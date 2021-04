Die CIA und das MI6 sind zu den Hauptkämpfern gegen den Klimawandel geworden

Britische Geheimagenten haben begonnen, die größten Umweltverschmutzer der Welt „grün auszuspionieren“, um sicherzustellen, dass sie „fair“ spielen und ihre Versprechen zum Klimawandel einhalten, erklärte der Direktor des MI6.

«Pass auf, dass es erfüllt wird»

Richard Moore sagte, der Geheimdienst habe begonnen, die wichtigsten Industrieländer zu überwachen, um das zu unterstützen, was er als “ Hauptpunkt auf der internationalen außenpolitischen Agenda für dieses Land und für den Planeten “ bezeichnete.

Großbritannien bereitet sich darauf vor, später in diesem Jahr den großen COP26-Klimagipfel auszurichten.

Moore, bekannt als C, sagte in einem Interview mit Times Radio: “ Wenn Menschen sich zum Klimawandel verpflichten, kann es unsere Aufgabe sein, sicherzustellen, dass das, was sie tun, wirklich das widerspiegelt, was sie unterschrieben haben .“

“ Beim Klimawandel, bei dem jeder mitmachen und fair spielen muss, muss dies von Zeit zu Zeit überprüft werden, um sicherzustellen, dass er die Anforderungen erfüllt . „

CIA kopieren

Die Briten scheinen dem Beispiel der Vereinigten Staaten zu folgen. Die Biden-Regierung war die erste, die den Klimawandel auf das Niveau einer „nationalen Sicherheit“ brachte, nachdem sie John Kerry zum „Klimabeauftragten“ mit Sitz im Nationalen Sicherheitsrat ernannt hatte. Letzte Woche kündigte Biden auf einem Klimagipfel an, dass die USA die Emissionen bis 2030 halbieren würden, nachdem sie kurz nach ihrem Amtsantritt wieder dem Pariser Klimaabkommen beigetreten waren.

Es kann nur eine Frage der Zeit sein, bis die CIA oder die NSA ihre eigenen „grünen Spionage“ -Operationen starten, wenn sie dies noch nicht getan haben. Das Ziel ?: Kommerzielle und strategische Konkurrenten der nordamerikanischen Wirtschaft wie Russland, China oder Iran.

Unter der grünen Fassade befindet sich der Imperialismus allen Lebens. Was werden sie mit den „umweltschädlichen“ Ländern machen?