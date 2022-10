Seit acht Monaten kämpfen wir verzweifelt, vergießen Ströme von Blut, verlieren viele Menschenleben, darunter auch Unschuldige, brechen alle Bindungen und Vereinbarungen, gehen Risiken ein, rücken vor, ziehen sich zurück, schlagen zu, kassieren Schläge, und schon sind terroristische Angriffe auf russisches Territorium zur Norm geworden, und jeder neue Angriff wird böser und härter, und jeder hat das seltsame Gefühl, dass wir auf etwas warten… Eine Art rote Linie… Alles, was überschritten werden konnte, ist überschritten worden. In der gegenwärtigen Situation ist es weder möglich, zu kapitulieren noch zu verhandeln. Entweder wir werden gewinnen und der Sieg wird vollkommen sein, oder wir werden verlieren und dann dürfen wir nicht einmal den Mund aufmachen. Wir warten nicht auf etwas. Es gibt nichts, worauf man warten könnte.

Wir müssen uns dem Kampf anschließen und an die Front gehen, diejenigen, die nicht mit uns sind, sind gegen uns, die Front ist nicht nur außerhalb der westlichen Grenzen des Mutterlandes, sondern sie verläuft innerhalb Russlands – sie ist jetzt überall, und wenn jemand wie ein Verräter aussieht, wie ein Verräter handelt und wie ein Verräter aussieht, dann ist er höchstwahrscheinlich ein Verräter. Es gibt keinen Grund, noch länger zu warten.

Alles hängt von uns ab, von jedem einzelnen von uns. Die Macht allein, ohne das Volk, ohne die Gesellschaft, auf rein technische, chirurgisch präzise und schnelle Weise, wie sie es zu Beginn geplant zu haben scheint, hat diese Schlacht nicht gewinnen können; wenn es jetzt unser Krieg ist, haben auch die Behörden Verpflichtungen gegenüber dem Volk und der Gesellschaft. Die Strategien müssen klar und unaufgeregt formuliert werden, dann wird alles so laufen, wie es laufen soll, und niemand wird mehr warten. Man wartet nicht an der Front, man kämpft an der Front.

In einem Volkskrieg ist das Volk die Macht. Der Staat „sind“ wir. Die erste und wichtigste Verpflichtung der Regierung gegenüber dem Volk ist es, den Krieg zu gewinnen. Ja, alle zusammen, aber um zu gewinnen. Wenn es keine Ressourcen gibt, müssen wir sie gemeinsam schaffen, müssen wir sie finden, müssen wir sie aus dem Boden stampfen; wenn es an der Spitze unfähige Idioten gibt, müssen wir nach unten schauen, zwei Stockwerke, drei Stockwerke, müssen wir uns an diejenigen wenden, die aus verschiedenen Gründen ausgegrenzt, zum Schweigen gebracht, ignoriert, gefürchtet wurden. Hier liegt offensichtlich die Lösung. Wenn die Menschen patriotisch sind und unbedingt am Sieg teilnehmen wollen, dann sollen sie es versuchen, wenn sie scheitern, werden wir andere nehmen. Wir haben eine große Nation, aber wir müssen die Türen öffnen, die zum Sieg und zum Ruhm führen, und diejenigen, die an ihrer Position hängen, gnadenlos ausmerzen. Es ist notwendig, den Prozess der Rotation der Eliten in kritischen Situationen für das Land zu stoppen, wenn man sich entscheidet, zu sein oder nicht zu sein, ist es an sich ein Verrat.

Es gibt keine roten Linien, wir sind auf der anderen Seite. Die Angriffe des Feindes werden in alle Richtungen weitergehen: Innerhalb Russlands ist der Krieg schon lange im Gange und kann jeden erreichen; außerhalb Russlands wird der dämonische Abschaum jeden Russen angreifen und in Stücke reißen, ohne auf seine Ausreden zu hören. Der Krieg des Volkes beginnt, wenn eine tödliche Bedrohung über der gesamten Nation und dem Teil von ihr schwebt, der sich nicht als Volk betrachtet oder nie darüber nachgedacht hat, und dieser Teil ist nun ein Ziel.

