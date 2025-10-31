Von Alan Macleod

Der Völkermord Israels wird von Microsoft unterstützt. Von der Schaffung eines riesigen digitalen Rasters über die Unterstützung bei der Erstellung von KI-generierten Todeslisten bis hin zur Einstellung von Hunderten israelischer Spione für die Verwaltung seiner internen Angelegenheiten und die Unterdrückung von Persönlichkeiten, die sich gegen das Gemetzel aussprechen, hat das in Seattle ansässige Technologieunternehmen eine Schlüsselrolle bei der Gewalt gespielt.

MintPress hat die enge Zusammenarbeit zwischen den israelischen Streitkräften (IDF) und Amazon, Google, TikTok, Apple, Palantir und Oracle detailliert beschrieben, aber die Beziehung von Microsoft zur Regierung und den Streitkräften Israels ist möglicherweise die engste, was den damaligen CEO Steve Ballmer zu der Aussage veranlasste, dass „Microsoft ebenso sehr ein israelisches Unternehmen wie ein amerikanisches Unternehmen ist“. MintPress untersucht die jahrzehntelange Partnerschaft zwischen Microsoft und Israel und die Mitarbeiter, die versuchen, diese Verbindung von innen heraus zu sprengen.

Code in Gemetzel verwandeln

„Unter den US-Technologieunternehmen“, so die Associated Press, „hat Microsoft eine besonders enge Beziehung zum israelischen Militär.“ Diese Beziehung habe sich nach den Angriffen vom 7. Oktober 2023 massiv ausgeweitet.

In den Monaten nach dem 7. Oktober stieg die Nutzung des Azure-Clouddienstes von Microsoft durch die IDF um mehr als das 200-Fache. Die Menge an Daten aus Überwachungskameras, Drohnen, Kontrollpunkten, biometrischen Scannern, Telefonaten und abgefangenen palästinensischen personenbezogenen Daten, die von der IDF auf Microsoft-Servern gespeichert wurden, verdoppelte sich in den folgenden neun Monaten und erreichte bis Juli 2024 13,6 Petabyte – das entspricht 23.000 Jahren Audioaufnahmen oder sieben Billionen Seiten Text.

Der Sinn all dessen war es, ein riesiges digitales Raster zu schaffen, in dem jede Bewegung, jedes Wort und jeder Tastenanschlag der Palästinenser in dem größten und dystopischsten digitalen Raster, das jemals geschaffen wurde, aufgezeichnet und überwacht wurde. Mit den Worten von Yossi Sariel, dem Leiter der Einheit 8200, der Überwachungsabteilung der IDF, war der Plan, „jeden jederzeit zu verfolgen“.

Sariel argumentierte, dass Big Data die Lösung für Israels Probleme sei, und stellte sich eine Zukunft vor, in der Israel „eine Million Anrufe pro Stunde“ aus Palästina abfängt und speichert und mithilfe von KI nach Schlüsselwörtern sucht und Bedrohungen identifiziert.

Israel konnte dies jedoch unmöglich alleine bewältigen, da es weder über das erforderliche Fachwissen noch über die für ein solches Projekt notwendige Speicherkapazität verfügte. Zu diesem Zweck reiste Sariel 2021 nach Seattle, um sich mit Microsoft-CEO Satya Nadella zu treffen und ihm die Überwachungspartnerschaft vorzuschlagen, in deren Rahmen Microsoft für die Einheit 8200 einen maßgeschneiderten und separaten Bereich innerhalb seiner Azure-Plattform einrichten würde.

Das israelische Militär nutzt Microsoft Azure, um Informationen, die durch Massenüberwachung gewonnen wurden, zu transkribieren, zu übersetzen und anderweitig zu verarbeiten, die dann mit den KI-basierten Waffensystemen Israels verknüpft werden.

Die Einheit 8200, die größte und umstrittenste Organisation innerhalb des israelischen Militärs, ist seit langem das Herzstück der Hightech-Spionageoperationen Israels. Die Einheit widmet sich der Überwachung, Cyberkriegsführung und Online-Manipulation. Im vergangenen Jahr führte sie den libanesischen Pager-Angriff durch, bei dem Tausende von Zivilisten verletzt wurden. Agenten der Einheit 8200 standen auch hinter vielen der berüchtigtsten internationalen Spionage- und Hacking-Fälle, darunter die Pegasus-Software, mit der Zehntausende der weltweit prominentesten Politiker, Journalisten und Menschenrechtsaktivisten überwacht wurden.

