Der iranische Außenminister macht die „Widersprüche“ Washingtons für den Stillstand der Gespräche verantwortlich, während Teheran eine Millionen-Dollar-Gebühr für die Durchfahrt durch die Straße von Hormus erhebt

Von Tyler Durden

Die USA und der Iran stecken weiterhin in Vorverhandlungen zur Beendigung des Krieges fest, wobei das Haupthindernis Teherans Forderung nach Zugang zu eingefrorenen Vermögenswerten in Milliardenhöhe und die Weigerung der Trump-Regierung ist, Bargeld im Voraus oder eine umfassendere Lockerung der Sanktionen zu gewähren.

Teheran fordert etwa 12 Milliarden Dollar im Voraus und 24 Milliarden Dollar während eines vorgeschlagenen 60-tägigen Verhandlungszeitraums.

„24 Milliarden Dollar sind für Amerika nicht viel, wenn es eine Einigung mit dem Iran erzielen will“, sagte General Mohsen Rezaei, ein hochrangiger Berater des obersten iranischen Beamten, am Freitag gegenüber CNN. „Das ist unser eigenes Geld, nicht das der USA.“

Für die Trump-Regierung ist die Freigabe eingefrorener Gelder für Teheran politisch unpopulär, da der Präsident jahrelang die Obama-Regierung wegen der mit dem Atomabkommen von 2015 verbundenen Zahlung von 1,7 Milliarden Dollar an den Iran scharf kritisiert hatte und später den Schritt der Biden-Regierung kritisierte, dem Iran im Rahmen eines Gefangenenaustauschs Zugang zu Vermögenswerten in Höhe von 6 Milliarden Dollar zu gewähren.

Die US-Regierung schätzt, dass Teheran über 100 Milliarden Dollar an unzugänglichen Vermögenswerten verfügt, hauptsächlich im Ausland festsitzende Öleinnahmen, darunter Gelder in China, Katar, Oman und im Irak.

Am Sonntag sprach der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, mit CNNs leitendem Auslandskorrespondenten Frederik Pleitgen über die laufenden Verhandlungen mit den USA.

Baghaei erklärte: „Das Hauptproblem bei Verhandlungen mit dieser Regierung ist, dass man sich so vielen wechselnden Positionen, verschobenen Zielvorgaben, unterschiedlichen Aussagen und widersprüchlichen Äußerungen verschiedener Beamter stellen muss, was den gesamten Prozess sehr mühsam macht.“

Er skizzierte, dass eines der Hauptprobleme darin bestehe, dass „die Amerikaner verstehen müssen, dass sie die Rechte des Iran anerkennen müssen“, einschließlich seines Rechts auf friedliche Urananreicherung im Rahmen des internationalen Nichtverbreitungsvertrags.

„Gleichzeitig machen sie uns keine Zugeständnisse, wenn es um unsere eingefrorenen Vermögenswerte geht“, sagte er.

CNN berichtete am Sonntag zuvor, dass die USA laut einer Quelle aus dem Umfeld von US-Finanzminister Scott Bessent planen, die Verwendung iranischer Vermögenswerte für Wiederaufbauprojekte in den vom Krieg betroffenen Golfstaaten zuzulassen.

Baghaei fügte hinzu, dass die USA „einfach ihre Sanktionen beenden“ und „die Freigabe der iranischen Vermögenswerte zulassen müssen, damit diese den Iranern zur Verfügung stehen“.

Abgesehen von den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran berichtet die mit der IRGC verbundene Nachrichtenagentur Fars, dass der Iran 1,5 bis 2 Millionen Dollar pro Schiff, das die Straße von Hormus passiert, einnimmt.

Fars teilte mit, dass die Zahlungen gemäß dem Haushaltsgesetz in die iranische Staatskasse eingezahlt und für bestimmte Ausgabenbereiche verwendet werden. Einige Zahlungen werden Berichten zufolge nicht in bar, sondern in USDT/Tether oder im Rahmen von Tauschgeschäften abgewickelt.

Die wichtigsten Schlagzeilen der Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Konflikt zwischen den USA und dem Iran: Brennpunkte

Das US-Zentralkommando hat am frühen Sonntagmorgen über der Straße von Hormus zwei iranische Angriffsdrohnen abgeschossen, die den internationalen Schiffsverkehr bedrohten

US-Streitkräfte haben am späten Freitagabend im Persischen Golf mehrere iranische Raketen und Drohnen abgefangen und mit Angriffen auf Radaranlagen im Iran reagiert

Sechs von Iran auf Bahrain und Kuwait abgefeuerte ballistische Raketen wurden abgefangen, eine siebte erreichte ihr Ziel nicht

Die USA griffen am frühen Samstag iranische Küstenüberwachungsradaranlagen in Goruk und auf der Insel Qeshm an

