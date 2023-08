Die COVID-19 Spike-Schädigung, über die Sie Bescheid wissen müssen

Die Geschichte auf einen Blick

Eine systematische Überprüfung von Autopsien nach der Impfung ergab, dass mRNA-COVID-Impfungen kausal mit tödlicher Myokarditis verbunden sind. In Anbetracht dieser Ergebnisse fordern die Autoren eine „Risikostratifizierung und -minderung, um das Auftreten von tödlicher COVID-19-Impfstoff-induzierter Myokarditis in der Bevölkerung zu verringern“

Daten, die die Interessengruppe Defending the Republic (DTR) im Rahmen eines Rechtsstreits nach dem Freedom of Information Act (FOIA) gegen die U.S. Food and Drug Administration (FDA) erhalten hat, zeigen, dass das Spikevax von Moderna erhebliche Sicherheitsbedenken aufweist

In einer der Studien von Moderna starben 16 Teilnehmer der COVID-Impfstoffgruppe plötzlich, aber nur zwei wurden autopsiert. Trotz dieser mangelnden Untersuchung kam Moderna zu dem Schluss, dass keiner der Todesfälle mit der Impfung in Zusammenhang stand

In den Studien von Moderna wurde auch eine Reihe von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in den geimpften Gruppen verzeichnet, darunter die Bellsche Lähmung, Gürtelrose, Herzinfarkte, Lungenembolien, transitorische ischämische Attacken, Lymphome und Fehlgeburten. Doch selbst wenn innerhalb weniger Tage nach der Injektion lebensbedrohliche Verletzungen auftraten, kam Moderna willkürlich zu dem Schluss, dass diese nicht mit der Impfung in Verbindung standen

Pfizer ließ seine COVID-Auffrischungsimpfung wirksamer erscheinen, als sie tatsächlich ist, indem die echte Auffrischungsimpfung Menschen verabreicht wurde, die weitaus gesünder waren als die Kontrollpersonen

Im obigen Video bespricht John Campbell, Ph.D., ein pensionierter Krankenpfleger und Ausbilder, die Ergebnisse einer systematischen Übersichtsarbeit, die Mitte Juli 2023 auf Preprints.org veröffentlicht wurde und zu dem Schluss kommt, dass mRNA-COVID-Spritzen in kausalem Zusammenhang mit tödlicher Myokarditis stehen.

Zu den Autoren dieser Studie gehören Dr. Peter McCullough, Aseem Malhotra, Roger Hodkinson, Nicolas Hulscher und William Makis. In der Zusammenfassung heißt es:2 „COVID-19-Impfstoffe wurden mit Myokarditis in Verbindung gebracht, die unter Umständen tödlich verlaufen kann. Ziel dieser systematischen Überprüfung ist es, mögliche kausale Zusammenhänge zwischen COVID-19-Impfstoffen und Todesfällen durch Myokarditis anhand von Post-Mortem-Analysen zu untersuchen.“

McCullough und sein Team überprüften systematisch alle bis zum 3. Juli 2023 veröffentlichten Autopsieberichte, in denen es um COVID-19-Impfstoff-bedingte Myokarditis ging. Vierzehn Arbeiten mit 28 Autopsien erfüllten die Einschlusskriterien.

„… es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit für einen kausalen Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und dem Tod durch vermutete Myokarditis in Fällen, in denen ein plötzlicher, unerwarteter Tod bei einer geimpften Person eingetreten ist.“ Dr. Peter McCullough, Aseem Malhotra, Roger Hodkinson, Nicolas Hulscher und William Makis

Die Kausalität wurde in jedem Fall von „drei unabhängigen Gutachtern mit Erfahrung und Fachwissen in der Herzpathologie“ festgestellt. Bilder, die die Spike-Protein-Infiltration des Herzmuskels und die damit verbundene Entzündung zeigen, sind in Campbells Video enthalten.

mRNA-Impfungen ursächlich mit tödlicher Myokarditis verbunden

Wie von den Autoren berichtet:

