Ölpreis steigt, nachdem Israel Militärziele im Iran angegriffen hat und Trumps Appelle, nicht „zurückzuschlagen“, ignoriert hat und weitere Updates

Von Tyler Durden

Zusammenfassung

Obwohl Trump Netanjahu eindringlich gebeten hatte, nicht zu reagieren, feuerte Israel Raketen auf den Iran ab und traf militärische Ziele im Landesinneren.

Der Iran feuert Raketen auf Israel ab , nachdem die israelische Armee am Sonntagvormittag einen tödlichen Luftangriff auf Beirut geflogen hatte .

, nachdem die israelische Armee . Obwohl Trump am Sonntag erklärte, er werde den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu anweisen, nicht zurückzuschlagen, warnte ein israelischer Beamter: „Es wird eine entschlossene Reaktion geben . “

. Der Sonntag ist der 100. Tag , seit Präsident Trump die Operation „Epic Fury“ gestartet hat.

, seit Präsident Trump die Operation „Epic Fury“ gestartet hat. Ghalibaf warnt nach der Eskalation der IDF im Libanon: US-amerikanische und israelische Stützpunkte sowie Vermögenswerte in der Region seien „legitime Ziele“ .

. Gespräche über die Freigabe eingefrorener Vermögenswerte sind ins Stocken geraten: „24 Milliarden Dollar sind für Amerika nicht viel, wenn es eine Einigung mit dem Iran erzielen will“, sagte der iranische General Mohsen Rezaei gegenüber CNN. „Das ist unser Geld, nicht das Amerikas.“

sagte der iranische General Mohsen Rezaei gegenüber CNN. „Das ist unser Geld, nicht das Amerikas.“ Entgegen den Forderungen Washingtons hat der Iran 1,5 bis 2 Millionen Dollar pro Schiff erhoben, das die Straße von Hormus passiert (Fars).

***

Ölpreis steigt sprunghaft an, nachdem Israel Militärziele im Iran angegriffen hat und Trumps Appelle ignoriert

Die israelischen Streitkräfte haben Trumps Appelle, nicht auf den früheren Angriff des Iran zu reagieren, ignoriert und bestätigt, dass sie in den letzten Minuten Angriffe auf Militärziele im Westen und Zentrum des Iran geflogen haben.

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: Die israelische Luftwaffe hat vor Kurzem militärische Ziele des iranischen Terrorregimes im Westen und in der Mitte des Iran angegriffen.

Unbestätigten Berichten zufolge waren in mindestens sechs Städten im Iran Explosionen zu hören, darunter Kermanshah, Urmia, Teheran, Mehrabad, Tabriz und Isfahan.

Israeli strikes on Najafabad, western Iran. pic.twitter.com/5QezAUbp2k — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) June 8, 2026

Übersetzung von „X“: Israelische Luftangriffe auf Najafabad im Westen des Iran.

Die Entscheidung des Iran ist ein Schlag ins Gesicht für Trump, der zuvor mit Israels Netanjahu gesprochen und den Ministerpräsidenten gebeten hatte, nicht zurückzuschlagen.

Dieser Schritt, der Trump noch machtloser erscheinen lässt, da er weder den Iran noch Israel unter Kontrolle hat, ließ den Ölpreis am späten Sonntag um über 3 Dollar in die Höhe schnellen, wobei WTI zuletzt bei knapp 94 Dollar und Brent unter 97 Dollar notierte.

Trump drängt Israel zur Zurückhaltung

Präsident Trump erklärte am Sonntag, er werde den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu auffordern, nicht zurückzuschlagen, nachdem der Iran als Vergeltung für einen Angriff am Stadtrand von Beirut eine Salve von Raketen auf israelische Ziele abgefeuert hatte, wie die Nachrichtenagentur Axios berichtete.

