Israel hat bereits 88 UN-Beamte in Gaza getötet

In einer am 5. November veröffentlichten Erklärung forderten Vertreter des Interinstitutionellen Ständigen Ausschusses der Vereinten Nationen (IASC) einen sofortigen Waffenstillstand im Nahen Osten und wiesen darauf hin, dass seit Beginn des Völkermords am 7. Oktober Dutzende UN-Beamte in Gaza von den israelischen Verteidigungskräften (IDF) getötet wurden.

„Seit fast einem Monat beobachtet die Welt die sich entwickelnde Situation in Israel und den besetzten palästinensischen Gebieten mit Schock und Entsetzen über die steigende Zahl von Menschenleben, die verloren gehen und auseinandergerissen wurden“, heißt es in der Erklärung, die von 18 Schulleitern unterzeichnet wurde.

Nach der Erwähnung der israelischen Todesfälle, die sich zu Beginn all dessen ereigneten, fährt die Erklärung fort, Israels massiv überdimensionierte Reaktion hervorzuheben, die „die Kürzung von 2,2 Millionen Palästinensern von Nahrung, Wasser, Medikamenten, Elektrizität und Treibstoff“ beinhaltet, und nennt dies „eine Schande, ebenso wie die unverhältnismäßige Tötung von Zivilisten in Gaza“.

„In Gaza wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums mehr als 10.000 Menschen getötet, darunter mehr als 4000 Kinder und über 2.400 Frauen“, heißt es in der Erklärung weiter. „Mehr als 23.000 Verletzte müssen in überlasteten Krankenhäusern sofort behandelt werden.“

„Eine ganze Bevölkerung wird belagert und angegriffen, ihr wird der Zugang zu den lebensnotwendigen Gütern verwehrt, sie wird in ihren Häusern, Unterkünften, Krankenhäusern und Gotteshäusern bombardiert. Das ist inakzeptabel.“

Der israelische Völkermord an Gaza wird die Weltwirtschaft 2 Billionen Dollar kosten, warnt ein Ökonom

Die offizielle Zahl der Todesopfer in Gaza liegt inzwischen bei über 10.000 Menschen, darunter etwa 4.000 Kinder – und das Gemetzel hat offenbar gerade erst begonnen.

Alle möglichen zivilen Gebiete in Gaza stehen derzeit im Fadenkreuz Israels, darunter Krankenhäuser, Flüchtlingslager, Notunterkünfte, Gebetsstätten wie Kirchen und Moscheen sowie die Häuser der Menschen.

Nachdem die UNO dies als „inakzeptabel“ bezeichnet hatte, berichtete sie, dass bisher 88 Menschen des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) durch die Hände der israelischen Streitkräfte ums Leben gekommen seien.

„88 UNRWA-Kollegen – die höchste Zahl von Todesopfern der Vereinten Nationen, die jemals in einem einzigen Konflikt verzeichnet wurden“, heißt es in der Erklärung.

„Wir erneuern unseren Appell an die Parteien, alle ihre Verpflichtungen aus dem humanitären Völkerrecht und den Menschenrechten zu respektieren. Wir erneuern unsere Forderung nach der sofortigen und bedingungslosen Freilassung aller als Geiseln gehaltenen Zivilisten. Zivilisten und die Infrastruktur, auf die sie angewiesen sind – einschließlich Krankenhäuser, Notunterkünfte und Schulen – müssen geschützt werden.“

Laut Gregory Daco, Chefökonom bei EY-Parthenon, der globalen Strategieberatung von Ernst & Young, könnte der israelische Völkermord an Gaza die Weltwirtschaft am Ende mehr als 2 Billionen Dollar kosten.

Der UN-Sicherheitsrat hat mehrere Resolutionen verabschiedet, um Israels Aktionen zu stoppen. Wie zu erwarten war, haben Israel und seine westlichen „Verbündeten“ (Marionetten), einschließlich der Vereinigten Staaten, sie alle zurückgewiesen. Dies ist zu erwarten, da Israel seine sogenannten Verbündeten kontrolliert.

Am 5. November lehnte der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu eine Bitte um einen Waffenstillstand direkt ab, als er sich an die Besatzungen des südisraelischen Luftwaffenstützpunkts Ramon wandte.

„Es wird keinen Waffenstillstand ohne die Rückkehr der Geiseln geben“, sagte er. „Das sollte ganz aus dem Wörterbuch gestrichen werden.“