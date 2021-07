Sie denken, es ist alles vorbei… vergessen Sie es. Diese 10 Dinge werden als Nächstes passieren…

Es ist nicht zu leugnen, dass die Welt immer verrückter wird – und dass die Verschwörungspraktiker, die jetzt unser Leben bestimmen, immer arroganter werden. Und die Zombies werden immer dümmer. Zweimal habe ich in letzter Zeit Geschäfte besucht, die draußen Aushänge hatten, die den Kunden mitteilten, dass sie den Laden nur betreten können, wenn jemand den Laden verlässt. In beiden Fällen bildeten sich draußen Warteschlangen, obwohl die Läden leer waren. Das ist mir auch schon mal passiert.

Von Dr. Vernon Coleman

Die jüngsten Ereignisse zeigen, dass der Feind, die Verschwörer, sich nicht mehr darum kümmern, die Dinge gut aussehen zu lassen oder ihre Lügen und Täuschungen zu verschleiern. Jeder, irgendwo auf der Welt, der Politikern, Beratern oder Mainstream-Journalisten vertraut, ist nachweislich geisteskrank.

Ein Abgeordneter sagte kürzlich, dass wichtige Leute von den Covid-Regeln ausgenommen werden sollten. Tage später veröffentlichte Boris Johnson eine Liste von Personen, die von der Selbstisolierung befreit sind, wenn sie aus dem Ausland kommen. Offizielle, die den Fußball besuchen, sind von den Regeln ausgenommen, die den Rest von uns betreffen. Das pingelige kleine Coronavirus betrifft sie offensichtlich nicht.

Das ist natürlich nicht neu. Hedge-Fonds-Bosse und einige BBC-Mitarbeiter können schon seit Monaten ziemlich frei reisen.

Trotz des Versprechens, dass es keine Impfpässe geben würde – und dass die Ungeimpften nicht als Bürger zweiter Klasse behandelt werden würden – passiert genau das jetzt. Das mag gegen Diskriminierungsgesetze verstoßen, aber den Verschwörern ist das egal. Zahlreiche große Unternehmen verlangen von ihren Mitarbeitern, dass sie ihnen sagen, ob sie geimpft sind oder nicht – so viel zur ärztlichen Schweigepflicht. Und es wird immer deutlicher, dass diejenigen, die nicht geimpft sind, weder reisen noch arbeiten können.

Es kümmert die Gegner auch nicht, dass die Beweise zeigen, dass die Geimpften an Covid-19 sterben – sogar nach zwei Impfungen mit dem experimentellen, nicht ordnungsgemäß zugelassenen Impfstoff. Niemand in der Regierung scheint sich darum zu scheren, dass die Todesrate durch die Impfung rapide ansteigt – mit Tausenden, die nach der Impfung sterben, und Hunderttausenden, die schwer und dauerhaft verletzt sind. Die Tausenden von Todesfällen werden alle als selten oder nur als ein weiterer Zufall abgetan. Wirksame Mittel gegen das Coronavirus werden regelmäßig abgetan oder verteufelt. Sehen Sie sich die regelmäßig aktualisierten Details zu Todesfällen und Verletzungen auf meinen Webseiten an.

Diejenigen von uns, die die Wahrheit sagen, werden zum Schweigen gebracht und unser Leben auf jede erdenkliche Weise zerstört. Regierungen und Medienorganisationen behaupten immer noch schamlos, dass die Covid-19-Impfungen sicher und wirksam sind. Sie sind so sicher und wirksam, wie Sex im Stehen eine sichere und wirksame Methode ist, eine Empfängnis zu vermeiden.

Sie unterdrücken auch meine Videos – was es immer schwieriger macht, sie zu finden. Seit ich mein Video mit dem Titel Lies on the BBC will result in Children Dying gemacht habe, sind meine Videos seltsamerweise doppelt so schwer zu finden. Die Wahrheit über Covid-19-Impfungen zu sagen, ist nicht populär.

Es häufen sich die Beweise, dass Minister der Regierung illegal Verträge an Kollegen und Kumpels vergeben. Niemanden kümmert es. Es passiert nichts, außer dass die bösen Jungs noch reicher werden.

