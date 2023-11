Die Cochrane-Überprüfung der COVID-19-Impfstoffe unter der Lupe

Die Cochrane-Überprüfung der COVID-19-Impfstoffe hat im Gegensatz zur weltweiten Medienaufmerksamkeit für ihre Überprüfung von Gesichtsmasken wenig Aufmerksamkeit erhalten.

Da Cochrane-Überprüfungen als „rigoros“ und „vertrauenswürdig“ gelobt wurden, ist es ratsam, die neueste Aktualisierung zur „Wirksamkeit und Sicherheit von COVID-19-Impfstoffen“ ebenfalls kritisch zu betrachten.

Ergebnisse der Cochrane-Überprüfung?

Die im Dezember 2022 veröffentlichte Überprüfung analysiert 41 randomisierte kontrollierte Studien zu 12 verschiedenen Impfstoffen, an denen mehr als 400.000 Personen ohne vorherige SARS-CoV-2-Infektion teilnahmen.

Die Überprüfung zeigt, dass die meisten Studien nicht länger als zwei Monate dauerten und vor dem Auftreten von besorgniserregenden Varianten wie Omikron (bis November 2021) durchgeführt wurden.

Verglichen mit Placebo (meistens Kochsalzlösung) kommen die Autoren zu dem Schluss, dass die meisten der verfügbaren Impfstoffe mit „hoher Sicherheit“ symptomatische COVID-19 reduzieren konnten und in einigen Studien auch schwere oder kritische Krankheiten reduzierten.

Es wird auch festgestellt, dass es „wahrscheinlich wenig oder keinen Unterschied zwischen den meisten Impfstoffen und Placebo hinsichtlich schwerwiegender unerwünschter Ereignisse“ gibt.

Aufgrund von Studienausschlüssen räumten die Autoren ein, dass die Ergebnisse nicht auf schwangere Frauen, Menschen, die bereits mit SARS-CoV-2 infiziert waren, oder immungeschwächte Personen verallgemeinert werden konnten.

Eine fehlerhafte Überprüfung?

Eine Kritik an der Cochrane-Überprüfung wurde kürzlich von den Forschern Peter Doshi, Joseph Fraiman, Juan Erviti, Mark Jones und Patrick Whelan veröffentlicht.

Die Kritik bringt ernsthafte Bedenken hinsichtlich der von den Cochrane-Autoren gezogenen Schlussfolgerungen zum Ausdruck.

Doshi et al. sind dieselben Forscher, die die entscheidenden mRNA-Impfstoffstudien erneut analysierten und feststellten, dass bei jeder 800. geimpften Person ein schwerwiegendes unerwünschtes Ereignis (SAE) auftrat.

Dies widerspricht der Schlussfolgerung der Cochrane-Überprüfung, die besagt, dass es „kaum oder keinen Unterschied in SAEs im Vergleich zu Placebo“ gibt.

Doshi et al. weisen auf erhebliche Mängel in der Cochrane-Überprüfung hin, die die widersprüchlichen Ergebnisse erklären könnten.

Zum Beispiel enthielten die SAE-Tabellen in Modernas Studienberichten Wirksamkeitsdaten von Personen, die an schwerem COVID-19 erkrankt waren und die sich fast ausschließlich in der Placebo-Gruppe befanden. Cochrane entfernte diese Wirksamkeitsdaten nicht, bevor es seine Analyse der SAEs des Moderna-Impfstoffs präsentierte, wodurch Ergebnisse tabelliert wurden, die die wahre Rate der Schäden verwässern.

Die Cochrane-Überprüfung zeigt auch, dass der absolute Unterschied in SAEs zwischen den meisten COVID-Impfstoffen und Placebo „bei weniger als 5/1000 Teilnehmern“ lag. Das entspricht 1 von 200 Personen, was nicht selten ist, und im Widerspruch zur Aussage von Cochrane steht, dass es „kaum oder keinen Unterschied“ gebe.

Nach Doshi et al. ist ein weiterer Fehler in Cochrane-Überprüfung die Verwendung eines „zusammengesetzten Endpunkts“, um Fälle von „schwerem oder kritischem COVID-19“ zu kategorisieren.

Doshis Team weist darauf hin, dass der Endpunkt viele Teilnehmer einschließt, die nicht „schwer oder kritisch“ waren.