Iran verurteilte den US-Angriff auf seine Radar- und Küstenüberwachungsanlagen als klaren Verstoß gegen den Waffenstillstand vom 8. April

Stand der Friedensverhandlungen

Die USA und Iran scheinen 100 Tage nach Kriegsbeginn kaum Fortschritte bei einem Zwischenabkommen zur Beendigung des Krieges zu machen

Die Verhandlungen sind wegen des Schicksals von 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten ins Stocken geraten

Pakistans Innenminister war am Sonntag in Teheran, um einen neuen Versuch zu unternehmen, die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA wieder in Gang zu bringen

Der Iraner Baghaei sagte, die USA müssten die Freigabe der iranischen Vermögenswerte zulassen und ihre Sanktionen beenden

Die Trump-Regierung versucht, die iranischen Vermögenswerte dazu zu nutzen, den Verbündeten der USA am Persischen Golf beim Wiederaufbau nach den von Teheran verursachten Schäden zu helfen

Kriegsschäden und Infrastruktur

Etwa 7.000 Megawatt der iranischen Stromerzeugungskapazität wurden im Krieg beschädigt, wobei bislang etwa 2.500 Megawatt wieder in Betrieb genommen wurden

Obwohl 4.000 Megawatt der beschädigten Kraftwerkskapazität weiterhin außer Betrieb sind, gibt es derzeit keine Pläne, in diesem Sommer geplante Stromausfälle durchzuführen

Der Luftraum Kuwaits wurde am frühen Samstagmorgen als Vorsichtsmaßnahme aufgrund iranischer Raketen- und Drohnenangriffe vorübergehend für zwei Stunden gesperrt

Wirtschaftliche Auswirkungen

Italien verlängerte eine Senkung der Kraftstoffsteuer bis zum 3. Juli und senkte damit die Preise an der Zapfsäule für Diesel um 0,05 € pro Liter, während sie für bleifreies Benzin unverändert blieben

Indien erhöhte die Preise für Haushalts-Kochgas zum zweiten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs, wobei eine 14,2-Kilogramm-LPG-Flasche um 29 Rupien teurer wurde

Die Spotraten für Containerschifffahrt von Asien nach Nordeuropa stiegen bis Freitag um 27 % auf 3.649 $, während die Raten an die US-Westküste um 20 % auf 3.933 $ stiegen

Rohöl bleibt unter 100 $ pro Barrel, obwohl die Straße von Hormus seit über drei Monaten effektiv blockiert ist, und widersetzt sich damit Prognosen von Preisen bis zu 200 $

Kommentar zum institutionellen Markt:

Goldman-Analyst Johann Cohen : Die Märkte schienen unter einer gewissen Schlagzeilenmüdigkeit zu leiden, während die Erwartungen auf eine kurzfristige Einigung zwischen den USA und dem Iran schwanden.

: Die Märkte schienen unter einer gewissen Schlagzeilenmüdigkeit zu leiden, während die Erwartungen auf eine kurzfristige Einigung zwischen den USA und dem Iran schwanden. UBS-Analystin Zeynep Akkok : Europäische Aktien zeigen sich widerstandsfähig, der SX5E notiert über den früheren Tiefstständen, und die Kursentwicklung bleibt bis zum Wochenende weitgehend unverändert, da die Märkte nach den jüngsten Bewegungen eine Pause einlegen. Der Fokus liegt weiterhin auf den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, wobei US-Präsident Trump signalisiert, dass sich die Gespräche in der Endphase befinden, doch der anhaltende Mangel an greifbaren Fortschritten begrenzt das Aufwärtspotenzial. Der Ton bleibt konstruktiv, hängt jedoch zunehmend von der Umsetzung ab.

: Europäische Aktien zeigen sich widerstandsfähig, der SX5E notiert über den früheren Tiefstständen, und die Kursentwicklung bleibt bis zum Wochenende weitgehend unverändert, da die Märkte nach den jüngsten Bewegungen eine Pause einlegen. Der Fokus liegt weiterhin auf den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, wobei US-Präsident Trump signalisiert, dass sich die Gespräche in der Endphase befinden, doch der anhaltende Mangel an greifbaren Fortschritten begrenzt das Aufwärtspotenzial. Der Ton bleibt konstruktiv, hängt jedoch zunehmend von der Umsetzung ab. Goldman-Analyst Chris Hussey: Doch wie wir bereits 2021 gesehen haben, gibt es weltweit zahlreiche Engpässe in der Lieferkette. Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus schneidet immer noch etwa 10 % der weltweiten Ölversorgung ab, was sich besonders stark auf Bereiche wie Flugbenzin, Diesel und Aluminium auswirkt.

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