Der Iran hat seit langem erklärt, dass jedes Friedensabkommen mit den USA von einem Waffenstillstand auch im Libanon abhänge, in den Israel im März einmarschiert war, um von Iran unterstützte Hisbollah-Kämpfer zu verfolgen, die aus Solidarität mit Teheran Raketen und Drohnen über die Grenze abgefeuert hatten. Doch Israel hatte am Sonntag zum ersten Mal seit der Ankündigung eines Waffenstillstandsplans für den Libanon durch die USA in der vergangenen Woche Angriffe im Raum Beirut geflogen.

Das israelische Militär teilte später mit, es habe aus dem Iran abgefeuerte Raketen identifiziert und diese seien von seinen Abwehrsystemen abgefangen worden. Details darüber, ob Israel Schaden genommen habe, lagen noch nicht vor.

Trump, der das Wochenende in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, verbrachte, sei über die Eskalation zwischen dem Iran und Israel informiert worden, sagte ein US-Beamter gegenüber Reuters. Das Weiße Haus reagierte nicht sofort auf eine Bitte um Stellungnahme.

„Das wird den Verhandlungen sicherlich nicht helfen“, sagte Trump gegenüber Fox News nach den iranischen Raketenabschüssen. „Was ich dem Iran raten würde: Ihr habt eure Raketen abgefeuert, das reicht, kehrt an den Verhandlungstisch zurück und schließt einen Deal ab.“

Auf die Frage nach dem früheren israelischen Angriff auf Beirut sagte er: „Ich bin darüber nicht glücklich.“ Trump sagte gegenüber Axios außerdem, er werde Netanjahu anrufen und ihn dazu drängen, nicht zurückzuschlagen.

Der iranische Chefunterhändler für Friedensverhandlungen, Parlamentspräsident Mohammed Baqer Qalibaf, sagte, US-Stützpunkte und israelische Einrichtungen seien legitime Ziele aufgrund feindseliger Handlungen, darunter die „Verletzung von Vereinbarungen bezüglich des Libanon“. „Sie haben gezeigt, dass sie nur die Sprache der Macht verstehen“, schrieb er auf X.

۱/ نه به آتش‌بس پایبندند نه به گفتگو باور دارند، و با محاصرهٔ دریایی و نقض توافقات دربارهٔ لبنان نشان دادند که فقط زبان قدرت می‌فهمند. — محمدباقر قالیباف | MB Ghalibaf (@mb_ghalibaf) June 7, 2026

Übersetzung von „X“: 1/ Sie halten sich weder an Waffenstillstände noch glauben sie an Dialoge, und sie haben mit der Seeblockade und der Verletzung der Abkommen über den Libanon gezeigt, dass sie nur die Sprache der Macht verstehen.

Ebrahim Rezaei, ein einflussreicher Abgeordneter der Hardliner-Fraktion und Sprecher des Ausschusses für nationale Sicherheit des iranischen Parlaments, schrieb auf X, der Iran werde auf die israelischen Angriffe vom Sonntag auf den Libanon eine „entschiedene und schmerzhafte Reaktion“ folgen lassen.

به حمله رژیم صهیونسیتی به ضاحیه پاسخ قاطع و دردآور خواهیم داد. این سگ هار را باید تأدیب کرد و سر جایش نشاند.

امشب آسمان سرزمین‌های اشغالی را ببینید. — ابراهیم رضایی (@EbrahimRezaei14) June 7, 2026

Übersetzung von „X“: Wir werden der zionistischen Regimeattacke auf Dahiye eine entschiedene und schmerzhafte Antwort erteilen. Diese tollwütigen Hunde müssen gezüchtigt und an ihren Platz verwiesen werden.

Seht heute Nacht den Himmel der besetzten Gebiete.

Der Iran hat Israel seit dem Waffenstillstand im größeren Krieg im April nicht direkt angegriffen, wohl aber die Hisbollah.

Ein israelischer Beamter reagierte auf diese offensichtliche Drohung gegenüber Reuters mit der Erklärung, Israel werde auf jeden Angriff des Irans auf sein Territorium zurückschlagen und dies als „Gelegenheit zur Wiederaufnahme der Offensive“ betrachten.

