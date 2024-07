Die Reaktion auf die Pandemie war der Wendepunkt

Jeffrey A. Tucker

Der Parteitag der Republikaner war ein großes TV-Spektakel, unterhaltsam, spannend und voller Energie, nachdem Trump wie durch ein Wunder das Attentat überlebt hatte. Im Hintergrund stand die erstaunliche Umwälzung bei den Demokraten: der Drang, Biden beiseite zu schieben und den Spitzenkandidaten eher früher als später auszutauschen, aus Angst vor einer Wahlniederlage im November.

All dies schafft eine wunderbare Dramaturgie, die perfekt ist für maximale Sichtbarkeit, öffentliches Engagement und den großen amerikanischen Sport der Politik.

Vielleicht ist es zu viel verlangt, in einem solchen Kontext die ungeschminkte Wahrheit zu verlangen, aber es gab und gibt ein Thema, das in der ganzen Situation fehlt und das den Kontext für den Rest liefert. Sei es der Zusammenbruch des Vertrauens, die Inflation, die die Kaufkraft auffrisst, der harte Schlag gegen die Haushaltsfinanzen, die Krankheit, der Kampf zwischen den neuen und den alten Medien und praktisch jedes andere Symptom, das man nennen kann, sie alle führen auf denselben Wendepunkt zurück.

Dieser Wendepunkt ist natürlich der März 2020, über den man auf dem Parteitag so gut wie nichts gehört hat (soweit ich weiß). Der Grund dafür liegt auf der Hand. Die Wende fand in der ersten Amtszeit von Trump statt und die Politik wurde in der Amtszeit von Biden fortgesetzt und intensiviert.

Das macht es den Republikanern unmöglich, eine hervorragende Bilanz der ersten Amtszeit glaubhaft zu machen. Vielleicht können sie das für die Jahre 2021 bis 2023 behaupten, aber das ganze Modell ist 2020 zusammengebrochen und die Trump-Administration hat sich nie davon erholt.

In seiner Rede sprach Don Jr. über all die Wege, auf denen das Establishment versucht hat, die politischen Pläne seines Vaters zu durchkreuzen. Die Litanei ist bekannt und wahr: der Russland-Hoax, der Anruf in der Ukraine, der Hunter-Biden-Laptop, die Strafverfolgung und die ungerechten Verfolgungen, die unerbittlichen Medienangriffe und so weiter.

Aber das größte Problem, nämlich die Reaktion von Covid, wurde in seiner Liste völlig vergessen. Irgendwann wurde die Ausklammerung dieses Themas von rätselhaft zu beängstigend, als ob wir alle vergessen sollten.

Trump selbst erwähnte Covid Reaktion nur am Rande und sagte einmal mehr, dass er nicht genug Anerkennung für seine Arbeit erhalte. Aber er weiß jetzt besser als vorher, dass er den Schuss nicht erwähnen sollte, auf den er einst so stolz war, dessen bloße Erwähnung aber jetzt Buhrufe hervorruft. Also lässt er ihn in seiner Rede aus.

Im Übrigen hat er sich nie ausführlich zu den genauen Bedingungen geäußert, die ihn dazu bewogen haben, die Abriegelungen zu genehmigen. Am 9. März 2020 lehnte er sie noch ab, zwei Tage später genehmigte er sie.

Wir wissen bis jetzt nicht, wie und warum dies geschah, geschweige denn, wer oder was genau daran beteiligt war. Wir haben eine Ahnung, aber wir sind nicht sicher. In der republikanischen Partei und darüber hinaus wird allgemein angenommen, dass Trump von seiner Bürokratie dazu gebracht wurde, eine Politik und Ideen zu verfolgen, die das Land in den Ruin treiben und ihn wahrscheinlich die Präsidentschaft kosten werden.

Immerhin war es seine eigene CDC, die am 12. März 2020 den Briefwahlaufruf herausgab, über den sich Trump in seiner Rede beschwerte. Wenn es seine eigene CDC war, die noch vor der Ausrufung des Notstands (13. März) und der Pressekonferenz zur Abriegelung (16. März) dazu aufrief, was sagt das über das aus, was hinter den Kulissen geschah, um die Regierung zu untergraben?

