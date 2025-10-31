Kit Klarenberg

Seit dem Ausbruch des Ukraine-Stellvertreterkriegs hat eine schattenhafte Clique britischer Akademiker den US-National Security Council (NSC) heimlich zu Eskalationsstrategien beraten. Viele ihrer Empfehlungen – einige inspiriert vom IS – wurden von Washington übernommen. Es ist ungewiss, ob einer der kühnsten Vorschläge – die Ausbildung ukrainischer Scharfschützen auf amerikanischem Boden – auf die eine oder andere Weise abgesegnet wurde. Noch gravierender ist, dass diese Bemühungen eine Falle für die Biden-Administration stellen sollten, um die USA zu einer tieferen Verstrickung in den Konflikt zu verleiten.

Ein durchgesickertes Dokument, verfasst im April 2022 vom St. Andrews University-Dozenten und Haupt-NSC-Kontakt der britischen Clique, Marc DeVore, entwirft eine kühne Vision dafür, wie Washingtons „Non-Profit-Organisationen, Zivilgesellschaft und Privatunternehmen“ ukrainische Scharfschützen ausbilden sollen. US-Bürgern wurde bescheinigt, über „die Mittel und … Motivation zu verfügen, um eine solche Ausbildung zu提供“, während DeVore das „langsam bewegliche“ Schlachtfeld im Donbass – mit seinem Schwerpunkt auf „städtischem Kampf“ – als „eine für Scharfschützen ideale Umgebung“ beurteilte.

DeVore glaubte, weder die Ukraine noch Russland seien „gut mit Scharfschienen versorgt“, aufgrund ihres gemeinsamen militärischen „sowjetischen Erbes“. Im Gegensatz dazu seien die USA „in einer idealen Position, der Ukraine zu helfen, diese ‚Scharfschützenlücke‘ zu schließen“, aufgrund des „Überflusses an Scharfschützen“ des Landes, „einschließlich US-Armee- und Marineinfanterie-Veteranen mit Erfahrung im Irak und in Afghanistan, und den Polizei-Scharfschützen, die zu einer großen Anzahl von SWAT-Teams gehören.“ Darüber hinaus verehrte DeVore die „hohen Standards ziviler Schießkunst“ in den USA, aufgrund „großer“ nationaler Netzwerke von „Schießständen und Schießclubs“.

Marc Devore

Die Möglichkeit, „die wettbewerbsfähigsten Scharfschützengewehre der Welt“ in den USA legal zu kaufen, war ein zusätzlicher Bonus. Dennoch war das wahre i-Tüpfelchen laut DeVore, die Biden-Administration dazu zu bringen, die westliche Bewaffnung und Ausbildung ukrainischer Streitkräfte formell zu billigen. Der Akademiker beklagte, wie Washington sich bis heute „zaghaft“ gezeigt habe, Kiew direkte Hilfe anzubieten, wie z.B. die Vermeidung, „offen schwere Waffen zu liefern“, aufgrund „übertriebener Ängste vor russischer Vergeltung/Eskalation“ und eines „Wunsches, … Abstreitbarkeit“ bei der Erbringung solcher Hilfe aufrechtzuerhalten.

Als solches glaubte DeVore, dass das Scharfschützenausbildungsprogramm kriegslüsternen Republikanern die Gelegenheit bieten würde, „die [US-]Regierung unter Druck zu setzen und zu beschämen, ukrainische Streitkräfte offener auszubilden,“ und „den Präsidenten offen [zu kritisieren], weil er die Ressourcen der Regierung nicht dafür einsetzt.“ Der Akademiker sagte voraus, Biden würde „auf diese Kritik reagieren, indem er mehr der Ausbildungsaktivitäten der US-Regierung öffentlich bekannt gibt.“ Das, kombiniert mit der „wahrscheinlichen Nicht-Reaktion Russlands“, würde „die Tür dafür öffnen, dass die USA die Ausbildung und Ausrüstung, die sie bereitstellt, weiter erhöhen“, fantasierte DeVore.

„Wie auch immer die Biden-Administration auf die private Ausbildung [reagiert], sie würde kriegsbegeisterten Republikanern einen Sieg bescheren“, prophezeite er. Ein in den USA angesiedeltes ukrainisches Scharfschützenausbildungsprogramm „würde republikanischen Politikern auch wertvolle Gesprächspunkte geben“, um den Präsidenten anzugreifen. Würde das Weiße Haus in der Folge die offene Unterstützung für Kiew erhöhen, „dann könnten die Republikaner den Verdienst für sich beanspruchen, ihn dazu gezwungen zu haben.“ Wenn Biden alternativ „versuchte, die Ausbildung einzuschränken“, könnten Waffenrechtsorganisationen und oppositionelle Gouverneure „einen populären Rechtsstreit gegen die Bundesregierung führen“, um deren Wiederaufnahme zu erzwingen.