Washington und Teheran haben kaum Fortschritte bei der Erzielung einer Einigung zur Beendigung des Krieges erzielt, den Trump im Februar mit einer gemeinsamen Luftangriffskampagne Israels und der USA gegen den Iran begonnen hatte. Trump hat wiederholt gedroht, die Angriffe wieder aufzunehmen, sofern nicht bald eine Einigung erzielt wird.

„Wir stehen kurz vor einer Einigung, oder ich werde sie in Grund und Boden pusten“, sagte Trump in einem Interview mit NBC News, das anlässlich des 100. Tages des Konflikts ausgestrahlt wurde. Die Äußerungen wurden am Freitag aufgezeichnet und am Sonntag ausgestrahlt, als Trump seinen Golfplatz in New Jersey besuchte. Trump hat im vergangenen Monat mehrfach ähnliche Aussagen zu diesem Thema getroffen.

Unterdessen erklärte Netanjahu, die israelischen Angriffe am Sonntag auf die südlichen Vororte von Beirut, ein als Dahiyeh bekanntes Viertel, das seit langem eine Hochburg der Hisbollah ist, seien als Reaktion auf Beschüsse Israels durch die Hisbollah angeordnet worden. Das israelische Militär hatte zuvor mitgeteilt, zwei über die Grenze abgefeuerte Geschosse abgefangen zu haben. Es erließ eine Evakuierungsanordnung für die südlibanesische Stadt Tyros und die umliegenden Gebiete im Vorfeld möglicher Angriffe dort.

An anderer Stelle in Beirut fand am Sonntag eine militärische Trauerfeier für Brigadegeneral Wissam Sabra statt, einen hochrangigen Militäroffizier, der am Samstag bei einem Angriff auf sein Fahrzeug im Südlibanon getötet wurde.

Der umfassendere Krieg befindet sich in einer Pattsituation, seit die USA und Israel ihre Angriffe auf den Iran Anfang April ausgesetzt haben, wobei Teheran den größten Teil des Schiffsverkehrs durch die Straße von Hormus, die wichtigste Transitroute für Öl aus dem Nahen Osten, blockiert. Washington hat seinerseits eine Blockade der iranischen Häfen verhängt.

Obwohl Washington und Teheran erklärt haben, sie stünden kurz vor einer vorläufigen Einigung, die eine Wiederöffnung der Meerenge vorsehen würde, haben sie wiederholt Angriffe ausgetauscht, wobei es in den letzten Tagen zu Eskalationen kam, die auch Angriffe auf benachbarte arabische Staaten umfassten, in denen US-Stützpunkte stationiert sind.

Am frühen Samstagmorgen griffen US-Streitkräfte iranische Küstenradarstationen in Goruk und auf der Insel Qeshm an, die beide in der Meerenge liegen, nachdem sie vom Iran gestartete Drohnen abgeschossen hatten, die laut dem US-Zentralkommando eine Bedrohung für den Schiffsverkehr darstellten. Zwei weitere iranische Angriffsdrohnen, die den Schiffsverkehr in der Meerenge bedrohten, wurden abgeschossen, teilte das US-Militär am späten Samstagabend mit.

Die iranischen Revolutionsgarden gaben an, Vergeltungsschläge gegen US-Stützpunkte in Kuwait und Bahrain durchgeführt zu haben. Die kuwaitische Armee teilte mit, sie habe sieben ballistische Raketen abgefangen, die über Wohngebiete flogen und Sachschäden, jedoch keine Opfer verursachten.

Trump hat erklärt, dass jedes Abkommen zur Beendigung des Krieges den Iran daran hindern müsse, eine Atomwaffe zu entwickeln, und er steht unter Druck, härtere Bedingungen durchzusetzen als jene, die 2015 unter dem damaligen Präsidenten Barack Obama in einem Abkommen vereinbart wurden, das Trump später abgelehnt hatte.

