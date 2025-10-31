Widerlegt: Viren sind nicht Krankheits-Ursache – Doch warum hält man daran fest?

Wie soll man das beurteilen? Viren sind nicht die Ursache der Atemwegserkrankungen wie Grippe, Corona etc., ja können es nicht sein. Dies ist in unserem vorigen Artikel nachgewiesen worden. Trotzdem wird das von den herrschenden Wissenschaftlern, Politikern und Pharma-Unternehmen, die an den öffentlichen Lautsprechern sitzen, weiter unentwegt verkündet und in das Bewusstsein der Menschen eingebrannt. Warum? Es ist nicht vorstellbar, dass den meisten Vertretern die Widerlegungen nicht bekannt seien. Damit handelt es sich mit der Virus-Theorie um eine ungeheure Täuschung der Menschen, einen gigantischen Schwindel. Wozu?

Unser voriger Artikel 1 zitierte den langjährigen Radiologie-Chefarzt und Medizinkritiker Dr. med. Gerd Reuther, der im Frühjahr 2024 darauf hinwies, dass die am Robert Koch-Institut angesiedelte Arbeitsgruppe „Influenza“ seit vielen Jahren laufend ambulante Atemwegs-Kranke auf das Vorhandensein von Viren untersucht und die Ergebnisse wöchentlich