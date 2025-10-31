Von Rhoda Wilson

Am Montag hat Elon Musk Wikipedia eine Herausforderung gestellt. Grokipedia heißt das Projekt, eine von xAI entwickelte, KI-gestützte Online-Enzyklopädie. Bislang umfasst sie rund 900.000 KI-generierte Seiten.

Nur wenige Tage nach dem Start werfen wir einen Blick darauf, wie sie im Vergleich zu anderen Online-Enzyklopädien abschneidet, indem wir Einträge zu The Exposé vergleichen.

Grokipedia wird gestartet Wikipedia vs. Grokipedia: Die Enthüllung Wikipedia RationalWiki Justapedia Grokipedia

Grokipedia wird gestartet

Grokipedia ist eine KI-gestützte Online-Enzyklopädie, die von xAI, dem Unternehmen für künstliche Intelligenz von Elon Musk, entwickelt wurde. Die am 27. Oktober 2025 gestartete Plattform soll als Konkurrenz zu Wikipedia dienen, indem sie das Grok-Sprachmodell zum Generieren, Bearbeiten und Überprüfen von Inhalten nutzt.

Die Website „schreibt Seiten in Sekundenschnelle. Sie bezieht aktuelle Daten aus X und dem Internet. Sie zeigt für jede Zeile einen Nachweis. Mit einem Klick sehen Sie die Quelle. Keine Spekulationen!“, sagte Atul Programmer. „Wenn die Seite bereits existiert, können Sie sofort darauf zugreifen. Wenn nicht, erstellt die KI eine neue. Ein Team aus Menschen überprüft größere Änderungen. Sie halten die Fehlerquote niedrig.“

Musk positioniert Grokipedia als „wahrheitssuchende“ Alternative, die darauf abzielt, das zu beseitigen, was er als „Propaganda“ und „linke Voreingenommenheit“ in Wikipedia bezeichnet.

Wikipedia ist hoffnungslos voreingenommen. Eine Armee linker Aktivisten pflegt die Biografien und bekämpft vernünftige Korrekturen. Das Problem wird dadurch verschärft, dass Wikipedia oft an erster Stelle in den Google-Suchergebnissen erscheint und mittlerweile eine vertrauenswürdige Quelle für das Training von KI-Modellen ist. Das ist ein großes Problem. x.com/TuckerCarlson/…

Wikipedia hat schnell eine Seite über Grokipedia veröffentlicht, die im Wesentlichen wie eine Werbung für Wikipedia und eine Drohung gegenüber Grokipedia wirkt, weil diese Wikipedia-Inhalte für den Aufbau ihrer Seiten verwendet.

Grokipedia startete mit etwa 885.000 bis 900.000 KI-generierten Artikeln. Während Grokipedia behauptet, in Echtzeit KI-kuratiertes Wissen aus Quellen wie X (ehemals Twitter) anzubieten, stellte sich heraus, dass viele seiner ersten Einträge fast identisch mit Wikipedia-Artikeln waren, was Bedenken hinsichtlich Originalität und Lizenzierung aufkommen ließ, wie Wikipedia droht.

„Die Neutralität der Website (in ihrer Version 0.1 vom 28. Oktober 2025) wurde von zahlreichen [ ] Quellen angezweifelt“, sagt Wikipedia. Im Gegensatz zu Wikipedia können Grokipedia-Nutzer die Artikel nicht direkt bearbeiten. Stattdessen können sie über ein Formular Änderungen vorschlagen, über deren Umsetzung Grok entscheidet.

Die Seite von Wikipedia, die regelmäßig aktualisiert wird, ist lediglich ein Versuch der Informationskriegsführung, um die Konkurrenz auszuschalten.

Für Wikipedias Verriss eher ernüchternd ist, dass Grokipedia nicht verhehlt, dass es Wikipedia als eine seiner Quellen nutzt. Ein Haftungsausschluss auf vielen Seiten bestätigt, dass die Inhalte unter der Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0, BY-SA 4.0, Lizenz von Wikipedia übernommen wurden, berichtete Forbes.

Und Musk sagte, er sei sich bewusst, dass Grokipedia Wikipedia-Artikel verwendet, und fügte hinzu: „Wir sollten das bis Ende des Jahres in Ordnung bringen. “

Musk hatte ursprünglich geplant, Grokipedia eine Woche vor dem tatsächlichen Start zu veröffentlichen. Der Grund für die Verzögerung sei gewesen, dass die Trainingsdaten zu viel Propaganda enthalten hätten, so Musk. Obwohl er nicht näher erläuterte, welche Inhalte Anlass zur Sorge gaben, lässt sich vermuten, dass es sich um Inhalte handelte, die zu viel Propaganda enthielten, wenn Wikipedia für das Training der KI verwendet wurde.

