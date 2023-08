Zwölf unbestreitbare Anzeichen dafür, dass die Globalisten das Ende der Menschheit planen

Es ist kein Tabu mehr, öffentlich über Entvölkerung zu sprechen. Sogar viele, die das Konzept einst als Verschwörungstheorie abgetan haben, erkennen nun öffentlich die Realität an, dass globale Bemühungen im Gange sind, die menschliche Bevölkerung auf dem Planeten Erde drastisch zu reduzieren.

Die Mainstream-Medien sprechen jetzt häufig von „Klimasperren“ als einer guten Sache – um die menschlichen Aktivitäten auf dem Planeten Erde einzustellen, um den Planeten vor dem so genannten Klimawandel zu „retten“, einer groß angelegten Erfindung und einem wissenschaftlichen Betrug, der auf der Lüge beruht, dass Kohlendioxid irgendwie schlecht für das Leben auf dem Planeten ist. (Ohne Kohlendioxid gäbe es keine Photosynthese, keine Pflanzen, keine Tiere und keine Menschen.)

Jetzt rufen die Konzernmedien ganz offen zu Klimablackouts und -sperren, zur Rationierung von Klimaanlagen und möglicherweise sogar zum Verbot der Nutzung von Strom zur Kühlung von Häusern und Gebäuden an heißen Tagen auf. All dies wird natürlich als notwendig dargestellt, um den Planeten zu retten. Die Los Angeles Times zum Beispiel veröffentlichte kürzlich einen Artikel, in dem die Frage gestellt wurde, ob ein „gelegentlicher Stromausfall“ zur „Lösung des Klimawandels“ beitragen könnte.

Wie Slay News richtig bemerkt hat:

Die Alarmisten der grünen Agenda in den Konzernmedien fordern jetzt großflächige Stromausfälle im Stromnetz, um „das größere Wohl“ der „Lösung der Klimakrise“ zu erreichen. In einem Artikel der Los Angeles Times argumentieren die etablierten Medien, dass es „einfacher und billiger wäre, den Klimawandel zu bekämpfen“, wenn die Öffentlichkeit „bereit wäre, mit Stromausfällen zu leben“.

Mit anderen Worten, wir sind über den Punkt hinaus, an dem die kontrollierten Konzernmedien sagen, dass künstlich herbeigeführte Stromausfälle und Klimasperren nur eine Verschwörungstheorie sind – obwohl NPR immer noch behauptet, dass der Vorstoß, die Menschen dazu zu bringen, Käfer zu essen, eine Verschwörungstheorie ist, nicht lange nachdem NPR Insekten als die nächste große Nahrungsquelle beworben hat. Jetzt behaupten die kontrollierten Medien ganz offen, dass das Funktionieren der menschlichen Gesellschaft den Planeten zerstören wird. Die einzige Möglichkeit, den Planeten zu retten, besteht demnach darin, die Nahrungsmittel- und Energieinfrastruktur zu zerstören, die die Menschheit am Leben erhält.

Die derzeitige Bevölkerungszahl der Menschen auf dem Planeten Erde hängt natürlich von erschwinglichen Nahrungsmitteln ab, die durch erschwingliche, reichlich vorhandene Energie (meist in Form von fossilen Brennstoffen) erzeugt werden. Dies zu beenden – was jetzt das zugegebene Ziel von Klimasektierern, Demokraten und der gleichen „Wissenschafts“-Gemeinschaft ist, die uns erzählt hat, dass COVID-Impfstoffe sicher und wirksam sind – wird unweigerlich zu einer globalen Entvölkerung der menschlichen Rasse führen. Kein Treibstoff = keine Farmen. Keine Farmen = keine Nahrung. Keine Nahrungsmittel = keine Menschen. Dies ist das offen zugegebene Ziel.

Hier führe ich zwölf unbestreitbare Anzeichen dafür auf, dass die Globalisten aktiv die Ausrottung der menschlichen Rasse von diesem Planeten anstreben. Beachten Sie, dass alle zwölf dieser Anzeichen leicht nachprüfbar sind und nicht einmal bloße Theorien darstellen. Die meisten dieser Anzeichen werden von den etablierten Medien, dem WEF und den Globalisten, die nicht einmal mehr so tun, als stünden sie auf der Seite der menschlichen Nachhaltigkeit oder der genetischen Integrität, offen angepriesen. Sie streben schamlos die Vernichtung der menschlichen Rasse an und geben sich nur die geringste Mühe, dieses Endziel zu verschleiern, indem sie ihre Pläne für den planetarischen Völkermord in die Sprache von „Klimasperren“ oder „Impfstoffmandaten“ verpacken.