Zu den Forderungen Teherans gehören die Aufhebung der US-amerikanischen und internationalen Sanktionen, die Anerkennung seines Einflusses über die Meerenge sowie die Freigabe von Milliarden Dollar an eingefrorenen Vermögenswerten. Wie bereits berichtet, erwägt Washington jedoch, iranische Vermögenswerte den Nachbarländern am Golf zur Verfügung zu stellen, um die vom Iran verursachten Schäden zu beheben. Der stellvertretende iranische Außenminister Kazem Gharibabadi erklärte am Sonntag, eine solche Umleitung iranischer Vermögenswerte sei illegal, und Teheran werde entsprechende Maßnahmen ergreifen.

* * *

Iran feuert erstmals seit April Raketen auf Israel ab

Teheran macht seine früheren Drohungen wahr, nachdem die IDF am Sonntagmorgen einen tödlichen Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt Beirut geflogen hatte. Am 100. Tag des Krieges kam es zu einer erheblichen Verschärfung und Eskalation, die Iran und Israel laut WSJ erneut in einen wahrscheinlichen Zustand eines totalen Krieges versetzt:

Der Iran hat am Sonntag Raketen auf Israel abgefeuert, nachdem Israel wenige Stunden zuvor einen tödlichen Luftangriff auf Beirut geflogen hatte, der sich gegen die von Teheran unterstützte Miliz Hisbollah richtete, teilte das israelische Militär mit. Dies ist das erste Mal, dass der Iran Israel während seines Waffenstillstands mit den USA angegriffen hat, der Anfang April in Kraft getreten war. Der Angriff erfolgte, nachdem Teheran gedroht hatte, Israel und amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten als Reaktion auf den Luftangriff auf die libanesische Hauptstadt anzugreifen – es war das erste Mal, dass israelische Kampfflugzeuge Beirut ins Visier nahmen, seit letzte Woche von den USA ein Waffenstillstand zwischen Israel und dem Libanon verkündet worden war.

Ist der Waffenstillstand denn schon gescheitert?

BREAKING: Trump to Fox News:



What I would suggest to Iran: You've shot your missiles, that's enough. Get back to the table and make a deal.



Source: @TreyYingst — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Übersetzung von „X“: AKTUELL: Trump zu Fox News: Was ich dem Iran vorschlagen würde: Ihr habt eure Raketen abgeschossen, das reicht. Kommt zurück an den Tisch und schließt einen Deal.

Präsident Trump hält weiterhin daran fest und hat vor einigen Tagen angedeutet, dass ein „maßvolles“ Feuer nicht zwangsläufig einen Bruch des Waffenstillstands bedeute.

WATCH: Iranians celebrate missile strikes targeting Israel. pic.twitter.com/CzQKenllnN — Clash Report (@clashreport) June 7, 2026

Übersetzung von „X“: SCHAU ZU: Iraner feiern Raketenangriffe auf Israel.

Israel hatte zuvor einen Luftangriff auf ein Hauptquartier der Hisbollah im Beiruter Stadtteil Dahieh bestätigt. Der Iran hatte letzte Woche erneut mit einem Angriff auf Beirut gedroht und erklärt, dies werde dazu führen, dass US-amerikanische und israelische Stützpunkte und Einrichtungen in der Region erneut angegriffen würden. Die frühere Warnung wird wie folgt zusammengefasst:

Das iranische Militär erklärte, Israel habe „alle roten Linien überschritten“, indem es seine Angriffe im Südlibanon intensiviert und den südlichen Beiruter Vorort Dahieh ins Visier genommen habe.

„Sollte es seine Angriffe in diesem Gebiet ausweiten oder auf die Maßnahmen des Iran reagieren, wird es mit noch härteren Schlägen konfrontiert sein, und es werden verheerende Angriffe“ gegen Israel und seine Unterstützer gestartet, fügte das Militär hinzu.

Video des gemeldeten ersten auf Israel zufliegenden Geschosses im Umlauf…

A third round of sirens sound in northern Israel, after the IDF intercepted several Iranian ballistic missiles. No initial reports of injuries or damages.