Am Dienstag, dem Tag nach dem Start, erhielt Grokipedia „bereits positive Bewertungen von einigen Nutzern. Dazu gehört Larry Sanger, Mitbegründer von Wikipedia … das in den letzten Jahren wegen Vorwürfen der Voreingenommenheit ziemlich umstritten geworden ist“, berichtete Teslarati.

Larry Sanger hat festgestellt, dass Grokipedia zwar noch in vielen Bereichen verbesserungswürdig ist, aber bereits sehr vielversprechend ist. Er hat seine eigene Seite auf Grokipedia überprüft und einige neue, korrekte Inhalte festgestellt.

Grokipedia.com Version 0.1 ist jetzt online. Version 1.0 wird zehnmal besser sein, aber selbst in der Version 0.1 ist sie meiner Meinung nach schon besser als Wikipedia.

Musk räumte ein, dass Grokipedia verbesserungsbedürftig ist, und erklärte am Dienstag in einem Twitter-Beitrag, dass das Ziel von Grok und Grokipedia „die Wahrheit, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit“ sei. „Wir werden niemals perfekt sein, aber wir werden dennoch dieses Ziel anstreben.“

Wir dachten, wir würden Sangers Beispiel folgen und nachsehen, was Grokipedia über The Exposé zu sagen hat, um zu sehen, ob sich der Inhalt in Bezug auf Unvoreingenommenheit und Genauigkeit verbessert hat.

Wikipedia vs. Grokipedia: The Exposé

Um zu beweisen, dass Wikipedia ein Propagandainstrument ist, und um zu zeigen, dass Grokipedia versucht, dies zu korrigieren, werden wir einen kurzen Vergleich dessen anstellen, was die beiden Enzyklopädien über The Exposé sagen. Wir gehen noch einen Schritt weiter und schauen uns an, was einige andere Online-Enzyklopädien über „The Exposé“ sagen, um den politischen Aktivismus zu demonstrieren, mit dem Websites wie unsere seit jeher zu kämpfen haben.

Beginnen wir mit der Propaganda-Website Wikipedia und ihrer ebenso, wenn nicht sogar noch ruchloseren Aktivisten-Website RationalWiki.

Wikipedia

In der ersten Zeile bezeichnet Wikipedia „The Exposé“ als „britische Verschwörungs- und Fake-News-Website“. Weiter heißt es dort:

Twitter sperrte den Hauptaccount der Website, doch diese richtete mehrere alternative Accounts ein, um die Sperre zu umgehen. Nach der zweiten Sperre nutzte die Website mehrere alternative Accounts, um nicht alle Follower zu verlieren und weiterhin Tweets veröffentlichen zu können, und warf Twitter Zensur vor. Ernie Piper von Logically, einer britischen Forschungsorganisation zur Bekämpfung von Desinformation, sagte, dass The Exposé „sowohl durch die Produktion einer großen Menge an Originalinhalten als auch durch den Versuch, den Anschein zu erwecken, dass sie knallharten investigativen Journalismus betreiben“, anstatt „die Fakten so zu verdrehen, dass sie zu Verschwörungstheorien passen“, einzigartig sei.

Wenn Sie dem Link folgen, den Wikipedia für die Quelle, Ernie Pipers Blog, angibt, werden Sie feststellen, dass dieser weder von Ernie Piper verfasst noch von Logically veröffentlicht wurde. Wenn Sie einem anderen Link folgen, den Wikipedia für Ernie Pipers Blog angibt, werden Sie feststellen, dass Logically ihren Blog entfernt hat und der Link Sie zur Homepage von Logically führt. Eine Quellenangabe ist also falsch verlinkt, die andere Quelle existiert nicht mehr.

Manche mögen Wikipedia verteidigen und sagen, dass dies daran liegt, dass die Seite seit Jahren nicht mehr aktualisiert wurde. Dies ist jedoch nicht der Fall. Die Seite wurde zuletzt am 17. Juli 2025 aktualisiert.

Wer ist also Logically, die wichtigste Quelle von Wikipedia? Auf der Wikipedia-Seite von Logically heißt es:

