Du glaubst dem Mainstream-Narrativ? Natürlich tun Sie das, Sie sind Zwölf

Du denkst, Trump versucht, Maduro loszuwerden, weil Maduro ein böser Diktator ist, der die Amerikaner mit Fentanyl vergiften will? Verdammt ja, Homie, du bist zwölf.

Caitlin Johnstone

Der ultimative Ausdruck der „Jeder ist jetzt zwölf“-Theorie ist die von westlichen Experten und Politikern geförderte Mainstream-Weltanschauung, die besagt, dass die Welt voller böser Schurken ist, die böse Dinge tun, einfach weil sie böse sind, und dass diese Bösewichte von den tugendhaften Guten der von den USA geführten Weltordnung bekämpft werden.

Du denkst, die Hamas hat Israelis getötet, weil sie ein Haufen von Monstern ist, die Juden hassen? Natürlich glaubst du das, du bist zwölf.

Du denkst, Putin ist in die Ukraine eingefallen, weil er Freiheit und Demokratie hasst und die Welt erobern will? Gott segne dein Herz, mein zwölfjähriger Freund.

Du glaubst, die USA und Israel haben ihre Rivalen im Iran, Libanon, Syrien, Jemen und Palästina angegriffen und ausgeschaltet, um den Terrorismus zu bekämpfen, die Tyrannei zu beenden und die Welt vor Atomwaffen zu schützen? Ja, das stimmt, du bist zwölf.

Die westliche Mainstream-Weltanschauung ist wie ein Zeichentrickfilm für Kinder: Die Bösen tun Böses, einfach weil sie böse sind, und die Guten bemühen sich heldenhaft, sie aufzuhalten. Das klingt wie ein beschissener PG-13-Sommerblockbuster mit The Rock in der Hauptrolle, aber es ist die übereinstimmende Weltanschauung seriöser professioneller Experten und Analysten, die diese Sichtweise auf Mainstream-Plattformen mit ernstem Gesichtsausdruck teilen, und jeder, der auch nur einen Teil davon in Frage stellt, wird als Extremist oder geistesgestörter Spinner abgetan.

Denn jeder ist jetzt zwölf.

❖

Ich habe das oben Gesagte auf Twitter gepostet und bekam eine Antwort von einem Mann, der sagte: „Westliche Länder wie Dänemark, Holland und das Vereinigte Königreich, die USA und auch Israel sind objektiv schönere und glücklichere Orte als die von Ihnen erwähnten Länder der Dritten Welt. Das kann man sehen, wenn man herumläuft und sich die Menschen und Dinge ansieht. Also machen wir etwas richtig, was sie falsch machen.“

Es fasziniert mich immer wieder, wenn Leute denken, dass dies eine Art Schachmatt-Argument ist. Ja, natürlich ist es schöner, in den Ländern zu leben, die bombardieren, sanktionieren, ausbeuten und stehlen, als in den Ländern, die bombardiert, sanktioniert, ausgebeutet und ausgeraubt werden. Es ist auch schöner, ein Straßenräuber zu sein als die Person, die ausgeraubt wird. Es ist immer angenehmer, der Hammer zu sein als der Nagel.

Es ist ein so offensichtlich dummes Argument, aber man sieht es immer wieder. Immer wenn ich über den Missbrauch des westlichen Imperiums spreche, bekomme ich als Antwort ein „Hoho, aber hast du schon mal daran gedacht, dass es schöner ist, hier zu leben als dort zu leben?“ Natürlich ist es das, Schwanzlutscher. Es ist immer einfacher, der Missbraucher zu sein als der Missbrauchte.

❖

Israel radikalisiert sogar Haiarten, die zuvor nie Menschen angegriffen haben.

Israel is even radicalizing shark species that never attacked humans before. https://t.co/4eBpnYqwW5 — Caitlin Johnstone (@caitoz) October 23, 2025

❖

Der israelische Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, sprach sich Berichten zufolge dafür aus, Kinder zu erschießen, die der „Gelben Linie“ zu nahe kommen, die die von Israel kontrollierten Teile des Gazastreifens von den Teilen unter der Kontrolle der Hamas trennt. Nach einer Weile beginnt man zu verstehen, warum so viele Menschen das israelische Regime als „dämonisch“ und „satanisch“ bezeichnen, selbst wenn man nicht religiös ist. An einem bestimmten Punkt gehen einem einfach die Adjektive aus, die stark genug sind.