Zum Beispiel waren in der Moderna-Studie 21 von 30 Fällen nicht hospitalisiert (siehe Tabelle).

Es gab auch ein Problem mit der Zählung der „Covid-19-Fälle“ in den Studien, und dieses Problem wurde bei der Synthese der Evidenz im Cochrane Review berücksichtigt (garbage in = garbage out).

Die Studiensponsoren warteten 1 Woche (Pfizer) bzw. 2 Wochen (Moderna) nach Dosis 2, bevor sie die Covid-Fälle zählten.

Das heißt, die Covid-Fälle wurden erst 4 und 6 Wochen nach Verabreichung der Dosis 1 gezählt (siehe Tabelle).

Doshi et al. halten den Ausschluss aller Fälle in den 4-6 Wochen nach Dosis 1 für „besonders besorgniserregend“, da die Nachbeobachtungszeit sehr kurz war, bevor die Hersteller beschlossen, die Studien zu entblinden und den Impfstoff der Placebogruppe anzubieten (mediane Nachbeobachtungszeit 2 Monate nach Dosis 2).

Ein weiteres Problem, auf das Doshi et al. hinweisen, ist die Tatsache, dass die mRNA-Impfstoffe sehr „reaktiv“ waren und die Wahrscheinlichkeit bestand, dass sie die Teilnehmer „entblindeten“ und die Ergebnisse der Studie verzerrten. So nahmen die Teilnehmer der Impfstoffgruppe nach der Behandlung mehr fiebersenkende Medikamente ein als die Teilnehmer der Placebogruppe, so dass leichter zu erraten war, welche Behandlung sie erhalten hatten.

Dennoch stuften die Cochrane-Begutachter das Risiko einer Verzerrung durch die Verblindung in der Studie als „gering“ ein.

Die Cochrane-Studie weist auch darauf hin, dass unklar ist, ob und wie der Impfschutz im Laufe der Zeit nachlässt“ und dass die Ergebnisse der Studie bis November 2021 aktuell sind“.

Doshi et al. stellen jedoch fest, dass dies nicht korrekt ist. Der Cochrane Review enthält zwei Arbeiten [1,2], in denen Pfizer tatsächlich gezeigt hat, dass die Wirksamkeit gegen Covid-19 mit der Zeit abnimmt – die Wirksamkeit des Impfstoffs war ≥4 Monate nach Dosis 2 auf 84% gesunken.

Schließlich wurden in den in der Cochrane-Studie analysierten Studien hauptsächlich gesunde Personen untersucht, die nie mit dem Virus in Kontakt gekommen waren, was bedeutet, dass die Ergebnisse zur Wirksamkeit nicht mehr auf die meisten Personen zutreffen, die sich von einer oder mehreren Infektionen erholt haben. Ebenso sind die Studien nicht auf Schwangere oder immungeschwächte Personen übertragbar. Dies wurde von den Cochrane Reviewern nicht hervorgehoben, obwohl es eine wesentliche Einschränkung darstellt.

Die Antwort von Cochrane?

Eine Medienanfrage mit einem Fragenkatalog wurde an die Hauptautorin der Cochrane-Studie, Isabelle Boutron, Professorin für Epidemiologie an der Université Paris Cité und Direktorin von Cochrane France, geschickt.

Boutron bestätigte, dass ihr Team die Kommentare von Doshi et al. erhalten habe, antwortete aber nicht auf weitere Fragen, sondern schrieb nur in einer E-Mail:

Wir arbeiten an den Antworten, und es wird einige Zeit in Anspruch nehmen, sie zu prüfen und auf jeden Punkt angemessen zu antworten. Wir werden Sie natürlich informieren, wenn unsere Antworten fertig sind.

Es gibt keinen Zeitrahmen, in dem Cochrane-Autoren auf Kritik an ihren Übersichtsarbeiten reagieren müssen – einige haben mehrere Jahre dafür gebraucht. Eine Kritik am Cochrane-Review zu HPV-Impfstoffen von Doshi et al. aus dem Jahr 2018 wurde noch nicht beantwortet.

Wenn Cochrane die Kritik von Doshi et al. akzeptiert und seine Übersichtsarbeit entsprechend überarbeitet, wird das Ergebnis mit Sicherheit ein ganz anderes sein als das jetzt vorliegende.