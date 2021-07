Xi und Lawrow weisen den Weg in eine neue und bessere Zukunft

Vor kurzem gab es zwei wichtige Beiträge, die von den westlichen Mainstream-Medien keine große Aufmerksamkeit erhielten. Der erste davon war die Rede von Xi Jinping, dem Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas und ihrem derzeitigen Präsidenten. Xi begann seine Rede mit einer strengen Warnung an mögliche Gegner Chinas. „Wir werden niemals zulassen“, sagte er, „dass jemand China tyrannisiert, unterdrückt oder unterjocht.“

Er verwies auf die dunklen Tage, die in den 1840er Jahren mit dem sogenannten Opiumkrieg begannen, in denen China auf eine „halb koloniale, halb feudale Gesellschaft“ reduziert wurde und größere Verwüstungen erlitt als jemals zuvor in seiner Geschichte. Dies war eine Anspielung auf die britische Invasion in China, wo das koloniale Erbe bis kurz vor Beginn dieses Jahrhunderts andauerte, als Großbritannien im Abkommen zwischen den beiden Ländern von 1997 der Rückgabe Hongkongs zustimmte. Es ist erstaunlich, dass eine Kolonialmacht versuchen würde, einem Land Bedingungen für die Rückgabe des eigenen Territoriums aufzuerlegen. Doch genau das geschah bis zu diesem Jahr, als China schließlich sein Recht auf die Kontrolle seines eigenen Territoriums geltend machte.

Die Volksrepublik China wurde gegründet, sagte er, „indem die drei Berge des Imperialismus, des Feudalismus und des bürokratischen Kapitalismus gestürzt wurden“, was zur Gründung der Volksrepublik China führte.

Xi streckte denjenigen, die die VR China aufrichtig unterstützen wollten, einen Olivenzweig entgegen, als Sie sagten, dass sie „hilfreiche Vorschläge und konstruktive Kritik“ begrüßten. China würde jedoch keine „scheinheiligen Predigten von denen akzeptieren, die meinen, sie hätten das Recht, uns zu belehren.“

Er verpflichtete China auf eine friedliche Zukunft und darauf, „die gemeinsamen Werte von Frieden, Entwicklung, Fairness, Gerechtigkeit, Demokratie und Freiheit zu fördern.“ China, so sagte er, habe niemals „die Menschen irgendeines Landes schikaniert, unterdrückt oder unterjocht.“ Er verpflichtete China zu einer Fortsetzung dieser Geschichte.

Indem er gegen Ende seiner Rede auf Taiwan Bezug nahm, definierte Xi die vollständige Wiedervereinigung Chinas als „eine historische Mission und eine unerschütterliche Verpflichtung“ der Kommunistischen Partei Chinas. Wie genau dies erreicht werden soll, bereitet den Bewohnern Taipehs große Sorgen, denn es ist klar, dass China die Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland als wesentlich ansieht.

Ebenso würde China „entschlossene Maßnahmen ergreifen, um jeden Versuch der Unabhängigkeit Taiwans zu vereiteln.“ Dies wird der Lackmustest in den kommenden Monaten und Jahren sein, da Taiwan weiterhin Geräusche darüber macht, eine unabhängige Nation zu werden, und dabei hat es die implizite Unterstützung der Amerikaner. Es ist ein Thema, das mehr als jedes andere das Potenzial für einen bewaffneten Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und China birgt.

Vielleicht war es nur natürlich, dass Xi die positiven Aspekte von Chinas Fortschritt seit dem Amtsantritt seiner Partei betonen wollte. Daher gab es keine Erwähnung der schrecklichen Hungersnot, die China in den späten 1950er Jahren heimsuchte und mindestens 10 Millionen Menschen tötete. Auch die politischen Unannehmlichkeiten, die entstanden, als Maos Witwe als Teil einer Viererbande nach Maos Tod nach der Macht strebte, wurden nicht erwähnt.

Xi würdigte die Arbeit von Deng Xiaoping, den viele als den wahren Architekten des modernen chinesischen Wirtschaftswunders ansehen. Deng kam in den späten 1970er Jahren an die Macht und transformierte die chinesische Wirtschaft und legte damit den Grundstein für die heutige wirtschaftliche Dominanz des Landes.

Der andere wichtige Beitrag der jüngsten Zeit zum modernen geopolitischen Denken findet sich in einem Papier des russischen Außenministers Sergej Lawrow „Das Recht, die Rechte und die Regeln“

das am 28. Juni 2021 in Moskau veröffentlicht wurde. Es lohnt sich, aus dieser Publikation ausführlich zu zitieren, da sie Fragen von vitaler zeitgenössischer Bedeutung diskutiert. In dem Schreiben wies Lawrow darauf hin, dass „die auf den Gipfeltreffen in Cornwall und Brüssel verabschiedeten Dokumente das Konzept der regelbasierten Weltordnung als Gegengewicht zu den universellen Prinzipien des Völkerrechts mit der Charta der Vereinten Nationen als Hauptquelle zementierten.“

Weiter sagte er, dass „Peking in Bezug auf internationale Angelegenheiten beschuldigt wird, zu selbstbewusst zu sein, seine internationalen Interessen zu verfolgen (die Belt and Road Initiative) sowie sein Militär auszubauen.

Lawrow argumentierte weiter, dass „der Westen zwar das ‚Recht‘ proklamiert, sich in die inneren Angelegenheiten anderer Länder einzumischen, um die Demokratie nach seinem Verständnis zu fördern, aber sofort jegliches Interesse verliert, wenn wir in Aussicht stellen, die internationalen Beziehungen demokratischer zu gestalten, einschließlich der Beseitigung von arrogantem Verhalten und der Verpflichtung, sich anstelle von ‚Regeln‘ an die allgemein anerkannten Grundsätze des Völkerrechts zu halten“.

Vielmehr, so Lawrow, sei ein „wechselseitig respektvoller Dialog unter Einbeziehung der führenden Mächte und unter Berücksichtigung der Interessen aller Mitglieder der internationalen Gemeinschaft“ erforderlich. Dies setzt eine bedingungslose Verpflichtung voraus, die durch die universell akzeptierten Normen und Prinzipien des Völkerrechts gegeben ist.“

Lawrow argumentierte vielmehr, dass die regelbasierte Ordnung die Verkörperung einer Doppelmoral sei: „Während der Westen Gleichheit und Demokratie in seinen Ländern predigt und von anderen verlangt, seinem Beispiel zu folgen, weigert er sich, Wege zu diskutieren, um Gleichheit und Demokratie in internationalen Angelegenheiten zu gewährleisten.“

Das sind alles entscheidende Punkte, die einer breiten Verbreitung und Diskussion bedürfen. Lawrow ist derzeit der führende Außenminister der Welt. Was er in diesem Papier zu sagen hatte, war von entscheidender Bedeutung.

Sowohl aus Xis Rede als auch aus Lawrows Papier geht klar hervor, dass sich die Welt derzeit in einem großen Umbruch befindet, in dem ein neues politisches System entsteht. Es ist ebenso klar, dass diese Entwicklungen nicht nach dem Geschmack der Amerikaner sind. Sie werden alles in ihrer Macht Stehende tun, um diese Trends zu unterlaufen, in der Hoffnung, ihre Vormachtstellung aus der Nachkriegszeit zu behalten.

Daran werden sie scheitern, aber man sollte ihr Potenzial, auf dem Weg dorthin ernsthafte Probleme zu verursachen, nicht unterschätzen.