Nach allen autobiografischen Berichten der Hauptakteure – die natürlich alle gefälscht sein könnten – wurde Trump erst am Wochenende des 14. und 15. März mit der angeblichen Notwendigkeit konfrontiert, das Land abzuriegeln. Warum sollte die CDC ohne Trumps Erlaubnis interveniert haben, um auf eine Liberalisierung der Briefwahl zu drängen, eine dramatische Umwälzung aller US-Wahlprotokolle?

Warum stellt niemand diese Frage? Und das ist nur eine von Millionen Fragen, die wir und so viele andere zu den Ereignissen dieser Tage haben. Es ist doch nicht so, dass es keine Rolle spielt. Die Bill of Rights wurde praktisch abgeschafft. Wie Richter Gorsuch schrieb:

Seit März 2020 haben wir die vielleicht schwersten Eingriffe in die bürgerlichen Freiheiten in der Friedensgeschichte dieses Landes erlebt. Exekutivbeamte haben im ganzen Land Notstandsverordnungen in atemberaubendem Ausmaß erlassen. Gouverneure und Lokalpolitiker verhängten Abriegelungsbefehle, die die Menschen zwangen, in ihren Häusern zu bleiben.

Sie schlossen Geschäfte und Schulen, öffentliche und private. Sie schlossen Kirchen, ließen aber Casinos und andere privilegierte Geschäfte weiterlaufen. Sie drohten Zuwiderhandelnden nicht nur mit zivil-, sondern auch mit strafrechtlichen Sanktionen.

Sie überwachten Kirchenparkplätze, registrierten Autokennzeichen und gaben Hinweise, dass selbst die Teilnahme an Gottesdiensten im Freien, die allen staatlichen Vorschriften über soziale Distanz und Hygiene entsprachen, als kriminelles Verhalten geahndet werden konnte. Sie teilten Städte und Stadtviertel in farblich markierte Zonen ein, zwangen Einzelpersonen, ihre Freiheiten nach einem Notfallplan vor Gericht zu verteidigen, und änderten dann ihre Farbschemata, wenn sich eine Niederlage vor Gericht abzeichnete.

Auch Bundesbeamte der Exekutive wurden aktiv. Nicht nur mit Notverordnungen zur Einwanderung. Sie richteten eine Gesundheitsbehörde ein, um die Beziehungen zwischen Vermietern und Mietern landesweit zu regeln. Sie nutzten eine Behörde für Arbeitssicherheit, um eine Impfpflicht für die meisten arbeitenden Amerikaner durchzusetzen.

Das war erst der Anfang. Es war der Startschuss für die unglaublichste Ausgabenorgie der Bundesregierung seit dem Zweiten Weltkrieg. Auch darüber spricht niemand gerne, aber es wird in die Annalen der Finanzpolitik eingehen.

Auch hier gilt, dass im heutigen Amerika viele parteiische Wahrheiten gesagt werden können und große öffentliche Aufmerksamkeit erhalten. Aber wenn zwei Parteien und zwei Regierungen ihre Fingerabdrücke auf der schlimmsten Serie politischer Entscheidungen der modernen Geschichte hinterlassen haben, wird das Thema in der Versenkung verschwinden.

Dies gilt umso mehr, als nur eine Handvoll Nationen in der Welt diesen Weg nicht vollständig gegangen sind. Diese Entscheidungen haben zu einer weltweiten wirtschaftlichen Stagnation geführt und wahrscheinlich auch zu Kriegen und einer Migrationskrise, ganz zu schweigen vom Zusammenbruch des internationalen Handels.

Unter solchen Bedingungen ist es einfacher, das Ganze unter den Teppich zu kehren, und genau das passiert gerade. Denken Sie auch daran, dass alle großen Medien daran beteiligt waren, die weltweite Aufregung über die Abschottung zu schüren, während digitale Unternehmen und alle großen Social-Media-Plattformen eine umfassende Zensur der Opposition betrieben.

Damals wurde das Modell eingeführt, dem die meisten Technologieplattformen heute folgen: Jetzt zensieren, bevor etwas Unerwünschtes an die Öffentlichkeit gelangt. Jenseits aller Rechtsstreitigkeiten ist Zensur heute die Norm.

