🚨BREAKING🚨



New allegation: @CIA secretly escorted Dr. Anthony Fauci into Agency Headquarters to "influence" its COVID-19 origins investigation. pic.twitter.com/MilogK6xll — Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic (@COVIDSelect) September 26, 2023

Der Unterausschuss des Kongresses zur Coronavirus-Pandemie berichtete, dass der ehemalige medizinische Chefberater von Präsident Joe Biden und vormalige Leiter der National Institutes of Allergy and Infectious Disease, Anthony Fauci, ins Hauptquartier der Central Intelligence Agency gelangte, um deren Ergebnisse über die Ursprünge von COVID-19 zu beeinflussen.

Fauci, der bereits einen Vertuschungsversuch zugunsten seiner Kollegen von der berüchtigten EcoHealth Alliance sowie der Kommunistischen Partei Chinas und ihrem Wuhan-Labor unternommen haben soll, wird beschuldigt, ohne registrierten Eintritt das Hauptquartier der CIA betreten und an der Analyse der Agentur mitgewirkt zu haben.

Der Vorsitzende des Unterausschusses, Rep. Brad Wenstrup (R-OH), forderte Dokumente an, die Aufschluss über sämtliche Bewegungen von Dr. Anthony Fauci zwischen dem 1. Januar 2020 und dem 31. Dezember 2022 in einem von der CIA genutzten Gebäude geben, insbesondere im George Bush Center of Intelligence.

Rep. Wenstrup verlangte zudem, dass der Special Agent Brett Rowland, der mit Fauci im Gesundheitsministerium zusammengearbeitet hat, für ein freiwilliges, transkribiertes Interview zur Verfügung gestellt wird.

„Der Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic ist befugt, „die Ursprünge der Coronavirus-Pandemie zu untersuchen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Finanzierung der Bundesregierung für Gain-of-Function-Forschung“ sowie „Richtlinien, Beratungen, Entscheidungen, Aktivitäten und interne wie externe Kommunikationen im Kontext der Corona-Pandemie“, so der Brief.