A senior Israeli official tells Israeli media: “There will be a forceful response.” pic.twitter.com/BixzsXOrhs — Ariel Oseran أريئل أوسيران (@ariel_oseran) June 7, 2026

Übersetzung von „X„: Eine dritte Runde von Sirenen ertönt im Norden Israels, nachdem die IDF mehrere iranische ballistische Raketen abgefangen hat. Keine ersten Berichte über Verletzte oder Schäden. Ein hochrangiger israelischer Beamter erklärt israelischen Medien: „Es wird eine kraftvolle Antwort geben.“

US- und israelische Stützpunkte sind „legitime Ziele“: Iran spricht neue Drohung aus

Am Sonntag verschärfte Teheran seine Drohungen, die Angriffe mit ballistischen Raketen und Drohnen auf Israel und die Verbündeten der USA am Golf wieder aufzunehmen, und erklärte, die anhaltenden tödlichen Angriffe des israelischen Militärs auf den Libanon könnten den erweiterten Waffenstillstand mit den USA zunichte machen

Der iranische Parlamentspräsident Mohammad Bagher Ghalibaf erklärte am X, dass die anhaltende amerikanische Seeblockade gegen die Islamische Republik – wobei Washington Israel grünes Licht für seine Angriffe auf die Hisbollah und den Libanon gegeben habe – die Stützpunkte und Einrichtungen beider Länder in der Region zu „legitimen Zielen“ mache. In den letzten Tagen wurden sogar ein libanesischer General und weitere Offiziere bei einem Luftangriff der israelischen Streitkräfte im Südlibanon getötet.

„Sie halten sich weder an einen Waffenstillstand noch glauben sie an Verhandlungen“, schrieb Ghalibaf.

Nachfolgend die neueste Zusammenfassung von Bloomberg zum Stand der festgefahrenen Verhandlungen … wie zu erwarten, ist von „geringen Fortschritten“ die Rede:

„Die USA und der Iran scheinen kaum Fortschritte bei einem Zwischenabkommen zur Beendigung des Krieges zu machen, den Washington und Israel vor 100 Tagen begonnen haben, da neue Angriffe den Druck auf einen brüchigen Waffenstillstand erhöhen“, schreibt Bloomberg und fährt fort:

In der vergangenen Woche kam es zur schlimmsten Eskalation der Spannungen seit Beginn der Waffenruhe um den 8. April.

Die Verhandlungen zwischen Washington und Teheran sind ins Stocken geraten, was das Schicksal von eingefrorenen iranischen Vermögenswerten in Milliardenhöhe und einen parallelen Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah im Libanon betrifft.

Das US-Zentralkommando teilte am frühen Sonntag mit, es habe zwei iranische Angriffsdrohnen abgeschossen, die den internationalen Schiffsverkehr in der Straße von Hormus bedrohten – jener Wasserstraße, die für den globalen Energieexport von entscheidender Bedeutung ist und ebenfalls im Mittelpunkt der Diskussionen stand.

Am Freitag wurden sechs auf Bahrain und Kuwait abgefeuerte ballistische Raketen abgefangen, eine weitere verfehlte ihr Ziel, nur wenige Stunden nachdem vier unbemannte Fluggeräte auf dem Weg nach Hormuz abgeschossen worden waren, teilte das Central Command mit. Die USA griffen iranische Küstenüberwachungsradarstationen in Goruk und auf der Insel Qeshm an, fügte es hinzu.

Gespräche über die Freigabe iranischer Gelder festgefahren

Die USA und der Iran stecken weiterhin in Vorverhandlungen zur Beendigung des Konflikts fest, wobei das Haupthindernis Teherans Forderung nach Zugang zu eingefrorenen Geldern in Milliardenhöhe und die Weigerung der Trump-Regierung ist, Bargeld im Voraus oder eine umfassendere Lockerung der Sanktionen zu gewähren. Teheran fordert etwa 12 Milliarden Dollar im Voraus und 24 Milliarden Dollar während eines vorgeschlagenen 60-tägigen Verhandlungszeitraums.

