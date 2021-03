Die Bürgermeister von Bologna und Palermo ziehen sich von einem Gipfel zurück, der darauf abzielt, Israel vor der Rechenschaftspflicht zu schützen

Virginio Merola, Bürgermeisterin von Bologna, und Leoluca Orlando, Bürgermeister von Palermo, haben sich von einem internationalen Bürgermeister-Gipfel zurückgezogen, der darauf abzielt, Israel vor Kritik wegen seiner Verletzungen der palästinensischen Menschenrechte und des internationalen Rechts zu schützen.

Das Treffen, das am Dienstag, 16. März, stattfinden sollte, behauptet, dazu beizutragen, “Vorurteile und Hass aus unseren Städten auszurotten.” Stattdessen, so schrieben 14 jüdische Organisationen aus aller Welt in einem offenen Brief, zielt der Gipfel darauf ab, die betrügerische und weithin kritisierte “Definition” der International Holocaust Remembrance Alliance