Beide „würden erheblich von der positiven Public Relations profitieren“, die sowohl durch die Durchführung des Scharfschützenausbildungsprogramms als auch durch die sich ergebende Gelegenheit generiert würde, „die Biden-Administration noch viel mehr“ für ihre angeblich lasche Unterstützung des Stellvertreterkonflikts „in Verlegenheit zu bringen“. Dennoch war das ultimative Ziel sicherzustellen, dass „viel weiter verbreitet ukrainisches Militärpersonal im Westen ausgebildet wird.“ Amerikanisches Einverständnis war „notwendig, damit die NATO in der Lage ist, die ukrainischen militärischen Fähigkeiten auf ein solches Niveau zu steigern, dass die Ukraine diesen Krieg zu einem akzeptablen Abschluss bringen kann.“

Operation Red Dawn 2 hier Download

DeVore zog Inspiration für das Projekt aus den Jugoslawienkriegen der 1990er Jahre, als das US-Militärmagazin Soldier Of Fortune die Scharfschützenausbildung für Bosniaken und Kroaten anstachelte, die gegen Belgrads Streitkräfte kämpften. Das Magazin, gelesen von angehenden Söldnern und US-Armeeveteranen, wurde von Robert K. Brown gegründet, einem pensionierten Oberstleutnant, „der tiefes Mitgefühl für die Kroaten und Bosnier empfand, die für ihre Unabhängigkeit kämpften.“ Brown finanzierte somit und ermutigte Leser „mit Scharfschützenerfahrung“, in die Region zu reisen, „und einen Schnellkurs“ für Scharfschützen zu organisieren.

Einheimische, die „ziemlich gute Schützen“ waren, wurden identifiziert, „und schnell ausgebildet… zu einem Standard, bei dem sie mächtig“ zu ihren Kriegen gegen die jugoslawische Armee beitrugen. Darüber hinaus schrieben Schüler „Artikel über ihre Aktivitäten für Soldier of Fortune, verkauften Magazine und steigerten das Bewusstsein“ für ihre Unabhängigkeitskämpfe. DeVore strebte an, den Erfolg dieser „nicht-staatlichen“ Ausbildung in einem „größeren Maßstab“ zu wiederholen. Er sah vor, „schusswaffenbezogene Non-Profit-Organisationen und Unternehmen… dazu zu gewinnen, zu dessen Verwirklichung beizutragen.“

DeVore glaubte, „idealiter“ würde eine „große nationale Waffenrechts“-Organisation in den USA, wie die National Rifle Association „oder einer ihrer Rivalen“, „eine koordinierende Rolle spielen.“ Er sah voraus, dass „Schießstände [gebeten würden], Schießzeit zu spenden, Munitionshersteller, Kugeln beizusteuern, und Einzelpersonen mit relevanter Schießkunst- oder Scharfschützenerfahrung, ihre Fähigkeiten freiwillig zur Verfügung zu stellen.“ Pro-Stellvertreterkriegs-Bundesstaatsgouverneure „könnten die Bewegung auch öffentlich umarmen, indem sie erlauben, dass Staatswälder und Einrichtungen der Nationalgarde für das Training genutzt werden“:

„Die Einführung eines zivilgesellschaftlichen Scharfschützenausbildungsprogramms in den [USA] könnte daher von idealen Umständen profitieren, einschließlich; eines Netzwerks von Langstreckenschießständen, wo Schützen ausgebildet werden können; hochqualifizierte Scharfschützen und Schusswaffenausbilder, die in der Lage sind, Ukrainern sowohl die Feldhandwerkskunst als auch die Waffenfertigkeiten beizubringen, die sie benötigen, und; eine bedeutende ukrainische Diaspora in den USA und Kanada, die Freiwillige für das Training stellen könnte.“

DeVore fuhr fort zu erklären, dass „eine große Anzahl“ von im Ausland lebenden Ukrainern, „die kämpfen wollen“ im Stellvertreterkrieg, „durch ihre [fehlende] Erfahrung zurückgehalten werden,“ und schlug vor, „Fachausbildung für … Freiwillige“ unter Kiews Diaspora anzubieten. Einmal ausgebildet, würden sie „mit wertvollen Fähigkeiten nach Hause zurückkehren und die Sache der Ukraine materiell unterstützen.“ Allgemeiner gesagt, „wenn befreundete Regierungen und Zivilisten helfen, indem sie kritische Spezialisten ausbilden, wird dies den Prozess der Bildung neuer Einheiten beschleunigen und diejenigen, die gebildet werden, erheblich effektiver machen.“

