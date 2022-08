Nach Impfschädigung fühlt sich diese Frau wie ein wandelnder Toter

childrenshealthdefense.org: In einem Interview mit The Defender sagte Catherine Parker, die ein erfülltes Leben hatte, bevor sie durch einen COVID-19-Impfstoff geschädigt wurde, dass sie eine Selbsthilfegruppe für andere Verletzte gegründet hat, die sich von Ärzten abgewiesen fühlen.

Im Alter von 48 Jahren hatte Catherine „Cat“ Parker ein komplettes und erfülltes Leben: zwei junge erwachsene Kinder, einen Job als Managerin eines Bauunternehmens und eine Arbeit als freiberufliche Fotografin und Fotojournalistin, die sich auf Konzert- und Musikfotografie spezialisiert hat – eine Leidenschaft, die es der Minnesotanerin ermöglichte, mit ihrem Freund, einem Fotografen aus der Musikbranche, viel Zeit auf Reisen zu verbringen.

Parkers Leben kam jedoch fast zum Erliegen, kurz nachdem sie am 1. April 2021 den Impfstoff COVID-19 von Johnson & Johnson erhalten hatte.

„Innerhalb von zwei Wochen nach der ersten Impfung begann ich unter chronischer Müdigkeit

und Schlaflosigkeit“zu leiden, sagte Parker gegenüber The Defender. „Ich ging zu mehreren Ärzten … und sie sagten nur, dass es an den Wechseljahren läge, die das verursachen.

Parkers Symptome verschlimmerten sich erheblich, nachdem sie am 9. November 2021 den Pfizer-Booster erhalten hatte. „Innerhalb von zwei bis drei Wochen nach dem Booster fielen mir die Haare aus, und ich litt unter schwerem Gehirnnebel und chronischer Müdigkeit“, sagte Parker.

„Ich begann mit unkontrollierbarem Zittern, Schütteln und Krämpfen, Migräne, Hirnnebel … bis zu einem Punkt, an dem ich nicht mehr kommunizieren und nicht mehr gehen konnte“, fügte sie hinzu.

Die beiden COVID-19-Impfungen, die sie erhielt, waren nur der Anfang eines langen und beschwerlichen Weges, auf dem Parker eine wachsende Zahl von Symptomen erfuhr, die praktisch jeden Aspekt ihres Lebens beeinträchtigten, einschließlich ihrer Arbeit und ihrer persönlichen Beziehungen.

Und wie es bei Opfern von Impfschäden üblich ist, wurden Parkers Bedenken von Ärzten und medizinischen Experten immer wieder abgetan.

Ihre Symptome – und die ablehnende Haltung eines Großteils des medizinischen Establishments – veranlassten Parker Anfang dieses Jahres zur Gründung der Vaccine Injury/Side Effects Support Group auf Facebook.

Darüber hinaus hat Parker ihre persönliche Geschichte auf Social-Media-Plattformen wie Facebook, YouTube und TikTok präsentiert und eine Online-Crowdfunding-Kampagne gestartet, um ihre steigenden Behandlungskosten zu unterstützen.

Parker sagte, sie habe die Selbsthilfegruppe ins Leben gerufen, weil sie sich „so allein fühlte, als sie das durchmachte“ und „um sich mehr darauf zu konzentrieren, denjenigen Unterstützung zu bieten, die unmittelbare Bedürfnisse haben, sei es emotionale Unterstützung, Ressourcen für Lebensmittel, Unterkunft, Miete, finanzielle Hilfe und pädagogische/medizinische Informationen, die ihnen helfen, eine Behandlung oder Medikamente zu bekommen.

„Es brach mir das Herz, so viele Menschen leiden zu sehen, nur um Informationen und Hilfe zu bekommen, und ich konnte nicht daneben stehen und zusehen, wie sie das durchmachen“, sagte sie.

Ich fühle mich wie ein wandelnder Toter“, nachdem ich die COVID-Impfstoffe erhalten habe

Parker beschrieb die unerwünschten Wirkungen, die sie seit ihren beiden Impfungen erlebt hat, als „alles Mögliche, ohne Sinn und Verstand“, und fügte hinzu, dass „einige kommen und gehen, aber die meisten sind konstant und plagen mich jeden Tag“.

Parkers Symptome lesen sich wie eine lange Liste von Beschwerden. Sie umfassen:

Chronischer Gehirnnebel.

Chronische Kälte- und Hitzeunverträglichkeit.

