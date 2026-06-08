Die britische Regierung plant im Einklang mit den großen Tech-Konzernen die Einführung einer digitalen ID auf jedem Smartphone

Von Tyler Durden

Verfasst von Steve Watson via Modernity,

Die britische Labour-Regierung treibt ihren Angriff auf die digitale Privatsphäre unter dem altbekannten Vorwand des Kinderschutzes voran. Aus der Presse durchgesickerte neue Pläne zeigen, dass die Minister beabsichtigen, Apple, Google und andere Technologieunternehmen dazu zu zwingen, Smartphones so stark einzuschränken, dass für deren uneingeschränkte Nutzung eine digitale ID erforderlich sein wird.

Der Mechanismus erfolgt in Form einer erweiterten Altersüberprüfung, die praktisch eine digitale Identifizierung für die Einrichtung und Nutzung von Geräten vorschreibt. Was als Schutz für Jugendliche angepriesen wird, entwickelt sich zu einer versteckten Verpflichtung für jeden Erwachsenen in Großbritannien, sich ausweisen zu müssen, nur um ein Smartphone zu bedienen oder online zu gehen.

Diese Entwicklung geht einher mit der Bestätigung von Google, dass das Unternehmen bald digitale Ausweise über Google Wallet auf Android-Geräte in Großbritannien bringen wird. Nutzer werden ein kurzes Video-Selfie aufnehmen und einen amtlichen Ausweis einscannen, um eine digitale Version ihres Reisepasses oder anderer Dokumente hinzuzufügen.

Google is bringing Digital IDs to the UK 'soon' to bolster age checks on Android phones https://t.co/H9wSASduQe — GB News (@GBNEWS) June 4, 2026

Übersetzung von „X“: Google führt bald digitale IDs im Vereinigten Königreich ein, um Altersüberprüfungen auf Android-Telefonen zu verstärken

Die Funktion, die bereits in diesem Sommer in ausgewählten EU-Ländern eingeführt wird, ist ausdrücklich an die Anforderungen des britischen „Online Safety Act“ zur Altersüberprüfung bei Inhalten geknüpft, die Selbstverletzung, Essstörungen, Mobbing und Pornografie betreffen.

Google prüft derzeit eine Zertifizierung im Rahmen des staatlichen „Digital Identity Trust Framework“, wodurch sich die Anwendung auch auf alltägliche Einkäufe wie beispielsweise Alkohol ausweiten könnte.

Apple hat bereits ähnliche Einschränkungen auf iOS-Geräten in Großbritannien eingeführt, die eine Altersbestätigung erzwingen oder Nutzer in einen eingeschränkten „Kindermodus“ versetzen.

Silkie Carlo, Direktorin von „Big Brother Watch“, hat unverblümt dargelegt, wohin dies führt. „Der Schutz von Kindern im Internet ist unerlässlich, aber dies sind empörende Pläne, die die eigentlichen Ursachen für Schäden im Internet nicht angehen. Das wird lediglich dazu führen, dass wir alle einer flächendeckenden Identitätsprüfung unterzogen werden, um unsere Smartphones, Tablets und Laptops nutzen zu können.“

Sie fuhr fort: „Einfach gesagt: Die Labour-Regierung führt Identitätskontrollen für das Internet ein. In einer Demokratie sollte niemand seinen Reisepass vorzeigen müssen, nur um online zu gehen.“

Protecting children online is vital, but these are outrageous plans that will fail to address the underlying causes of online harm.



This will only result in population-wide ID checks for all of us to use our phones, tablets and laptops. — Silkie Carlo (@silkiecarlo) June 5, 2026

Übersetzungen von „X“: NACHRICHT: Britische Regierung plant, Tech-Unternehmen zu zwingen, Handys „für die Kinder“ einzuschränken. Das wird wahrscheinlich bedeuten:

ID-Pflicht für alle Geräte (oder kindergesichertes Handy ohne diese)

Regierungs-Spyware in eurer Tasche (auch bekannt als Client-Side-Scanning)

Der Schutz von Kindern im Internet ist von entscheidender Bedeutung, doch diese Pläne sind skandalös und gehen nicht auf die eigentlichen Ursachen von Online-Gefahren ein. Das wird lediglich dazu führen, dass wir alle bei der Nutzung unserer Smartphones, Tablets und Laptops einer flächendeckenden Identitätsprüfung unterzogen werden.