„24 Milliarden Dollar sind für Amerika nicht viel, wenn es eine Einigung mit dem Iran erzielen will“, sagte General Mohsen Rezaei, ein hochrangiger Berater des obersten iranischen Beamten, am Freitag gegenüber CNN. „Das ist unser eigenes Geld, nicht das der USA.“

Für die Trump-Regierung ist die Freigabe eingefrorener Gelder für Teheran politisch unpopulär, da der Präsident jahrelang die Obama-Regierung wegen der mit dem Atomabkommen von 2015 verbundenen Zahlung von 1,7 Milliarden Dollar an den Iran scharf kritisiert hatte und später den Schritt der Biden-Regierung kritisierte, dem Iran im Rahmen eines Gefangenenaustauschs Zugang zu Vermögenswerten in Höhe von 6 Milliarden Dollar zu gewähren.

Die US-Regierung schätzt, dass Teheran über 100 Milliarden Dollar an unzugänglichen Vermögenswerten verfügt, hauptsächlich im Ausland festsitzende Öleinnahmen, darunter Gelder in China, Katar, Oman und im Irak.

Iranischer Außenminister beklagt „verschiebte Torpfosten“

Am Sonntag sprach der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Esmaeil Baghaei, mit CNNs leitendem Auslandskorrespondenten Frederik Pleitgen über die laufenden Verhandlungen mit den USA.

Baghaei erklärte: „Das Hauptproblem bei Verhandlungen mit dieser Regierung ist, dass man mit so vielen wechselnden Positionen, sich verschiebenden Zielen, unterschiedlichen Aussagen und widersprüchlichen Äußerungen verschiedener Beamter konfrontiert ist, was den gesamten Prozess sehr mühsam macht.“

Er skizzierte, dass eines der Hauptprobleme darin bestehe, dass „die Amerikaner verstehen müssen, dass sie die Rechte des Iran anerkennen müssen“, einschließlich seines Rechts auf friedliche Urananreicherung gemäß dem internationalen Nichtverbreitungsvertrag.

„Gleichzeitig machen sie uns keine Zugeständnisse, wenn es um unsere eingefrorenen Vermögenswerte geht“, sagte er. CNN berichtete am Sonntag zuvor, dass die USA laut einer Quelle aus dem Umfeld von US-Finanzminister Scott Bessent planen, die Verwendung iranischer Vermögenswerte für Wiederaufbauprojekte in den vom Krieg betroffenen Golfstaaten zuzulassen.

Baghaei fügte hinzu, dass die USA „einfach ihre Sanktionen beenden“ und „die iranischen Vermögenswerte freigeben und den Iranern zur Verfügung stellen müssen“.

Iran führt Mautsystem ein, während die USA zögern

Abgesehen von den Gesprächen zwischen den USA und dem Iran berichtet die mit der IRGC verbundene Nachrichtenagentur Fars, dass der Iran 1,5 bis 2 Millionen Dollar pro Schiff einnimmt, das die Straße von Hormus passiert.

Fars teilte mit, dass die Zahlungen gemäß dem Haushaltsgesetz in die iranische Staatskasse eingezahlt und für bestimmte Ausgabenbereiche verwendet werden. Einige Zahlungen werden Berichten zufolge nicht in bar, sondern in USDT/Tether oder im Rahmen von Tauschgeschäften beglichen.

Wichtigste Schlagzeilen der Nacht (mit freundlicher Genehmigung von Bloomberg):

Konfliktpunkte zwischen den USA und dem Iran

Das US-Zentralkommando hat am frühen Sonntagmorgen über der Straße von Hormus zwei iranische Angriffsdrohnen abgeschossen, die den internationalen Seeverkehr bedrohten

US-Streitkräfte haben am späten Freitagabend im Persischen Golf mehrere iranische Raketen und Drohnen abgefangen und mit Angriffen auf Radaranlagen im Iran reagiert

Sechs von Iran auf Bahrain und Kuwait abgefeuerte ballistische Raketen wurden abgefangen, eine siebte erreichte ihr Ziel nicht

Die USA griffen am frühen Samstag iranische Küstenüberwachungsradarstationen in Goruk und auf der Insel Qeshm an