Chronische, extreme Erschöpfung und Müdigkeit, einschließlich Einschlafen auf Stühlen und in jeder sitzenden Position innerhalb von 5-10 Minuten nach dem Hinsetzen.

Chronisches Umfallen beim Versuch, sich anzuziehen/zu gehen/aufzustehen.

Chronische Kopfschmerzen.

Chronische Übelkeit.

Chronisch rote und glasige Augen.

Chronische Schmerzen und Schwellungen in den Händen, Armen und am ganzen Körper.

Chronisches Zittern und Beben in den Armen und Händen.

Ständig kalte Hände und Füße.

Depression und Angstzustände.

Dysautonomie.

Haarausfall (der erste echte Hinweis darauf, dass „etwas nicht stimmt“, im November 2021).

Kopfschmerzen, die sich wie ein Schlaganfall anfühlen.

Gedächtnisverlust und Konzentrationsschwäche.

Mikrozittern und Verspannungen im ganzen Körper.

Narkolepsie.

Schmerzhaftes und schwieriges Wasserlassen, das mit Nierenproblemen zusammenhängt.

Pseudoparkinsonismus.

Schnelles Herzklopfen.

Hautausschläge und Streifen auf der Haut.

Syndrom der ruhelosen Beine und Beinschmerzen.

Klingeln in den Ohren.

Hautausschlag.

Schlafapnoe.

Schwierigkeiten beim Atmen und Schlucken im Schlaf.

Stottern.

Zuckende Augen.

Parker wurde auch positiv auf das Epstein-Barr-Virus getestet, obwohl sie „in meinem ganzen Leben noch nie Mono hatte“, sowie auf antinukleäre Antikörper und Nierenanomalien.

In ihrem Facebook-Video erklärte Parker, dass sie an einer Autoimmunerkrankung leide, und riet der Öffentlichkeit, sich nicht gegen COVID-19 impfen zu lassen, wenn sie an einer solchen Erkrankung leidet.

Sie beschrieb auch mögliche Leberschäden, Schwierigkeiten beim Aufstehen und sagte, sie brauche durchschnittlich 13 Stunden Schlaf pro Tag.

Parker sagte, ihre „Persönlichkeit habe sich verändert“, sie sei „nicht mehr so unbeschwert und kontaktfreudig“, wie sie es früher war.

Viele der von ihr beschriebenen Symptome traten erst in jüngerer Zeit auf, Monate nach ihrer letzten Impfdosis. So trat ihr Zittern zum ersten Mal Anfang April dieses Jahres auf, während ihre Schluck- und Atembeschwerden im Schlaf erst im Mai auftraten.

Insgesamt sagte Parker, sie fühle sich aufgrund ihrer Müdigkeit „wie ein wandelnder Toter“ und als würde ihr „Körper sterben“. Sie fügte hinzu, sie habe das Gefühl, dass ihr „Körper manchmal in Zeitlupe läuft“ und „nach einer Weile hat man das Gefühl, dass der Körper nicht mehr der eigene ist, das Gehirn nicht mehr das eigene ist und man keine Kontrolle mehr über irgendetwas hat.“

Parker sagte, sie habe im April dieses Jahres ihren Job als Managerin einer Baufirma verloren, weil sie laut ihrem Vorgesetzten „nicht mehr produktiv genug war“.

Auch ihr Fotogeschäft hat gelitten.

Laut Parker:

„Mein Geschäft als freiberufliche Fotografin/Fotojournalistin war auf dem Höhepunkt des Erfolgs in meiner Branche, als die negativen Reaktionen begannen. Ich kann keine Konzerte oder Künstler wie früher fotografieren.

„Ich habe jetzt ein Zittern, und niemand will wackelige Fotos.

„Ich habe dadurch freiberufliche Auftritte verloren, und um mich selbst und meine Familie zu kümmern, müssen sich jetzt andere um mich kümmern, und [ich] kämpfe jeden Tag darum, Rechnungen zu bezahlen, Essen auf den Tisch zu bringen und ein Dach über dem Kopf zu haben.“

„Mein Leben hat sich in vielerlei Hinsicht verändert, nur weil ich versuche, für mich selbst zu sorgen und zu arbeiten“, sagte Parker. „Die Nebenwirkungen beeinträchtigen meine Hirnfunktionen wie Konzentration, Gehen, Gedächtnis und vieles mehr. Ich brauche manchmal Hilfe beim Anziehen oder beim Gehen.“

Parker sagte, sie mache keine Pläne mehr, „weil ich zweieinhalb Stunden brauche, um aus dem Gehirnnebel herauszukommen, nur um aufzustehen und loszulegen – das heißt, wenn ich aufstehen und loslegen kann, denn es gibt Zeiten, in denen ich 14, 16 Stunden schlafe.“

Die Ärzte: Wir reden nicht darüber, weil wir sonst unseren Job verlieren

Parker erzählte The Defender, dass sie zahlreiche Ärzte aufgesucht hat, von denen die meisten ihre Bedenken abgetan oder versucht haben, ihre Symptome auf andere Ursachen zurückzuführen – eine Haltung, die Parker als „gaslighting“ und „mansplaining“ bezeichnete.