Hinter den Lügen, der gefälschten Wissenschaft, den manipulierten Wahlen, der staatlich kontrollierten Zensur und den transhumanen mRNA-Injektionen verbirgt sich die wahre Agenda: Ein planetarischer Völkermord an der menschlichen Rasse.

Hier sind die zwölf Zeichen, die Sie nicht übersehen dürfen (Artikel wird unten fortgesetzt):

Die zwölf unbestreitbaren Anzeichen für einen von den Globalisten gesteuerten planetarischen Völkermord an der menschlichen Rasse

1) Sie terraformen den Planeten durch Veränderungen der Atmosphäre in planetarischem Ausmaß – Derzeit laufen groß angelegte Bemühungen, die Chemie des Planeten Erde zu verändern, um ihn für menschliches Leben unwirtlich zu machen, indem CO2 durch „Kohlenstoffbindung“ aus der Atmosphäre entfernt wird. Da CO2 für die Photosynthese notwendig ist, die das Leben auf dem Planeten Erde antreibt, würden diese Bestrebungen alle Nahrungspflanzen, Regenwälder, Meeresökosysteme und vieles mehr zum Einsturz bringen und letztlich praktisch alle Tiere und Menschen auf dem Planeten ausrotten, wenn sie nicht gestoppt werden. Ohne CO2 in der Atmosphäre gibt es im Grunde kein erkennbares Leben auf dem Planeten Erde, und doch befindet sich die gesamte „Klima-Kult“-Maschinerie (und fast alle Demokraten, Medienpropagandisten, Regierungsregulierer, Globalisten usw.) im Krieg gegen CO2 und versucht, es vollständig aus der Erdatmosphäre zu entfernen.

2) Die biometrische Inventarisierung der menschlichen Rasse (WorldCoin) hat begonnen, und alle Menschen werden „inventarisiert“, so dass die Globalisten ihre Entvölkerungsmeilensteine richtig verfolgen können – Die WorldCoin-Bemühungen, die Augäpfel aller Menschen zu scannen und einen Verschlüsselungsschlüssel auf der Grundlage ihrer biometrischen Daten zu erstellen, ist in Wirklichkeit ein „menschliches Inventarisierungsprogramm“, um alle Menschen, von denen bekannt ist, dass sie auf dem Planeten existieren, digital zu erfassen. Dieser Schritt ist notwendig, um die Meilensteine der menschlichen Entvölkerung zu verfolgen und jeden zu identifizieren, der nicht vom System inventarisiert wurde… Mit anderen Worten: „Unbestechlich!“ aus Idiocracy.

3) Sie haben es aufgegeben, junge Menschen auf eine produktive Zukunft vorzubereiten – Beachten Sie, dass in den staatlichen Schulen nichts mehr gelehrt wird, was praktischen Fertigkeiten, unabhängigem Denken oder auch nur grundlegendem Wissen ähnelt, das zur Ausübung von Tätigkeiten in einer produktiven Gesellschaft erforderlich ist. Das liegt daran, dass es keinen Plan gibt, die jüngeren Generationen von Menschen in irgendeiner produktiven Tätigkeit einzusetzen. Der Plan ist, sie auszurotten, und wenn man plant, eine Bevölkerung auszurotten, braucht man sich nicht die Mühe zu machen, ihr Fähigkeiten oder Wissen beizubringen. Die Abschaffung der Bildung – ein Plan, der übrigens von den Lehrergewerkschaften voll und ganz unterstützt wird – steht stellvertretend für die Abschaffung jeglicher Hoffnung auf die Zukunft der menschlichen Rasse.

4) Kontrollierte Zerstörung der Energieinfrastruktur, die die menschliche Wirtschaft antreibt – Wie bereits erwähnt, soll die geplante Zerstörung der Energieinfrastruktur sowohl einen wirtschaftlichen Zusammenbruch als auch eine Nahrungsmittelknappheit herbeiführen, die zu einer Massenverhungerung führt. Ohne erschwingliche, reichlich vorhandene Energie kann keine Zivilisation gedeihen. Wenn Energie absichtlich abgeschnitten wird, implodieren Zivilisationen und sterben. Obwohl wir in einer Welt leben, in der Energie im Überfluss vorhanden ist, verbieten die faschistischen Regierungen der Welt – d.h. westliche Nationen wie die USA, Kanada, Deutschland, etc. — den Zugang zu dieser Energie absichtlich verweigern. Das Ergebnis steht nicht in Frage: Der Zusammenbruch der westlichen Zivilisation.

