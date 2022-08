Die COVID-19 mRNA-„Impfstoffe“ verursachen Krebs; hier ist der Beweis…

Die Folgen der Covid-19-Impfung für die Gesundheit von Frauen werden in großem Stil vertuscht. Doch leider steht das Schlimmste noch bevor.

Wir haben jetzt den wissenschaftlichen Beweis, dass die Covid-19 mRNA-Injektionen Eierstock-, Bauchspeicheldrüsen- und Brustkrebs verursachen können.

Von Joel Smalley; Professioneller Datenanalyst

Der DNA-Reparaturweg der homologen Rekombination ist einer der Mechanismen, die der Körper einsetzt, um zu verhindern, dass die Zellen als Reaktion auf Umweltstress zu Krebs werden.

Eine der wichtigsten Komponenten dieses Weges ist das Tumorprotein P53 (p53), der „Wächter des Genoms“. Es schützt unsere Zellen vor zellulären Schäden. Bei zellulärem Stress tritt p53 in Aktion und reguliert die Genexpression, um DNA-Reparatur, Zellteilung und Zelltod zu steuern. Es ist das am häufigsten mutierte Gen bei Krebs.

Im Oktober 2021 veröffentlichten zwei angesehene Wissenschaftler namens Jiang und Mei nach einer Peer-Review eine Arbeit in MDPI, in der sie zeigten, dass das SARS-Cov-2-Spike-Protein den DNA-Reparaturmechanismus in Lymphozyten auslöscht.

Auswirkungen des SARS-CoV-2-Virus auf die Effizienz der homologen Reparatur (HR) in Lymphozyten

Das virale Spike-Protein war so giftig für diesen Signalweg, dass es 90 % davon ausschaltete. Wenn das gesamte Spike-Protein in den Zellkern (in den Eierstöcken) gelangte und lange genug produziert wurde, bevor der Körper in der Lage war, es loszuwerden, würde es Krebs verursachen. Im Falle einer natürlichen Infektion ist dies zum Glück unwahrscheinlich.

Leider veranlasst der experimentelle mRNA-Toxshot die Produktion von Spike-Protein (das Spike-Protein entspricht in voller Länge – Aminosäure für Aminosäure – genau dem viralen Spike-Protein¹) in und um den Zellkern² und wird mindestens 60 Tage lang und mit ziemlicher Sicherheit länger produziert.

Die „Faktenprüfer“ sagten, dass das virale Spike-Protein nicht in den Zellkern gelangt, obwohl die Expertenwissenschaftler gezeigt haben, dass es sehr wohl vorhanden ist.

Konfokalmikroskopische Studie, die zeigt, wie das Spiker-Protein (grün) den Zellkern (blau) vergrößert

Die Gesundheitsbehörden und Regulierungsbehörden erklärten, dass das Impfspike-Protein nicht in den Zellkern gelangt, obwohl die mRNA-Hersteller ihnen im Rahmen ihres Antrags auf Notfallverwendung Bilder davon vorlegten.

BioNTechs Vorlage bei der australischen TGA Quelle

OK, sie gelangt also in den Zellkern, aber die offizielle Darstellung besagt, dass sie nicht länger als ein paar Stunden im Körper bleibt. Eine umfangreiche Studie einer der weltweit angesehensten Molekularbiologiegruppen an der Stanford University hat jedoch gezeigt, dass die mRNA (die das Impfspike-Antigen produziert) noch nach 60 Tagen im Körper vorhanden und aktiv war.

Jiang und Mei warnten logischerweise und vernünftigerweise, dass das mRNA-Spike-Protein wahrscheinlich die gleiche Wirkung wie das virale Spike-Protein auf p53 hat und daher Krebs verursachen kann.

Zwei Monate, nachdem mein Freund Jikky the Mouse auf diese Enthüllung aufmerksam gemacht hatte, wurde die Arbeit von Jiang und Mei zurückgezogen, weil sie fälschlicherweise „Bedenken“ gegen die Methoden der Studie geäußert hatten, obwohl diese Standardverfahren waren.

Außerdem waren die Autoren des EOC Eric Freed, der Leiter des Nationalen Gesundheitsinstituts der USA (NIH), das Moderna finanziert, der Patentinhaber des COVID mRNA-Toxshot⁵ und Oliver Shildgen, der eigentliche Herausgeber der Zeitschrift, die die Arbeit ursprünglich angenommen hatte! Und keiner von beiden hat die Interessenkonflikte angegeben.

Nun, trotz des Rückzugs hat das Spike-Protein, das in großen Mengen in unmittelbarer Nähe des Zellkerns über längere Zeiträume zirkuliert, immer noch das Potenzial, in diesen Zellen (Eierstock, Bauchspeicheldrüse, Brust, Prostata, Lymphknoten) Krebs auszulösen. Diese Krebsarten können Jahre brauchen, um sich zu entwickeln, sodass es möglich ist, dass wir erst in 5 oder 10 Jahren ein deutliches Sicherheitssignal sehen.