„Ich war bei so vielen Ärzten“, sagte Parker, „darunter ein Kardiologe, ein Endokrinologe, ein Neurologe, ein Hämatologe, ein Onkologe, ein Naturheilkundler, Allgemeinmediziner, Ärzte für funktionelle Medizin und so viele mehr.“

„[Was] ich von einigen von ihnen zu hören bekomme“, sagte sie, „ist, dass dies nicht auf den Impfstoff zurückzuführen ist“, und sie versuchen, es wegzuerklären, [dass] es an den Wechseljahren liegt, an Angstzuständen, dass Sie sich nicht richtig ernähren, an Ihren bestehenden Medikamenten oder an etwas anderem. Ich habe das alles schon gehört.“

„Ich wurde von mindestens zwei Ärzten aus der Behandlung genommen, weil ich ‚Nebenwirkungen des Impfstoffs‘ sagte“, fügte Parker hinzu.

Sie beschrieb auch einen Besuch in der Notaufnahme als herabsetzend:

„Mein Besuch in der Notaufnahme des Krankenhauses war traumatisch, als die Krankenschwester, die mich aufnahm, mich herabsetzte, weil ich kostbare Zeit für andere, die sie brauchten, in Anspruch nahm, und [fragte], was für ein Wunder sie für mich vollbringen könnten, da ich so lange brauchte, um zu kommen, und ich es vielleicht nicht ernst genug nahm.

„Es ist sehr entmutigend zu wissen, dass wir das durchmachen und es niemanden zu interessieren scheint. Was für eine furchtbare Erfahrung.“

Parker erzählte auch, wie einige Ärzte ihr sagten: „Wir reden nicht darüber [Impfschäden], weil wir sonst unseren Job verlieren … weil sie nicht wollen, dass wir darüber reden.“

Parker sagte, zwei Ärzte hätten sich für sie eingesetzt, darunter ihr Schlafneurologe und ihr Kardiologe, der „mehrere andere Patienten hat, die dieselben Nebenwirkungen durchmachen“ und der bei Parker Pseudoparkinsonismus und Dysautonomie diagnostizierte.

In ihrem Video beschrieb Parker erfolglose Versuche, prominente medizinische Einrichtungen wie Johns Hopkins, das Mayo Institute und die Emory University zu erreichen. Sie richtete einen „offenen Aufruf“ an alle Mediziner, die bereit wären, ihr bei ihren neurologischen und Leberproblemen zu helfen.

Parke nahm mehrere Nahrungsergänzungsmittel ein, um ihre Beschwerden zu behandeln, aber sie sagte: „Jetzt, wo das Geld ausgegangen ist, kann ich es mir nicht mehr leisten, sie weiter zu kaufen.“

Sie meldete ihre Verletzungen dem Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) und „jeder Website, auf der man sich melden kann, einschließlich der Websites der Impfstoffhersteller“.

Sie fügte hinzu:

„Ich habe gerade von Johnson & Johnson gehört, nachdem ich sie mehrmals auf Twitter angerufen habe. Davor habe ich nur Grillen gehört.

„VAERS hat sich schließlich [im Mai] per E-Mail gemeldet und wollte wissen, ob ich geheilt oder genesen bin. ‚Nein‘, antwortete ich, ’natürlich nicht, aber danke, dass es so lange gedauert hat, mich zu überprüfen.'“

Parke sagte, dass ihre Verletzungen einige ihrer persönlichen Beziehungen beeinträchtigt haben:

„Die Beziehung zu meinem Freund ist dadurch sehr belastet worden. Er wurde geimpft und hatte keine Nebenwirkungen, er weiß also nicht, was ich durchmache.

„Das hat mich aus meinem Leben gerissen und ich sehe [kaum] noch jemanden. Und wenn sie mich sehen, wissen sie manchmal nicht, was sie tun oder sagen sollen.