In meinem kürzlichen Video über Masken mit dem Titel Many Mask Wearers Will be Dead or Demented in Ten Years (Viele Maskenträger werden in zehn Jahren tot oder dement sein), das derzeit im Internet gut unterdrückt wird, habe ich jemanden namens Susan Michie zitiert, die zwar keine Ärztin ist, aber eine wichtige Beraterin der britischen Regierung und Direktorin eines Zentrums für Verhaltensänderung. Genossin Michie sagte, dass wir für immer Masken tragen und uns an die soziale Distanzierung halten sollten, und ich wäre nicht überrascht, wenn sie ihren Willen bekommt. Wie ich schon seit über einem Jahr warne, wird nichts davon jemals verschwinden, weil nichts davon etwas mit Ungeziefer oder Infektionen zu tun hat. Hier geht es nur um Kontrolle.

Niemanden scheint es zu interessieren, dass Michie, der ein hochrangiger Berater der britischen Regierung ist, ein Kommunist und Mitglied der kommunistischen Partei ist. Können Sie sich die Aufregung vorstellen, wenn ein Regierungsberater ein Mitglied der BNP wäre? Die BBC und der Guardian würden implodieren. Was zum Teufel macht Boris Johnson mit einem bekennenden Kommunisten als Senior-Berater? Wir sollten nicht überrascht sein.

Es ist natürlich die reine Agenda 21. Linke Grauen sind im Zentrum der Regierung und der meisten öffentlichen Einrichtungen. Und das ist in den USA und anderswo nicht anders.

Übrigens, wenn Sie mein letztes Video nicht finden können, in dem ich aufzeige, wie und warum Maskenträger in einem Jahrzehnt tot oder dement sein werden, können Sie das Transkript hier lesen.

In Großbritannien werden die Armen von der Regierung und den lokalen Behörden bewusst ins Visier genommen. Viele Stadtverwaltungen führen neue Vorschriften ein, die es den Besitzern älterer Autos unglaublich teuer machen, in ihre Städte einzufahren. Straßensperrungen treiben die Kosten für Lieferfahrer in die Höhe. Fahrer, die mit alten Benzin- und Dieselautos zu kämpfen haben, werden gezwungen, teure Elektroautos zu kaufen, die nachweislich weniger energieeffizient sind als Benzin- und Dieselautos – und die riesige Mengen an Strom benötigen, der bald nicht mehr verfügbar sein wird.

Die bösen Menschen geben 2,3 Millionen Pfund in St. Pauls für ein Covid-Denkmal aus. Warum das? Es ist nur ein plumper, zynischer Gag, um die Angst vor der übermäßig beworbenen Grippe zu steigern. Was ist mit einer Gedenkstätte für all die alten Menschen, die vor einem Jahr in ihren Pflegeheimen ermordet wurden? Sind sie nicht wichtig?

Überall, wo man hinschaut, gibt es Niedertracht und Wahnwitz.

Die Regierung in Großbritannien sagt, dass Arbeitnehmer in Zukunft ein gesetzliches Recht haben werden, von zu Hause aus zu arbeiten. Aber die Arbeitgeber können nicht gezwungen werden, sie zu erlauben. Das wird also ein Spaß für die Anwälte.

In den letzten anderthalb Jahren wurden wir mit einer großen Anzahl absurd ungenauer Vorhersagen des Imperial College und des glücklosen Ferguson konfrontiert. Ich freue mich, sagen zu können, dass meine Vorhersagen, die in fast 250 Videos und Hunderten von Website-Artikeln gemacht wurden, durchweg korrekt waren. Sie sind alle noch da, wenn Sie es überprüfen wollen. Hier sind also noch ein paar Vorhersagen.

Vorhersage 1:

Trotz der vorliegenden Beweise, die belegen, dass die Impfung tödlich ist und ernsthafte Gesundheitsprobleme verursacht, befürchte ich, dass Kindern in Großbritannien die giftige experimentelle Substanz gespritzt werden wird, die viele von ihnen krank machen wird. Pfizer sagt, dass ihre Impfung für Kinder sicher ist, und sie wurde für 12-Jährige zugelassen, also sagen auch die Faktenchecker und die BBC, dass sie sicher ist.

Lehrer auf der ganzen Welt wollen, dass Kinder geimpft werden. Was das mit ihnen zu tun hat, ist mir schleierhaft – sie können doch nicht alle gemeingefährliche Verrückte sein. Und den Kindern wird das Recht gegeben, zu entscheiden, ob sie geimpft werden. Niemand kümmert sich um die informierte Zustimmung. Jeder, der ein Kind mit diesem Zeug spritzt, wird schließlich verhaftet und als Krimineller eingesperrt werden.