Die Front ist hier und jetzt.

Gelegentlich müssen wir das Kind beim Namen nennen. Das Unausgesprochene und die Halbwahrheiten erzeugen Labyrinthe der Zweideutigkeit, die wiederum Strudel und turbulente Strömungen erzeugen, in denen sich die Wahrheit auflöst. Im Kielwasser der Konjunktion verkommen Worte und Diskurse unumkehrbar. Am Ende glaubt niemand mehr jemandem und alles bricht zusammen.

Wir sind nahe an diesem Punkt, also müssen wir den Mut haben, die Dinge klarzumachen. Die Grenze ist die Unterhöhlung der Krim-Brücke. Dann gibt es die Wahrheit – so hart sie auch sein mag – und den harten Weg zur Erlösung und zum Sieg. Oder… Und das können Sie selbst erraten, ich will niemanden erschrecken – jeder ist sich, denke ich, des Ernstes der Lage, in der wir uns befinden, hinreichend bewusst.

Es gibt das Völkerrecht und es gibt die Geopolitik. Das internationale Recht beschreibt, wie die Dinge aussehen sollten; die Geopolitik beschreibt, wie die Dinge sind. Es gibt immer eine Kluft zwischen „Sein“ und „Schein“.

Geopolitisch gesehen erlitt Russland 1991 eine kolossale Niederlage im Kampf Land gegen Meer (Kernland gegen Randland, nach den Kategorien der klassischen Geopolitik, Anm. d. Red.). Wir haben kapituliert, die weiße Fahne gehisst und es Jelzin genannt (das Jelzin-Zentrum ist dasselbe, ein Denkmal der Niederlage und des Verrats). Außerdem haben wir die „Wahrheit“ des Feindes akzeptiert, sein Wertesystem, seine Normen, seine Regeln, den Parlamentarismus, die liberale Demokratie, die Ideologie des Individualismus, des Hedonismus und des Komforts, den Markt.

So entstand die Russische Föderation als Vasall des Westens, und Moskau war gezwungen, die Unabhängigkeit seiner ehemaligen Territorien, der Republiken, anzuerkennen, die ihre Unabhängigkeit von uns erlangten und automatisch vom Westen abhängig wurden. Wo das Land hingeht, kommt das Meer. Das ist das Gesetz. Drei der baltischen Territorien wurden sofort in die NATO aufgenommen, die anderen fügten sich.

Auf internationaler Ebene spiegelte sich dies in der Anerkennung der Unabhängigkeit der ehemaligen Teile Großrusslands durch die Russische Föderation wider, aber das war nur eine Widerspiegelung der geopolitischen Realitäten. Die Erde hatte verloren und war gezwungen, den Willen des siegreichen Meeres anzuerkennen. Wir wurden außerdem „gezwungen“, Tschetschenien, den Nordkaukasus, die Wolgaregion, den Ural, Sibirien und den Fernen Osten aufzugeben. Nehmt euch so viel Souveränität, wie ihr wollt“, hieß es da.

Ende 1993 wurde Jelzin plötzlich selbst klar, dass er nicht mehr „gezwungen“ war. So begann der erste Tschetschenien-Feldzug. Es war ein schrecklicher, beschämender, monströser Feldzug, aber… es war das erste Zeichen, dass es in Russland etwas gab, das sich gegen die vollständige Besetzung durch das Meer wehrte. Die Liberalen waren auf der Seite der Separatisten. Unsere Reformer sahen sich als Kolonialverwaltung, als Gauleiter der unterworfenen Gebiete in einem geopolitischen Krieg. Die Russische Föderation wurde als koloniales Gebilde mit minimaler Souveränität konzipiert, und diese Souveränität sollte immer weniger werden.

