Wie wäre es, auf der falschen Seite der Geschichte zu stehen?

Caitlin Johnstone

Wenn in der Gegenwart eine massive Gräueltat geschieht, über die die Geschichte in der Zukunft hart urteilen wird, und Sie auf der falschen Seite stehen, welche Anzeichen würden Sie erwarten, um zu wissen, dass dies der Fall ist?

Wie würde es aussehen, wenn Sie auf der falschen Seite der Geschichte stünden? Wenn heute eine massive Gräueltat geschieht, über die die Geschichte in der Zukunft hart urteilen wird, und Sie auf der falschen Seite stehen, welche Anzeichen würden Sie erwarten, um zu sehen, dass dies der Fall ist?

Nun, ich stelle mir vor, dass Sie wahrscheinlich jeden Tag schreckliche Nachrichten über die Ereignisse sehen würden, die Sie unter normalen Umständen zu einem Aufschrei des Entsetzens veranlassen würden, aber dann würden Sie eine Reihe von Worten und Geschichten von Ihrer Seite erhalten, die erklären, warum diese scheinbar schrecklichen Dinge in Wirklichkeit nicht das sind, was sie zu sein scheinen.

Wenn Sie zum Beispiel herausfinden würden, dass Tausende Kinder auf Ihrer Seite gewaltsam getötet wurden, würden Sie diese Information normalerweise als offensichtlich schrecklich ansehen, aber dann würden Sie eine Reihe von Geschichten erhalten, die Ihnen erklären würden, warum diese Information für Ihre Seite nicht verwerflich ist. Die Schuld für den Tod dieser Kinder würde auf andere geschoben. Wäre Ihre Seite unbestreitbar für den Tod der Kinder verantwortlich, würde man ihren Tod als zufällige Tragödie darstellen, als unvermeidliche Folge militärischer Aktionen, die jedoch indirekt auf die Handlungen der anderen Seite zurückzuführen sind.

Man sieht die nackten Daten der Ereignisse, und dann wird eine Erzählung darüber gelegt, um die Wahrnehmung dieser Daten zu verändern. Und jedes Mal würden die unveränderten Daten Ihre Seite schlecht aussehen lassen, während die durch die Erzählung gefilterten Daten Ihre Seite viel besser aussehen lassen würden.

Dies konnte immer wieder beobachtet werden: Informationen, die auf den ersten Blick den Eindruck erweckten, man befinde sich auf der falschen Seite der Geschichte, und dann eine Flut von Erzählungen, die einem zu verstehen halfen, dass man sich auf den ersten Blick geirrt hatte und doch auf der richtigen Seite der Geschichte stand. Tag für Tag würde dies geschehen: neue schreckliche Informationen, die normalerweise dazu führen würden, dass man sich wegen seiner Position schlecht fühlt, gefolgt von Erzählungen, die einem das Gefühl geben würden, dass man sich wegen seiner Position besser fühlt.

Wir können sicher sein, dass wir das erwarten können, weil wir in einer Zivilisation leben, die von narrativer Kontrolle beherrscht wird. Mächtige Manipulatoren haben schon vor langer Zeit herausgefunden, dass man Menschen kontrollieren kann, indem man die Geschichten in ihren Köpfen kontrolliert, weil das menschliche Bewusstsein von mentalen Geschichten beherrscht wird. Sie tun dies durch Propaganda und Spin, wobei die Reichsten und Mächtigsten die größte Kontrolle über die vorherrschenden Erzählungen in unserer Gesellschaft haben.

In gewisser Weise leben wir in zwei Welten: der realen Welt und der Welt der Erzählungen. Die Welt der ungefilterten Sinneseindrücke, die von niemandem kontrolliert wird, und die Welt der leicht manipulierbaren mentalen Geschichten, die von den Reichen und Mächtigen kontrolliert werden. Mündigkeit bedeutet, aus der Welt der Geschichten aufzuwachen und zu lernen, die Realität so wahrzunehmen, wie sie wirklich ist.

Da die Mächtigen ständig daran arbeiten, Erzählungen über die Welt in unsere Köpfe zu schleusen und unsere Erzählungen über das, was geschieht, zu manipulieren, kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass, wenn etwas Schreckliches von mächtigen Menschen getan wird und wir auf der falschen Seite stehen, wir einen ständigen Zufluss von Erzählungen erleben würden, die unsere Wahrnehmung und unser Verständnis dessen, was geschieht, neu justieren würden. Dies würde sicherstellen, dass wir weiterhin die Ziele der Mächtigen unterstützen, auch wenn es uns auf die falsche Seite der Geschichte bringt.

Jedenfalls sollten wir das im Hinterkopf behalten, für den Fall, dass so etwas in der Zukunft passieren sollte. Oder wer weiß? Vielleicht sogar in der Gegenwart.