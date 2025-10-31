Andrew Korybko

Von den USA unterstützte Kräfte – die NATO, Pakistan und der „asiatische Eindämmungs-Halbmond“ aus Japan, Taiwan und den Philippinen – stehen bereit, sich im Laufe dieses Jahrhunderts jeweils Russland, Indien und China gegenüberzustellen.

Die USA senden widersprüchliche Signale in Bezug auf die sino-russische Entente, die durch das Pipeline-Abkommen „Power of Siberia 2“ gestärkt wurde: Trump erklärte im September, er sei „nicht besorgt“ darüber, während Kriegsminister Pete Hegseth behauptete, er habe den Auftrag erhalten, die „Abschreckung“ gegen sie „wiederherzustellen“. Wie hier bereits argumentiert wurde, ist „Trumps eurasischer Balanceakt 2.0“ weitgehend an dieser Entwicklung gescheitert – insbesondere, weil Indien dem stillschweigend zustimmte, als es sich China wieder annäherte.

Weit davon entfernt, gespalten zu bleiben – insbesondere zwischen China und Indien, deren Rivalität Russlands eigenen Balanceakt erschweren würde –, rücken die drei mächtigsten Zivilisationsstaaten Eurasiens zunehmend zusammen, um ihr ruhendes Russland-Indien-China-Format (RIC) wiederzubeleben. Dieses Format ist für sich genommen bedeutsam, bildet aber zugleich den Kern von BRICS und der SCO, die komplementäre Rollen bei der schrittweisen Umgestaltung der globalen Governance spielen.

Diese durch RIC beschleunigten multipolaren Prozesse lassen sich nicht durch direkte militärische Gewalt aufhalten; das Pentagon könnte jedoch versuchen, sie durch das Provozieren von Rüstungswettläufen zu verlangsamen. Die von den USA unterstützten Aufrüstungen der NATO, Pakistans und des „asiatischen Eindämmungs-Halbmonds“ (Japan–Taiwan–Philippinen, teilweise auch Pakistan) könnten gegenüber Russland, Indien und China genau dies bewirken – ebenso wie verstärkte US-Militärpräsenz (oder eine formale Rückkehr im Fall Pakistans).

Ebenso können das „Goldene Dach“, die Stationierung von Mittelstreckenraketen in diesen Regionen und eine stärkere Militarisierung des Weltraums zusätzlichen Druck auf Russland und China ausüben – auch wenn solche Schritte nach hinten losgehen könnten, indem sie deren militärisch-technische Koordination noch vertiefen. Klar ist: Russland und China sind keine Bündnispartner, die füreinander in den Krieg ziehen würden, doch ihre gemeinsamen sicherheitspolitischen Interessen erhöhen die Wahrscheinlichkeit gegenseitiger Unterstützung im Konfliktfall.

Bislang hat China auf militärisch-technische Hilfe für Russland verzichtet, da es eng mit dem Westen verflochten ist. Doch Trumps Zollkrieg, sein Vorwurf, Präsident Xi „verschwöre“ sich gegen die USA, und die Pentagon-Pläne für den „asiatischen Eindämmungs-Halbmond“ könnten ein Umdenken auslösen. In ähnlicher Weise könnte Russland bereit werden, modernste militärisch-technische Erkenntnisse mit China zu teilen, um US-Schritte in Japan auszugleichen – möglicherweise auch zugunsten ihres gemeinsamen nordkoreanischen Verbündeten.

Obwohl der Großteil von Pakistans Rüstungsgütern aus China stammt, könnten die USA in diesen Markt eindringen, falls chinesische Exporte infolge der sino-indischen Annäherung zurückgehen. Das würde zugleich einen Rückgang amerikanischer Exporte nach Indien bedeuten, den man durch Lieferungen an Pakistan kompensieren könnte. Russland wiederum könnte seine traditionelle Rolle als wichtigster Lieferant Indiens zurückgewinnen, falls seine Exporte dorthin infolge wachsender US-Exporte an Pakistan stark ansteigen – eine faktische Wiederbelebung der militärischen Dynamik des Kalten Kriegs in dieser Region.

All diese strategischen Verschiebungen bereiten die Bühne für ein Sicherheitsdilemma zwischen dem eurasischen Randgebiet (NATO, Pakistan und der „asiatische Eindämmungs-Halbmond“) und dem eurasischen Herzland (RIC) – ausgelöst von den USA, um die „Abschreckung“ gegenüber der sino-russischen Entente wiederherzustellen. Das Ziel ist, einen der Beteiligten – oder deren gemeinsamen indischen Partner – unter Druck zu setzen, den USA nachzugeben, um dann effektiver über den Superkontinent zu herrschen.

Dieser hegemoniale Plan wird die Geopolitik Eurasiens im 21. Jahrhundert prägen.