„Das kardiovaskuläre System war in 26 Fällen das einzige betroffene Organsystem. In 2 Fällen wurde eine Myokarditis als Folge eines multisystemischen Entzündungssyndroms (MIS) festgestellt. Die mittlere und mediane Anzahl der Tage von der letzten COVID-19-Impfung bis zum Tod betrug 6,2 bzw. 3 Tage. Die meisten Todesfälle traten innerhalb einer Woche nach der letzten Injektion auf. Wir haben festgestellt, dass alle 28 Todesfälle in einem kausalen Zusammenhang mit der COVID-19-Impfung stehen, und zwar durch eine unabhängige Beurteilung. Der zeitliche Zusammenhang, die interne und externe Konsistenz, die bei den Fällen in dieser Übersichtsarbeit mit bekannter COVID-19-impfstoffinduzierter Myokarditis, ihren pathobiologischen Mechanismen und der damit verbundenen übermäßigen Sterblichkeit festgestellt wurde, ergänzt durch die Bestätigung der Autopsie, die unabhängige Beurteilung und die Anwendung der Bradford-Hill-Kriterien auf die Gesamtepidemiologie der Impfstoffmyokarditis, deutet darauf hin, dass in Fällen, in denen ein plötzlicher, unerwarteter Tod bei einer geimpften Person eingetreten ist, mit hoher Wahrscheinlichkeit ein kausaler Zusammenhang zwischen COVID-19-Impfstoffen und dem Tod durch vermutete Myokarditis besteht.“

In Anbetracht dieser beunruhigenden Befunde fordern McCullough und sein Team „dringende Untersuchungen … zum Zwecke der Risikostratifizierung und -minderung, um das Auftreten tödlicher COVID-19-Impfstoff-induzierter Myokarditis in der Bevölkerung zu verringern.“

Daten der Moderna-Studie enthüllen Sicherheitsprobleme

Die ärgerliche Realität ist, dass dieses Risiko – wie auch viele andere – in den ursprünglichen Studien trotz ihrer kurzen Dauer offensichtlich war, die Impfstoffhersteller jedoch alle möglichen Tricks anwandten, um diese Auswirkungen zu verbergen.

Wie bereits berichtet, behauptet ein Informant, dass Pfizer bei den Studien zur COVID-Impfung Betrug begangen hat, und aus Unternehmensdaten, die per Gerichtsbeschluss freigegeben wurden, geht hervor, dass die Impfung von Pfizer mit rund 158.000 registrierten Gesundheitsproblemen in Verbindung gebracht wurde, die nie öffentlich zugegeben wurden.

Die Daten, die die Interessengruppe Defending the Republic (DTR) im Rahmen eines Rechtsstreits gegen die US-Arzneimittelbehörde FDA (Food and Drug Administration) auf der Grundlage des Freedom of Information Act (FOIA) erhalten hat, lassen nun ähnliche Zweifel an den Spikevax-Studien von Moderna aufkommen.

DTR, die bisher fast 15.000 Seiten der klinischen Studiendaten von Moderna zu COVID-19 erhalten hat, warnt, dass diese ernsthafte Sicherheitsbedenken aufwerfen. Wie in der Epoch Times vom 21. Juli 2023 berichtet:

„Die Aufzeichnungen … enthalten wichtige Informationen über das Sicherheitsprofil von Spikevax, das im Dezember 2020 erstmals für den Notfalleinsatz in den USA zugelassen wurde und im Januar 2022 die volle Zulassung für Erwachsene erhielt. Die Öffentlichkeit kann sicher sein, dass Spikevax die hohen Standards der FDA für Sicherheit, Wirksamkeit und Herstellungsqualität erfüllt, die für jeden in den USA zugelassenen Impfstoff gelten“, sagte die amtierende FDA-Kommissarin Dr. Janet Woodcock in einer Erklärung Anfang des Jahres. Doch die neuen Daten stellen diese Ansicht in Frage. Die Interessengruppe sagt, dass die Zehntausende von Seiten klinischer Studiendaten, die von der FDA veröffentlicht wurden, die Schlussfolgerung stützen, dass es ‚ernsthafte Zweifel‘ sowohl an der Sicherheit von Spikevax als auch an den Zulassungsstandards der FDA gibt.“