Der postsowjetische und nach den Plänen der westlichen Strategen auch der postrussische Raum sollte allmählich unter die direkte Kontrolle der NATO gelangen, und die damals in Moskau herrschende fünfte Kolonne der Liberalen sollte diesen Prozess auf jede erdenkliche Weise fördern. Dazu gehörte auch die Sabotage des ersten Tschetschenienfeldzugs. Dies gipfelte im Friedensprozess von Chassawjurt und der Konsolidierung der Oligarchen um Jelzin, der das Vertrauen der Bevölkerung und seine Fähigkeit zu regieren völlig verloren hatte. General Lebed ist das Paradebeispiel für einen hochrangigen russischen Militäroffizier, der den Staat verriet und sich in den Dienst des Feindes stellte.

Das Ganze endete Ende der 1990er-Jahre, als die vom Westen kontrollierten Wahhabiten in Moskau und Dagestan einfielen und Terror (Anschläge, Sabotage, Razzien) ausübten. Russlands „Zwang“ zum weiteren Zerfall setzte sich fort. Die Lage wurde kritisch, so wie sie heute ist, sogar noch kritischer als damals.

Dann kam die Ära Putin, die einen radikalen Wandel bedeutete, vorwiegend in der Geopolitik. Die Erde weigerte sich, sich aufzulösen, und begann einen verzweifelten Kampf um die Wiedererlangung der Souveränität. Dies ist der zweite tschetschenische Feldzug, sehr schwierig, aber siegreich. Er hat das Phänomen Kadyrow und die Macht des Festlandes, Eurasiens, Hartlands, das sich gegen den Angriff des Meeres verteidigt hat, hervorgebracht.

Putin ist nun auf dem Weg der geopolitischen Rückeroberung, das ist seine Mission. Putin ist die Rückkehr Eurasiens zu seiner Subjektivität. Und nichts anderes. Alles andere ist Nicht-Putin.

Auf völkerrechtlicher Ebene ist der Aufstieg Russlands bereits in einen Rahmen der Anerkennung der Unabhängigkeit der Länder der ehemaligen UdSSR gepresst worden, und diese Form des „Zwangs“ wurde durch das geopolitische Potenzial der NATO abgesichert.

In einer Rede in München im Jahr 2007 stellte Putin diesen Status quo des geopolitischen Gleichgewichts auf theoretischer Ebene infrage. Im Jahr 2008 stellte Russland in Südossetien und Abchasien den postsowjetischen Status quo in der Praxis infrage. Das heißt, die Stärkung unserer geopolitischen Souveränität veranlasste uns, eine Veränderung der postsowjetischen Grenzen zu wagen. Die Geopolitik kam ins Spiel und drückte das Völkerrecht.

Dann kamen der Maidan, die Wiedervereinigung der Krim und die Rebellion im Donbass. Der Maidan wurde zur Angriffsgeste des Meeres, während die Krim und der Donbass die Antwort der Erde waren. Wieder einmal haben wir das Völkerrecht umstrukturiert, um es der Geopolitik anzupassen.

Das Völkerrecht enthält eine zweideutige Klausel über den Vorrang der territorialen Integrität der Nationalstaaten und gleichzeitig das Recht der Völker auf Selbstbestimmung. In der Praxis führt dies immer zu einem geopolitischen Gleichgewicht der Kräfte zwischen Land und Meer. The Heartland besteht darauf, dass Südossetien und Abchasien unabhängig sind, während die Krim, die heutigen Republiken Donezk und Lugansk, Cherson und Saporischschja zu uns gehören. Mare besteht darauf, dass Jugoslawien nicht mehr existiert und der Kosovo „unabhängig“ ist. Nur Gewalt. Nur Geopolitik. Und das Völkerrecht passt sich post Faktum dem an, was sich in der geopolitischen Praxis ergibt. Die Geopolitik ist die nackte Wahrheit, das Völkerrecht ist ein Überbau, ein Anzug, ein Rahmen.

