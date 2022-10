Wie die EU Twitter zur Zensur zwingt (und Musk es nicht verhindern kann)

Robert Kogon

Twitter steht offensichtlich im Zentrum dessen, was gemeinhin als „Big-Tech-Zensur“ bezeichnet wird. Seit mindestens zwei Jahren setzt Twitter eifrig die ihm zur Verfügung stehenden Zensurinstrumente ein – von der Entfernung oder Quarantäne von Tweets über das heimliche „Entblocken“ von Tweets (Shadow-Banning) bis hin zur völligen Sperrung von Konten. Diejenigen, die es geschafft haben, auf der Plattform zu bleiben, werden seit letztem Sommer einen starken Anstieg der Zensurmaßnahmen bemerkt haben.

Die meiste Zeit über lag das Hauptaugenmerk der Twitter-Zensur natürlich auf der angeblichen „Covid-19-Desinformation“. Inzwischen sind die Konten fast aller einflussreichen Befürworter einer frühzeitigen Behandlung oder Kritiker des Covid-19-Impfstoffs auf Twitter gesperrt worden, und die meisten haben es nicht mehr zurückgeschafft.

Die Liste der dauerhaft gesperrten Accounts umfasst so prominente Stimmen wie Robert Malone, Steve Kirsch, Daniel Horowitz, Nick Hudson, Anthony Hinton, Jessica Rose, Naomi Wolf und seit kurzem auch Peter McCullough.

Und unzählige kleinere Accounts haben das gleiche Schicksal erlitten, weil sie Gedankenverbrechen begangen haben, wie z. B. die Behauptung, dass das Myokarditis-Risiko beider mRNA-Impfstoffe (Moderna und BioNTech/Pfizer) den Nutzen übersteigt, oder den Hinweis auf die mRNA-Instabilität und ihre unbekannten Folgen für Sicherheit und Wirksamkeit.

Aber warum in aller Welt sollte Twitter solche Inhalte zensieren? Der Ausdruck „Big-Tech-Zensur“ impliziert, dass Twitter und Co. aus eigenem Antrieb zensieren, was immer die Erwiderung hervorruft, dass sie private Unternehmen sind und daher tun können, was sie wollen. Aber warum sollten sie das wollen?

Der Gedanke, dass es daran liegt, dass die Bewohner des Silicon Valley „Linke“ oder „Liberale“ sind, ist natürlich nicht sehr hilfreich. Das mögen sie sein. Aber ob mRNA-Impfstoffe sicher und wirksam sind, wie sie angepriesen werden, ist eine faktische Angelegenheit, keine ideologische. Und der Zweck privater, gewinnorientierter Unternehmen besteht natürlich darin, Gewinne zu erzielen. Das Motto des Aktionärs lautet nicht „Workers of the World Unite!“, sondern „Pecunia non olet“: Geld stinkt nicht. Die Aktionäre erwarten von der Unternehmensleitung, dass sie Werte schafft und nicht vernichtet.

Mit der Zensur untergräbt Twitter jedoch genau sein eigenes Geschäftsmodell, untergräbt damit die Rentabilität und setzt den Aktienkurs unter Druck. Die freie Meinungsäußerung ist offensichtlich das Lebenselixier jedes sozialen Mediums. Zensierte Äußerungen – wie die Tweets eines Robert Malone oder eines Peter McCullough oder, was das betrifft, eines Donald Trump – bedeuten für die Plattform einen Verlust an Datenverkehr. Und Datenverkehr ist natürlich der Schlüssel zur Monetarisierung uneingeschränkter Online-Inhalte.

Wir könnten dies das „Twitter-Rätsel“ nennen. Einerseits kann Twitter auf keinen Fall „wollen“, dass Covid abweichende Stimmen oder überhaupt Stimmen zensiert und damit seinen eigenen Datenverkehr einschränkt. Andererseits riskiert das Unternehmen, wenn es dies nicht tut, massive Geldstrafen von bis zu 6 % des Umsatzes, was für ein Unternehmen, das bereits seit 2019 keinen Gewinn mehr macht, wahrscheinlich den Todesstoß bedeuten würde. Twitter hat also eine finanzielle Waffe am Kopf: Zensur oder sonst.

Moment mal, was? In letzter Zeit war viel davon die Rede, dass die Regierung Biden informellen Druck auf Twitter und andere soziale Medien ausübt, um unerwünschte Inhalte und Stimmen zu zensieren, und es wurden sogar Klagen gegen die Regierung wegen Verletzung der Rechte der angeblichen Opfer nach dem ersten Verfassungszusatz eingereicht. Aber alles, was dieser Druck bisher zu sein scheint, sind ein paar kumpelhafte Andeutungen in Emails.

