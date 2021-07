Pfizer-Impfstoff besteht zu 99,99% aus Graphenoxid: „Sie wollen Menschen töten“

Wir hatten bereits geschrieben, dass spanische Forscher Graphenoxid im Corona-Impfstoff entdeckt haben. Die Gesundheitsökonomin Jane Ruby hatte eine Übersetzung des vorläufigen Berichts der Forscher durchgelesen und war schockiert. „Ich bin sehr besorgt“, sagte sie in der Stew Peters Show. „Jeder sollte besorgt sein.“

Laut Ruby werden die spanischen Forscher, die mit der Universität von Almería verbunden sind, bald eine neue Studie zur Analyse von weiteren 100 Impfstoffen vorlegen.

Was haben sie getan? Sie zogen sechs Dosen aus einem Fläschchen des Corona-Impfstoffs von Pfizer und machten eine schockierende Entdeckung. Jede Dosis enthielt, um 99,99103 Prozent Graphenoxid. Der Rest war RNA.

Es zerstört buchstäblich alles in der Zelle

Dr. Ruby verwies auf eine Studie aus dem Jahr 2016 in der Zeitschrift Particle and Fibre Toxicology, die klärt, was passiert, wenn Graphen, wie es die spanischen Forscher im Impfstoff von Pfizer gefunden haben, in unsere Zellen gelangt.

Es verursacht oxidativen Stress, Entzündungen, Zytokine und zerstört buchstäblich alles in der Zelle, einschließlich der Mitochondrien. Außerdem kann es zu einer Entzündung von Lungen-, Herz- und Hirngewebe kommen. Dies kann direkt mit den Schlaganfällen und Herzinfarkten in Verbindung gebracht werden, und wir geben dies an schwangere Frauen und Babys, sagte Ruby.

Dies ist sehr gefährlich

„Der einzige Grund, warum Graphenoxid im Impfstoff ist, ist, um Menschen zu töten“, betonte sie. Die Gesundheitsökonomin plädiert dafür, die Impfungen sofort zu stoppen: „Das ist sehr gefährlich.“

Der Moderator Stew Peters antwortete: „Ich verstehe nicht, warum die Medien das nicht aufgreifen. Sie stecken mit drin, sie wollen Ihren Tod, sie sind Teil des Mordkomplotts. Sie wollen unseren Kindern Graphenoxid injizieren.“