„Es belastet dein Leben, weil es der große Elefant im Raum ist und jedes Gespräch dominiert und nichts anderes Vorrang hat.

Ihre gesundheitlichen Probleme führten auch zu Schwierigkeiten für andere Familienmitglieder, darunter ihre Tochter.

„Meine Tochter ist meine beste Freundin und mein Retter in der Not, sie hilft mir und gibt mir mit ihrem guten Herzen die Unterstützung, die ich brauche“, sagte Parker. „Ich weiß, dass es sie beunruhigt und ihr weh tut, wenn sie sieht, wie ich das durchmache. Ich habe sie weinen sehen, als sie sah, wie ich das durchmachte.

Parker sagte, sie werde ihren Kindern nicht erlauben, sich impfen zu lassen, und ermutigt Eltern, das Gleiche für ihre Kinder zu tun.

„Ich habe solche Angst um die Babys, die jetzt geimpft werden, und um die Eltern, die ihren Kindern diese Impfung erlauben“, sagte sie.

„Ich kann mir nicht vorstellen, was diese Eltern durchmachen werden, wenn das passiert, und wir haben bereits gesehen, dass die Zahlen [der Impfschäden] immer weiter steigen.“

Parker nahm auch kein Blatt vor den Mund, als sie über die Impfstoffhersteller und die Bundesaufsichtsbehörden sprach.

Sie sagte:

„Wir wollen nicht, dass noch jemand so etwas durchmachen muss, denn das ist keine Art zu leben, und es ist kriminell und eine vorsätzliche Vernachlässigung dessen, was uns passiert ist, wenn die [US-Lebensmittel- und Arzneimittelbehörde] FDA, die [Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention] CDC und die Impfstoffhersteller dies herausgeben, obwohl sie wissen, dass die Nebenwirkungen während ihrer klinischen Studien auftraten.

„Was mich beunruhigt, ist, dass die CDC, die FDA, Pfizer und Johnson & Johnson bereits im Jahr 2020 von allen Nebenwirkungen wussten … Wenn man sich [ein Video] auf der YouTube-Seite der FDA über ihren öffentlichen Beratungsausschuss ansieht, sieht man bei 2:33:30, wie sie die Folie mit den Nebenwirkungen überspringen und sie als eine andere Folie in einer anderen Präsentation erklären.

„Sie wussten über alle Nebenwirkungen Bescheid und haben es trotzdem auf den Markt gebracht.

Hätten diese Informationen vorgelegen, so Parker, hätte sie die COVID-19-Impfstoffe nicht erhalten, und sie glaubt, dass auch andere sich geweigert hätten.

Sie sagte:

„Ich denke, wenn wir die Möglichkeit gehabt hätten, zu wissen, was mit uns passieren könnte, hätten wir Nein gesagt.

„Ich wollte dieses Recht. Ich wollte das Recht haben, zu wissen, dass mir diese Reaktionen möglicherweise widerfahren könnten, und ich wollte das Recht haben, gesund und glücklich zu sein, zu arbeiten und für meine Familie und mich selbst zu sorgen.

„Dieses Recht habe ich nicht mehr, weil man es mir genommen hat.“

Parkers Erfahrungen und die Schwierigkeiten, Antworten und Behandlung für ihre Impfverletzungen zu bekommen, waren der Grund für ihre Entscheidung, eine Selbsthilfegruppe für Impfgeschädigte zu gründen.

Sie sagte:

„Meine Angstzustände und Depressionen wurden immer schlimmer, und meine Tochter sagte zu mir: ‚Mama, du warst schon immer der Mensch, der anderen hilft, vielleicht solltest du dich jetzt darauf konzentrieren.'“

„Also gründete ich meine Selbsthilfegruppe, um mich mehr darauf zu konzentrieren, denjenigen zu helfen, die unmittelbare Bedürfnisse haben, sei es emotionale Unterstützung, Ressourcen für Essen, Wohnen, Miete, finanzielle Hilfe und pädagogische/medizinische Informationen, die ihnen helfen, eine Behandlung, Medikamente und andere [Bedürfnisse] zu bekommen.

„Es brach mir das Herz, so viele Menschen leiden zu sehen, nur um Informationen und Hilfe zu bekommen, und ich konnte nicht daneben stehen und zusehen, wie sie das durchmachen.“

Parker zufolge hatte die Gruppe in den ersten zwei Wochen 200 Mitglieder und „wächst jeden Tag mit Menschen aus der ganzen Welt … mit Geschichten, die herzzerreißend sind, aber auch mit der Kraft, das durchzustehen.