Sariels Politik der Massenüberwachung veränderte die interne Haltung der Einheit 8200. „Plötzlich war die gesamte Öffentlichkeit unser Feind“, sagte ein Offizier. Die gigantische Informationssammlung in Microsoft Azure ergab ein riesiges Archiv über die gesamte palästinensische Bevölkerung – eine riesige Datenbank mit kompromittierenden Informationen, die dazu verwendet wird, die Ureinwohner der Region zu erpressen und zu schikanieren. Wenn eine Person beispielsweise heimlich homosexuell war oder ihren Ehepartner betrog, standen diese Informationen den Agenten der Einheit 8200 sofort zur Verfügung, die sie dann nutzten, um ihre Ziele zu Informanten zu machen. Ein ehemaliges Mitglied der Einheit 8200 gab bekannt, dass sie im Rahmen ihrer Ausbildung verschiedene arabische Slang-Ausdrücke für „schwul“ auswendig lernen mussten, damit sie diese in Gesprächen erkennen konnten.

Ein palästinensischer Mann passiert ein biometrisches Tor am Qalandia-Übergang in der Nähe von Jerusalem. Sebastian Scheiner | AP

Die Cloud-Datenbank wird auch dazu genutzt, um Verhaftungen unschuldiger Menschen nachträglich zu rechtfertigen. Beiläufige, aus dem Zusammenhang gerissene Kommentare, die vor Jahren gemacht wurden, können dazu verwendet werden, jemanden als Mitglied der Hamas, des Palästinensischen Islamischen Dschihad oder einer anderen bewaffneten Widerstandsgruppe darzustellen.

„Diese Menschen werden in das System eingegeben, und die Daten über sie wachsen einfach weiter“, sagte ein israelischer Geheimdienstmitarbeiter, der im Westjordanland tätig war.

„Wenn sie jemanden verhaften müssen und es keinen ausreichenden Grund dafür gibt, finden sie in [dem Azure-Überwachungsarchiv] einen Vorwand dafür. Wir befinden uns derzeit in einer Situation, in der fast niemand in den [besetzten] Gebieten „sauber“ ist, was die Informationen betrifft, die die Geheimdienste über sie haben.“

Die Einheit 8200 hat auch Big Data genutzt, um KI-generierte Todeslisten mit Zehntausenden von Menschen zu erstellen. Ein Programm bewertete jeden Bewohner Gazas, sogar Frauen und Kinder, anhand einer Reihe von Faktoren mit einer Punktzahl zwischen 1 und 100. Wenn sie beispielsweise im selben Gebäude wohnen oder in Gruppenchats mit bekannten oder mutmaßlichen Hamas-Mitgliedern sind, wird ihre Punktzahl erhöht. Sobald ihre Punktzahl einen bestimmten Schwellenwert erreichte, wurden alle Bewohner Gazas automatisch auf eine Tötungsliste gesetzt, die nur minimal von Menschen überwacht wurde.

Laut mehreren Agenten der Einheit 8200 ermöglichte die cloudbasierte Speicherplattform von Microsoft Azure Israel, Engpässe bei der Zielerfassung zu überwinden und alle Arten von Daten zu nutzen, um Personen für Attentate zu recherchieren und zu identifizieren, was in den ersten Wochen nach dem Angriff am 7. Oktober zur Tötung von Zehntausenden von Menschen führte.

Natürlich waren die meisten Todesopfer Zivilisten – etwa 70 % davon waren Frauen und Kinder. Aber israelische Beamte können auch nachträglich ihre digitalen Daten durchforsten, um jede Tötung zu rechtfertigen, indem sie Verbindungen oder andere belastende Beweise finden. Ein hochrangiger israelischer Militärangehöriger beschrieb die Cloud-Technologie als „eine Waffe im wahrsten Sinne des Wortes“. Andere Beamte sind jedoch so weit gegangen, Bedenken zu äußern, dass Israels übermäßige Abhängigkeit von Microsoft als Dienstleister eine strategische Schwachstelle darstellt, die behoben werden sollte.