Sie erinnern sich vielleicht, dass die BBC das britische Volk weiter verraten hat, indem sie ein schändliches Video einer Amerikanerin namens Devi Sridhar ausstrahlte – die, wie die meisten Leute, die Regierungen in Gesundheitsfragen beraten, keine Ärztin ist. Frau Sridhar versicherte den Kindern, dass die Impfung 100 % sicher sei. Kein pharmazeutisches Produkt wurde jemals hergestellt, das zu 100 % sicher ist. War dies ein Irrtum, der aus erschreckender Unwissenheit resultierte? Oder war der Fehler beabsichtigt? Ich kann mir keine dritte Erklärung vorstellen. Die BBC, die das Volk verraten hat, veröffentlichte eine kleinmütige Korrektur, ohne Sridhar zu erwähnen – der, unglaublich, schändlich und unentschuldbar, offenbar immer noch ein Berater der schottischen Regierung in Sachen Covid-19 ist. Wie, zum Teufel, kann das sein? Weiß Sturgeon, dass sie von dieser Frau – die die Gates Foundation gelobt und mit Chelsea Clinton zusammengearbeitet hat – Ratschläge zu Covid-19 erhält? Warum haben die sogenannten Faktenchecker die BBC nicht angegriffen? Sridhar hätte von jedem Journalisten der Welt verdammt werden müssen. Soweit ich sehen kann, ist sie damit davongekommen. Wie viele Kinder werden wegen des kleinen Videos, das die BBC ausgestrahlt hat, sterben? Hundert? Tausend? Wie viele Menschen hat Dr. Shipman umgebracht?

Übrigens fordere ich die BBC auf, den Namen eines einzigen Experten zu nennen, den sie eingesetzt haben, der keine Verbindungen zur Drogenindustrie oder zu Gates oder zur Regierung hat und dem man deshalb keine Vorurteile vorwerfen kann. Die BBC ist zu Recht so verhasst wie noch nie in der Geschichte. Niemand sollte die BBC-Lizenzgebühr bezahlen – vermeiden Sie sie natürlich auf legale Weise, aber geben Sie ihnen keinen Penny. Sie, wie auch das erbärmliche Boulevardblatt The Guardian, haben finanzielle Verbindungen zur Gates Foundation.

Erstaunlich ist, dass eine Frau, die an der Erstellung eines der Impfungen beteiligt war, in Wimbledon mit stehenden Ovationen bedacht wurde. Niemand, der mit dem Design oder der Produktion oder dem Verkauf oder der Verschreibung dieser experimentellen Impfstoffe in Verbindung steht, verdient etwas anderes als unsere Verachtung. Das zu sagen, ist wahrscheinlich auch illegal.

Wie viele Kinder werden sterben, weil sie mit einem Gift gespritzt werden, das nicht das tut, was die meisten Menschen glauben, um sie vor einer Gefahr zu schützen, die für Kinder mit ziemlicher Sicherheit nicht bedrohlicher ist als ein Blitzschlag?

Man kann sehen, wie sie sich auf die Impfung vorbereiten. Mehr Schüler, die nach Hause geschickt werden, weil die Störungen in der Schule zunehmen“, lautete kürzlich eine Schlagzeile. Es ist so einfach, diese Zahlen zu korrigieren – man muss nur mit dem PCR-Test herumspielen.

Niemand kümmert sich darum, dass eine starke Immunreaktion junge Menschen nachweislich vor Covid-19 schützt.

Vorhersage 2:

Der Druck auf die Ungeimpften wird dramatisch zunehmen. Public Health England hat bereits gesagt, dass die Beschränkungen eher enden werden, wenn 70% der Erwachsenen geimpft sind. In Wales sagen die Berater der Regierung, dass die Zahl bei 80% liegt, also ist das Coronavirus in Wales vielleicht anders. Oder vielleicht erfinden die Berater auch nur etwas.

Die Medien werden sich dazu hinreißen lassen, all jene zu verteufeln, die klug genug sind, einen experimentellen und unnötigen Impfstoff abzulehnen. Der erste Minister in Wales hat gesagt, dass Einschränkungen und Impfungen für die absehbare Zukunft erforderlich sein werden.

