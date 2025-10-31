Wie lange kann Putin die Realität noch ignorieren?

Paul Craig Roberts

Russlands Präsident Putin sollte Der Fürst von Niccolo Machiavelli lesen und den berühmten Ausspruch bedenken, dass „es besser ist, gefürchtet zu werden, als geliebt, wenn man nicht beides sein kann.“ Putins Problem ist, dass er weder geliebt noch gefürchtet wird.

Westliche Propaganda hat ihn unbeliebt gemacht, und Putin selbst hat sich nicht gefürchtet gemacht. Präsident Trump verspottet Putins Russland nun als „Papiertiger“. Putin hat nach vier Jahren Konflikt einen Krieg nicht gewonnen, den er, wie ich so oft gesagt habe und wie Trump nun sagt, in einer Woche hätte gewinnen sollen.

Nachdem er es versäumt hat, für einen schnellen Sieg zu kämpfen und rote Linien durchzusetzen, hat sich Putin auf Ankündigungen neuer Superwaffen verlassen, um den Mangel an Reaktion auf immer schlimmere Provokationen zu ersetzen, die Putins niemals endender Krieg weiterhin produziert. Nachdem er vor jeder Provokation zurückgewichen ist, hat Putin die russische Abschreckung verspielt.

Dem Kreml ist es nicht gelungen, zu verhindern, dass Trump und der Westen die Lösung als Waffenstillstand definieren. In einem Bemühen, Putin zu einem Waffenstillstand zu zwingen, hat Trump nun Sanktionen gegen Russlands Ölkunden, Indien und China, verhängt. In einem Beitrag im britischen Telegraph vom 26. Oktober berichtet Melissa Lawford, die als US-Wirtschaftskorrespondentin beschrieben wird, dass Russland endlich zu knicken beginnt, da ihm die Karten ausgehen, genau in dem Moment, in dem Trump den Druck erhöht.

Lawford schreibt:

„Plötzlich hat Putin viele Gründe, besorgt zu sein.

„Russlands Wirtschaft beginnt zu knicken. Unternehmen wurden durch hohe Zinssätze gelähmt, die Staatsverschuldungskosten sind in die Höhe geschnellt und Wirtschaftsminister Maxim Reschetnikow warnte im Juni, das Land sei ‚am Rande einer Rezession‘. Die Warnungen vor einer potenziellen Lawine fauler Kredite, die eine Finanzkrise auslösen könnte, mehren sich.

„Kleine Protestherde tauchen auf. Anfang dieses Monats versammelten sich Hunderte von Menschen auf dem St. Petersburger Platz, um ein verbotenes Lied zu singen, das zum Sturz Putins aufruft.

„Unterdessen hat die Ukraine ihre Drohnenangriffe auf russische Raffinerien aggressiv verstärkt und damit die Benzinversorgung des Landes schwer getroffen.

„Jetzt dreht Donald Trump den Druck an. Nach Frustration über mangelnde Fortschritte zur Beendigung des Krieges in der Ukraine kündigte der US-Präsident am Mittwoch neue Sanktionen gegen zwei der größten Ölunternehmen Russlands an.

„Indien und China, die Hauptabnehmer russischen Öls seit Kriegsbeginn, reagierten mit Kaufzurückhaltung. Es droht, Putin’s Kriegsmaschinerie – und dem russischen Staat – die entscheidenden Öleinnahmen abzuschneiden.

„‚Zum ersten Mal seit dreieinhalb Jahren tut es Russland wirklich weh‘, sagt Timothy Ash, ein Associate Fellow im Russland- und Eurasien-Programm von Chatham House. ‚Ich denke, da ist etwas Panik.'“

Obendrein droht eine „Bankenkrise“ mit der Aussicht auf pleitegehende Unternehmen und einem großen staatlichen Haushaltsdefizit.

Das Schlimmste von allem: Putins niemals endender Krieg ist bei der russischen Bevölkerung angekommen.

„Dicke Rauchschwaden steigen in diesem Jahr aus russischen Ölraffinerien im ganzen Land nach einem beispiellosen Sperrfeuer ukrainischer Drohnenangriffe.

„Seit Januar hat die Ukraine 21 der 38 größten Raffinerien Russlands getroffen, in denen Rohöl zu Produkten wie Benzin verarbeitet wird. Sie hat bis zu 683 Meilen (ca. 1.099 km) tief in Russland von der ukrainischen Grenze entfernt zugeschlagen.

