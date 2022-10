Die Chefs von Marvel stehen in enger Verbindung zum israelischen Geheimdienst

Anfang dieses Monats waren Aktivisten und Comic-Fans gleichermaßen empört über die Ankündigung der Marvel Studios, dass die israelische Schauspielerin Shira Haas die zionistische Superheldin Sabra in dem kommenden Film Captain America aus dem Marvel Cinematic Universe (MCU) spielen wird: Neue Weltordnung. Viele Palästina-Befürworter beschuldigten Marvels Entscheidung, Sabra in das MCU aufzunehmen, als Verherrlichung israelischer Misshandlungen und Kriegsverbrechen.

„Durch die Verherrlichung der israelischen Armee und Polizei fördert Marvel Israels Gewalt gegen Palästinenser und ermöglicht die fortgesetzte Unterdrückung von Millionen von Palästinensern, die unter Israels autoritärer Militärregierung leben“, schrieb das Institute for Middle East Understanding in einem Tweet.

Nach den Reaktionen sagte Marvel in einer Erklärung gegenüber Variety, dass es einen „neuen Ansatz“ für die Figur wählen werde, um die Kritiker zu besänftigen.

Doch das Versprechen, die Figur der Sabra, einer ehemaligen Spionin für den israelischen Geheimdienst Mossad, neu zu erfinden, könnte als unaufrichtig erscheinen, insbesondere wenn man bedenkt, dass Marvel bei näherer Betrachtung eng mit der israelischen Regierung und ihrem wichtigsten Geheimdienst Mossad verbunden zu sein scheint.

Die sich vertiefende Beziehung zwischen Marvel und Israel

Viele Personen, die bei Marvel tätig waren oder noch sind, stehen in Verbindung mit dem israelischen Militär, dem israelischen Geheimdienst und zionistischen Institutionen, die die Apartheid aufrechterhalten. So wuchs Isaac Perlmutter, der derzeitige Vorsitzende von Marvel Entertainment, der bis 1995 dem Vorstand von Marvel Comics angehörte, im 1948 besetzten Palästina (oder dem heutigen Israel) auf und diente während des Sechstagekriegs 1967 im israelischen Militär. Avi Arad, der CEO von Marvel Entertainment, wuchs ebenfalls im heutigen Israel auf und diente während des Sechstagekriegs in der israelischen Armee.

Zusammen mit seiner Frau Laura leitet Perlmutter eine Stiftung, die verschiedene israelfreundliche Organisationen wie die Anti-Defamation League, Friends of the Israel Defense Forces, die America-Israel Friendship League, die Jewish Federation of Palm Beach County in Florida und die Jewish Agency for Israel unterstützt. Die Laura und Isaac Perlmutter Stiftung hat auch die Hebräische Universität und das Technion Institute of Technology in Israel unterstützt.

Die Perlmutters sind auch eng mit der Familie Trump verbunden. Im Jahr 2016 spendete ihre Organisation 25.000 Dollar an die Eric Trump Foundation. Nach Angaben von Open Secrets, einem Portal zur Verfolgung von Wahlkampffinanzierungen, spendete Laura Perlmutter im Jahr 2016 mehr als 5.400 Dollar an die Kampagne des ehemaligen Präsidenten Donald Trump und fast 450.000 Dollar an das Trump Victory Committee, eine gemeinsame Fundraising-Initiative der Trump-Kampagne und des Republican National Committee. In den Jahren 2019 und 2020 spendete das Paar dann mehr als 1 Million Dollar an das Trump Victory Committee und steuerte weitere 11.200 Dollar zu Trumps Wiederwahlkampagne im Jahr 2019 bei.

