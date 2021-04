Sie haben es wirklich auf Fleisch abgesehen

„Puritanismus: Die quälende Angst, dass jemand, irgendwo, glücklich sein könnte.“ -H.L. Mencken

Die säkular-puritanischen Spinner, die von keiner Freude der Welt ihre Finger lassen können, eskalieren nun ihre Angriffe auf Fleisch und damit ist das Signalisieren einer Tugend in eine bizarre neue Phase getreten.

Epicurious ist, so die New York Times, „die beliebte Online-Rezeptdatenbank, auf der Hausköche seit einem Vierteljahrhundert ihre Fertigkeiten verfeinern.“

Die Redakteure dort enthüllten den Lesern diese Woche, dass sie nicht nur mit neuen Rezepten, die Rindfleisch enthalten, nicht mehr veröffentlichen, sondern diese schon seit über einem Jahr aus dem Programm genommen haben, so ein Bericht der Times.

„Wir wissen, dass einige Leute annehmen könnten, dass diese Entscheidung eine Art Rachefeldzug gegen Kühe signalisiert – oder gegen die Menschen, die sie essen“, schrieben Maggie Hoffman, eine leitende Redakteurin, und David Tamarkin, ein ehemaliger Digitaldirektor, in einem am Montag veröffentlichten Artikel.

„Aber diese Entscheidung wurde nicht getroffen, weil wir Hamburger hassen (das tun wir nicht!).“

Bei der Umstellung ging es „ausschließlich um Nachhaltigkeit, darum, einem der schlimmsten Klimasünder der Welt keine Sendezeit zu geben“, so die beiden.

„Wir betrachten diese Entscheidung nicht als Anti-Rindfleisch, sondern eher als Pro-Planet-Erde.“

Hoffman und Tanarkin schreiben, als ob sie tatsächlich etwas vom Pearson-Produkt-Moment-Korrelationskoeffizienten und seiner Anwendung bei der Untersuchung des Klimawandels verstehen.

Diese Poser sind so widersprüchlich und realitätsfremd, dass sie zu einer veganen Herde geworden sind.

Ich fordere einen Ochsenfurz für alle von ihnen.

Aber die große Frage ist: Werden die Massen so sanftmütig gegen diese verrückte Bewegung sein, wie sie es gegen die Absperrungen und die Abbruchkultur waren?

Die Fleischproduzenten geben bereits klein bei.

Am Sonntag schalteten JBS und Pilgrim’s Pride, einer der größten Hühnerproduzenten des Landes, eine ganzseitige Anzeige in der New York Times mit der Überschrift „Landwirtschaft kann ein Teil der Klimalösung sein“ und verpflichteten sich, bis 2040 netto null Emissionen zu verursachen, so ein Bericht der Washington Post.

Die Post fügte dann folgendes hinzu:

Es gibt eine Menge Forschung, wenn es um den Beitrag der industriellen Landwirtschaft zu den Treibhausgasen geht, die den Planeten erwärmen… Insbesondere der Konsum von Rindfleisch wurde als einzigartig schädlich für den Planeten hervorgehoben.

Im Jahr 2019 haben der Bericht der EAT-Lancet-Kommission und der Sonderbericht über Klimawandel und Land des zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaveränderungen (Intergovernmental Panel on Climate Change) nachdrücklich auf die Notwendigkeit hingewiesen, von der Rinderzucht wegzukommen.

Laut der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen ist die Viehzucht für etwa 14,5 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich, genauso viel wie der gesamte globale Verkehr.

Ezra Klein forderte in einer Kolumne in der New York Times am vergangenen Samstag einen „Mondschuss“, der die Vereinigten Staaten von der industriellen Landwirtschaft weg und hin zu „fleischlosem Fleisch“ führen würde.

Die Anti-Kuhfurz-Menge muss jetzt gestoppt werden.