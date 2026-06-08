Neue Variablen erschweren die Verhandlungen zwischen den USA und Iran

Larry C. Johnson

Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit auf zwei Nachrichtenpunkte lenken, die Präsident Trumps Hoffnungen auf ein Friedensabkommen mit dem Iran erschweren, wenn nicht sogar zunichtemachen könnten. Pakistan spielt weiterhin eine zentrale Rolle bei dem Versuch, eine für den Iran und die USA akzeptable Lösung zu finden, wie Pepe Escobar und ich letzte Woche berichteten. Laut iranischen Staatsmedien traf der pakistanische Innenminister Mohsin Naqvi am Samstag in Teheran ein, um Gespräche mit iranischen Beamten zu führen, darunter Außenminister Abbas Araqchi. Naqvi sagte, er überbringe einen „Spezialbrief“ des Armeechefs und Premierministers seines Landes an Irans Chamenei, berichtete ISNA.

Die Freigabe iranischer eingefrorener Vermögenswerte bleibt eine zentrale Forderung des Irans. Am vergangenen Donnerstag interviewte CNN Mohsen Rezaei, ehemaligen Kommandeur der Revolutionsgarden und derzeitigen Militärberater von Oberstem Führer Ayatollah Mudschtaba Chamenei. Rezaei sagte CNN, jedes US-iranische Friedensabkommen hänge davon ab, dass Washington 24 Milliarden Dollar an eingefrorenen iranischen Vermögenswerten freigebe, und warnte, dass die USA in einen „dunklen Korridor“ eintreten würden, sollten sie die Kämpfe wieder aufnehmen. Rezaei bezeichnete die 24 Milliarden Dollar als „Test“ für die Glaubwürdigkeit der USA: „Wenn Präsident Donald Trump einen Deal mit dem Iran will, ist dieser Betrag der Test. Es ist ein Test, den die USA bestehen müssen, um den Weg für einen Deal zu ebnen.“

Nun scheint es, als hätte US-Finanzminister Scott Bessent das Memo über einen möglichen Deal mit dem Iran nicht erhalten. Berichten zufolge hat Bessent ein Team damit beauftragt, die Kosten für Schäden zu bewerten, die dem Iran bereits von seinen Golf-Verbündeten zugefügt wurden, mit dem Ziel, diese Vermögenswerte zu nutzen, um die Reparatur der beschädigten Infrastruktur der Golf-Araber zu bezahlen. Der Iran wird diese Bedingung mit Sicherheit ablehnen.

Ich bin sicher, dass einige Trump-Unterstützer dies Trumps Verhandlungsstil zuschreiben werden, aber warum bezieht man zu einem Zeitpunkt, an dem die Gespräche Berichten zufolge stocken (das sagte Mohsen Rezaei CNN), eine Position, die den Iran verärgern wird?

Auf der anderen Seite stehen die Sünden Israels. Ich weiß nicht, ob das Trump-Weiße Haus eine Rolle dabei gespielt hat, der New York Times die Geschichte über Israels verstärkte Spionage gegen die Trump-Administration zuzuspielen, um Druck auf Israel auszuüben, oder ob es sich um ein unbefugtes Leck handelt, das Trump und Pete Hegseth überraschte. Denken Sie daran, Hegseth ist nach Donald Trump die oberste zivile Autorität über den Militärnachrichtendienst DIA. Während die New York Times dies als dramatische Enthüllung behandelt, ist es für mich keine Neuigkeit. Ich habe zwei Wörter, die das Problem zusammenfassen: Jonathan Pollard. Hier ist, was die New York Times dazu schreibt:

„Aktuelle US-Geheimdienstberichte haben Bedenken aufgeworfen, dass israelische Geheimdienste amerikanische Unterhändler abhören, die an einem Friedensabkommen mit dem Iran arbeiten – vor dem Hintergrund wachsender Sorgen über eine allgemeinere Spionageabwehrbedrohung durch Israel. …

Die Berichte beinhalten Bedenken, dass Israel seine Bemühungen verstärkt hat, hochrangige amerikanische Beamte abzuhören, darunter Steve Witkoff, Chefunterhändler von Präsident Trump, Elbridge A. Colby, oberster Politikbeamter des Pentagons, und einen seiner wichtigsten Stellvertreter, Michael P. DiMino IV.

Ein weiterer Bericht, verfasst vom Defense Intelligence Agency und anderen militärischen Nachrichtendienststellen und fokussiert auf frühere Ereignisse, die mehrere Jahre zurückreichen, besagt, dass die Bedrohungsstufe für die Spionageabwehr durch Israel in den letzten Wochen von ‚hoch‘ auf ‚kritisch‘ angehoben wurde. Der Bericht, zu dem auch die Defense Counterintelligence and Security Agency beigetragen hat, skizziert verschiedene Bemühungen Israels, amerikanische Militärangehörige und Regierungsbeamte auszuspionieren.“

Ich glaube, dies ist eine Fortsetzung des Axios-Berichts von Anfang dieser Woche, in dem Donald Trump Bibi Netanyahu beschimpfte. Während erfahrene Geheimdienstmitarbeiter nicht überrascht sind – verdammt, Israel tut dies schon seit Jahren –, zeichnet die Rahmung der Geschichte Israel in einem sehr negativen Licht und wird die wachsende anti-israelische Stimmung in den USA verstärken. Vielleicht meint Trump es ernst damit, den Krieg mit dem Iran zu beenden.

Israel hat seinem bereits ramponierten Ruf weiteren Schaden zugefügt, indem es ein Fahrzeug der libanesischen Armee angriff, das auf einer Straße zwischen Kfar Tebnit und Khardali im Gebiet Nabatieh im Südlibanon unterwegs war. Dabei wurden ein Brigadegeneral, ein Hauptmann und ein Soldat getötet. Die IDF gab zu, das Fahrzeug angegriffen zu haben, und versuchte den Angriff damit zu rechtfertigen, dass sie festgestellt habe, es bewege sich „verdächtig“ auf israelische Streitkräfte in der Nähe des Dorfes Kfar Tebnit zu.

Die libanesischen Streitkräfte waren erwartungsgemäß empört. Sie gaben folgende Erklärung ab:

„Die fortgesetzte, vorsätzliche und wiederholte israelische Aggression gegen den Libanon, sein Volk und seine Armee stärkt nur unsere Entschlossenheit, unseren Glauben und unsere Entschlossenheit.“

Dieser jüngste israelische Mordakt ereignet sich nur wenige Tage nach einer erneuerten Waffenstillstandsvereinbarung zwischen Israel und dem Libanon, die von den USA vermittelt wurde. Das hielt nicht lange an. Israel hat die Bombardierung von Teilen des Südlibanon seit der ersten Ankündigung der Waffenruhe am 16. April nicht eingestellt. Dies bekräftigt die Position des Iran bezüglich seiner Forderung, dass es keine Einigung mit den USA geben wird, solange Israel sich nicht aus dem Libanon zurückzieht und das Töten einstellt. Ein vorzügliches Ziel, aber es wird wohl kaum verwirklicht werden.