Wie bei den Studiendaten von Pfizer musste die FDA per Gerichtsbeschluss gezwungen werden, die Daten von Moderna freizugeben. Die Behörde lehnte den FOIA-Antrag von DTR zunächst mit der Begründung ab, es bestehe „keine zwingende Notwendigkeit“ für die Öffentlichkeit, diese Informationen einzusehen. Wie sich herausstellte, enthüllen die klinischen Studiendaten von Moderna schockierende Sicherheitsprobleme, die weder das Unternehmen noch die FDA öffentlich zugegeben haben.

Nebenwirkungen werden ohne Untersuchung abgetan

In einer der Studien von Moderna starben beispielsweise 16 Teilnehmer der COVID-Impfstoffgruppe plötzlich, aber nur zwei wurden autopsiert. Trotz dieser fehlenden Untersuchung kam Moderna zu dem Schluss, dass keiner der Todesfälle mit der Impfung in Zusammenhang stand. „Es scheint, als habe man sich bewusst dafür entschieden, verdächtige Todesfälle nicht zu untersuchen, falls der Moderna-Impfstoff die Ursache sein könnte“, so DTR in einer Pressemitteilung.

In den Studien wurde auch eine Reihe von schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen in den geimpften Gruppen verzeichnet, darunter Bell’s palsy, Gürtelrose, Herzinfarkte, Lungenembolien, transitorische ischämische Attacken, Lymphome und Fehlgeburten. Doch selbst wenn innerhalb weniger Tage nach der Injektion lebensbedrohliche Verletzungen auftraten, kam Moderna willkürlich zu dem Schluss, dass diese nicht mit der Impfung in Verbindung standen.

Wie DTR feststellte, zeigen spätere Analysen von Verletzungsberichten, die beim Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS), der DMED-Datenbank des US-Verteidigungsministeriums und europäischen Verletzungsmeldesystemen eingereicht wurden, „erhöhte Raten dieser Krankheiten nach Verabreichung des Moderna-Impfstoffs“.

Fruchtbarkeit und fötale Entwicklung beeinträchtigt

Mit den ersten von der FDA freigegebenen Dokumenten erhielt der DTR auch die Ergebnisse einer Rattenstudi, in der die Auswirkungen auf die Trächtigkeit, die Fruchtbarkeit sowie die prä- und postnatale Entwicklung bei trächtigen und säugenden Laborratten untersucht wurden. Die Ergebnisse sind beunruhigend, wenn man bedenkt, dass die FDA und die U.S. Centers for Disease Control and Prevention empfehlen, diese Spritze bei schwangeren Frauen zu verwenden. Zu den wichtigsten Ergebnissen und Beobachtungen dieser Studie gehören:

Skelettdeformitäten (gewellte Rippen und Rippenknötchen) – „Gewellte Rippen traten bei 6 Föten in 4 Würfen auf, was einer fetalen Prävalenz von 4,03 % und einer Wurfprävalenz von 18,2 % entspricht. Rippenknötchen traten bei 5 dieser 6 Föten auf. Die fetale und die Wurfhäufigkeit von gewellten Rippen überstiegen den Bereich, der in der Vergangenheit in der Prüfeinrichtung beobachtet wurde …“

– „Gewellte Rippen traten bei 6 Föten in 4 Würfen auf, was einer fetalen Prävalenz von 4,03 % und einer Wurfprävalenz von 18,2 % entspricht. Rippenknötchen traten bei 5 dieser 6 Föten auf. Die fetale und die Wurfhäufigkeit von gewellten Rippen überstiegen den Bereich, der in der Vergangenheit in der Prüfeinrichtung beobachtet wurde …“ Höhere reproduktive Zykluslängen – „Die mittlere Anzahl der [reproduktiven] Zykluslängen war in der mRNA-1273-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch signifikant höher.“