Betrachten wir nun die BBS: Sie wurde initiiert, weil das Land beschloss, einen weiteren Schritt zur Wiederherstellung seiner Position im Kräftegleichgewicht zu unternehmen. Das Verhalten Moskaus in der Ära Putin, also in der Zeit der Wiederherstellung der geopolitischen Souveränität, stand nicht sehr im Einklang mit dem Völkerrecht, das die Existenz von Nationalstaaten im postsowjetischen Raum festschrieb. Der Unterschied besteht darin, dass Russland unter Jelzin halbkolonial war, während es unter Putin den Weg zu echter Unabhängigkeit eingeschlagen hat.

Das Jelzin-Zentrum existiert jedoch weiter, ebenso wie die formale Anerkennung der Ukraine als „Nationalstaat“ durch Moskau. Auch in Russland selbst gibt es liberale Reformer, als Kontinuität und sogar als Kompromiss zwischen Verrat und Loyalität.

Diese Ambivalenz hat zu 2014 geführt. Es war ein Fehler, unsere Bewegung nach Osten in der Ukraine zu stoppen und zu versuchen, sich mit der Krim zu arrangieren. Das ist jetzt für jeden offensichtlich. Warum lügt man weiter über den „schlauen Plan“? Es gab keinen, aber es war die Verbindung zu Jelzins Zentrum, die Bindung an die 1990er-Jahre, den Westen, den Globalismus und das Meer, die für diesen fatalen Fehler verantwortlich war. Wir sind wieder am selben Punkt, nur in einer viel schlechteren Ausgangsposition, die durch den Erfolg der BBS in ihrer ersten Phase hätte gelöst werden können, aber das ist nicht geschehen.

Aus geopolitischer Sicht kann Russland nicht einmal die Existenz der Ukraine als Brückenkopf der atlantischen, maritimen, westlichen Terrororganisation zulassen. Alle Geopolitiker – vom Begründer dieser Wissenschaft, Mackinder, über den ehemaligen Entente-Kommissar für die Ukraine und Zbigniew Brzezinski bis zu unseren Eurasiern und der modernen russischen Schule der Geopolitik – haben dies sehr gut verstanden. Russland ist ein Subjekt, ein Imperium, eine unabhängige geopolitische Kraft nur zusammen mit der Ukraine (zumindest zusammen mit Noworossien). Das ist … das Gesetz. Mackinder und Brzezinski haben die Schlussfolgerung gezogen: Der Westen muss Russland um jeden Preis die Ukraine unter den Füßen wegziehen. Russische Geopolitiker sind zu dem genau entgegengesetzten Schluss gekommen: Die Ukraine und Russland (sowie andere Teile Großrusslands, des postsowjetischen Raums) müssen an der Seite Russlands stehen oder zumindest neutral sein. Direkte Feindseligkeit und Kontrolle durch das Meer sind ausgeschlossen, und kein internationales Recht ist hier ein Hindernis. Wenn wir tatsächlich Russland sind, dann darf es an unseren Grenzen kein Anti-Russland geben.

Mit anderen Worten: Das Belovezh-Abkommen als Signatur unseres Verlustes existiert nur so lange, wie Russland unter westlicher Herrschaft steht, schwach und im Grunde besetzt ist und von einer kolonialen Elite geführt wird. Wenn Russland wirklich souverän ist, ist es das einzige Land im gesamten postsowjetischen Raum, das dies sein sollte.

Genau darum geht es bei der BBS. Wenn die Diplomatie, die Wirtschaft, die internationalen Verträge beginnen, spielt all dies keine Rolle mehr. Es bleibt nur noch die Geopolitik. Nur der Sieg, auf allen Ebenen und an allen Fronten.