Niemand scheint sich daran zu stören, dass es die Geimpften sind, die vielleicht Flugzeuge und anstrengenden Sport meiden sollten und wahrscheinlich Vitamin-D-Präparate brauchen. Die Ungeimpften sollten Flugzeuge meiden, die von geimpften Piloten gesteuert werden. Passagiere sollten einen Fallschirm mitnehmen, wenn sie doch in ein Flugzeug steigen müssen.

Vorhersage 3:

Die Zahl der Todesfälle im Jahr 2020 war niedriger als in einigen Jahren zuvor – vor allem, wenn man bedenkt, dass die Bevölkerung dramatisch angestiegen ist. Aber die Zahl der Todesfälle wird in den Jahren 2021 und 2022 ansteigen, weil die Menschen an gesundheitlichen Problemen sterben, die nicht behandelt wurden. Es gibt schätzungsweise 12 Millionen Menschen, die in Großbritannien auf eine Krankenhausbehandlung warten. Das ist 1 von 5 der Bevölkerung. Viele von ihnen werden unnötigerweise sterben, weil der NHS Selbstmord begangen hat. Er ist nur noch eine sinnlose Bürokratie. Die Zahl der täglichen Todesfälle durch Krebs liegt normalerweise bei 450. Bald werden es weit mehr sein. Die Schließungen und andere bösartige Unsinnigkeiten werden allein in Großbritannien zu weit über einer Million zusätzlicher und früher Todesfälle durch Krebs und Herzkrankheiten führen.

Patienten, die eine Zahnbehandlung wünschen, wird gesagt, dass sie drei Jahre warten müssen, um einen NHS-Zahnarzt zu sehen.

Und natürlich zeigen Statistiken aus aller Welt, wie auf 21stcenturywire.com berichtet, dass die wöchentlichen Todesfälle in vielen Ländern nach Impfungen gestiegen sind. Alles Zufälle, natürlich. Wie ich schon einmal gesagt habe, ist die einzige Pandemie auf der Welt die Pandemie des Zufalls. Zwei BBC-Moderatoren, die geimpft worden waren, starben „nach einer kurzen Krankheit“. Ist das jetzt das Synonym für Impftodesfälle?

Vorhersage 4:

Die Grippe wird im Herbst und Winter in großem Stil zurückkommen. Sie werden uns vorwerfen, dass wir uns nicht sozial distanzieren. Sie werden sagen, dass der Covid zurückkommt und dass neue Varianten dafür verantwortlich sind. Aber der Anstieg der Grippetoten wird unvermeidlich sein. Die natürliche Immunität ist mehr oder weniger verschwunden. Masken, Abriegelungen, soziale Distanzierung und Impfungen haben sie zerstört. Und pathogenes Priming wird viele Todesfälle unter den Geimpften bedeuten. Das wird ein Grund sein, auf permanenten Masken, sozialer Distanzierung und Regeln zu bestehen. Sie werden niemals zulassen, dass es ein dauerhaftes Ende von all diesen Dingen geben wird. Dies ist ein langfristiges Programm der Kontrolle, das uns in ewige Knechtschaft und Verdammnis zwingt. Der Rat der Kommunistin wird befolgt werden. Ich befürchte, dass sie schärfere Gesetze einführen werden, um diejenigen zu kontrollieren, die keine Maske tragen wollen oder können. Einige Krankenhäuser brechen bereits das Gesetz, indem sie darauf bestehen, dass Besucher Masken tragen – auch wenn sie davon befreit sind.

Vorhersage 5:

Ich habe seit vielen Monaten vor einem massiven Anstieg der Inflation gewarnt, und sie wird kommen. Das Drucken von Geld wird zwangsläufig zu massiven Staatsverschuldungen führen. Eine inoffizielle Währungsabwertung ist unausweichlich. Die Insolvenzen werden massiv zunehmen. Sogar die Bank of England hat endlich zugegeben, dass sie einen Anstieg der Inflation erwartet. Die Inflation wird von den Politikern begrüßt werden, weil sie Einzelpersonen und kleine Unternehmen weiter schädigen und die Macht des Staates stärken wird. Es gibt ein großes Missverständnis über die Inflation. Hier ist ein Beispiel. Im Jahr 1931 konnte man ein Haus auf dem englischen Land mieten, das 5 Empfangsräume, 17 Schlafzimmer, 6 Badezimmer, eine Garage und vier Cottages, Gärten, einen mit Forellen bestückten See und 667 Hektar hatte. Das konnte man für 375 Pfund im Jahr mieten.

