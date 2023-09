Die Covid-19-„Krise“ ist zurück, bis sie sich in etwas anderes verwandelt

Jordan Schachtel

Ist Covid-19 diesmal wirklich wieder da? Ist die „Eris“-Variante die echte? Solche Fragen tauchen immer wieder auf, und das ist gewollt.

„Das Ziel ist ein endloser Krieg, kein erfolgreicher Krieg“, sagte Wikileaks-Gründer Julian Assange einmal über den langen Krieg in Afghanistan.

Auch dieser Kommentar spiegelt perfekt den Kreislauf der Covid-Hysterie wider.

Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, einen verständlichen Rahmen für die Definition von Covid zu finden und eine Prämisse, auf der wir aufbauen können.

Wie nennen wir das alles Covid oder Covid-19?

Zuerst ist es wichtig, das pseudowissenschaftliche Geschwätz loszuwerden, das sich in unseren Köpfen angesammelt hat, von den Kabelnachrichten, den Gesundheitsbürokraten der Regierung und den alten Medien. All diese Kräfte haben sich in den Jahren der Corona-Hysterie als erschreckend inkompetent und fahrlässig erwiesen und routinemäßig darauf bestanden, dass Menschen sich Gift injizieren und ihr Leben ruinieren sollten, um „das Virus“ zu bekämpfen. Diese Kräfte sind viel gefährlicher für die Gesundheit als eine Atemwegserkrankung, die sie so falsch definiert haben. Um zu verstehen, was Covid wirklich ist, müssen wir uns zunächst verpflichten, den Fernseher auszuschalten.

Außerhalb des von der herrschenden Klasse akzeptierten Rahmens wird Covid nämlich am besten als nichts anderes verstanden als eine Verschmelzung dessen, was man vor 2020 gemeinhin als Erkältung und Grippe bezeichnete.

Diese beiden eng miteinander verknüpften Diagnosen wurden in eine furchterregend klingende Krankheit namens Covid-19 umbenannt.

Niemand erkältet sich mehr. Niemand bekommt mehr Grippe. Manchmal erkranken Menschen an RSV, aber das liegt daran, dass Pfizer einen neuen „Impfstoff“ dagegen zu verkaufen hat! Im Grunde ist alles, was nach 2019 wie eine Erkältung aussieht, jetzt Covid.

Und jetzt, da wir den Fernseher ausgeschaltet und unsere Gedanken neu geordnet haben, ist es an der Zeit, einen kurzen Blick auf die etymologischen Wurzeln von Atemwegserkrankungen zu werfen.

Der Name „Erkältung“ stammt aus dem 16. Jahrhundert und bezog sich auf den Schnupfen, der auftrat, wenn die Menschen kaltem Wetter ausgesetzt waren. Erkältung ist eine Sammeldiagnose für leichte Atemwegserkrankungen.

Der Name „Grippe“ ist eine Abkürzung des italienischen Wortes „influenza“, das vom mittellateinischen Wort „influentia“ abstammt, was „Besuch“ oder „Einfluss“ bedeutet. Es sei daran erinnert, dass die Influenza vor der Covid-Ära hauptsächlich durch die Diagnose von Proben und selten durch den Nachweis des Influenzavirus diagnostiziert wurde. Die Diagnose einer Influenza ist so einfach wie die Diagnose einer Atemwegserkrankung, die schlimmer ist als eine Erkältung.

Angesichts der Symptomatik von Grippe und Erkältung haben wir bereits festgestellt, dass die Krankheit, die wir Covid-19 nennen, nicht besonders neu ist. Das einzige Unterscheidungsmerkmal beruht auf der Theorie, dass das Virus, das sie angeblich verursacht, ein neues Virus ist. Aber Epidemiologie und Virologie sind „Wissenschaften“ voller Kauderwelsch, und es gibt immer noch keinen wirklichen Beweis dafür, dass ein neuartiges Virus jemals durch ein Laborleck oder ein natürliches Spillover-Ereignis entstanden ist.

Und die obige Aussage, ob man ihr nun zustimmt oder nicht, spielt ohnehin keine Rolle, denn die Krankheit stellt keine Bedrohung für unsere Zivilisation dar, noch gibt es ein wirksames Heilmittel gegen sie, noch gibt es praktische Möglichkeiten, ihre Ausbreitung einzudämmen. Es tut mir leid, die Gesundheitsbehörden und das Fernsehen haben gelogen. Es gibt kein Wundermittel gegen Erkältungen.

Denken Sie darüber nach:

Verizon, das beliebte Telekommunikationsunternehmen, entstand aus der Fusion zweier Unternehmen: Bell Atlantic Corp. und GTE Corp.

Bell Atlantic ist die Kälte.

GTE Corp ist die Grippe.

Verizon ist Covid-19.

Heute ist nur noch Verizon übrig. Bell und GTE sind Überbleibsel der Vergangenheit.

Verizon bleibt bei uns, bis es untergeht oder fusioniert und/oder umbenannt wird. Das Gleiche gilt für Covid-19: Die Fusion von Erkältung und Grippe und die Umbenennung in „Covid-19“ wird uns so lange erhalten bleiben, bis die Machthaber beschließen, ihr einen anderen Namen zu geben. Das ist keine perfekte Analogie, aber ich hoffe, sie vermittelt ein verständliches Bild.

Willkommen im ewigen Kreislauf der Hysterie.