Präsident Trump schüttelt am 27. April 2017 die Hand von Isaac „Ike“ Perlmutter, einem israelisch-amerikanischen Milliardär und CEO von Marvel. Andrew Harnik | AP

Isaac Perlmutter spendete 2016 mehr als 5 Millionen Dollar an das Great America PAC, ein Super Political Action Committee (PAC), das Trump unterstützt. Außerdem spendete das Paar 2020 10,5 Millionen Dollar an American First Action, ein PAC, das Trump unterstützt. Ferner haben die beiden Perlmutters im Laufe der Jahre mehrere republikanische Einrichtungen und Kandidaten auf Bundes- und Landesebene unterstützt. Die beträchtlichen Spenden blieben nicht unbemerkt und brachten Isaac laut einer Untersuchung von ProPublica einen Platz bei der Gestaltung der Politik im Ministerium für Veteranenangelegenheiten während Trumps Amtszeit ein.

Die frühen Investoren von Marvel Comics, Carl Icahn und Ronald Perelman, sind ebenfalls sowohl mit Israel als auch mit Trump verbunden. Icahn spendete 5.400 Dollar für Trumps Präsidentschaftswahlkampf 2016 und wurde anschließend zu Trumps Sonderberater ernannt.

Sowohl Perelman als auch Icahn wurden im Vorfeld der Vorwahlen 2007 als potenzielle Spender für den Wahlkampf des ehemaligen israelischen Premierministers Benjamin Netanjahu bekannt. Perelmans Stiftung hat auch an mehrere israelfreundliche Organisationen gespendet, darunter die Sozialeinrichtung Machne Israel von Chabad Lubawitsch und den Jüdischen Nationalfonds, der eine führende Organisation bei der Errichtung illegaler israelischer Siedlungen und der Vertreibung von Palästinensern ist.

Perelman spendete 2017 auch 125.000 Dollar an Trumps Victory Committee und ist Berichten zufolge mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner befreundet. Er war auch im Adressbuch des verurteilten Sexhändlers Jeffrey Epstein aufgeführt.

Die Filmproduzentin Amy Pascal, die eine Schlüsselrolle bei der Koordinierung der Zusammenarbeit zwischen Sony Pictures und Marvel Studios, einer Tochtergesellschaft von Marvel Entertainment, spielt, ist eine bekannte Israel-Lobbyistin. Durchgesickerte Sony-E-Mails zeigen, dass Pascal von der inzwischen aufgelösten rechtsgerichteten Lobbygruppe The Israel Project per E-Mail über die Sicherheitslage in Israel informiert wurde.

Sie erhielt auch E-Mails von Creative Community for Peace, einer Organisation, die die Boykott-, Desinvestitions- und Sanktionsbewegung in der Unterhaltungsindustrie bekämpft. Im Jahr 2014 erhielten Pascal und ihr Mann auch eine E-Mail-Einladung zu einer privaten Veranstaltung über die Situation in Israel mit dem israelischen Generalkonsul von Los Angeles, David Siegel, und dem Präsidenten und CEO der Jewish Federation of Greater Los Angeles, Jay Sanderson.

Die israelische Propaganda hat sich in Hollywood tief verankert, was zum Teil auf die israelfreundliche Einstellung vieler prominenter Unterhaltungsoligarchen und den weltweiten Erfolg israelischer Fernsehserien wie „Shtisel“ und „Fauda“ zurückzuführen ist. Die letztgenannte Fernsehserie verherrlichte die israelische Armee, insbesondere die Mista’arvim-Einheit, eine verdeckte Militäreinheit zur Infiltration palästinensischer Gemeinden.

Israels einziger Beitrag zur „Unterhaltung“ besteht darin, Shows und Figuren zu exportieren, die Kriegsverbrechen begehen – denn das ist es, was sie am besten können. Kriegsverbrechen sind nicht unterhaltsam. #FreePalestine

Israel’ only contribution to “entertainment” is to export shows and figures that commit war crimes – because that’s what they do best. War crimes are not entertaining. #FreePalestine https://t.co/Da1537aQ9b — Diana Buttu (@dianabuttu) September 13, 2022

