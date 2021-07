Während Japan und die USA Kriegsspiele veranstalten, warnt Japans Nr. 2 und meint, dass die USA und Japan „Taiwan gemeinsam verteidigen müssen“!

Washington scheint Japan erfolgreich auf seine Seite zu ziehen, nachdem es zu einem geschlosseneren Auftreten gegen China drängt, wenn es um Taiwan und andere umstrittene Souveränitätsfragen im Südchinesischen Meer geht.

Der stellvertretende japanische Ministerpräsident Taro Aso machte am Montag einige überraschende Aussagen und sagte, dass jede zukünftige chinesische Invasion Taiwans in Tokio wahrscheinlich als „Bedrohung für das Überleben Japans“ interpretiert werden würde – was der Regierung erlaubt, ihre Selbstverteidigungskräfte zur kollektiven Selbstverteidigung einzusetzen.

Obwohl dies nicht unbedingt eine neue Politik ist, da die jüngsten Aktualisierungen der japanischen Verfassung aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg es dem Land erlauben, die Streitkräfte nur in Fällen einzusetzen, in denen es angegriffen wird, wird Asos Entscheidung, sich speziell auf die heiß umstrittene Taiwan-Frage zu berufen, zusammen mit seiner ausgedrückten Bereitschaft, die Insel mit den Vereinigten Staaten zu verteidigen, in Peking als besonders kriegerisch und dreist angesehen werden.

„Wenn sich ein größerer Zwischenfall [in Taiwan] ereignen würde, wäre es überhaupt nicht verwunderlich, wenn er eine existenzbedrohende Situation berührt“, sagte Aso. „Wenn das der Fall ist, müssen Japan und die USA Taiwan gemeinsam verteidigen.“ Der zweithöchste japanische Beamte stellte weiter fest, dass „die Situation um Taiwan extrem intensiv wird“ – insbesondere nach einer Rede von Xi vor einigen Tagen, in der er schwor, die chinesische Souveränität über die Insel durchzusetzen.

Im Moment befindet sich Japan tatsächlich in einer eigenen direkten Auseinandersetzung mit China über die unbewohnten Senkaku-Inseln und hat seiner Küstenwache kürzlich lockerere Regeln für den Umgang mit chinesischen Fischereifahrzeugen auferlegt, von denen angenommen wird, dass sie von China benutzt werden, um eine stille de-facto-Übernahme der umstrittenen Inseln zu versuchen.

Erinnern wir uns daran, dass die Biden-Administration im allerersten Telefongespräch Anfang des Jahres zwischen Verteidigungsminister Lloyd Austin und Japans Verteidigungsminister eine zuvor vereinbarte Verpflichtung der USA bekräftigt hatte, die japanische Souveränität über die Senkakus zu verteidigen.

Die USA und Japan führen Kriegsspiele inmitten steigender China-Taiwan-Spannungen durch.

Secret table-top planning and joint exercises in South China Sea continue as concerns grow over Beijing stance.https://t.co/m3Z7KG6dX2 — Curiously Curious (@justcurious1313) July 1, 2021

Geheime Planungen und gemeinsame Übungen im Südchinesischen Meer werden fortgesetzt, da die Besorgnis über die Haltung Pekings wächst.

„Secretary Austin bekräftigte außerdem, dass die Senkaku-Inseln unter Artikel V des amerikanisch-japanischen Sicherheitsvertrags fallen und dass die Vereinigten Staaten weiterhin gegen alle einseitigen Versuche sind, den Status quo im Ostchinesischen Meer zu ändern“, hieß es in der Telefonkonferenz Ende Januar.

Später im April gaben der japanische Premierminister Yoshihide Suga und Präsident Biden eine gemeinsame Erklärung heraus, in der sie zu „Frieden und Stabilität in der Straße von Taiwan“ aufriefen – zu diesem Zeitpunkt hatte die amerikanische Seite jedoch wahrscheinlich auf eine spezifischere und durchsetzungsfähigere Sprache gedrängt.