman Fenton an (er hat es erst vor ein paar Stunden veröffentlicht, sodass Sie zu den Ersten gehören können, die es sehen).

Als Nächstes sollten Sie sich die Ofcom-Website ansehen. Das ist die staatliche Zensurorganisation, die Medienunternehmen im Vereinigten Königreich reguliert und ihnen hohe Geldstrafen auferlegt, wenn sie gegen das Narrativ verstoßen. Sehen Sie sich an, was sie mit Mark Steyn gemacht haben. OfCom war maßgeblich daran beteiligt, dass Mark Steyn gefeuert wurde. In ihrem Memo hieß es, Steyn habe sich geirrt, aber sie haben nicht die richtige Zahl angegeben. Mit anderen Worten: Sie können erklären, dass man sich irrt, ohne die korrekte Zahl zu nennen. Bequem, nicht wahr?

Das ist der Grund, warum Neil Oliver zum Schweigen gebracht wurde. Es liegt nicht daran, dass Neil Oliver plötzlich glaubt, die Impfstoffe seien sicher.

Die Ofcom wird Sie natürlich nicht für die Verbreitung von Fehlinformationen bestrafen, wenn diese mit der Darstellung der Regierung übereinstimmen. Sehen Sie sich also dieses Video an, das eindeutig falsch und irreführend ist. In dem Video wird behauptet, dass Sie, wenn Sie den Impfstoff von AstraZeneca erhalten haben, in den nächsten 14 Tagen weder sterben noch aus einem Grund ins Krankenhaus eingeliefert werden können. Der Impfstoff macht Sie im Grunde unsterblich. Sie denken daran, ukrainische Soldaten mit AZ zu impfen, da sie in den nächsten 14 Tagen nicht sterben können. Dafür gibt es keine Ofcom-Sanktionen.

Außerdem hat John Campbell jetzt 2 Streiks auf YouTube. Ein weiterer Strike und YouTube wird alles, was er jemals gepostet hat, auslöschen und ihn wegen Verbreitung von Fehlinformationen lebenslang sperren.

Denn so funktioniert Wissenschaft im Vereinigten Königreich, wo es kein verfassungsmäßiges Recht auf freie Meinungsäußerung gibt, wie es in Amerika der Fall war.