– „Die mittlere Anzahl der [reproduktiven] Zykluslängen war in der mRNA-1273-Gruppe im Vergleich zur Kontrollgruppe statistisch signifikant höher.“ Reduzierte Paarung – „Die Paarung erfolgte bei 95,5 % der Ratten in der Kontrollgruppe und bei 88,6 % der Ratten in der mRNA-1273-Gruppe.“

– „Die Paarung erfolgte bei 95,5 % der Ratten in der Kontrollgruppe und bei 88,6 % der Ratten in der mRNA-1273-Gruppe.“ Reduzierter Trächtigkeitsindex – „Der weibliche Trächtigkeitsindex (Anzahl der Ratten, die sich paaren/Anzahl der Ratten in der Gruppe) betrug 93,2 % bzw. 84,1 % in der Kontroll- und der mRNA-1273-Gruppe.“

– „Der weibliche Trächtigkeitsindex (Anzahl der Ratten, die sich paaren/Anzahl der Ratten in der Gruppe) betrug 93,2 % bzw. 84,1 % in der Kontroll- und der mRNA-1273-Gruppe.“ Nierenerkrankungen – „Bei der planmäßigen Euthanasie wurde bei einem Welpen in der mRNA-1273-Dosisgruppe eine beidseitige, kleine, minimale Nierenpapille und bei einem weiteren Welpen aus demselben Wurf eine linke, kleine, mäßige Nierenpapille festgestellt. Diese Befunde wurden nicht als mit mRNA-1273 in Zusammenhang stehend betrachtet, da die Beobachtungen nur bei 2 Welpen aus einem Wurf auftraten.“

Moderna führte auch eine Gewebeverteilungsstudie an männlichen Ratten durch, die ergab, dass sich die mRNA nach intramuskulärer Injektion im gesamten Körper verteilte. mRNA wurde in allen analysierten Geweben außer den Nieren nachgewiesen. Besonders hoch waren die Konzentrationen in der Milz und den Augen.

Auch im Gehirn und im Herzen wurde mRNA gefunden, was anderen Studien zufolge – einschließlich des vorgestellten Autopsieberichts – tödliche Folgen haben kann, da das Spike-Protein, das von den Zellen als Reaktion auf diese mRNA produziert wird, hochgradig pathogen ist und in den betroffenen Geweben Entzündungen verursacht.

Pfizer Booster-Studie: Betrug aufgedeckt

In diesem Zusammenhang haben Dr. Vinay Prasad, Tracy Hoeg und Ram Duriseti kürzlich Beweise dafür vorgelegt, dass Pfizer in seiner Booster-Studie ebenfalls einen „healthy vaccine bias“ anwandte, um den COVID-Booster wirksamer erscheinen zu lassen, als er ist. Wie das? Pfizer gab die echte Auffrischungsimpfung einfach Menschen, die viel gesünder waren als die Kontrollpersonen.

Diejenigen, die den echten Booster erhielten, hatten am Ende eine deutlich niedrigere COVID-Todesrate, aber sie hatten auch die gleiche Verringerung der Gesamtmortalität, d. h. sie starben auch nicht an anderen Ursachen. In einem Brief an den Herausgeber des New England Journal of Medicine (NEJM), der am 20. Juli 2023 veröffentlicht wurde, erklärten Prasad, Hoeg und Duriseti:

„Mithilfe von Beobachtungsmethoden berechneten Arbel et al. (Ausgabe vom 23. Dezember 2021) eine bereinigte, um 90 % niedrigere Sterblichkeit aufgrund von COVID-19 unter den Teilnehmern, die eine erste Auffrischungsimpfung des BNT162b2-Impfstoffs (Pfizer-BioNTech) erhielten, als unter denen, die keine Auffrischung erhielten. Sie fanden 65 COVID-19-assoziierte Todesfälle (0,16 pro 100.000 Personen pro Tag) bei den Teilnehmern der Auffrischungsgruppe und 137 (2,98 pro 100.000 Personen pro Tag) bei denen der Nicht-Auffrischungsgruppe – ein Unterschied von 94,6 %. In einem späteren Schreiben (Ausgabe vom 10. März 2022) berichteten Arbel et al. über 441 Todesfälle, die nicht mit COVID-19 in der Booster-Gruppe zusammenhingen, und 963 Todesfälle, die nicht mit COVID-19 in der Nicht-Booster-Gruppe zusammenhingen … Unter Berücksichtigung der Personentage der Exposition, die in dem Artikel von Arbel et al. aus dem Jahr 2021 enthalten sind, und der Todesfälle, die nicht mit COVID-19 in Zusammenhang stehen, die in dem nachfolgenden Schreiben berichtet wurden, schätzten wir die Sterblichkeit, die nicht mit COVID-19 in Zusammenhang steht, je nach Impfstatus mit der folgenden Formel: das Verhältnis der gesamten Todesfälle, die nicht mit COVID-19 in Zusammenhang stehen, zu den Todesfällen, die mit COVID-19 in Zusammenhang stehen, je nach Impfgruppe, multipliziert mit der Sterblichkeit aufgrund von COVID-19, je nach Impfgruppe, die die Personentage der Exposition berücksichtigt. Die nicht COVID-19-bedingte Sterblichkeit wurde berechnet als (441/65)×0,16=1,09 pro 100.000 Personen pro Tag in der Booster-Gruppe im Vergleich zu (963/137)×2,98=20,95 pro 100.000 Personen pro Tag in der Nicht-Booster-Gruppe. Dies entspricht einer um 94,8 % niedrigeren Sterblichkeit, die nicht mit COVID-19 zusammenhängt, bei den Teilnehmern der Booster-Gruppe und deutet auf eine deutlich geringere Inzidenz negativer gesundheitlicher Folgen in der Booster-Gruppe hin. Der zugrunde liegende Gesundheitszustand spielt bei der COVID-19-bedingten Sterblichkeit eine wesentliche Rolle. Die unbereinigten Unterschiede in der COVID-19-bedingten und der nicht COVID-19-bedingten Sterblichkeit je nach Impfstatus waren in der Studie von Arbel und Kollegen aus dem Jahr 2021 im Wesentlichen gleich. Diese Ergebnisse geben Anlass zu großer Besorgnis hinsichtlich eines nicht bereinigten Confoundings. Die bereinigte, um 90 % niedrigere Sterblichkeit aufgrund von COVID-19 bei den Teilnehmern, die eine Auffrischungsimpfung erhalten hatten, kann nicht mit Sicherheit auf die Auffrischungsimpfung zurückgeführt werden. Der „Healthy vaccinee bias“ in dieser Population könnte auch zu einer Überschätzung der Wirksamkeit des Impfstoffs in ähnlichen Studien der Clalit Health Services geführt haben. Die Einbeziehung der nicht auf COVID-19 zurückzuführenden Sterblichkeit in alle COVID-19-Impfstoff-Beobachtungsstudien würde einen wichtigen Kontext liefern.“

In einem Twitter-Post vom 20. Juli 2023 kommentierte Prasad:

„Diese Woche im NEJM, Tracy Beth Hoeg, RD & ich beweisen, dass israelische Studien, auf die sich die FDA verlassen hat, VERFÄLSCHT sind. Booster reduzieren die nicht-COVID-Todesfälle viel zu sehr, um wahr zu sein. Die israelischen Autoren räumen dies in ihrer Antwort ein. Wahnsinn! Millionen bekamen unbewiesene Booster. Die FDA hat versagt.“

