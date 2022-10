Israelischer Bericht: „Der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer tötete während eines fünfwöchigen Impfzeitraums „etwa 40 Mal mehr (ältere) Menschen als die Krankheit selbst“.

Dr. Paul Elias Alexander

Haim Yativ und Dr. Seligmann erklären angesichts des Drucks der israelischen Behörden, die Bürger zu impfen, dass dies für sie „ein neuer Holocaust“ ist; Pfizer und Bourla haben dies Israel angetan, ein 2021 ‚KILLING FIELDS

Eine erneute Analyse veröffentlichter Daten des israelischen Gesundheitsministeriums durch Dr. Hervé Seligmann, Mitglied der medizinischen Fakultät für neu auftretende Infektions- und Tropenkrankheiten an der Universität Aix-Marseille, und den Ingenieur Haim Yativ zeigt, dass der experimentelle mRNA-Impfstoff von Pfizer während einer kürzlich erfolgten fünfwöchigen Impfung „etwa 40 Mal mehr (ältere) Menschen getötet hat, als die Krankheit selbst getötet hätte“. Bei den Jüngeren addieren sich diese Zahlen zu Todesraten, die 260-mal so hoch sind wie die, die das COVID-19-Virus in dem gegebenen Zeitraum gefordert hätte“.

Die Ergebnisse sind:

Es besteht eine Diskrepanz zwischen den von den Behörden veröffentlichten Daten und der Realität vor Ort.

Neben den E-Mails und Berichten über unerwünschte Ereignisse, die sie über das Internet erhalten, verfügen sie über drei weitere Informationsquellen. Diese drei Quellen sind die israelische Nachrichtenseite Ynet, die Datenbank des israelischen Gesundheitsministeriums und die Datenbank des US-amerikanischen Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS).

Im Januar 2021 gab es 3.000 Berichte über unerwünschte Ereignisse bei Impfstoffen, davon 2.900 bei mRNA-Impfstoffen.

Im Vergleich zu anderen Jahren ist die Sterblichkeit 40 Mal höher.

Am 11. Februar wurden in einem Ynet-Artikel Daten im Zusammenhang mit Impfungen veröffentlicht. Die Autoren des Nakim-Artikels behaupten, diese Analyse auf der Grundlage von Daten, die von Ynet selbst veröffentlicht wurden, entlarvt zu haben: „Wir haben die Daten aus der Sterblichkeitsrate während des Impfzeitraums, der sich über 5 Wochen erstreckt, entnommen. Durch die Analyse dieser Daten kamen wir zu erschreckenden Zahlen, die eine signifikante Sterblichkeitsrate auf den Impfstoff zurückführen.“

Die Autoren sagen, dass „die Impfungen mehr Todesfälle verursacht haben, als das Coronavirus im gleichen Zeitraum verursacht hätte.“

Haim Yativ und Dr. Seligmann erklären, dass dies für sie angesichts des Drucks der israelischen Behörden, die Bürger zu impfen, „ein neuer Holocaust“ ist.

Sie fordern auch Spezialisten auf, ihre Analysen zu vervollständigen, und beabsichtigen, ihre Entdeckung juristisch weiterzuverfolgen. Das Gesundheitsministerium war für eine Stellungnahme auf eine Anfrage von France Soir zu den Ergebnissen nicht erreichbar.

Die Autoren bedauerten auch, „dass sie ihren Mitbürgern diese wichtigen Informationen nicht mitteilen konnten“.