Die Inflation in Großbritannien lag in den 1970er Jahren bei 27 % und es war ein Schnäppchen, wenn man sich Geld zu 15 % leihen konnte. Wie viele Leute könnten heute Hypotheken zu 20% bezahlen?

Die Arbeitslosigkeit wird in die Höhe schießen, wenn die verrückten Urlaubsprogramme zu Ende gehen. Fast 10% der Pubs und Restaurants haben bereits geschlossen. Ich schätze, dass es bis Weihnachten fast 50% sein werden. Vielleicht sogar mehr.

Vorhersage 6:

Ich wäre nicht überrascht, wenn es bei den Olympischen Spielen in Tokio, die in diesem Sommer stattfinden sollen, unerwartete Zusammenbrüche und Todesfälle unter den Athleten geben wird. Der Chef des britischen Olympischen Verbandes sagt, dass die Organisation immer noch damit kämpft, einige Athleten davon zu überzeugen, die experimentelle Impfung zu nehmen. Er sagt, mit offensichtlicher Überraschung, dass „es Individuen gibt, die sich nicht impfen lassen wollten. Wir versuchen, sie davon zu überzeugen, dass es das Richtige ist.“ Ich hoffe, die Organisation wird nicht verklagt, wenn geimpfte Sportler erkranken oder Schlimmeres passiert. Die Fußball-Organisatoren haben Glück gehabt. Ich wäre überrascht, wenn die Olympischen Spiele ohne ein oder zwei Todesfälle unter den „Geimpften“ über die Bühne gehen würden.

Vorhersage 7:

In den USA gibt es immer noch Millionen, die sich weigern, sich impfen zu lassen. Und so ist die Rede von sich selbst auflösenden Impfstoffen. Diese werden sich von den Geimpften auf die Ungeimpften übertragen. Niemanden in der Regierung kümmert es, dass dies ein Verstoß gegen nationale und internationale Gesetze ist. Diese so genannten Impfstoffe sind seit 2018 erhältlich und werden als eine Möglichkeit beworben, einen Impfstoff in der Gemeinschaft zu verbreiten, ohne sich die Mühe zu machen, jeden Einzelnen zu impfen. Der Feind kümmert sich nicht um das Gesetz. Sie scheren sich nicht um die Ethik. Berichten zufolge wurden diese sich ausbreitenden Impfungen von der Gates Foundation unterstützt.

Inzwischen ringen wir mit den Fragen.

Wenn man die natürliche genetische Zusammensetzung einer Kartoffel verändert, ist sie dann noch eine Kartoffel? Wenn Sie die natürliche genetische Zusammensetzung eines Schweins verändern, ist es dann ein Schwein? Wenn man die natürliche genetische Zusammensetzung eines Menschen verändert, ist er dann noch ein Mensch? Wie lange wird es dauern, bis veränderte Menschen patentiert werden – so wie Monsanto Saatgut patentiert, das schon seit Hunderten von Jahren verwendet wird. Diejenigen von uns, die unsere Seele und unsere Identität schätzen, sollten die „Geimpften“ meiden. Das Z in Generation Z steht für Zombie.

Vorhersage 8:

Die Ölpreise werden in die Höhe schießen. Die verrückten Sektierer der globalen Erwärmung haben die Ölfirmen unter Druck gesetzt, die Jagd nach Öl einzustellen. Und so werden die Vorräte zur Neige gehen. Kaum jemand glaubt wirklich an den Mythos der globalen Erwärmung, außer Menschen mit verkehrtem und auf dem Kopf stehendem Hirn, aber die Kultisten wollen, dass wir Öl, Gas und Kohle komplett aufgeben. Alberne Lösungen wie Windmühlen und Solarenergie werden genug Strom liefern, um die Twitter- und Facebook-Accounts der Aussterbe-Rebellion zu versorgen. Nichtsdestotrotz haben die Regierungen überall, die von unseren Feinden kontrolliert werden, den Irrsinn übernommen.

Es gibt nur zwei Möglichkeiten: Entweder werden Milliarden an Hunger und Kälte sterben oder der Verbrauch fossiler Brennstoffe wird steigen.

Langfristig ist das Erstere unvermeidlich. Kurzfristig ist das Letztere unvermeidlich.