Die Besetzung der Rolle der israelischen Schauspielerin Gal Gadot als Wonder Woman hat ebenfalls dazu beigetragen, Israel auf der Weltbühne zu normalisieren, vor allem weil sie stolz darauf ist, im israelischen Militär zu dienen. Nun ist Haas, die die Rolle der Sabra spielen soll, ein weiteres Beispiel für die Normalisierung des Apartheidstaates durch Hollywood. Haas hat sich für die Pro-Israel-Organisation StandWithUs engagiert und an einer Facebook-Live-Schaltung von StandWithUs teilgenommen, um über ihren Erfolg zu sprechen. StandWithUs stellt sich selbst als Bildungsressource über Israel dar, aber die Organisation ist dafür verantwortlich, die palästinensische Geschichte in Schulen zum Schweigen zu bringen und pro-palästinensische Stimmen auf dem Campus auf die schwarze Liste zu setzen. Haas diente auch im Theater des israelischen Militärs.

Der Mossad arbeitet mit der US-amerikanischen Unterhaltungsindustrie zusammen, um im Ausland ein attraktives Bild von Israel zu vermitteln. SPYLEGENDS – eine Agentur, die sich aus ehemaligen Mossad-Spionen und anderen Ex-Sicherheitsbeamten zusammensetzt – wurde 2021 gegründet, um Hollywood bei Spionagefilmen zu beraten. Auch der Mossad hat die zahlreichen Thriller, in denen der Geheimdienst als elegant und prestigeträchtig dargestellt wird, offen begrüßt, um die Rekrutierung von Mitarbeitern zu fördern.

Marvels Verbindungen zum US-Militarismus und zum Geheimdienst

Die nationalistische Gesinnung von Marvel endet nicht mit Israel. Unter dem Deckmantel einer faszinierenden Kinematografie und auffälliger Spezialeffekte hat das amerikanische Unternehmen mit seinem Comic-Universum auch den US-Militarismus gefördert.

In „Captain America: The First Avenger“ erlaubte die US-Armee den Marvel Studios, in Camp Edward, einem militärischen Übungsgelände, zu drehen. Der „Hulk“-Film von 2003 profitierte ebenfalls vom Zugang zu Militärbasen und geliehener militärischer Ausrüstung. „Iron Man“ und seine Fortsetzung schufen ikonische Szenen, indem sie sich ebenfalls die Waffen des Militärs ausliehen. Diese Marvel-Filme – zusammen mit „Captain America: Winter Soldier“ und „Captain Marvel“ – wurden vom US-Verteidigungsministerium finanziert, um den Aufbau ihres Blockbuster-Unternehmens zu unterstützen.

Die Unterstützung durch das Militär hatte jedoch ihren Preis. Das Pentagon genehmigte die Drehbücher für „Hulk“ und „Iron Man“ und strich dabei unvorteilhafte Verweise auf das Militär heraus, wie dessen Experimente an Menschen und den Abwurf von Herbiziden über Südostasien während des Vietnamkriegs.

Mit der „Captain America“-Franchise unterstützte die Armee den Marvel-Film, da sie ihn als „Aufbau von Widerstandsfähigkeit“ ansah und überzeugt war, dass die Figur des Captain America die Werte eines modernen US-Soldaten verkörpert. „Captain Marvel“ war der Traum der PR-Abteilung der Luftwaffe. Die Veröffentlichung des Films fiel mit einer Rekrutierungskampagne der Luftwaffe zusammen, bei der der Feminismus als Mittel eingesetzt wurde, um den offensichtlichen Militarismus von Captain Marvel“ zu beschönigen. Die Rekrutierungsbemühungen waren offensichtlich erfolgreich, denn die Luftwaffe verzeichnete die höchste Zahl weiblicher Bewerber für die Air Force Academy seit fünf Jahren.

Nachdem Marvels US-Militärpropaganda in vollem Gange ist, scheint das Studio nun seinen Fokus auf den israelischen Nationalismus zu richten. Ob Sabra einen von der israelischen Flagge inspirierten Anzug tragen wird, bleibt abzuwarten, aber es ist offensichtlich, dass Marvels enge Beziehung zu Israel und dem US-Militär eine Fantasiewelt erschafft, die von realem Imperialismus trieft.