DeVore glaubte, das Training sollte „in einem zweistufigen Prozess stattfinden.“ Zuerst würden den Schülern „Schießkunst“ beigebracht, während sie „Tausende Schuss Munition abfeuern, um die notwendige Genauigkeit, Gewehrwartung und Entfernungsschätzfähigkeiten zu entwickeln“ an Schießständen in den gesamten USA. „Die Infrastruktur und Lehrfähigkeiten, die für diese Art von Training benötigt werden, sind ziemlich verbreitet,“ schrieb er und fügte hinzu, „die dezentrale Natur der Ausbildung würde die Unterbringung der Auszubildenden vereinfachen,“ wobei nur eine „kleine Anzahl“ von Schülern „in der Nähe jedes einzelnen Schießstands“ untergebracht würde.

Sobald die Auszubildenden „ein angemessenes Niveau an Schießkunst“ erreicht hätten, würden sie von ehemaligen Scharfschützen „in den spezialisierteren Fähigkeiten der Tarnung, Verdeckung, Infiltration, Anschleichens und anderen Formen des Handwerks“ unterrichtet werden. DeVore schlug vor, diese Phase „in einer Kombination von Waldgebieten und simulierten städtischen Umgebungen“ durchzuführen – „große ungenutzte Fabriken, wie sie im oberen Mittleren Westen existieren, wären ideal für diesen Zweck.“ Nach Abschluss dieses Zyklus „werden Scharfschützen in die Ukraine transportiert, wo sie ihre neu erworbenen Fähigkeiten einsetzen können.“

DeVore schlug vor, dass „positive Publicity“ durch die Verbindung mit dem Programm „ein großer Anreiz für Waffenrechtsgruppen“ wäre, aufgrund von „Finanzkorruptionsskandalen und der Notwendigkeit, permissive Waffengesetze im Gefolge von Massenerschießungen zu verteidigen,“ die „das Image“ dieser Organisationen im In- und Ausland beschmutzt hätten. „Freiwillige Scharfschützen für einen populären Krieg auszubilden, würde einen Public-Relations-Erfolg für die Organisation提供, die die Anstrengung anführt,“ sinnierte der Akademiker.

Ein ukrainischer Scharfschütze, Bakhmut, März 2023

Falls Ausbildung für ukrainische Scharfschützen auf US-Boden stattfand, wurde sie nicht in der hochöffentlichen, politisierten Art und Weise durchgeführt, für die DeVore plädierte. Nichtsdestotrotz hat der Mainstream-Medien anerkannt, dass Kiews Scharfschützen auf hochwertige amerikanische Gewehre und Munition angewiesen sind, und laufende Lieferungen dieser Ausrüstung sind kein Geheimnis. Doch die Fülle von US-Scharfschützengewehren auf den Schlachtfeldern des Donbass hat es nicht geschafft, die Frontlinie auch nur einen Zentimeter zugunsten der Ukraine zu neigen – auf die gleiche Weise wie so viele andere britisch beeinflusste und ersonnene Stellvertreterkriegs-Großprojekte.

Wie dieser Journalist umfassend dokumentiert hat, wurden alle schlimmsten militärischen Desaster Kiews, wie die Krynky-Katastrophe von Oktober 2023 bis Juni 2024, von London geplant. Diese Anstrengung sah Welle um Welle von britisch ausgebildeten ukrainischen Marines, die versuchten, einen Brückenkopf in russisch besetztem Gebiet zu sichern, bevor sie auf die Krim marschierten und einen vollständigen Sieg im Krieg erlangten. Die Planung wurde stark von dem Wunsch beeinflusst, die Landung in der Normandie – D-Day – nachzubilden, basierend auf fantastischen, Hollywood-Vorstellungen dieser Operation. Zufälligerweise war es auch DeVores Scharfschützenausbildungsprogramm.

Eine Szene aus dem Film Red Dawn von 1984, Inspiration für das ukrainische Scharfschützenausbildungsprogramm

In dem durchgesickerten Dokument schlug DeVore vor, sein Plan würde bedeutende politische und öffentliche Anziehungskraft haben aufgrund der „Beliebtheit fiktionaler Widerstandsnarrative, die bis zu Red Dawn zurückgehen.“ In diesem Film schafft es eine Bande amerikanischer Teenager, eine Invasion der USA durch sowjetische Streitkräfte erfolgreich zurückzuschlagen – eine ansprechende filmische Erzählung, aber kaum eine Grundlage für tatsächliche Kriegsführungstaktiken, könnte man vernünftigerweise denken. Solche sind die Gefahren, Schlachtstrategie an Akademiker auszulagern, die tausende Meilen von der Frontlinie entfernt sind und keine militärische Erfahrung haben.