Warum die CDC die Definition von Durchbruchsinfektionen geändert hat

Wenn wir schon beim Thema Trickserei und Voreingenommenheit sind, zeigt eine aktuelle Untersuchung der Epoch Times, dass die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention ihre Definition von „Durchbruchsinfektion“ geändert haben, um nicht zugeben zu müssen, dass die Impfungen nicht gewirkt haben. Zachary Stieber von The Epoch Times schreibt:

„Die CDC hat ihre Definition von COVID-19-Fällen unter den Geimpften geändert, was zu einer geringeren Anzahl von Fällen führt, die als Durchbruch eingestuft werden, wie aus Dokumenten hervorgeht, die der Epoch Times vorliegen. Anfang 2021 definierte die CDC Nachimpfungsfälle als Personen, die sieben oder mehr Tage nach Erhalt einer primären Impfserie positiv getestet wurden, so eines der Dokumente. Die Definition wurde am 2. Februar 2021 geändert, um nur noch Fälle einzuschließen, die mindestens 14 Tage nach einer primären Impfserie entdeckt wurden, so ein weiteres Dokument. Wir haben die Falldefinition überarbeitet“, schrieb Dr. Marc Fischer, Leiter des Vaccine Breakthrough Case Investigation Teams der CDC, damals an Kollegen. Die Begründung für die Änderung wurde geschwärzt … Die Definition des Durchbruchsfalls wurde überarbeitet, nachdem mehrere CDC-Beamte per E-Mail mitgeteilt hatten, dass die Impfstoffe die Infektion nicht verhindern. Dr. Fischer sagte in einer E-Mail am 21. Dezember 2020, dass er von einem Vorgesetzten angewiesen wurde, „mit der Arbeit an einem Protokoll zu beginnen, um COVID-Impfstoffausfälle oder Durchbruchsfälle zu bewerten. Die damalige CDC-Direktorin Dr. Rochelle Walensky hob einen Leitartikel vom 30. Januar 2021 hervor, in dem Varianten als „wachsende Bedrohung“ beschrieben wurden, die dem Impfschutz entgehen könnten … Etwa zur gleichen Zeit verbreiteten CDC-Beamte ein einseitiges Dokument über die Untersuchung von Fällen nach der Impfung … Die Version des Dokuments, die The Epoch Times erhielt, war vollständig geschwärzt … die CDC lehnte es ab, andere Versionen des Dokuments zur Verfügung zu stellen.“

Warum wurde die Begründung für diese Entscheidung geschwärzt? Und warum wurde das Dokument, in dem eine Untersuchung der Fälle nach der Ansteckung angekündigt wurde, geschwärzt? CDC-Sprecher Scott Pauley verteidigte die Änderung der Definition und sagte, dass „viele Fälle von COVID-19 bis zu zwei Wochen lang inkubierten, bevor sie symptomatisch wurden“, aber er erläuterte nicht, warum diese Erklärung – falls sie wahr ist – für notwendig gehalten wurde.

Dr. Harvey Risch, emeritierter Professor für Epidemiologie an der Yale School of Public Health, sagte Stieber, es gebe „keine stichhaltige Begründung“ für den Ausschluss früher Fälle und anderer Ereignisse unter den Geimpften, unabhängig davon, ob sie innerhalb von sieben oder 14 Tagen auftraten.

Stieber wandte sich auch an Dr. Jay Bhattacharya, Professor für Gesundheitspolitik an der Stanford University, der sagte, dass die CDC, „anstatt mit der Definition von Durchbruchsfällen zu spielen“, die kürzlich Geimpften darüber hätte informieren sollen, dass sie in den ersten zwei Wochen wenig oder gar keinen Schutz haben.

Letztlich konnte die CDC durch die Neudefinition der Durchbruchsinfektion eine ganze Reihe von COVID-Fällen nach der Impfung ausschließen und so die Wirksamkeit der Impfung aufblähen, während sie gleichzeitig die falsche Behauptung aufstellte, COVID sei „eine Pandemie der Ungeimpften“.