Carlo warnte, dass die Vorschläge echte elterliche Verantwortung und sinnvolles Technikdesign durch „eine theatralische, autoritäre staatliche Kontrolle ersetzen, die Kinder leicht umgehen können, indem sie auf Geräte zugreifen, die auf Erwachsene registriert sind“. Für die fünfzig Millionen erwachsenen Internetnutzer im Vereinigten Königreich ist die Konsequenz gravierend: „Diese Hintertür bei der digitalen Identitätspflicht würde das Ende der Anonymität und der Privatsphäre im Internet bedeuten.“

Die Mechanismen sind erschreckend. Ohne sich bei der Geräteeinrichtung aufdringlichen Identitätsprüfungen zu unterziehen, sehen sich Nutzer mit einer „Strangulierung ihres Software- und Internetzugangs konfrontiert, die ihnen ein kindersicheres Gerät hinterlässt“. Einschränkungen bei Messaging, Streaming und Surfen öffnen die Tür für clientseitiges Scannen – staatliche Spionagesoftware, die in jeder Hosentasche steckt. Carlo merkte an, dass dies seit langem ein Ziel des GCHQ sei und „bald für andere Zwecke ausgenutzt werden wird“.

„Das Gesamtbild, wonach die Regierung vorschreibt, dass alle Telefone und Geräte in Großbritannien mit Identifizierungs- und Überwachungssoftware ausgestattet sein müssen, ist eine Überschreitung des Rubikons, die das Vereinigte Königreich zu einem der autoritärsten Internetregime der Welt machen würde.“

„Ich kenne keinen anderen Ort auf der Welt, an dem dies geschehen ist“, warnte Carlo.

Die Nachricht wurde durch eine Indiskretion gegenüber der Times bekannt, nicht durch einen parlamentarischen Prozess. Carlo bezeichnete dies als Farce: „Diese extreme technologische Zensur erfordert eine strenge öffentliche und parlamentarische Kontrolle, die völlig fehlt.“ Big Brother Watch hat sich geschworen, gegen die Maßnahmen zu kämpfen.

Diese Kontrollen auf Handyebene existieren nicht isoliert. Sie fügen sich direkt in die umfassendere digitale ID-Infrastruktur des Vereinigten Königreichs ein, die bereits als dystopisches Experiment der Massenüberwachung entlarvt wurde.

Die „One Login“-Plattform der Regierung und das geplante „GOV.UK Wallet“ schaffen ein zentralisiertes System zur Identitätsüberprüfung für alle öffentlichen Dienste, mit biometrischen Daten, Protokollen, die jede Nutzung aufzeichnen, und einem Berechtigungssystem, das den Zugang zu allem verweigern kann – von Arbeitsplätzen bis hin zu altersbeschränkten Käufen.

Was als praktische „Right-to-Work“-Kontrollen oder Alkoholüberprüfungen beginnt, wird schnell zu einer umfassenden Aufzeichnung des Alltags, die für Erweiterungen und Missbrauch anfällig ist.

Die Ambitionen reichen sogar noch weiter zurück – bis in die Wiege. Arbeitsminister haben hinter verschlossenen Türen darüber diskutiert, Neugeborenen neben ihren Gesundheitsakten digitale Ausweise zuzuweisen, nach dem Vorbild des estnischen Systems.

Ursprünglich als Instrument zur Bekämpfung der illegalen Einwanderung durch Überprüfung des Arbeitsrechts konzipiert, hat sich das System zu einem Überwachungsapparat entwickelt, der den Menschen von der Wiege bis zur Bahre verfolgt. Kritiker aus allen Lagern bezeichnen es als unheimliche Übergriffigkeit, die nichts mit der Abwehr von Flüchtlingsbooten zu tun hat, sondern ausschließlich darauf abzielt, für jeden Bürger von Geburt an eine permanente digitale Akte anzulegen.