Die Androhung von Geldstrafen hat es jedenfalls nicht gegeben. Wie auch, wenn es kein Gesetz gibt, das die Exekutive ermächtigt, solche zu verhängen? Und ein solches Gesetz wäre offenkundig verfassungswidrig, da der 1. Verfassungszusatz zur Redefreiheit besagt, dass der Kongress kein Gesetz erlassen darf, das die Redefreiheit einschränkt.

Aber genau da liegt der Haken. Der Kongress hat natürlich kein solches Gesetz erlassen. Was aber, wenn eine ausländische Macht ein solches Gesetz erlassen würde, das de facto auch die Redefreiheit der Amerikaner einschränkt?

Ohne dass die meisten Amerikaner es wissen, ist dies tatsächlich geschehen, und ihre Rechte aus dem 1. Verfassungszusatz werden verletzt, und zwar von der Europäischen Union. Es ist eine finanzielle Waffe auf Twitter gerichtet. Aber nicht die Regierung Biden, sondern die Europäische Kommission unter der Leitung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Finger am Abzug.

Bei dem fraglichen Gesetz handelt es sich um den Digital Services Act (DSA) der EU, der am 5. Juli letzten Jahres vom Europäischen Parlament in fast völliger Gleichgültigkeit verabschiedet wurde – in Europa ebenso wie in den Vereinigten Staaten – trotz seiner bedeutsamen und katastrophalen Auswirkungen auf die Redefreiheit weltweit.

Die DSA gibt der Europäischen Kommission die Befugnis, Geldbußen von bis zu 6 % des weltweiten Umsatzes gegen „sehr große Online-Plattformen oder sehr große Online-Suchmaschinen“ zu verhängen, die ihrer Meinung nach gegen die Zensurvorschriften verstoßen. Als „sehr groß“ wird jede Plattform oder Suchmaschine definiert, die mehr als 45 Millionen Nutzer in der EU hat. Beachten Sie, dass das Größenkriterium zwar auf die Nutzer in der EU beschränkt ist, die Sanktion aber genau auf dem weltweiten Umsatz des Unternehmens basiert.

Das DSA wurde entwickelt, um in Kombination mit dem sogenannten Verhaltenskodex für Desinformation der EU zu funktionieren: ein angeblich freiwilliger Kodex zur „Bekämpfung von Desinformation“ – auch bekannt als Zensur – der ursprünglich 2018 eingeführt wurde und den Twitter, Facebook/Meta und Google/YouTube alle unterzeichnet haben.

Aber mit der Verabschiedung des DSA ist der Verhaltenskodex offensichtlich nicht mehr so „freiwillig“. Es bedarf keiner komplexen juristischen Analysen, um zu zeigen, dass die Sanktionsbestimmungen im DSA als Durchsetzungsmechanismus für den Verhaltenskodex gedacht sind. Die Europäische Kommission hat es selbst gesagt – und zwar in einem Tweet!

In der Tat war der Kodex nie wirklich freiwillig. Die Kommission hatte bereits zuvor ihren Wunsch kundgetan, die US-Tech-Giganten zu „zähmen“, und sie hatte ihre Muskeln spielen lassen, indem sie Google und Facebook wegen anderer angeblicher Verstöße massive Geldstrafen auferlegte.

Außerdem droht sie seit Dezember 2020, als sie die DSA-Gesetzgebung zum ersten Mal vorschlug, mit den DSA-Bußgeldern. (In der Europäischen Union hat die Kommission, die Exekutive der EU, die alleinige Befugnis, Gesetze zu initiieren. Urige amerikanische Begriffe wie Gewaltenteilung gibt es in der EU nicht.) Die letztendliche Verabschiedung der Gesetze durch das Parlament wurde stets als reine Formalität behandelt. Tatsächlich wurde der oben zitierte Tweet am 16. Juni dieses Jahres gepostet, drei Wochen bevor das Parlament über das Gesetz abstimmte!

Kurioserweise fiel die Veröffentlichung des Gesetzesentwurfs mit der Zulassung und der anschließenden Einführung der ersten Covid-19-Impfstoffe in der EU zusammen: Die Gesetzgebung wurde am 15. Dezember vorgestellt und der erste Covid-19-Impfstoff, der von BioNTech und Pfizer, wurde nur sechs Tage später von der Kommission zugelassen. Impfstoffskeptiker oder -kritiker wurden danach schnell zum Hauptziel der von der EU betriebenen Online-Zensur.