Die demografische Entwicklung unterstreicht diese Aussage. Die Lebenserwartung sinkt schneller als früher. Der Drogenmissbrauch nimmt pandemische Ausmaße an. Die Geburtenrate sinkt. Es gibt noch andere, verstecktere Krisen: Die Zahl der Kirchenbesucher ist auf einem historischen Tiefstand, die Museen sind nur zur Hälfte gefüllt, die großen Kultureinrichtungen leiden nach wie vor unter finanziellen Schwierigkeiten, viele müssen schließen. Und das alles trotz der eindeutigen Beweise für vollkommen unnötige Impfschäden und Todesfälle.

Man könnte annehmen, dass es einen Mechanismus in der Welt gibt, der die öffentliche Kultur zu einem Bewusstsein von Ursache und Wirkung, von Verantwortlichkeit für Handlungen und zu einem Verständnis des Wie und Warum großer, ja epischer Veränderungen in unserem Leben und in der Zivilisation selbst antreibt. Das könnte man hoffen.

Heute wissen wir, dass es Bedingungen gibt, unter denen dies nicht der Fall ist. Wenn zu viele Leute Mist gebaut haben, jeder seine Hände im Spiel hat, alle offiziellen Institutionen kooperieren und viele der einflussreichsten Akteure in Wirtschaft und öffentlicher Kultur finanziell und politisch die Nase vorn haben, kann man das ganze Thema vom Tisch fegen.

Das ist nicht unbedingt das Ergebnis einer Verschwörung. Es ist einfach eine stillschweigende Übereinkunft, eine Ausweitung des individuellen und institutionellen Eigeninteresses.

Was bedeutet das für uns? Es bedeutet, dass Rechenschaftspflicht höchst unwahrscheinlich ist. Welche Änderungen auch immer an den Pandemieprotokollen vorgenommen werden, auch wenn es sie gibt, werden sie stillschweigend und ohne Debatte erfolgen. Die Institutionen, die an Vertrauen verloren haben, werden stetig an öffentlicher Bedeutung verlieren und durch neue ersetzt werden, aber der Zeitpunkt bleibt unklar.

Ja, das ist sehr frustrierend. Die Leser von Brownstone wissen das. Das Brownstone Journal wird in der Literatur häufig zitiert, auch in Rechtsfällen. Es hat Millionen von Lesern. Das Bewusstsein der Öffentlichkeit zu erreichen, ist eine andere Sache. Die offizielle Kultur zu erreichen und zu verändern, ist eine andere Ebene.

Das bringt uns zum Thema des sozialen Wandels. Warum, wie und wann findet er statt? Thomas Kuhns Meisterwerk Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen (1962) rekonstruiert die Geschichte der Wissenschaft. Im Gegensatz zur Whig-Geschichtstheorie, die von einem gleichmäßigen Verlauf des intellektuellen Fortschritts ausgeht, beschreibt Kuhn die wissenschaftliche Erkenntnis als episodischen Übergang von der Orthodoxie zur Krise, zum Paradigmenwechsel, zur Präparadigmatik und zur Konvergenz zu einer neuen Orthodoxie.

Entscheidend für seine Geschichte ist die mangelnde Bereitschaft der Hüter der zusammengebrochenen Orthodoxie, jemals einen Irrtum zuzugeben. Kuhns Perspektive ist merkwürdig demografisch bestimmt. Die alte Generation muss aussterben, und eine neue muss geboren werden, heranwachsen und an ihrer Ersetzung arbeiten. Aber seine Vision basiert auf wissenschaftlichen Postulaten. Er hat nicht versucht, sein Modell auf andere Disziplinen, geschweige denn auf die gesamte Gesellschaft auszudehnen.

Und doch befinden wir uns inmitten einer erschütternden und verblüffenden Beschleunigung der Kontrollmaschinerie auf allen Ebenen der Gesellschaft und Kultur weltweit. Zentralisierte, mechanisierte, systematisierte, obligatorische Systeme der öffentlichen Kontrolle aller Aspekte unseres Lebens scheinen einen absurden Höhepunkt erreicht zu haben: Sechs Fuß Abstand, Kontrolle der häuslichen Fähigkeiten, Schließung von Geschäften, Abschaffung des öffentlichen Gottesdienstes, ganz zu schweigen von Hunderten von völlig verrückten Wundermitteln zur Bekämpfung von Krankheiten, von denen keines wirklich funktioniert.

Was bewirkt das? Es diskreditiert alles und alle, die daran beteiligt sind, auch wenn sie es nie zugeben. Wird sich dadurch etwas ändern? Das werden wir sehen. Es sieht immer mehr danach aus.