Microsoft sieht kein Übel, nur Gewinne

Während all dieser Ereignisse hat Microsoft seine Unschuld – und Unwissenheit – in Bezug auf die israelischen Verbrechen beteuert. „Zu keinem Zeitpunkt während dieser Zusammenarbeit oder seitdem war Microsoft über die Überwachung von Zivilisten oder die Erfassung ihrer Mobiltelefonate unter Verwendung von Microsoft-Diensten informiert, auch nicht durch die von ihm in Auftrag gegebene externe Überprüfung“, erklärte ein Sprecher des Unternehmens und fügte hinzu: „Alle Behauptungen über die Beteiligung und Unterstützung der Microsoft-Führung an diesem Projekt … sind falsch.“

Aus durchgesickerten Dokumenten geht jedoch hervor, dass die Microsoft-Ingenieure genau wussten, welche Art von Daten in Azure gespeichert wurden und was ihre Kunden damit erreichen wollten. „Technisch gesehen dürfen sie nicht genau erfahren, um was es sich handelt, aber man muss kein Genie sein, um das herauszufinden“, sagte ein Ingenieur. „Man sagt [Microsoft], dass wir keinen Platz mehr auf den Servern haben, dass es sich um Audiodateien handelt. Es ist ziemlich klar, was das ist.“

Andere hielten die Vorstellung, dass Microsoft nicht wusste, dass eine der berüchtigtsten Spionageorganisationen der Welt möglicherweise Big Data einsetzt, um Menschen auszuspionieren, für unglaubwürdig, insbesondere angesichts der engen Zusammenarbeit der beiden Unternehmen seit Jahren. „Microsoft behauptet, dass es nicht herausfinden kann, ob seine Kunden Verbrechen gegen die Menschlichkeit oder Massenüberwachung begehen, während gleichzeitig Microsoft-Mitarbeiter mit uniformierten IDF-Soldaten zusammenarbeiten. Absurd!“, sagte Paul Biggar, Gründer von Tech For Palestine, gegenüber MintPress. Die Unschuldsbehauptung des Unternehmens erscheint umso fragwürdiger, als Microsoft Hunderte ehemaliger Agenten der Einheit 8200 beschäftigt und direkt aus deren Reihen rekrutiert. Paul Biggar, Gründer von Tech For Palestine, sagte gegenüber MintPress.

Die Unschuldsbehauptung des Unternehmens erscheint umso fragwürdiger, als Microsoft Hunderte von ehemaligen Agenten der Einheit 8200 beschäftigt und direkt aus dieser Organisation rekrutiert. Eine Untersuchung von MintPress aus dem Jahr 2022 ergab, dass mindestens 166 ehemalige Mitarbeiter der Einheit 8200 zu Microsoft gewechselt sind, darunter viele, die an der Entwicklung von Azure selbst mitgewirkt haben.

Ein Beispiel hierfür ist Michael Bargury, der eine lange und erfolgreiche Karriere als Leiter der Einheit 8200 hinter sich hat und 2015 direkt zu Microsoft Azure wechselte, wo er schließlich Senior Architect für die Plattform wurde. Ein weiteres Beispiel ist Shlomi Haba, der derzeitige Partner Software Engineering Manager bei Azure. Haba war sechs Jahre lang bei der Einheit 8200 tätig und stieg dort zum Offizier und Teamleiter auf. Seit 2014 arbeitet er für Microsoft Azure und ist heute Software Engineering Manager des Unternehmens, wo er Dutzende von Ingenieuren beaufsichtigt, die die Plattform entwickeln. Viele dieser Ingenieure sind ebenfalls ehemalige Mitarbeiter der Einheit 8200. Hunderte weitere ehemalige Spione arbeiten in Schlüsselpositionen bei Microsoft. Ayelet Steinitz beispielsweise war früher Leiterin der Abteilung für globale strategische Allianzen des Unternehmens und hat weiterhin eine leitende Position im Unternehmen inne.

Kurz gesagt, Microsoft ist voll von ehemaligen Mitarbeitern der Einheit 8200, deren Aufgabe es ist, maßgeschneiderte Software für aktuelle Agenten zu entwickeln. Laut Microsoft-Mitarbeitern, die mit der Situation vertraut sind, macht diese enge Beziehung zwischen den beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit „viel einfacher“, was die Dementis von Microsoft weiter untergräbt.

Microsoft arbeitet auch offen mit dem israelischen Militär zusammen und rekrutiert Mitarbeiter aus dessen Reihen. Im April 2024 beispielsweise arbeitete das Unternehmen mit dem israelischen Verteidigungsministerium zusammen, um eine Gruppe aus dessen „Combatants to Hi-Tech”-Programm zu einem TypeScript-Workshop und einer Führung einzuladen. Und im Jahr 2022 startete es erneut in Zusammenarbeit mit der IDF ein kostenloses Cybersicherheits-Schulungsprogramm für israelische Militärveteranen.