„So viel Kapazität wurde außer Gefecht gesetzt, dass die Benzinpreise seit Jahresbeginn um 40 % gestiegen sind. Beamte haben auf der besetzten Krim Rationierungen eingeführt, während kleine Tankstellen in Sibirien geschlossen haben. Die Sozialen Medien sind voll von Videoaufnahmen von enormen Autoschlangen, die darauf warten, vollzutanken.“

Der Telegraph-Artikel legt das neue Narrativ dar. Russland ist in den Seilen. John Herbst vom Atlantic Council sieht Paranoia aufkommen. Timothy Ash vom Chatham House sieht Panik. Craig Kennedy von Harvard sieht einen großen dunklen Pool von Schulden, der die Wirtschaft und die Fähigkeit der Banken zur Finanzierung von Kriegsbeschaffungen untergraben könnte. Mit den 16,5 % Zinsen von Putins Zentralbankdirektor ist kein Geld vorhanden, um eine Systemkrise zu verhindern. Währenddessen hält Putin an seinem Glauben an Verhandlungen mit Trump fest, was unsinnig ist, da Trump Putins Widerstand gegen einen Waffenstillstand als Putins enttäuschende Verhandlungsunwilligkeit definiert hat. Putin hat sich in den Augen des Westens noch weiter degradiert, indem er auf Trumps Sanktionen gegen Russlands Ölkunden mit der Entsendung von Kirill Dmitriev nach Washington reagierte, um die Verhandlungen fortzusetzen. Was auch immer an diesem Narrativ wahr sein mag, es ist keines, das den Westen ermutigt, das Problem an der Wurzel zu packen, nämlich die Sicherheit Russlands.

Wie kann Putin angesichts der Überzeugung des Westens, dass Russland vor dem Zusammenbruch steht, glauben, dass er eine Verhandlungsposition hat? Seit 2014 hat Putin starke Worte benutzt, die nie durch starke Taten unterstützt wurden. Putin hat keine Glaubwürdigkeit. Trump und die Europäer wollen nicht, dass der Krieg endet. Er ist zu profitabel für den US-Militär-/Sicherheitskomplex mit Milliarden von Dollar an Provisionen, die in die Taschen der europäischen Entscheidungsträger fließen. Die Aussicht auf sofortigen Reichtum überwiegt jede Sorge über eine künftige nukleare Konfrontation, die es schließlich geben wird, wenn die Provokationen, zu denen Putin ermutigt hat, so groß werden, dass Putin sie nicht mehr ignorieren kann.

In Russland erklärten sowohl der stellvertretende Außenminister als auch der Moderator der wichtigsten Nachrichtensendung des russischen Staatsfernsehens, dass die Verhandlungen gescheitert seien und die einzige Alternative für Russland darin bestehe, den Krieg zu beenden, indem es die Fähigkeit der Ukraine, weiter zu kämpfen, zerstöre. Die Umfragen zeigen, dass die Russen eine hohe Unterstützung für Putin haben, aber sie zeigen auch, dass die Russen wollen, dass der Krieg jetzt mit einem russischen Sieg endet.

Wie lange kann Putin die Realität noch ignorieren?

Auch Trump leugnet die Realität. RT berichtet:

Trump unterstützt erneute israelische Schläge in Gaza

Der US-Präsident bestritt, dass die Wiederaufnahme der Feindseligkeiten den Waffenstillstand „gefährde“

US-Präsident Donald Trump hat die erneuten israelischen Schläge im Gazastreifen fast drei Wochen nach einem von ihm vermittelten Waffenstillstand verteidigt.

Da sowohl Trump als auch Putin die Realität leugnen, können keine guten Entscheidungen getroffen werden.

Der Einsatz von Atomwaffen geht weiter

https://www.rt.com/russia/627088-belarus-oreshnik-deployment-date

Putins Versäumnis, den westlichen Provokationen ein Ende zu setzen, führt direkt zum Atomkrieg.

Putins Berater Yury Ushakov antwortet auf zunehmende Provokationen mit Appellen für Verhandlungen und erhöht damit die westliche Verachtung für Russland.

Russland bleibt zu einem potenziellen Treffen zwischen Präsident Wladimir Putin und seinem US-Amtskollegen Donald Trump bereit, sagte der Präsidentenberater Yury Ushakov.

Signalisiert Ushakov Russlands Bereitschaft zu kapitulieren und einen Waffenstillstand zu akzeptieren? Der Westen hat klargemacht, dass ein Waffenstillstand das Einzige ist, was der Westen zu verhandeln interessiert ist.

Nach vier verschwendeten Jahren ist der einzige Ausweg für Russland aus Putins niemals endendem, sich ständig ausweitendem Krieg, die Fähigkeit Kiews, den Krieg fortzusetzen, zu zerstören. Es ist Putin nicht möglich, seinen strategischen Fehler länger fortzusetzen.