Bereits sechs Monate zuvor, im Juni 2020, hatte die Kommission den Schwerpunkt des Kodex auf angebliche „Covid-19-Desinformation“ gelegt, indem sie ein sogenanntes Überwachungsprogramm zur Bekämpfung von COVID-19-Desinformation ins Leben rief, an dem alle Unterzeichner des Kodex teilnehmen sollten. Es wurden bereits einige Versuche unternommen, die Einhaltung des Kodex zu überwachen, und von den Unterzeichnern wurde erwartet, dass sie jährliche Berichte vorlegen. Doch im Rahmen des Covid-19-Überwachungsprogramms mussten die Unterzeichner nun – natürlich „freiwillig“ – monatliche Berichte an die Kommission übermitteln, die sich speziell mit ihren Zensurmaßnahmen im Zusammenhang mit Covid-19 befassten. Der Rhythmus der Einreichung wurde später auf zweimonatlich zurückgeschraubt.

Die Berichte von Twitter enthalten unter anderem detaillierte Statistiken über die Entfernung von Inhalten und die Sperrung von Konten im Zusammenhang mit Covid. Das nachstehende Diagramm, das die Entwicklung dieser Zahlen von Februar 2021 (kurz nach der Einführung des Impfstoffs) bis April 2022 zeigt, ist dem letzten verfügbaren Bericht von Twitter vom Juni dieses Jahres entnommen.

Man beachte, dass sich die Daten auf weltweit entfernte Inhalte und gesperrte Konten beziehen, d. h. die Bemühungen von Twitter, die Zensurerwartungen der Kommission zu erfüllen, betreffen nicht nur die Konten von Nutzern mit Sitz in der EU, sondern von Nutzern auf der ganzen Welt.

Die Tatsache, dass viele, wenn nicht sogar die meisten, der in diesem Zusammenhang gesperrten Konten in englischer Sprache verfasst wurden, wirft besonders beunruhigende Fragen auf. Immerhin sind nach dem Brexit nur etwa 1,5 % der EU-Bevölkerung englische Muttersprachler! Selbst wenn man annimmt, dass die Überwachung von Sprache eine gute Sache wäre, was hat die EU damit zu tun, Sprache auf Englisch zu überwachen oder von Social-Media-Plattformen zu verlangen, Sprache auf Englisch mehr zu überwachen als etwa auf Urdu oder Arabisch?

Der Twitter-Bericht und die Berichte der anderen Unterzeichner des Kodex können hier heruntergeladen werden. Würden die Zahlen fortgeschrieben, würden sie zweifelsohne einen starken Anstieg der Zensurmaßnahmen ab Ende Juni/Anfang Juli zeigen. Twitter-Nutzer, die sich für das Thema interessieren, konnten nicht umhin, die massive Löschung von Covid-Dissidenten-Accounts zu bemerken, die im Laufe des Sommers stattfand.

Und dieser Aufschwung war eigentlich zu erwarten, denn am 16. Juni – dem Tag, an dem die Europäische Kommission ihre oben wiedergegebene Warnung an die Online-Plattformen verschickte, und drei Wochen vor der Verabschiedung des DSA – kündigte die Kommission die Verabschiedung eines neuen, „verschärften“ Verhaltenskodex für Desinformation an.

Der Zeitpunkt war sicherlich nicht zufällig gewählt. Vielmehr dienten die Verabschiedung des „verschärften“ Verhaltenskodex und die Verabschiedung des DSA als eine Art Doppelschlag, der die „sehr großen Online-Plattformen und Suchmaschinen“ – insbesondere Twitter, Meta/Facebook und Google/YouTube – darauf aufmerksam machte, was auf sie zukommen würde, wenn sie die Zensuranforderungen der EU nicht erfüllen würden.

Der neue Kodex enthält nicht nur nicht weniger als 44 „Verpflichtungen“, deren Erfüllung von den Unterzeichnern erwartet wird, sondern auch eine Frist für deren Erfüllung: nämlich sechs Monate nach Unterzeichnung des Kodex (vgl. Absatz 1(o)). Für die Erstunterzeichner des neuen Kodex, wie Twitter, Meta und Google, wäre das der Dezember. Daher die plötzliche Eile von Twitter und Co., ihre Zensurzuverlässigkeit zu beweisen.

