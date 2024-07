Die Bürgerkriegssimulation

In den vergangenen acht Jahren hat sie sich auf Bethlehem zubewegt. Der Wirbel hat sich ausgeweitet, der Falke hat sich gedreht und gedreht, das Zentrum hat den Halt verloren, und so weiter.

Seine Stunde ist noch nicht ganz gekommen, aber etwas erhebt sich definitiv aus dem Spiritus Mundi. Nein, nicht die Bestie aus The Second Coming, sondern etwas, das vielleicht genauso rau und unbarmherzig ist.

Ich nenne es „Der Aufstieg des Neuen Normalen Reiches“. Andere haben es mit anderen Namen beschrieben. Niemand kann genau sagen, was es ist, aber im Moment kann jeder spüren, dass es kommt.

Etwas, das einer neuen Form des Totalitarismus ähnelt … oder etwas, das einem Bürgerkrieg ähnelt.

Das eine führt oft zum anderen.

Jedem neuen totalitären System geht eine Art von Bürgerkrieg voraus. Man kann den Totalitarismus nicht einfach aus dem Nichts einführen. Um den Totalitarismus in der Gesellschaft durchzusetzen, muss man die Gesellschaft auseinanderreißen, die Massen gegeneinander aufhetzen, Fanatismus, Massenhysterie und Hass schüren. Vor allem aber muss man Angst schüren.

Wenn man die Gesellschaft erst einmal zerrissen und die Massen in einen geistlosen Paroxysmus aus Angst, Hass und mörderischer Wut versetzt hat, kann man seine neue Form des Totalitarismus relativ leicht durchsetzen, da die Menschen verzweifelt nach der Wiederherstellung der „Ordnung“ verlangen werden.

Eine der besten Methoden, um die Gesellschaft zu zerreißen und die Massen in einen hirnlosen Rausch von Angst und mörderischer Wut und Hass zu versetzen, bis sie buchstäblich nicht mehr denken können und auf einen roboterhaften Zustand der Erkenntnis reduziert werden, in dem sie sich völlig abschalten oder in schreiende fanatische Eiferer verwandeln, ist (a) sie mit gefälschten existenziellen Bedrohungen zu terrorisieren, wie der Rückkehr Hitlers oder einem apokalyptischen Virus oder was auch immer, (b) jeden, der sich weigert, bei den vorgetäuschten existenziellen Bedrohungen mitzuspielen, als eine weitere existenzielle Bedrohung zu verteufeln, und dann (c) die Massen von neuem zu terrorisieren.

Wenn Sie das lange genug tun, werden sich die Menschen, die Sie als existenzielle Bedrohung verteufelt haben, weil sie bei den falschen existenziellen Bedrohungen, mit denen Sie die Massen terrorisiert haben, nicht mitspielen, gegen Sie erheben und versuchen, Sie zu entmachten.

An diesem Punkt werden Sie am Rande eines Bürgerkriegs stehen, was genau das ist, was Sie zu erreichen versuchen. Denn wenn Sie erst einmal am Rande eines Bürgerkriegs stehen, können Sie die Einführung Ihrer neuen Form des Totalitarismus ohne allzu große Schwierigkeiten rechtfertigen.

Im Grunde genommen wollen Sie – vorausgesetzt, Sie sind die dominante Macht in dieser Gleichung – jeglichen Widerstand gegen Ihre Dominanz (oder Ihren Aufstieg zur Macht) dazu bringen, so etwas wie eine plausible oppositionelle (d. h. militante) Kraft zu bilden, gegen die Sie die verfassungsmäßigen Rechte und die Rechtsstaatlichkeit aussetzen müssen, um dagegen anzukommen.

Dieser Bürgerkrieg, den Sie angezettelt haben, oder an dessen Rand Sie ein Land oder die Welt gebracht haben, um Ihre neue Form des Totalitarismus durchzusetzen, ist eine Simulation, aber er ist keine Fälschung. Es ist der tatsächliche Bürgerkrieg – oder der tatsächlich drohende Bürgerkrieg -, der die Tatsache verschleiert, dass es keinen Bürgerkrieg gibt, denn was tatsächlich geschieht, ist eine „Clear-and-Hold“-Operation.

Was tatsächlich geschieht, ist, dass eine dominante Macht – in unserem Fall eine global hegemoniale dominante Macht – den internen Widerstand in dem von ihr besetzten Gebiet, das in unserem Fall zufällig der gesamte Planet ist, ausschaltet. Jegliche Form von innerem Widerstand. Der Charakter des Widerstandes macht keinen Unterschied … islamischer Fundamentalismus, christlicher Fundamentalismus, Neo-Nationalismus, „Populismus“, Sozialismus, was auch immer. Jede Form des Widerstands, die die Konsolidierung ihrer globalen Hegemonie und die Kommodifizierung von praktisch allem stört.

Mit anderen Worten, der kommende Bürgerkrieg (oder die Gefahr eines Bürgerkriegs) ist absolut real und ist auch eine Simulation, die die Tatsache verschleiert, dass es keinen kommenden Bürgerkrieg gibt.

