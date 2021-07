Die Corona-Krise. Gibt es Licht am Ende des Tunnels?

Von Prof. Ruel F. Pepa: Er ist ein philippinischer Philosoph mit Sitz in Madrid, Spanien. Als Akademiker im Ruhestand (Associate Professor IV) lehrte er mehr als fünfzehn Jahre lang Philosophie und Sozialwissenschaften an der Trinity University of Asia, einer anglikanischen Universität auf den Philippinen. Er ist ein häufiger Mitarbeiter von Global Research.

Was zu diesem Zeitpunkt am meisten zählt, sind nicht die Geschichten über die lebensbedrohliche Verbreitung von Covid-19, sondern vielmehr die enorme Wirkung dieser Geschichten im Leben von Menschen, deren Angst sich bereits zu Paranoia entwickelt hat. Diese ganze Situation hat sie ebenfalls in eine einseitige Richtung geführt, ohne eingehende Abschriften von Forschungsstudien zu berücksichtigen, die auf der anderen Seite des Zauns erstellt wurden.

Dieselben Leute haben die Tendenz entwickelt, die Tatsache zu ignorieren, dass die Forscher, die an diesen Studien beteiligt sind, kompetente und angesehene Wissenschaftler sind, deren Fachwissen in angesehenen akademischen Institutionen und professionellen Organisationen anerkannt ist.

Es spielt keine Rolle mehr, wie umfassend und beweiskräftig diese Studien sind. Niemand will zuhören, aus dem einfachen Grund, dass die Menschen bereits in einer Schlinge aus Lügen und Angst gefangen sind und es keinen Ausweg mehr gibt. Nun, es ist nicht so, dass es wirklich keinen Ausweg gibt; es gibt ihn, aber sie sind einfach unverbesserlich verblendet, so dass diese Verblendung sie von dem Ausweg weggezogen hat.

Um genauer zu sein, könnte es tatsächlich eher ein Problem der Taubheit als der Blindheit sein, denn niemand will hören, wie sie den Ausweg finden könnten. Das ist die übliche Folge davon, eine Gehirnwäsche zu bekommen – alle Fenster der Möglichkeiten sind verschlossen und jeder Versuch, ihnen den Weg zu zeigen, wie man solche Fenster entriegelt, wird bereits als vergeblich angesehen.

Die Menschen haben sich angesichts der massiven wirtschaftlichen Entmachtung, Entrechtung und Verwüstung gequält. Aber niemand, außer ein paar wenigen, hat den Willen, den Mut und die Initiative, aufzustehen und den teuflischen Mächten, die hinter diesem tragischen Zustand stehen, entgegenzutreten. Was die Situation beherrscht, ist nichts als Lähmung, da niemand den Mut hat, sich von der tiefgreifenden Täuschung zu lösen, dass das, was den Globus befallen hat, eine unumstößliche Pandemie ist. Niemand ist in der Lage, sich von den weit verbreiteten Lügen zu lösen, die die Menschheit verschlungen haben.

Dahinter steht die weitreichende Macht der postindustriellen Medien, die zur Manipulation des Bewusstseins und zur Ausnutzung der materiellen Bedingungen eingesetzt werden, aus denen wir programmiert wurden, die Sinnhaftigkeit des Lebens in den gegenwärtigen Stillstand zu ziehen.

Dies ist der sehr „unangenehme Ort“, an dem sich die Menschheit befindet, und solange wir nicht den Punkt der Erkenntnis erreichen, dass dies ein „Drecksloch“ ist, nicht mehr und nicht weniger, ist keine Erlösung in Sicht. Wir sind verurteilt und diese Verurteilung dient nur den Mächten, die hinter dieser Infrastruktur der Hölle stehen, die sie auf dem Planeten Erde geschaffen haben.

Ja, Hunderttausende werden Tag für Tag infiziert. Aber auf welcher Grundlage?

Auf der Basis von PCR-Tests, die überall auf der Welt durchgeführt werden.

Hunderttausende infizieren sich nach dem höchst unzuverlässigen Testgerät und -verfahren.

Und die Mainstream-Medien warten immer am Rande, um global die Nachricht zu verbreiten, wie es immer schlimmer wird. Dabei sind alle anderen Krankheiten – vor allem solche, die die Atemwege betreffen – bereits ausgelöscht; alles ist Covid-19. Sogar die registrierten Todesfälle fallen im Allgemeinen unter die Kategorie Covid-19.

Wenn kritische Geister durch das unwegsame Gelände der höllischen Landschaft navigieren, die von den Tätern hinter der fabrizierten Pandemie geschaffen und aufrechterhalten wird, finden wir nicht nur Menschen, die bis auf die Knochen verängstigt sind, sondern unter ihnen sind auch hartgesottene „dogmatische“ Gläubige, die extrem ballistisch gegen alle abweichenden Standpunkte geworden sind, die darauf abzielen, die Indoktrination zu falsifizieren, die sie von den Propagandisten der Pandemielügen erhalten.

Mit dieser Realität konfrontiert, scheint es kein Licht am Ende des Tunnels zu geben.

Oder gibt es wirklich einen Tunnel? Vielleicht befinden wir uns alle in den Eingeweiden von „Platons Höhle“ und das entscheidende Problem ist jetzt, dass die Mehrheit sich einfach weigert, die Initiative zu ergreifen, um den Weg hinauszufinden.