Diese Zusammenarbeit wird fortgesetzt, obwohl die Einheit 8200 Microsoft bereits zuvor angegriffen hat. Die Organisation soll Malware entwickelt haben, die auf Microsoft-Produkte wie das Windows-Betriebssystem abzielte und Sicherheitslücken fand, um Kontrollfelder zu neutralisieren, Festplatten zu löschen und wichtige Systeme wie das iranische Energienetz abzuschalten.

Unternehmenszionismus: Wurzeln in Israels Kriegswirtschaft

Die Partnerschaft zwischen Azure und der IDF ist das Ergebnis einer jahrzehntelangen Beziehung zwischen Microsoft und dem Staat Israel, von der beide Seiten profitiert haben. Microsoft gründete 1989 seine erste Niederlassung in Israel und eröffnete zwei Jahre später ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in der Stadt Herzliya in der Nähe von Tel Aviv. Das Zentrum, das erste seiner Art außerhalb der Vereinigten Staaten, wurde kontinuierlich erweitert und beschäftigt heute schätzungsweise 2.700 Mitarbeiter.

In den 1990er und 2000er Jahren begann Microsoft, Verträge mit israelischen Firmen und Regierungsbehörden abzuschließen, und war in den 2010er Jahren ein integraler Bestandteil des israelischen Sicherheitsstaates. Im Jahr 2017 unterzeichnete das Unternehmen einen lukrativen Vertrag mit dem israelischen Strafvollzugsdienst und stellte Cloud-Dienste für die Behörde bereit, die für die Inhaftierung von Zehntausenden Palästinensern ohne Gerichtsverfahren verantwortlich ist. Heute unterhält das Unternehmen über 600 aktive Abonnements mit dem israelischen Militär.

Das Unternehmen hat außerdem mindestens 21 israelische Technologieunternehmen übernommen. Dazu gehören die Cybersicherheitsgruppe Hexadite, die 2017 für 100 Millionen Dollar gekauft wurde, und Oribi, ein Webanalyseunternehmen, das von einem ehemaligen israelischen Geheimdienstmitarbeiter gegründet wurde.

Microsoft-Gründer Bill Gates trifft sich während eines Besuchs im Jahr 2005 in Tel Aviv mit dem israelischen Premierminister Ariel Sharon und unterstreicht dabei die wachsende Bedeutung von Microsoft im israelischen Technologiesektor.

Jeder CEO in der Geschichte von Microsoft ist nach Israel geflogen, um sich mit Premierminister Benjamin Netanjahu zu treffen, darunter auch Bill Gates, der 2016 erklärte, dass die israelische Hightech-Sicherheit „die Welt verbessert“.

Kurz gesagt, Microsoft ist ein Eckpfeiler des boomenden Hightech-Sektors Israels, der 20 % des BIP des Landes und mehr als die Hälfte seiner gesamten Exporte ausmacht. Netanjahu selbst hat das Unternehmen mit Lob überschüttet und die Partnerschaft zwischen Microsoft und Israel als „eine himmlische Verbindung“ bezeichnet.

Andere waren von dieser Verbindung weniger begeistert. Im Juni griff der Iran gezielt ein Microsoft-Zentrum in Be’ersheva an und führte einen Raketenangriff gegen dieses durch. Die iranische Revolutionsgarde rechtfertigte ihre Aktion mit der Begründung, Microsoft arbeite „eng mit der israelischen Armee zusammen und sei Teil eines Systems, das Aggressionen unterstützt, und nicht nur eine zivile Einrichtung“. „Der angegriffene Cyberbereich umfasst auch die Wohnsitze von Personen aus den Bereichen Spionage und künstliche Intelligenz, die in direkter Zusammenarbeit mit der feindlichen Armee und ihrem Sicherheitsapparat tätig sind“, schloss sie.