Haben Sie die Impfung? Handeln Sie, um Ihre Gesundheit zu schützen

Wenn Sie bereits eine oder mehrere Impfungen erhalten haben und sich nun Sorgen um Ihre Gesundheit machen, was können Sie tun? Nun, in erster Linie sollten Sie nie wieder eine COVID-Auffrischungsimpfung oder eine andere mRNA-Gentherapie-Spritze nehmen. Sie müssen den Angriff auf Ihr System beenden.

Wenn Sie Symptome entwickelt haben, die Sie vor der Spritze nicht hatten, würde ich Sie ermutigen, fachkundige Hilfe in Anspruch zu nehmen. Zurzeit scheint die Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC) eines der besten Behandlungsprotokolle für Verletzungen nach der Spritze zu haben. Es heißt I-RECOVER und kann unter covid19criticalcare.com heruntergeladen werden.

Dr. Pierre Kory, der das FLCCC mitbegründet hat, ist dazu übergegangen, mehr oder weniger ausschließlich Impfgeschädigte zu behandeln. Weitere Informationen finden Sie unter DrPierreKory.com. Auch Dr. Michelle Perro hilft Patienten mit Verletzungen nach der Impfung.

Der Weltgesundheitsrat hat auch Listen von Mitteln veröffentlicht, die helfen können, das Spike-Protein zu hemmen, zu neutralisieren und zu eliminieren, das nach Meinung der meisten Experten der Hauptverursacher ist. Ich habe darüber in meinem Artikel aus dem Jahr 2021 berichtet, „World Council for Health Reveals Spike Protein Detox„.

Andere hilfreiche Behandlungen und Heilmittel

Weitere Behandlungen und Heilmittel, die bei COVID-Jab-Verletzungen hilfreich sein können, sind:

Hyperbare Sauerstofftherapie, insbesondere bei Schlaganfall, Herzinfarkt, Autoimmunkrankheiten und/oder neurodegenerativen Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie unter „Hyperbare Therapie – eine viel zu wenig genutzte Behandlungsmethode„.

Reduzieren Sie Ihre Omega-6-Aufnahme. Linolsäure wird von über 95 % der Bevölkerung in Mengen konsumiert, die zehnmal höher sind als der Idealwert, und trägt zu massivem oxidativem Stress bei, der die Immunantwort beeinträchtigt. Saatöle und verarbeitete Lebensmittel müssen sorgfältig vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter „Linolsäure – die schädlichste Zutat in Ihrer Ernährung„.

Methylenblau in pharmazeutischer Qualität, das die Mitochondrienatmung verbessert und die Reparatur der Mitochondrien unterstützt. Eine Dosis von 15 bis 80 Milligramm pro Tag könnte viel dazu beitragen, einen Teil der Müdigkeit zu beheben, unter der viele nach einem Schlaganfall leiden.

Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht einnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau„.

Es kann auch bei akuten Schlaganfällen hilfreich sein. Die wichtigste Kontraindikation ist ein G6PD-Mangel (eine genetische Erbkrankheit); in diesem Fall sollten Sie Methylenblau überhaupt nicht einnehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Die überraschenden gesundheitlichen Vorteile von Methylenblau„. Nahes Infrarotlicht, da es die Produktion von Melatonin in Ihren Mitochondrien anregt, wo Sie es am meisten brauchen. Durch die Beseitigung reaktiver Sauerstoffspezies trägt es ebenfalls zur Verbesserung der Funktion und Reparatur der Mitochondrien bei. Natürliches Sonnenlicht besteht zu 54,3 % aus Infrarotstrahlung, so dass diese Behandlung kostenlos ist. Weitere Informationen finden Sie unter „Was Sie über Melatonin wissen müssen„.

Lumbrokinase und Serrapeptidase sind beides fibrinolytische Enzyme, die, wenn sie eine Stunde vor oder zwei Stunden nach einer Mahlzeit auf nüchternen Magen eingenommen werden, dazu beitragen, das Risiko von Blutgerinnseln zu verringern.

Artikel als PDF

Quellen: