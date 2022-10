Irrtum der Globalisten: Das vom WEF kontrollierte PayPal setzt ihre Ambitionen für das chinesische Sozialkredit voreilig frei

Globalistischer Irrtum: WEF-kontrolliertes PayPal setzt chinesische Sozialkredit-Ambitionen voreilig frei

Angesichts der bisherigen Erklärungen, Handlungen und zukünftigen Ziele von PayPal und dem WEF ist es wahrscheinlicher, dass sie sauer sind, dass sie erwischt wurden, als dass es ihnen leid tut.

Der Partner des Weltwirtschaftsforums (WEF), PayPal, nimmt seine neue Politik, die auf dem „Sozialkredit“-Modell der Kommunistischen Partei Chinas (KPCh) basiert, zurück, nachdem sie international für Empörung gesorgt hat. Obwohl PayPal behauptet, dass seine Politik irrtümlich veröffentlicht wurde, ist es das, womit das WEF und seine „Partner“ seit Jahren drohen: ein globales Sozialkreditsystem, das ihnen die Macht geben wird, die Bürger zu kontrollieren und diejenigen zu bestrafen, die sie für „nicht vertrauenswürdig“ halten.

Kontroverse

Im Jahr 2020 änderte PayPal (zu dem auch Venmo gehört) seine Richtlinien, und das Unternehmen zwang seine Nutzer, einer Geldstrafe von 2.500 Dollar zuzustimmen, wenn sie gegen die Nutzungsbedingungen verstießen.

Daraufhin kündigte das globalistische Unternehmen am 7. Oktober an, dass PayPal ab dem 3. November 2022 die bestehende Liste der verbotenen Aktivitäten erweitern und 2.500 Dollar pro Verstoß von den Nutzern einziehen wird, wenn das Unternehmen jemanden der Verbreitung von „Fehlinformationen“ oder der „Diskriminierung“ von Gruppen oder Einzelpersonen aufgrund der Geschlechtsidentität für schuldig hält.

„Das neue Richtlinien-Update von PayPal erlaubt es dem Unternehmen, Nutzer, die vermeintliche ‚Fehlinformationen‘ verbreiten oder Risiken für das ‚Wohlbefinden‘ der Nutzer darstellen, mit Geldstrafen von bis zu 2.500 Dollar pro Vergehen zu bestrafen“, erklärte DailyWire,

Der Bericht fügte hinzu, dass das Finanzdienstleistungsunternehmen wiederholt Organisationen und einzelne Kommentatoren wegen ihrer politischen Ansichten von der Plattform genommen und auf eine schwarze Liste gesetzt hat und am 3. November die bestehende Liste der verbotenen Aktivitäten erweitern wird. Zu den Änderungen gehört das Verbot, „Nachrichten, Inhalte oder Materialien zu versenden, zu posten oder zu veröffentlichen, die Fehlinformationen fördern“ oder „ein Risiko für die Sicherheit oder das Wohlergehen der Nutzer darstellen“. PayPal würde seinen Nutzern auch die ‚Förderung von Hass, Gewalt, rassistischer oder anderer Formen von Intoleranz, die diskriminierend sind‘ verbieten.“

Die vorschnell veröffentlichten Kriterien des vom WEF kontrollierten Unternehmens sind subjektiv und verletzen grundlegende Prinzipien der Rechtsstaatlichkeit und der Meinungsfreiheit. Außerdem würde das sozialistisch geführte Unternehmen die Gelder der Nutzer nach eigenem Ermessen beschlagnahmen.

Das Unternehmen hat seine Politik nach einer heftigen Gegenreaktion revidiert. sagte PayPal in einer E-Mail an die Epoch Times:

Ein AUP-Hinweis wurde vor ein paar Tagen versehentlich mit falschen Informationen verschickt. PayPal verhängt keine Bußgelder für Fehlinformationen, und diese Formulierung war nie für die Aufnahme in unsere Richtlinie vorgesehen. Unser Team arbeitet daran, unsere Richtlinienseiten zu korrigieren. Wir entschuldigen uns für die Verwirrung, die dadurch entstanden ist.

Trotz des Rückzugs von PayPal ist dem vom WEF kontrollierten Unternehmen nicht zu trauen. Im Juli 2021 kündigte PayPal an, die Transaktionen seiner Nutzer auszuspionieren und diese Daten an linksextreme Aktivisten der Anti-Defamation League (ADL) sowie an Strafverfolgungsbehörden und politische Entscheidungsträger weiterzuleiten.

Laut Reuters wird PayPal „auch Netzwerke untersuchen, die Antisemitismus, Islamophobie, Rassismus, einwandererfeindliche, schwarzfeindliche, spanienfeindliche und asienfeindliche Hetze verbreiten und davon profitieren“.

PayPal-Globalisten-CEO Dan Schulman

Der Präsident und CEO von PayPal, der Sozialist Dan Schulman, und sein Führungsteam sind die lautstärksten und einflussreichsten Partner des Weltwirtschaftsforums, was sie zu einigen der gefährlichsten Globalisten der Welt macht.

Im Februar 2019 gab CEO Schulman in einem Interview mit dem Wall Street Journal zu, dass PayPal mit den Linksextremisten des Southern Poverty Law Center (SPLC) zusammenarbeitet, wenn es erwägt, Konservative auf eine schwarze Liste zu setzen.

Auf die Frage des Wall Street Journal (WSJ), mit welchen „Werten“ sich PayPal identifiziere, antwortete Schulman: „Der wohl wichtigste Wert für uns ist Vielfalt und Inklusion.“

„Ich denke, North Carolina war wahrscheinlich der sichtbare Moment, in dem wir im Grunde gesagt haben, dass dies gegen unsere Grundwerte verstößt und wir dazu öffentlich Stellung beziehen müssen“, behauptete Schulman und bezog sich dabei auf die Zeit, als PayPal sich aus einer Investition in North Carolina zurückzog, weil der Staat ein Gesetz verabschiedete, das es Menschen vorschrieb, die Toilette ihres biologischen Geschlechts zu benutzen.

„Unternehmen müssen sich für die Werte und Themen, an die sie glauben, einsetzen. Das sollte nicht durch Rückschläge oder Leute, die sich darüber aufregen, geschehen, denn dann ist es eine Reaktion, im Gegensatz zu der Definition, wer man ist und wie man auf den Kontext reagiert, in dem man sich befindet“, sagte der PayPal-CEO und fügte hinzu, dass die Kundgebung in Charlottesville 2017 ein „entscheidender Moment“ für PayPal war, um Konservative auf die schwarze Liste zu setzen.

Schulman behauptete, dass es „ein entscheidender Moment für uns als Unternehmen“ war, der „schwierig“ war, weil „die Grenze zwischen freier Meinungsäußerung und Hass, niemand lehrt es Ihnen in der Schule. Niemand hat sie im Gesetz definiert“.

In einem Interview mit dem Fortune-Magazin und dem WEF in diesem Jahr bekräftigte Shulman seine Entscheidung in North Carolina mit den Worten: „Mir war klar, dass wir hier unsere Werte in die Tat umsetzen mussten, und offen gesagt hatten wir keine andere Wahl, als diese Entscheidung zu treffen.

Während des WSJ-Interviews gab Schulman auch zu, dass die linksextreme SPLC dazu beiträgt, „PayPals Entscheidungen zu beeinflussen“. Die SPLC arbeitet Berichten zufolge auch mit den linksextremen Technologiegiganten Amazon, Google, Facebook und Twitter zusammen.

Im September 2021 wurden die Konten von Gays Against Groomers, einer Aktivistenkoalition gegen die Sexualisierung, Indoktrination und Medikalisierung von Kindern, von PayPal auf eine schwarze Liste gesetzt. In seiner E-Mail an die Kinderschutzkoalition erklärte PayPal, dass die Gruppe gegen seine Nutzungsbedingungen verstoßen habe, sagte aber nicht, inwiefern.

Die Gründerin der Gruppe, Jaimee Michell, erklärte, PayPal habe sich auf die Seite derjenigen gestellt, die Kinder sexualisieren:

Sie verteidigen Pädophile und Kinderschänder und die gesamte Ideologie, die Kinder umwandelt, ihre Körper verstümmelt und sie als Sexobjekte benutzt. Das ist die Seite, auf der sie stehen wollen.

Auf der WEF-Website rühmt sich Shulman, diskriminierende Politiken, illegale Masseneinwanderung, radikale linke Sozialpolitik zu unterstützen und dafür zu kämpfen, den Amerikanern ihre Rechte nach dem ersten Verfassungszusatz zu nehmen. Außerdem prahlt der CEO damit, dass er dabei hilft, die Vision des Gründers Klaus Schwab von der Verschmelzung der Industrie mit den Regierungen (d.h. globaler Sozialismus) durch „Stakeholder-Kapitalismus“ umzusetzen.

Wie bei RAIR berichtet:

Der „Stakeholder-Kapitalismus“ entzieht der Industrie das Gewinnstreben und zwingt die Unternehmen, letztlich von den Regierungen abhängig zu sein, die ihr Geld von den Steuerzahlern erhalten. Dieses System wäre natürlich unhaltbar, wird aber von der linken Elite immer noch befürwortet. Wie die ehemalige britische Premierministerin Margaret Thatcher sagte: „Das Problem mit dem Sozialismus ist, dass einem das Geld anderer Leute ausgeht“.

Was passiert, wenn das Geld ausgeht?

Technologie wird ein neues Werkzeug zur Diskriminierung sein

Seit Jahren prahlt das WEF mit seinen Plänen zur Kontrolle des Einzelnen. Am 18. März 2018 erklärte Yuval Noah Harari, der Chefberater des Leiters des Weltwirtschaftsforums, Klaus Schwab, in London, dass die Technologie in sehr naher Zukunft ein neues Werkzeug zur Diskriminierung sein wird, nicht gegen Gruppen, sondern gegen Einzelpersonen.

Auf der von der New York Times organisierten Veranstaltung prognostizierte Harari ein Zeitalter der Algorithmen und Technologien, das uns in „Supermenschen“ mit gottähnlichen Eigenschaften verwandeln könnte.

Im 20. Jahrhundert wurde die Diskriminierung ganzer Gruppen auf der Grundlage verschiedener Vorurteile betrieben. Sie konnte jedoch behoben werden, da diese Vorurteile nicht real waren und die Opfer sich zusammenschließen und politisch aktiv werden konnten. Doch in den kommenden Jahren und Jahrzehnten, so Harari, „werden wir mit individueller Diskriminierung konfrontiert sein, und diese könnte tatsächlich auf einer guten Einschätzung der eigenen Person beruhen“.

Wenn Algorithmen, die von einem Unternehmen eingesetzt werden, Ihr Facebook-Profil oder Ihre DNA abrufen und Ihre schulischen und beruflichen Unterlagen durchforsten, könnten sie ziemlich genau herausfinden, wer Sie sind. „Sie werden nichts gegen diese Diskriminierung unternehmen können, denn es geht nur um Sie“, sagte Harari. „Sie diskriminieren dich nicht, weil du jüdisch oder schwul bist, sondern weil du du bist. Und das Schlimmste daran ist, dass es wahr sein wird. Das hört sich komisch an, aber es ist schrecklich.“

Alternative Kreditwürdigkeitsprüfung

Das digitale Identitätssystem des WEF hat den Grundstein für ein globales soziales Kreditsystem gelegt, das den Globalisten die Macht geben wird, die Bürger zu kontrollieren und diejenigen zu bestrafen, die sie für „nicht vertrauenswürdig“ halten.

In einem WEF-Bericht vom Februar 2022 wird erklärt, dass Dritte auf der Grundlage Ihrer Kreditgeschichte, Ihrer Krankengeschichte und Ihres Online-Verhaltens Urteile fällen werden. Zum Beispiel: „Eine Bank entscheidet über die Attraktivität einer Person für einen Kredit“.

Die Banken werden das soziale Verhalten einer Person, sowohl online als auch offline, bei der Kreditvergabe berücksichtigen; dies wird als alternatives Kreditscoring bezeichnet, bei dem Big Data zur Analyse von Finanzgeschichten und sozialem Verhalten genutzt wird. Leider besteht bei dieser Art von System die Gefahr, dass ein soziales Kreditsystem wie die CCP eingeführt wird, bei dem der Zugang zu Waren und Dienstleistungen auf dem sozialen Verhalten einer Person basiert.

Auf der virtuellen Tagung des WEF, die vom 25. bis 29. Januar stattfand, wurde die alternative Kreditwürdigkeitsprüfung auf die Tagesordnung gesetzt. Bei der traditionellen Kreditwürdigkeitsprüfung wird das finanzielle Verhalten einer Person analysiert; bei der alternativen Kreditwürdigkeitsprüfung wird auch das soziale Verhalten einer Person berücksichtigt.

Basierend auf den bisherigen Aussagen, Handlungen und zukünftigen Zielen von PayPal und dem WEF ist es wahrscheinlicher, dass sie sauer sind, dass sie erwischt wurden, als dass es ihnen leid tut.