Nein Janet, wir können uns keine Kriege mehr leisten

Ron Paul

Bloomberg Intelligence hat kürzlich eine Analyse veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die Zinszahlungen für ein Jahr Staatsverschuldung inzwischen eine Billion Dollar übersteigen. Dies hätte ein Weckruf für den Kongress und die Regierung Biden sein müssen, wurde aber weitgehend ignoriert. Das anhaltende Versagen der politischen und finanziellen Eliten, die Gefahren der ständig wachsenden Staatsverschuldung anzuerkennen, wird durch den Kommentar von Finanzministerin Janet Yellen veranschaulicht, dass Amerika sowohl den Krieg in der Ukraine als auch den Krieg in Israel finanzieren kann und muss.

Als ehemalige Fed-Vorsitzende ist Yellen zweifellos der Meinung, dass es keine Rolle spielt, wie viel die US-Regierung ausgibt, solange die Fed die Schulden monetarisieren kann. Die Monetarisierung der Staatsschulden erfordert, dass die Federal Reserve die Zinssätze niedrig hält. Diese niedrigen Zinssätze bieten der Regierung, den Unternehmen und den Privatpersonen einen Anreiz, große Mengen an Schulden aufzunehmen. Dies mag kein Problem sein, solange die Zentralbank die Zinsen niedrig hält. Sobald die Zentralbank jedoch die Zinsen anhebt, werden viele Privatpersonen, Unternehmen und sogar Regierungen nicht mehr in der Lage sein, ihre Schulden zu bedienen. Die Unternehmen werden außerdem feststellen, dass sie durch die niedrigen Zinsen zu unklugen Investitionen verleitet wurden, was zu einem kurzfristigen Boom, einer Blase und einem Crash führte.

Die schädlichste von der Fed geschaffene Blase ist die Blase der Regierungen. Die Bereitschaft der Fed, weiterhin steigende Ausgaben für Krieg und Wohlfahrt zu ermöglichen, führt zu massiven Defiziten. Die erhöhten Ausgaben und die niedrigen Zinssätze, die notwendig sind, um die Schulden zu monetarisieren, werden unweigerlich zu einem Platzen der Staatsblase führen, gefolgt von einer großen Wirtschaftskrise.

Der einzige Grund, warum die Staatsblase noch nicht geplatzt ist, ist, dass der Dollar nach wie vor die Weltreservewährung ist. Allerdings könnte der Dollar diesen Status bald verlieren.

Ein Zusammenbruch des US-Dollar-Imperiums würde den Menschen in Ländern wie der Ukraine und Israel zugute kommen, weil sie sich dann um friedliche Beziehungen zu ihren Nachbarn bemühen könnten, anstatt ihre Interessen den Profiten des militärisch-industriellen Komplexes der USA zu opfern.

Einige amerikanische Politiker behaupten, Militärausgaben seien gerechtfertigt, weil sie Arbeitsplätze in der US-Industrie schaffen. Dabei wird die Tatsache ignoriert, dass ein Dollar, der für die Herstellung von Kriegswaffen ausgegeben wird, ein Dollar ist, der nicht für die Herstellung von Produkten ausgegeben werden kann, die den Bedürfnissen und Wünschen der Verbraucher entsprechen.

Die Tatsache, dass die bescheidenen Zinserhöhungen der Fed für viele Privatpersonen und Unternehmen schwierig zu bewältigen waren, deutet darauf hin, dass wir uns dem Ende der Ära des Fiat-Geldes nähern, die 1971 begann, als Richard Nixon die letzte Verbindung zwischen dem US-Dollar und Gold kappte.

Die einzige Möglichkeit, eine Dollarkrise mit anschließendem wirtschaftlichen Zusammenbruch zu vermeiden, besteht darin, dass der Kongress aufhört, Geld in den vergeblichen Versuch zu stecken, die Welt zu regieren, und stattdessen eine Politik des Friedens und des freien Handels mit allen verfolgt. Dies wird nicht nur dem amerikanischen Volk zugute kommen, sondern den Menschen rund um den Globus. Die Beendigung des Kriegszustandes wird Ressourcen freisetzen, die zur Unterstützung derjenigen verwendet werden können, die wirklich von Regierungsprogrammen abhängig sind, während wir den Wohlfahrtsstaat abbauen und die Verantwortung für die Hilfe für die Bedürftigen auf lokale Wohlfahrtsverbände und religiöse Einrichtungen übertragen.

Es ist kein Zufall, dass die Umwandlung Amerikas von einer konstitutionellen Republik in einen Wohlfahrts- und Kriegsführungsstaat, der versucht, das Leben der Menschen zu kontrollieren und die Welt zu beherrschen, erst mit der Schaffung des IRS und der Federal Reserve abgeschlossen wurde. Die Freiheit und der Wohlstand des amerikanischen Volkes werden niemals vor machthungrigen Politikern und selbsternannten Weltrettern sicher sein, solange die Einkommenssteuer nicht abgeschafft und die Fed nicht geprüft und aufgelöst wird.