Der „verschärfte“ Kodex wurde angeblich von den Unterzeichnern selbst verfasst, allerdings unter umfangreichen „Leitlinien“ der Europäischen Kommission, die erst im Mai 2021 veröffentlicht wurden. Erschreckenderweise bezieht sich der „Leitfaden“ der Kommission auf die Art von Zensurdaten, die oben als „wichtige Leistungsindikatoren“ vorgestellt wurden (S. 21f). (Im Kodex selbst werden andere Euphemismen verwendet.)

Im Rahmen des neuen Kodex werden die Unterzeichner außerdem an einer „ständigen Arbeitsgruppe“ teilnehmen, die von der Europäischen Kommission geleitet wird und der auch „Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes“ angehören werden, d.h. des Auswärtigen Dienstes der EU (Verpflichtung 37).

Denken Sie einen Moment darüber nach. In den letzten Monaten haben sich amerikanische Kommentatoren über gelegentliche, informelle Kontakte zwischen Unternehmen der sozialen Medien und der Regierung Biden aufgeregt, während dieselben Unternehmen der Europäischen Kommission seit zwei Jahren systematisch über ihre Zensurbemühungen Bericht erstatten und künftig Teil einer ständigen Arbeitsgruppe zur „Bekämpfung von Desinformation“ – auch Zensur genannt – unter dem Vorsitz der Europäischen Kommission sein werden.

Während ersteres eine geheime Absprache darstellen mag oder auch nicht, ist letzteres offensichtlich mehr als nur eine geheime Absprache. Es handelt sich um eine explizite EU-Politik und -Gesetzgebung, die die Online-Plattformen direkt der Zensuragenda der Kommission unterordnet und von ihnen verlangt, diese unter Androhung ruinöser Geldstrafen umzusetzen.

Beachten Sie, dass die DSA der Kommission „exklusive“ – in der Tat diktatorische – Befugnisse gibt, um die Einhaltung zu bestimmen und Sanktionen zu verhängen. Für die Online-Plattformen ist die Kommission Richter, Jury und Henker.

Auch hier ist es nicht nötig, sich in die verschlungenen Details des Gesetzestextes zu vertiefen, um dies zu zeigen. Alle offiziellen Verlautbarungen der EU zum DSA unterstreichen diese Tatsache. Siehe z. B. hier, vom Binnenmarktausschuss des Parlaments, der feststellt, dass die Kommission auch in der Lage sein wird, „die Räumlichkeiten einer Plattform zu inspizieren und Zugang zu ihren Datenbanken und Algorithmen zu erhalten“.

Glaubt jemand wirklich, dass die Regierung Biden auch nur annähernd über solche Möglichkeiten verfügt, die Aktionen von Online-Plattformen zu steuern? Machen Sie keinen Fehler. Die Zensur von Twitter ist eine staatliche Zensur. Aber die fragliche Regierung ist nicht die US-Regierung, sondern die Europäische Union, und die EU zwingt ihre Zensur faktisch der ganzen Welt auf.

Diejenigen, die hoffen, dass der Kauf von Twitter durch Elon Musk, sollte er tatsächlich zustande kommen, der Twitter-Zensur ein Ende setzen wird, werden ein böses Erwachen erleben. Elon Musk wird vor dem gleichen Dilemma stehen wie das derzeitige Management von Twitter und wird genauso eine Geisel der Zensurauflagen der EU sein.

Damit keine Zweifel aufkommen, sehen Sie sich das folgende Video an, das trotz des gezwungenen Lächelns tatsächlich etwas von einem Geiselvideo hat. Anfang Mai – nur ein paar Wochen nachdem Twitter das ursprüngliche Kaufangebot von Musk akzeptiert hatte und wiederum bevor das Europäische Parlament überhaupt die Gelegenheit hatte, über den DSA abzustimmen – reiste der EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton nach Austin, Texas, um Musk die „neue Verordnung“ zu erklären.

Breton erinnerte dann an Musks lächerliche Unterwerfung unter die EU-Forderungen in dem Video, das er auf seinem Twitter-Feed veröffentlichte.

Today @elonmusk and I wanted to share a quick message with you on platform regulation 🇪🇺#DSA pic.twitter.com/nvP5FEXECY — Thierry Breton (@ThierryBreton) May 9, 2022

Robert Kogon ist ein Pseudonym für einen weitverbreiteten Finanzjournalisten, einen Übersetzer und einen in Europa tätigen Forscher. Er schreibt unter edv1694.substack.com.