Übrigens sehe ich, dass eine Gruppe verrückter Grüner behauptet, dass es in Großbritannien bis 2050 weitere 2500 Todesfälle pro Jahr durch die Hitze geben wird. Sie wissen offensichtlich nicht, dass in Großbritannien jedes Jahr 60’000 Menschen an der Kälte sterben. Wenn die Temperatur ein wenig ansteigen würde, könnte diese Zahl halbiert werden. Eine höhere Temperatur könnte also, wenn sie denn eintritt, 2500 Menschen pro Jahr töten, würde aber 30’000 Menschen pro Jahr retten.

Vorhersage 9:

Es wird zu massiven, absichtlich herbeigeführten Lebensmittelknappheiten kommen. Ich habe im letzten Sommer und Herbst davor gewarnt. Und es ist bereits in Afrika und Asien geschehen, wo Millionen verhungert sind. Black Lives Matter Aktivisten scheinen es nicht bemerkt zu haben oder es ist ihnen egal. Die Lebensmittelpreise sind in die Höhe geschossen und werden weiter in die Höhe schießen. Die Lebensmittelknappheit wird Amerika und Europa und Australasien treffen. Die kommende globale Hungersnot wird alle früheren Hungersnöte im Vergleich dazu verblassen lassen. In Nordkorea gibt es im Moment eine massive Lebensmittelknappheit. Schauen Sie sich das alles an.

Und übrigens, altmodische Farmen sind am Ende. Jeremy Clarkson, jetzt Landwirt, sollte seine Farm vielleicht schnell verkaufen, wenn er nicht ein Vermögen verlieren will. Milliarden werden in Labore gesteckt, die Lebensmittel herstellen. Gates und andere haben Investitionen in im Labor erzeugte Lebensmittel. Bauernhöfe, Landarbeiter, Traktorhersteller und so weiter haben keine Zukunft.

Das Wetter wird auch in diesem Jahr schlecht sein – außer für die G7-Spaßmacher, die in Cornwall waren. Die Feinde wollen schlechtes Wetter, um die Landwirtschaft zu zerstören und uns elend und arm an Vitamin D zu halten. Sie können das kalte Wetter auf die globale Erwärmung schieben. Der Regen wird die Ernten und die Gartenarbeit zu Hause zerstören. Die Menschen können nicht in wärmere Gefilde reisen, also werden sie in der Kälte und Nässe miserable Ferien verbringen. Sie werden immer mehr darauf erpicht sein, so viele Impfungen zu nehmen, wie ihnen angeboten werden.

Die globale Erwärmung bzw. das globale Kälterwerden ist nur insofern real, als sie von der selbsternannten Elite absichtlich herbeigeführt wird.

Vorhersage 10:

Ob sie nun geimpft werden oder nicht, die Kinder werden massiv darunter leiden. Noch einmal, dies ist keine neue Vorhersage. Es ist etwas, von dem ich schon vor über einem Jahr sagte, dass es passieren würde. Es wird geschätzt, dass 90’000 Kinder die weiterführende Schule beginnen werden, ohne lesen und schreiben zu können. Es wird geschätzt, dass 200’000 Kinder jetzt psychisch krank sind. Ich glaube, das sind massive Unterschätzungen. Sie können zu jeder Zahl eine Null addieren und sie wird immer noch zu niedrig sein.

Diese Kinder werden sich nie und nimmer erholen. Sie sind zerstört worden durch Einsperren, soziale Distanzierung und Masken, die alle nachweislich nicht funktionieren. Den Politikern ist das alles egal. Wissenschaftliche Berater scheren sich einen Dreck darum. Lehrer scheren sich einen Dreck darum. Und zu viele Eltern scheren sich auch einen Dreck darum.

Dies ist ein Krieg zwischen den Informierten und den Ignoranten, den Mutigen und den Feigen, den Würdigen und den Unwürdigen, den Respektvollen und den Respektlosen. Wenn wir diesen Krieg nicht gewinnen, werden wir alle sterben, bis auf die böse Elite.

Der Statismus, wie er von den Befürwortern der Agenda 21 praktiziert wird, ist die schlimmste Form der Gewalt, die es gibt, denn es sind die Polizei und die Armee, die von der Regierung gegen das Volk eingesetzt werden.

Alles, was unsere Regierungen getan haben, war vorsätzlich. Sie haben Angst benutzt, um die Bürger zu zwingen, unlogische und dumme Dinge zu tun. Ich meine es ganz ernst, wenn ich sage, dass die Briten mit dem Drogenbaron Pablo Escobar als Anführer besser dran gewesen wären