Iran verurteilte den US-Angriff auf seine Radar- und Küstenüberwachungsanlagen als klaren Verstoß gegen den Waffenstillstand vom 8. April

Stand der Friedensverhandlungen

Die USA und Iran scheinen 100 Tage nach Kriegsbeginn kaum Fortschritte bei einem Zwischenabkommen zur Beendigung des Krieges zu machen

Die Verhandlungen sind wegen des Schicksals von 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten ins Stocken geraten

Pakistans Innenminister war am Sonntag in Teheran, um einen neuen Versuch zu unternehmen, die Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA wieder in Gang zu bringen

Der Iraner Baghaei sagte, die USA müssten die Freigabe der iranischen Vermögenswerte zulassen und ihre Sanktionen beenden

Die Trump-Regierung versucht, die iranischen Vermögenswerte dazu zu nutzen, den Verbündeten der USA am Persischen Golf beim Wiederaufbau nach den von Teheran verursachten Schäden zu helfen

Kriegsschäden und Infrastruktur

Etwa 7.000 Megawatt der iranischen Stromerzeugungskapazität wurden im Krieg beschädigt, wobei bislang etwa 2.500 Megawatt wieder in Betrieb genommen wurden

Obwohl 4.000 Megawatt der beschädigten Kraftwerkskapazität weiterhin außer Betrieb sind, gibt es derzeit keine Pläne, in diesem Sommer geplante Stromausfälle durchzuführen

Der Luftraum Kuwaits wurde am frühen Samstagmorgen als Vorsichtsmaßnahme aufgrund iranischer Raketen- und Drohnenangriffe vorübergehend für zwei Stunden gesperrt

Wirtschaftliche Auswirkungen

Italien verlängerte eine Senkung der Kraftstoffsteuer bis zum 3. Juli, wodurch die Preise an den Tankstellen für Diesel um 0,05 € pro Liter sanken, während sie für bleifreies Benzin unverändert blieben

Indien erhöhte die Preise für Haushaltsgas zum zweiten Mal seit Beginn des Iran-Kriegs, wobei eine 14,2-Kilogramm-LPG-Flasche um 29 Rupien teurer wurde

Die Spotraten für Containerschifffahrt von Asien nach Nordeuropa stiegen bis Freitag um 27 % auf 3.649 $, während die Raten an die US-Westküste um 20 % auf 3.933 $ zunahmen

Rohöl bleibt unter 100 $ pro Barrel, obwohl die Straße von Hormus seit über drei Monaten effektiv blockiert ist, und widersetzt sich damit Prognosen von Preisen bis zu 200 $

Kommentar zum institutionellen Markt:

Goldman-Analyst Johann Cohen: Die Märkte schienen unter einer „Schlagzeilenmüdigkeit“ zu leiden, gepaart mit schwindenden Erwartungen an eine kurzfristige Einigung zwischen den USA und dem Iran.

UBS-Analystin Zeynep Akkok: Europäische Aktien zeigen sich widerstandsfähig, der SX5E notiert über früheren Tiefstständen, und die Kursentwicklung bleibt bis zum Wochenende weitgehend unverändert, da die Märkte nach den jüngsten Bewegungen eine Pause einlegen. Der Fokus liegt weiterhin auf den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran, wobei US-Präsident Trump signalisiert, dass sich die Gespräche in der Endphase befinden, doch der anhaltende Mangel an greifbaren Fortschritten begrenzt das Aufwärtspotenzial. Der Ton bleibt konstruktiv, hängt jedoch zunehmend von der Umsetzung ab.

Goldman-Analyst Chris Hussey: Doch wie wir bereits 2021 gesehen haben, gibt es weltweit zahlreiche Engpässe in der Lieferkette. Die anhaltende Blockade der Straße von Hormus schneidet immer noch etwa 10 % der weltweiten Ölversorgung ab, was sich besonders stark auf Bereiche wie Flugbenzin, Diesel und Aluminium auswirkt.

***