Der Abgang von Tucker Carlson bei Fox und die Macht von Big Pharma

Warum sollte Fox News seinen beliebtesten Moderator entlassen? Im Durchschnitt schalteten jeden Abend eine Million Menschen mehr zu Tucker Carlson als zu den Fox-Sendungen vor und nach seiner Sendung. Er hatte viermal so viele Zuschauer wie die 20-Uhr-Show auf CNN, Anderson Cooper 360°. Auf dem Streamingdienst von Fox war er die Nummer eins, und es wird nicht erwartet, dass ein aufsteigender Star des Senders seinen Platz einnehmen wird.

Es war nicht mangelnder Erfolg, der Carlson aus dem Amt drängte, sodass wir nur spekulieren können, warum Fox seinen Hauptmoderator gefeuert hat. Es könnte ein Kampf der Egos zwischen Carlson und den Murdochs gewesen sein. Carlson könnte damit gedroht haben, Sendungen auszustrahlen, die ihnen in Bezug auf die Tonbänder vom 6. Januar, die jüngste Einigung mit Dominion oder die Berichterstattung über Donald Trump missfielen.

Jede dieser Erklärungen würde darauf hindeuten, dass das Ego in der Chefetage über die finanzielle Vernunft triumphiert hat. Carlson ist ein Umsatzbringer, und die Aktien des Unternehmens brachen nach der Ankündigung am Montag ein.

Was aber, wenn es eine rationale wirtschaftliche Erklärung für seine Entlassung gibt? Was wäre, wenn die Eigentümer von Fox ein weitaus größeres Interesse daran haben, Kritik an ihren anderen wirtschaftlichen Beteiligungen zu unterbinden, als am Erfolg der Fernsehabteilung von Fox?

Letzten Mittwoch eröffnete Carlson seine Sendung mit einem Angriff auf die Manipulation der Nachrichtenmedien durch die Pharmaindustrie.

„Manchmal fragt man sich, wie schmutzig und unehrlich unsere Nachrichtenmedien sind“, begann Carlson. „Fragen Sie sich selbst, ob eine Nachrichtenorganisation, die Sie kennen, so korrupt ist, dass sie bereit ist, Ihnen im Namen ihrer größten Werbekunden zu schaden.“

Dann griff Carlson die Nachrichtenmedien an, weil sie „Hunderte Millionen Dollar von großen Pharmakonzernen“ erhielten und „ihre zweifelhaften Produkte in der Sendung bewarben und dabei jeden verleumdeten, der diesen Produkten skeptisch gegenüberstand.“

Fünf Tage später wurde Carlson entlassen. Vielleicht war sein Bekanntheitsgrad nicht groß genug, um das von ihm beschriebene Problem zu überwinden.

Zu den größten Werbekunden von Fox News gehören neben MyPillow auch GlaxoSmithKline (GSK), Novartis und BlackRock.

Vanguard ist mit einem Anteil von 6,9 Prozent der größte institutionelle Eigentümer der Fox Corporation. BlackRock besitzt weitere 4,7 Prozent.

Vanguard und BlackRock sind die beiden größten Anteilseigner von Pfizer. Zusammen besitzen sie über 15 Prozent des Unternehmens.

Vanguard und BlackRock sind die beiden größten Anteilseigner von Johnson & Johnson. Zusammen besitzen sie über 14 Prozent des Unternehmens.

Vanguard und BlackRock sind der zweit- und drittgrößte Anteilseigner von Moderna. Zusammen besitzen sie über 13 % des Unternehmens.

Vielleicht bemerken Sie einen Trend.

Die Beteiligungen von Vanguard und BlackRock an Fox belaufen sich auf weniger als 750 Millionen Dollar. Ihre Investitionen in Johnson & Johnson, Eli Lilly, Pfizer und Merck belaufen sich auf über 225 Milliarden Dollar.

Als Carlson die Pharmaindustrie angriff, griff er dieselben Fonds an, denen sein Sender gehört. Aber diese Investitionen in Big Pharma waren 300 Mal größer als ihre Beteiligung an Fox. Carlson könnte auf eine Landmine getreten sein, als er das Unaussprechliche gegen die verflochtenen wirtschaftlichen Interessen der mächtigsten Unternehmen der Welt aussprach.

Als die Pharmaunternehmen während des Covid die öffentliche Politik übernahmen, gaben sie wesentlich mehr Geld für Werbung und Marketing aus als für Forschung und Entwicklung (F&E).

Im Jahr 2020 gab Pfizer 12 Milliarden Dollar für Vertrieb und Marketing und 9 Milliarden Dollar für F&E aus. Im selben Jahr wendete Johnson & Johnson 22 Mrd. USD für Vertrieb und Marketing und 12 Mrd. USD für FuE auf.

Die Bemühungen der Industrie wurden belohnt. Milliarden Dollar an Werbung führten dazu, dass Millionen von Amerikanern die von Pfizer gesponserten Programme einschalteten. Die Presse warb für ihre Produkte und erwähnte nur selten die Geschichte der ungerechtfertigten Bereicherung, des Betrugs und der strafrechtlichen Verurteilungen von Big Pharma.

Bei der Veröffentlichung des Jahresberichts 2022 von Pfizer betonte CEO Albert Bourla, wie wichtig es sei, dass die Kunden den Pharmariesen „positiv wahrnehmen“.

„2022 war ein Rekordjahr für Pfizer, nicht nur in Bezug auf den Umsatz und den Gewinn pro Aktie, die die höchsten in unserer langen Geschichte waren“, sagte Bourla. „Aber noch wichtiger ist, dass der Prozentsatz der Patienten, die eine positive Wahrnehmung von Pfizer und unserer Arbeit haben.“

Carlson beging die Mediensünde, diese positive Wahrnehmung anzugreifen, und das mag der Grund für seine Entlassung gewesen sein. Unabhängig davon sind die Fakten ein abschreckender Hinweis darauf, dass die etablierten Medien nach wie vor Big Pharma verpflichtet sind und dass ihre Programmgestaltung die Zustimmung der Personen erfordert, die sie eigentlich zur Rechenschaft ziehen sollen.

Hier ist seine Sendung fünf Tage vor seiner Entlassung.