Es ist schon seltsam, wie die westliche politische und mediale Klasse Ben-Gvir als einen Spinner betrachtet, dessen Äußerungen ignoriert werden sollten, obwohl er (A) Israels Minister für nationale Sicherheit ist und (B) am Ende immer bekommt, was er will;

❖

Zohran Mamdani liegt außerhalb meines politischen Interesses, und es geht mich nichts an, wen die New Yorker zu ihrem Bürgermeister wählen, aber das islamfeindliche Geschrei, das ich als Reaktion auf seine Kampagne im Internet gesehen habe, hat mir die Sprache verschlagen. Niemand mit politischen oder medialen Mainstream-Ambitionen könnte jemals damit durchkommen, über die Religion eines jüdischen Politikers so zu reden, wie Zionisten offen über Mamdani und seinen Glauben reden.

Soweit ich das beurteilen kann, ist Mamdani ein ganz normaler Typ und ein ziemlich gewöhnlicher progressiver Demokrat mit einem außerordentlich hohen Maß an Wahlkampftalent, aber diese Freaks behaupten, er wolle die Scharia einführen und Schwule vom Chrysler Building werfen. Das ist ein Ausmaß an Massenhysterie über den Islam, wie ich es seit den unmittelbaren Folgen von 9/11 nicht mehr erlebt habe, und jeder normale Mensch wird zustimmen, dass dies zu einigen extrem schlechten Gedanken und schrecklichen Entscheidungen geführt hat.

Einiges davon entspringt dem organischen amerikanischen Rassismus und dem rechtsgerichteten Impuls, jeden, der links von Bill Clinton steht, aus einem fliegenden Hubschrauber zu werfen, aber vieles davon hat überhaupt nichts mit Mamdani zu tun. Wie wir schon früher erörtert haben, haben Zionisten jede Gelegenheit genutzt, um den Hass auf Muslime zu schüren, weil das viel einfacher ist, als die Leute davon zu überzeugen, Israel zu mögen.

Um es klar zu sagen, ich spekuliere nicht, wenn ich dies sage. Drop Site News veröffentlichte letzten Monat einen Bericht, der auf durchgesickerten Dokumenten basierte, aus denen hervorging, dass die israelische Regierung ein amerikanisches Meinungsforschungsunternehmen beauftragt hatte, ihr bei der durch ihre völkermörderischen Gräueltaten verursachten PR-Krise zu helfen, und der Bericht kam zu dem Ergebnis, dass die wirksamste Strategie darin bestünde, Angst vor dem „radikalen Islam“ und dem „Dschihadismus“ zu schüren.

Diese Agenda ist also bereits im Bewusstsein der Zionisten verankert. Die Wahl eines Moslems zum hochrangigsten Bürgermeister der Vereinigten Staaten bietet den Unterstützern Israels reichlich Gelegenheit, Panik vor Moslems in Amerika zu schüren, in der Annahme, dass Israel von solchen Gefühlen profitieren wird, da Israel ständig Moslems tötet. Es gibt kein Argument dafür, dass Israel eine gute Nation ist, die von Natur aus Unterstützung verdient, also setzen sie darauf, den Glauben zu verbreiten, dass es gut ist, stattdessen Bomben auf Muslime zu werfen.

Die westliche Politik wird immer kränker, und die US-Politik ist dabei führend. Sie macht die Menschen dümmer, verrückter und hasserfüllter und verhindert, dass sie erkennen, dass die wahre Minderheit, die die Probleme aller verursacht, die reichen und mächtigen Oligarchen und Imperiumsmanager sind, die die westliche Machtallianz beherrschen. Wenn die normalen Bürger sich weiterhin gegenseitig hassen und bekämpfen, werden sie nicht anfangen, ihre eigentlichen Unterdrücker zu hassen und zu bekämpfen.