Vorgehen gegen internen Widerstand

Eine größere Bedrohung als der Iran ist für Microsoft jedoch die eigene Belegschaft, von der sich Hunderte organisiert haben, um sich gegen die Rolle des Unternehmens beim Völkermord zu wehren. Unter dem Motto „No Azure for Apartheid“ fordern die Beschäftigten, dass Microsoft alle Azure-Verträge mit Israel kündigt, alle Verbindungen zum israelischen Sicherheitsapparat offenlegt, öffentlich zu einem Waffenstillstand aufruft und die Verfolgung von Beschäftigten einstellt, die sich gegen den Völkermord aussprechen.

Die vierte Forderung ist besonders wichtig, da das Unternehmen wenig bis gar keine Toleranz gegenüber abweichenden Meinungen zeigt. Im Oktober 2024 entließ es zwei Mitarbeiter, weil sie in der Unternehmenszentrale in der Nähe von Seattle eine Mahnwache für palästinensische Flüchtlinge organisiert hatten.

Monate später entließ es einen Mitarbeiter, der die Grundsatzrede von CEO Satya Nadella auf der jährlichen Entwicklerkonferenz des Unternehmens unterbrochen hatte. Joe Lopez, ein Firmware-Ingenieur, der an Azure arbeitete, unterbrach Nadella mit den Worten: „Satya, wie wäre es, wenn Sie zeigen, wie Microsoft Palästinenser tötet? Wie wäre es, wenn Sie zeigen, wie Azure die Kriegsverbrechen Israels unterstützt? Als Microsoft-Mitarbeiter weigere ich mich, mich an diesem Völkermord mitschuldig zu machen!“ Das Video des Vorfalls verbreitete sich viral und wurde zu einem PR-Albtraum für das Unternehmen.

NEW: Microsoft Engineer Disrupts Nadella Keynote Over Genocide Complicity



Joe Lopez, a member of the No Azure for Apartheid campaign and a firmware engineer in Azure’s hardware division, interrupted CEO Satya Nadella’s Build conference keynote on Monday. In a letter published… https://t.co/Xa1MqMs2R0 pic.twitter.com/PhV7g1OYPO — Drop Site (@DropSiteNews) May 19, 2025

Übersetzungen von „X“: NEU: Microsoft-Ingenieur unterbricht Nadellas Keynote wegen Beihilfe zum Völkermord Joe Lopez, Mitglied der Kampagne „No Azure for Apartheid“ und Firmware-Ingenieur in der Hardware-Abteilung von Azure, unterbrach am Montag die Keynote von CEO Satya Nadella auf der Build-Konferenz. In einem später veröffentlichten Brief erklärt er seinen Weg zum politischen Erwachen und verurteilt Microsoft wegen seiner direkten Beihilfe zu „ethnischen Säuberungen“ und „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“. Lopez sagte, er habe zunächst versucht, sich zu informieren und kleine Maßnahmen zu ergreifen – Spenden, Unterschriftenlisten unterschreiben –, während er seine Arbeit bei Microsoft fortsetzte. Aber nachdem er gesehen hatte, wie Kollegen die Feier zum 50-jährigen Jubiläum von Microsoft unterbrochen hatten, und mehr über die Verbindungen des Unternehmens zum israelischen Militär erfahren hatte, begann er, seine Rolle zu hinterfragen. „Microsoft tötet Kinder? Tötet meine Arbeit Kinder?”, schrieb er. Was folgte, war laut Lopez die schmerzhafte Erkenntnis, dass die Infrastruktur von Azure aktiv zur „Kriegsmaschinerie“ der USA und Israels und zur Massenvernichtung von Palästinensern im Gazastreifen beitrug. Als Wendepunkt nannte er einen kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag des Unternehmens – die erste öffentliche Reaktion von Microsoft auf die Kampagne der Mitarbeiter. In diesem Beitrag verteidigte Microsoft seine Aktivitäten in Israel und verwies dabei auf eine interne Prüfung, die vom Unternehmen selbst und einer nicht genannten externen Firma durchgeführt worden war. Die Prüfung entlastete Microsoft von jeglichem Fehlverhalten, aber Lopez bezeichnete sie als „bedeutungslos“, insbesondere nachdem das Unternehmen zugegeben hatte, dem israelischen Verteidigungsministerium „besonderen Zugang“ zu seinen Cloud-Technologien „über die Bedingungen unserer kommerziellen Vereinbarungen hinaus“ gewährt zu haben. Lopez prangerte die Mitschuld der Führungskräfte – darunter Mustafa Suleyman, Brad Smith, Kevin Scott, Scott Guthrie und Satya Nadella – und ihre Weigerung an, sich direkt mit den Vorwürfen auseinanderzusetzen. Er forderte andere Mitarbeiter auf, sich zu äußern oder zu kündigen, und erklärte, er könne nicht länger Teil eines Unternehmens sein, das dabei helfe, „Städte dem Erdboden gleichzumachen und Palästinenser zu vernichten“. „Wenn die Unternehmensleitung diese Forderung weiterhin ignoriert, wird das nicht unbemerkt bleiben. Die Welt ist bereits auf unsere Mitschuld aufmerksam geworden“, fügte er hinzu.

