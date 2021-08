Die CDC manipuliert die Statistiken, indem sie die Todesfälle der „Geimpften“ als Todesfälle der „Nichtgeimpften“ zählt.

Die „Experten“ in den Behörden haben mehr Tricks auf Lager als wir uns vorstellen können, insbesondere wenn es darum geht, die tatsächliche Zahl der durch Impfstoffe verursachten Todesfälle zu verbergen. Es muss ihnen bewusst sein, dass es zu viele Todesfälle gibt, und sie sind gezwungen, diese unter den Teppich zu kehren.

Sie haben bereits die Zahl der Todesfälle während der Pandemie gefälscht, dann die Zahl der „positiven Fälle“, und jetzt tun sie das Gleiche mit denjenigen, die an den Impfstoffen sterben, und zwar so sehr, dass sie die ganze Sache auf den Kopf stellen: Todesfälle von Geimpften werden 14 Tage nach der Impfung als Todesfälle von Nichtgeimpften betrachtet.

Ein Dokument der Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zeigt, wie eine öffentliche Einrichtung mit der Definition dessen, was sie als „vollständig geimpft“, „teilweise geimpft“ oder „nicht geimpft“ betrachtet, jongliert.

Die CDC betrachtet eine Person als „ungeimpft“, wenn 14 Tage nach Erhalt der ersten Dosis einer Zwei-Dosis-Serie oder einer Dosis eines Einzelimpfstoffs verstrichen sind oder wenn kein Impfpass vorliegt.

Das bedeutet, dass eine Person, die innerhalb von zwei Wochen nach der Impfung ins Krankenhaus eingeliefert wurde, auf der Intensivstation lag, mechanisch beatmet werden musste oder verstorben ist, als „ungeimpft“ gilt.

Die CDC-Statistiken werden dann von den Medien benutzt, um den Menschen Angst zu machen, damit sie sich impfen lassen. So veröffentlichte Yahoo letzte Woche einen Artikel mit dem Titel „Ungeimpfte Einwohner von Los Angeles haben ein 29-mal höheres Risiko, mit Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert zu werden: CDC-Studie“.

Die Statistiken, die uns die „Experten“ auf Schritt und Tritt zeigen, sowohl in ihren ausgeklügelten wissenschaftlichen Studien als auch im Fernsehen, dienen dazu, alles zu verschleiern, eine Analyse der Geschehnisse unmöglich zu machen und die Ergebnisse so zu gestalten, wie sie in ihren Computermodellen vorhergesagt wurden.

Das ist eine Schande und ein grotesker Betrug, den niemand zulassen sollte.