Oppositionspolitiker und ehemalige Kabinettsmitglieder haben das Fehlen einer Debatte sowie den Verstoß gegen die britischen Freiheitstraditionen verurteilt.

Diese nationale Infrastruktur spiegelt globale Blaupausen wider, die von der Weltgesundheitsorganisation vorangetrieben und von der Gates-Stiftung finanziert werden. Ein WHO-Dokument skizziert ein weltweit kompatibles digitales Identitätssystem zur dauerhaften, lebenslangen Nachverfolgung des Impfstatus ab der Geburtsregistrierung.

Die Aufzeichnungen würden personenbezogene Daten mit sozioökonomischen Daten wie Haushaltseinkommen, ethnischer Zugehörigkeit und Religion verknüpfen. KI würde die „Nicht-Erreichten“ ins Visier nehmen, „Fehlinformationen“ bekämpfen und die Konditionierung des Zugangs zu Bildung, Reisen und anderen Dienstleistungen an die Einhaltung der Vorschriften unterstützen.

Gesundheitshelfer vor Ort und digitale Warnmeldungen würden das Verhalten der Bevölkerung steuern, während schnelle Standards für die Interoperabilität im Gesundheitswesen den grenzüberschreitenden Datenaustausch ermöglichen. Die Architektur ist ausdrücklich auf Überwachung und Kontrolle ausgelegt, nicht nur auf Komfort.

Das Bild wird durch die jüngsten Bestrebungen für KI-entwickelte „Superimpfstoffe“ noch deutlicher. Forscher aus Cambridge haben das erste vollständig KI-generierte Antigen entwickelt, das am Menschen getestet wurde und darauf abzielt, die Immunität gegen ganze Virusfamilien statt gegen einzelne Stämme aufzubauen.

Daten aus Virenüberwachungsprogrammen speisen diese Systeme. Obwohl dies als Pandemievorsorge dargestellt wird, schafft die Kombination mit einer Infrastruktur für digitale Identitäten offensichtliche Möglichkeiten zur Überwachung der Einhaltung von Vorschriften.

Eine Verweigerung könnte digitale Konsequenzen nach sich ziehen – eingeschränkter Zugang zu Dienstleistungen, Finanzmitteln oder Bewegungsfreiheit – und zwar unter derselben „Sicherheitslogik“, die bereits bei Mobiltelefonen und der Altersüberprüfung angewendet wird. Das Überwachungsnetzwerk dehnt sich aus, während die öffentliche Kontrolle minimal bleibt.

Echte Bedenken hinsichtlich der Ausbeutung von Kindern und Online-Gefahren werden instrumentalisiert, um Systeme zu rechtfertigen, die Massenidentifizierung, Kontrolle auf Geräteebene, clientseitiges Scannen und lebenslange Datenprofile ermöglichen.

Während Kinder die Einschränkungen umgehen können, verlieren Erwachsene das Grundrecht auf anonyme Kommunikation und die private Nutzung ihrer Geräte. Dieselbe politische Klasse, die für Rekordmigration, Grooming-Skandale und institutionelles Versagen verantwortlich ist, fordert nun immer invasivere Instrumente zur Überwachung der Bevölkerung, die sie angeblich schützen will.

Dies ist keine schrittweise Sicherheitspolitik. Es ist der bewusste Aufbau eines autoritären digitalen Regimes. Jede neue Verifizierungsstufe, jeder durchgesickerte Vorschlag zur Gerätesperre, jede Verknüpfung mit globalen Impfstoff-Tracking-Systemen untergräbt den Raum für individuelle Autonomie.

Großbritannien wird in eine Zukunft getrieben, in der das Vorzeigen eines passähnlichen digitalen Ausweises zum Eintrittspreis für das Internet, den Handel und das normale Leben wird – während die Architekten darauf bestehen, dass dies freiwillig und „zum Wohle der Kinder“ sei.

Es ist in der Tat eine drastische Überschreitung des Rubikons. Die einzige Frage ist, ob die britische Öffentlichkeit das Ziel rechtzeitig erkennen wird, um noch umzukehren.

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