Logically wurde 2017 von Lyric Jain gegründet und hat seinen Sitz in Brighouse, England, mit Niederlassungen in London, Mysore, Bangalore und Virginia. Eine Förderung durch das MIT half bei der Gründung des Unternehmens … Im Juli 2020 zertifizierte das International Fact-Checking Network die Abteilung Logically Facts des Unternehmens als Faktenprüfer. Die Zertifizierung wurde im September 2021 und Januar 2023 erneuert. Im März 2021 startete Logically einen Dienst namens Logically Intelligence (LI), der Regierungen und Nichtregierungsorganisationen (NGOs) dabei helfen soll, Falschinformationen im Internet zu identifizieren und ihnen entgegenzuwirken. Im Juli 2022 erhielt Logically eine Finanzierung in Höhe von 24 Millionen US-Dollar vom Alexa Fund, der Risikokapitalabteilung von Amazon. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte Logically 175 Mitarbeiter in seinen Niederlassungen in den USA, Großbritannien und Indien. Jain sagte, dass die Hauptkunden des Unternehmens zwar die amerikanische, britische und indische Regierung seien, aber auch Einzelhandelsmarken sich an das Unternehmen wandten, um sich vor Angriffen von Konkurrenten zu schützen. Im Juni 2023 berichtete The Daily Telegraph, dass Logically von der britischen Regierung mehr als 1,2 Millionen Pfund für die Analyse von Desinformationsbegriffen im Internet sowie für seine Partnerschaft mit Facebook erhalten habe. Zu diesen Themen gehörten Narrative im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie, darunter Anti-Lockdown- und Anti-COVID-19-Impfstoff-Stimmungen. Im August 2024 übernahm Logically das in Barcelona ansässige Unternehmen Insikt AI, das sich mit künstlicher Intelligenz befasst. Im Juli 2025 verlor Logically seine Verträge mit TikTok und Meta Platforms. Es wurde auch berichtet, dass Logically im Rahmen eines Verwaltungsprozesses an Kreatur Ltd verkauft worden sei.

Wie bei vielen Wikipedia-Seiten, die damals geändert oder erstellt wurden, um Websites zu diskreditieren, die Wikipedia als „verschwörungstheoretisch“ einstufte, ist Logically die wichtigste Informationsquelle für Wikipedia. Vor Jahren veröffentlichte Logically „Faktencheck“-Blogs. Viele dieser Blogs wurden inzwischen von der Website entfernt.

Wikipedia vermerkt, dass Logically im Januar 2023 seine „Faktencheck-Zertifizierung“ erneuert hat. Es ist unklar, wann Logically seine „Faktencheck-Zertifizierung” verloren hat, aber dies könnte erklären, warum seine „Faktencheck”-Blogs entfernt wurden. Logically meldete im Juli 2025 Insolvenz an und wurde im Rahmen eines Pre-Pack-Insolvenzverfahrens an Kreatur verkauft. Über Kreatur ist wenig bekannt, außer dass es von einem ehemaligen Direktor und frühen Investor von Logically, Ashwin Kumaraswamy, geführt wird.

Anstelle von „Faktencheck“-Dienstleistungen vermarktet sich Logically nun als KI-gestützte Plattform, die narrative Intelligenz liefert und es Unternehmen ermöglicht, aufkommende Bedrohungen wie Desinformationskampagnen, Reputationsrisiken und narrative Marktvolatilität zu erkennen, zu analysieren und darauf zu reagieren.

RationalWiki

Eine weitere unseriöse Online-Enzyklopädie für Aktivisten ist RationalWiki. Sie ist derzeit offline, aber eine archivierte Seite, die alles andere als rational ist, beschreibt The Exposé wie folgt: „Eine in Großbritannien ansässige Fake-News-Webshite, die überwiegend Feindseligkeit gegenüber dem COVID-19-Impfstoff zum Ausdruck bringt.“ Ja, Sie haben richtig gelesen, es wird das Wort „Webshite“ verwendet. Die lächerliche Beschreibung geht weiter:

Wie zu erwarten, glauben die Menschen auf dieser Website an viele Verschwörungstheorien. Es gibt zwei Hauptkonten, die auf dieser Website Beiträge veröffentlichen: eines ist die Gruppe „Exposé“ selbst, das andere gehört Rhoda Wilson, einer Betroffene des Crank-Magnetism-Syndroms [einem Zustand, bei dem Menschen laut RationalWiki gleichzeitig von mehreren abwegigen Ideen angezogen werden. „Sie kennen doch das alte Sprichwort, dass man nicht so aufgeschlossen sein soll, dass einem das Gehirn herausfällt? Menschen mit Crank Magnetism haben das nicht beachtet“]. Die Website propagiert auch die Leugnung der globalen Erwärmung und verschiedene Betrugsmaschen im Bereich der Alternativmedizin und wirbt eifrig für russische Verschwörungspropaganda. Die Betreiber dieser Website hassen offensichtlich den COVID-19-Impfstoff und bringen ihn mit einer Vielzahl von paranoiden Verschwörungstheorien in Verbindung.

Im Gegensatz zu Wikipedia, das von der Regierung geförderte „Faktenprüfer“ als „zuverlässige“ und „unvoreingenommene“ Quellen nutzt, verwendet RationalWiki zumindest die Artikel von The Exposé als Quellen – die, hätten ihre Nutzer sie gelesen und sich ihr eigenes Urteil gebildet, möglicherweise einige Menschen für die gefährlichen Betrügereien sensibilisiert hätten, die die Kontrolloligarchen der Bevölkerung auferlegen.