Ja, ich weiß, das ist schwer zu begreifen. Und mir ist klar, dass die Leute im Moment sehr aufgeregt sind, aber haben Sie bitte Geduld mit mir, wenn Sie können. Ich werde einen französischen Philosophen zitieren. Bitte flippen Sie nicht aus. Ich werde es gleich erklären.

„Das Simulakrum ist niemals das, was die Wahrheit verbirgt – es ist die Wahrheit, die verbirgt, dass es keine gibt.“ – Jean Baudrillard

Baudrillard will damit nicht sagen, dass es keine Wahrheit gibt. Er erklärt, wie Simulationen funktionieren – oder eine Art und Weise, wie sie funktionieren. Die Fälschung (d. h. das Simulakrum) existiert, um die reale Sache „real“ erscheinen zu lassen. Wenn man etwas kopieren kann, dann muss dieses Ding auch existieren. Die kopierte Sache muss also real sein, oder?

Falsch. So funktioniert dieser Zaubertrick.

Er erzeugt eine falsche Dichotomie. Er zaubert einen Gegensatz aus dem Äther in die Existenz. Er beschwört eine vereinfachte binäre Gleichung herauf (d. h. echt/falsch, wahr/falsch, links/rechts, wir/sie) und hält unseren Verstand in dieser Gleichung gefangen. Entweder ist Disneyland real oder Los Angeles ist real. Entweder man unterstützt Donald Trump oder Joe Biden. Entweder die Palästinenser oder der Staat Israel. MSNBC oder X. Und so weiter.

Oder … okay, hier ist eine einfache Analogie.

Stellen Sie sich vor, die Verantwortlichen eines Gefängnisses zetteln einen Krieg zwischen zwei Gefängnisbanden an, die tatsächlich um die Vorherrschaft im Gefängnis kämpfen. Die Banden sind real. Der Krieg ist real. Wenn er vorbei ist, wird eine der Banden die Gefängnisinsassen dominieren.

Aber alle werden immer noch im Gefängnis sein, wahrscheinlich im Zustand des Lockdowns, wie es nach einer Gefängnisrevolte geschieht.

Kommt Ihnen etwas davon bekannt vor? Ich hoffe es.

Mir ist klar, dass die Emotionen hochkochen, angesichts des versuchten Attentats auf Donald Trump, der andauernden Liquidierung des Gazastreifens, der andauernden Kulturkriege zwischen links und rechts, des Aufstiegs des Elon-Musk-Kults, der Folgen der „Apokalyptischen Plage 2020-2022“, des „Aufstands am 6. Januar“ und so weiter … aber versuchen Sie vielleicht, nur für ein paar Minuten, von all den falschen Dichotomien und all den gedankenbegrenzenden Klischees und dem Hass und der Angst, mit denen wir systematisch überschwemmt werden, Abstand zu nehmen und darüber nachzudenken, wohin all diese Aufregung uns führt und wie unsere Leidenschaften instrumentalisiert werden … und von wem und zu welchem Zweck sie instrumentalisiert werden.

Wenn Sie glauben, dass das alles mit „America Made Great Again“ oder „Palestine Free“ oder damit endet, dass Elon Musk mit einem Waschbecken ins Weiße Haus marschiert, oder mit irgendeiner anderen „revolutionären“ Fantasie – nun, das wird nicht passieren. Es endet dort, wo es im Januar 2021 endete, mit Soldaten in den Straßen von D.C. Es endet damit, dass Gaza ausgelöscht wird. Es endet damit, dass die Gefangenen wieder in ihren Zellen sitzen. Es endet mit „der Wiederherstellung der Ordnung“.

Ich weiß nicht, wie man aufhalten kann, was kommen wird … was „auf uns zukommt, um geboren zu werden“. Ich glaube nicht, dass es zu diesem Zeitpunkt aufgehalten werden kann. Ich werde jedoch genau beobachten und versuchen, den Ereignissen einen Sinn zu geben, während sie geschehen. Ich werde wahrscheinlich denjenigen viel Aufmerksamkeit schenken, die all die Angst, den Hass und die mörderische Wut schüren, die ich oben erwähnt habe, und die die Emotionen der Menschen ausnutzen und versuchen, den Verstand der Menschen in diesen falschen Dichotomien gefangen zu halten, so dass sie am Ende völlig unfähig sind, zu denken, und nur noch wie roboterhafte Eiferer herumlaufen und protokollieren, wer „für sie“ und „gegen sie“ ist.

Ich hoffe, Sie finden das nicht zu „spalterisch“.

Und wenn doch, dann würde ich mir nicht allzu viele Sorgen machen. Meine Kolumnen finden heutzutage immer weniger Anklang. Kürzlich habe ich die „10/7 Truthers“ verärgert, und meine Sichtbarkeit ist auf „X“ stark eingeschränkt, das, wie Sie wissen, die einzige echte Plattform für freie Meinungsäußerung ist, und „eine entscheidende historische Kraft“ und „die Stimme des Volkes“ oder „die neue Generation“ oder was auch immer.