Kein Azure für Apartheid @NoAz4Apartheid 20. Mai EILMELDUNG! „No Azure for Apartheid” stört Satya Nadellas Keynote während der Microsoft Build! STELLT DIE MICROSOFT BUILD FÜR PALÄSTINA EIN!

Zu diesem Zeitpunkt erkannte Microsoft, dass es sich mit einer ernsthaften Revolte seiner Mitarbeiter konfrontiert sah. Nur wenige Tage nach dem Vorfall mit Lopez führte das Unternehmen stillschweigend eine Richtlinie ein, die E-Mails von Mitarbeitern mit Schlüsselwörtern wie „Palästina“, „Gaza“ oder „Völkermord“ auf seinen internen Exchange-Servern blockierte. Die Richtlinie trug wenig dazu bei, die Organisationsbemühungen zu dämpfen, und sorgte für eine weitere Runde peinlicher Schlagzeilen, als sie an die Presse durchgesickert war.

Angesichts des wachsenden Drucks gab Microsoft im September bekannt, dass es einige seiner Dienstleistungen für das israelische Militär eingestellt habe – eine Entscheidung, die darauf hindeutet, dass die Berichte über seine Komplizenschaft bei der Gewalt tatsächlich zutreffend waren.

„Es ist ziemlich klar, dass das, was Microsoft über seine Richtlinien, seine Menschenrechtsbilanz und vieles mehr sagt, Blödsinn ist. Das Unternehmen reagiert also nur auf externe Blamagen, und die Leute von No Azure for Apartheid haben wirklich gezeigt, wie effektiv das sein kann“, sagte Biggar gegenüber MintPress.

Feinde ins Visier nehmen

Die Mitarbeiter des Unternehmens sind jedoch bei weitem nicht das einzige Ziel des Zorns von Microsoft. Im Mai gab Karim Khan, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofs, bekannt, dass Microsoft ihn aus seinem offiziellen E-Mail-Konto des IStGH ausgesperrt habe, gerade als er Anklagen gegen Netanjahu und andere hochrangige israelische Politiker formalisierte. Für viele war der Zeitpunkt kein Zufall, sondern vielmehr eine Botschaft.

Der britische Anwalt schloss sich einer Vielzahl von Palästinensern an, die sich darüber beschwert haben, dass Microsoft ihre Konten ohne Vorwarnung gekündigt hat. Eine Untersuchung der BBC ergab, dass Dutzende von Palästinensern, die versucht hatten, Microsoft-Dienste zu nutzen, um Verwandte in Gaza zu kontaktieren, lebenslang gesperrt wurden. „Ich habe dieses Hotmail-Konto seit 15 Jahren. Sie haben mich ohne Grund gesperrt und behauptet, ich hätte gegen ihre Bedingungen verstoßen – welche Bedingungen? Sagen Sie es mir“, sagte ein palästinensisch-amerikanischer Nutzer.

Die Marke IBM ist für immer durch ihre Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland befleckt, durch die sie Hitler bei der Ermordung von Millionen von Menschen unterstützt hat. In ähnlicher Weise glaubt No Azure for Apartheid, dass der Name Microsoft für immer mit der Zerstörung in Gaza in Verbindung gebracht werden wird. Microsoft pflegt seit Jahrzehnten eine Partnerschaft mit Israel, wodurch sich das Unternehmen langsam in den Staat integriert und zu einem grundlegenden Bestandteil des Unterdrückungssystems geworden ist. Von der Unterstützung der israelischen Kriegsmaschinerie über die Einstellung von Hunderten israelischer Spione zur Führung seiner Geschäfte bis hin zur Unterdrückung interner und externer Dissidenten – Israels Massenmord an Palästinensern wird von Microsoft unterstützt, dessen technologische Kompetenz Israel dabei geholfen hat, den weltweit ersten KI-gestützten Völkermord durchzuführen.