Justapedia

Justapedia wurde im Oktober 2022 ins Leben gerufen und am 9. August 2023 der Öffentlichkeit vorgestellt. Es handelt sich um ein laufendes Projekt, das auf Inhalten aus Wikipedia basiert und darauf abzielt, eine Online-Enzyklopädie anzubieten, die die in vielen Wikipedia-Artikeln allgegenwärtige politische Rhetorik ausschließt.

Leider hat die Justapedia-Seite die politische Rhetorik aus der Seite von The Exposé noch nicht überarbeitet. Unter Verwendung der Wikipedia-Seite vom 3. November 2022 beginnt Justapedia wie folgt: „The Exposé (früher bekannt als The Daily Exposé) ist eine britische Verschwörungswebsite … Sie ist bekannt für die Veröffentlichung von Falschinformationen zu COVID-19 und Impfgegnern.“

Die Quellen für die Informationen von Justapedia sind dieselben wie bei Wikipedia, darunter Logically und die von der britischen Regierung unterstützte Website Full Fact (fullfact.org) sowie andere berüchtigte „Faktenprüfer“.

Grokipedia

Die Seite von Grokipedia zu The Exposé ist umfassender und unterscheidet sich deutlich von allen oben genannten. Die KI-generierte Seite beginnt (Stand: 29. Oktober 2025) wie folgt:

The Exposé ist ein britisches alternatives Medienunternehmen, das 2020 gegründet wurde und sich dem investigativen Journalismus widmet, der offizielle Daten analysiert, um die Gesundheitspolitik, Regierungsmaßnahmen und wissenschaftliche Behauptungen zu hinterfragen, die von den Mainstream-Medien oft unhinterfragt übernommen werden. Es stützt sich auf empirische Belege von Einrichtungen wie dem Amt für nationale Statistik, dem National Health Service und Veröffentlichungen der britischen Regierung, wobei jeder Artikel zur Überprüfung direkt mit den Primärquellen verlinkt ist. Die Website wird vollständig durch freiwillige Spenden der Leser finanziert und nicht durch Werbung oder institutionelle Zuschüsse. Sie arbeitet unabhängig und behauptet, dass diese Struktur eine Berichterstattung ermöglicht, die frei von den Einflüssen ist, die die Narrative der konventionellen Medien prägen. Die Publikation erlangte während der COVID-19-Pandemie Bekanntheit, indem sie Daten zur Einführung von Impfungen, Zahlen zur Übersterblichkeit und die Auswirkungen von Lockdowns untersuchte und dabei häufig Muster identifizierte, die von den offiziellen Interpretationen abwichen, wie beispielsweise Korrelationen zwischen Impfquoten und nachfolgenden Gesundheitsergebnissen, die aus unverarbeiteten statistischen Veröffentlichungen abgeleitet wurden. Diese Analysen fanden bei einem Publikum Anklang, das institutionellem Vertrauen skeptisch gegenübersteht, und verschafften sich durch detaillierte, datenzentrierte Enthüllungen, die kausale Schlussfolgerungen gegenüber Konsensmeinungen priorisieren, eine treue Anhängerschaft. Allerdings hat The Exposé scharfe Kritik von Faktenprüfungsstellen erhalten, die mit akademischen und medialen Einrichtungen verbunden sind. Diese werfen der Website selektive Dateninterpretation und die Verstärkung unbegründeter Behauptungen zu Themen wie impfstoffbedingten Immunproblemen vor – Kritikpunkte, die die Einhaltung überprüfbarer öffentlicher Aufzeichnungen durch die Website übersehen und gleichzeitig eine breitere institutionelle Tendenz widerspiegeln, empirische Abweichungen zu marginalisieren. Sein Bekenntnis zur Transparenz, das sich in der Offenlegung von Methoden und Datensätzen zeigt, unterstreicht ein charakteristisches Merkmal: die Förderung der öffentlichen Kontrolle von Politikmaßnahmen durch ungefilterten Zugang zu grundlegenden Beweisen, selbst inmitten polarisierter Debatten über die Gültigkeit von Interpretationen.

Grok hat 104 Quellen analysiert, um seinen Eintrag zu „The Exposé“ zu verfassen. Einige dieser Quellen stammen von der Website „The Exposé“, aber es sind auch Quellen wie Full Fact, Reuters, USA Today, AP News, Snopes, Sage Journals und die Website der britischen Regierung dabei.

Welche Online-Enzyklopädie liefert Ihrer Meinung nach ausgewogenere und genauere Informationen: Grok oder Websites vom Typ Wikipedia?