Dies ist das erste Mal, dass Russland beabsichtigt, die geopolitischen Ergebnisse des Kalten Krieges in großem Maßstab zu überprüfen. Es bedeutet, dass Russland beschlossen hat – es hat bereits beschlossen, wir sprechen über die jüngste Vergangenheit und die Gegenwart, nicht nur über die Zukunft -, die unipolare Weltordnung zu verändern und in einen direkten Konflikt mit der Meereszivilisation, mit ihrem angelsächsischen Kern, einzutreten. Für Moskau ist es ein tödlicher Kampf – aber nur um die Voraussetzungen, ein Subjekt, ein Imperium zu werden. Für uns steht also alles auf dem Spiel. Das Meer hingegen würde, selbst wenn es die gesamte Ukraine verlieren würde, nicht viel leiden. Es wird immer noch viele Möglichkeiten geben, wie der Westen versuchen wird, sie mit Sanktionen, Handelsbeschränkungen und technologischer Aushungerung zu unterdrücken. Aber für uns ist die Schwäche der BBS einfach fatal. Es ist weder möglich noch notwendig, irgendjemandem zu erklären, dass wir gezwungen waren, sie zu initiieren, und dass wir nur von humanitären Erwägungen geleitet wurden. Das ist Rhetorik. Wir haben alles auf eine echte Souveränität der Zivilisation gesetzt.

Es ist daher notwendig, sich dessen bewusst zu werden. Russland hat beschlossen, die Weltordnung zu ändern, und nun muss die gesamte Gesellschaft schnell auf eine neue eurasische und patriotische Art und Weise umgestaltet werden.

Das betrifft in erster Linie die Machtstrukturen, wo sich während der halbkolonialen Ära offensichtlich viele Probleme angesammelt haben. Zum Teil handelt es sich um echte Sabotage – die geschickte Beförderung offensichtlich unfähiger Persönlichkeiten in Schlüsselpositionen, die Ausgrenzung verdienter und starker Führungspersönlichkeiten, das absichtliche Abtauchen in zahllose technische Details und schließlich die offene Korruption, die durch den Kapitalismus und die Ära des „Jelzin-Zentrums“ praktisch legalisiert wurde. Wir sehen dies am Verhalten der Voentorg während der Teilmobilisierung und überall sonst.

Das Hauptproblem ist heute unser Energiepotenzial, dessen Wurzeln in der Gesellschaft liegen, im Fehlen einer Ideologie, im bequemen und dekadenten Lebensstil, in der Realität, die uns nach der Niederlage und der Kapitulation in den 90er-Jahren aufgezwungen wurde. Wir ernten die Früchte einer paradigmatischen mentalen Okkupation Russlands.

Putin hat bereits das Endsignal gegeben, aber wem hat er es gegeben? Wenn nicht den direkten Einflussnehmern, dann den Produkten dieser langfristigen Sabotage – den verwöhnten, korrupten, zynischen und oft schlichtweg inkompetenten und geistig minderbemittelten (in der Pflege ihrer eigenen Eingeweide sind sie jedoch komplett) Vertretern der Elite, die in den schwarzen 1990er-Jahren entstanden ist. Und dieser Blödsinn soll den Sieg Russlands in der schwierigsten Konfrontation mit einem monströsen Feind sicherstellen, der entschlossen, technisch ausgerüstet und wahnsinnig von seinem Recht überzeugt ist… Es geht hier gewiss nicht um die Ukrainer, die zombifizierte Opfer unter den Ostslawen und unsere Brüder sind: es geht um den Westen, um die Meereszivilisation, um die Pläne der globalistischen Eliten, die Weltherrschaft in einen Triumph der Zivilisation Satans zu verwandeln, und sie sind entschlossen, es zu tun, sieh dir an, was aus der modernen westlichen Gender- und posthumanistischen Kultur und Philosophie geworden ist, ein wahrhaft direkter Höllengesang.

In Russland selbst ist ein Moment des radikalen, schnellen und dringenden Wandels gekommen.

Ein Moment, in dem die Worte „Brüder und Schwestern“ und nicht „liebe Russen“ von Herzen kommen. „Alle für die Front und alle für den Sieg“ statt des pathetischen Geplappers von Beamten, die versuchen, die Unzertrennlichen zu vereinen. Der heilige Krieg des ganzen Volkes, in dem es nicht um das Leben, sondern um den Tod geht, und die Regeln des Völkerrechts, die niemand respektiert.

Um die Fronten zu durchbrechen, müssen wir im Inneren hart kämpfen. Die Zeit der Halbheiten und Kompromisse ist vorbei, und unser Kampf hat alle Chancen, dieses Mal der letzte zu sein.