5) Regierungen finanzieren, entwickeln und setzen genetische Biowaffen gegen den Menschen ein – Als ob ein künstlich herbeigeführter Hunger und wirtschaftlicher Zusammenbruch nicht schon genug wären, finanzieren westliche Regierungen wie die der Vereinigten Staaten von Amerika weiterhin genetische Biowaffen, die auf die menschliche Rasse abzielen. Das Spike-Protein ist eine solche Waffe, die sowohl in die Covid-Pandemie als auch in die mRNA-Impfstoffe eingebaut wurde, die darauf abzielen, so viele Menschen wie möglich zu verstümmeln und zu töten. Das US-Verteidigungsministerium ist der Initiator dieser Biowaffen und betreibt seit langem illegale Biowaffenlabors in Ländern wie der Ukraine (und auch in verschiedenen afrikanischen Staaten), während es aktiv selbstreplizierende Biowaffen entwickelt, die auf der Grundlage genetischer Unterschiede in der Biologie ethnische Ziele anvisieren.

6) Es gibt eine koordinierte, globale Anstrengung, um die Saatgutvielfalt zu zerstören und die Fortpflanzung von Nutzpflanzen unmöglich zu machen – Um sicherzustellen, dass freie Menschen nicht ihre eigenen Nahrungsmittel anbauen können, ist eine globale Anstrengung im Gange, um die Saatgutversorgung zu kontrollieren und die Saatgutvielfalt zu zerstören, während die Landwirtschaft auf giftiges, gentechnisch verändertes Saatgut umgestellt wird, mit dem Nutzpflanzen angebaut werden, die Pestizidchemikalien direkt in die Nutzpflanze selbst synthetisieren (wie z. B. bei gentechnisch verändertem Mais). Saatgutriesen wie Monsanto (jetzt Bayer) haben im Laufe der Jahre viele kleinere Saatgutlieferanten aufgekauft, die Saatgutvielfalt ausgelöscht und die landwirtschaftliche Lieferkette für die Pflanzenproduktion nahezu monopolisiert. Diese Zentralisierung der Nahrungsmittelproduktion in den Händen einiger weniger, mächtiger Konzerne ist einer der notwendigen Schritte zur Bewaffnung der Nahrungsmittelknappheit und zum Einsatz von künstlich herbeigeführten Hungersnöten als Mittel der sozialen Kontrolle und der massenhaften Befolgung von Regierungsforderungen.

7) Schnelle Einführung von Automatisierungsrobotern als Ersatz für Arbeiter und Transportfahrer – Arbeiter werden dank einer Reihe von Automatisierungsrobotern, die demnächst auf die Arbeiterschaft losgelassen werden, bald überflüssig sein. Lagerarbeiter werden schon bald durch zweibeinige Lagerroboter ersetzt, die fast alle Aufgaben übernehmen können, und Berufskraftfahrer (die für UPS, Fedex, USPS und verschiedene Speditionsunternehmen arbeiten) werden bald überflüssig und arbeitslos sein. In der Landwirtschaft wird es nicht lange dauern, bis Ernteroboter die Wanderarbeiter ersetzen, und auch im Baugewerbe werden Roboter nach und nach viele Aufgaben übernehmen, die derzeit von Menschen erledigt werden.

8) Der Aufstieg von KI-Systemen als Ersatz für Angestellte: Journalisten, Künstler, Programmierer, Schriftsteller und mehr – Wenn Sie dachten, Ihr Job sei sicher, weil Sie ein Angestellter sind, denken Sie noch einmal nach: Regenerative KI-Systeme wie ChatGPT sind auf dem Vormarsch und werden schon bald Journalisten, Schriftsteller, Programmierer, Manager und viele mehr ersetzen. Das gilt vor allem dann, wenn Sie einen Routinejob ausüben, der nur wenig Innovation oder originelle Gedanken erfordert (z. B. wenn Sie als skriptlesender Propagandist für CNN oder die Washington Post arbeiten). Es ist leicht zu erkennen, dass die KI die NSCs sehr leicht ersetzen wird, mit anderen Worten. (Nicht-Spieler-Charaktere, d. h. Menschen, die nur Skripte befolgen und keine originellen Ideen haben).

9) Die CDC gibt Empfehlungen für jährliche Covid-Injektionen, bis man stirbt – Die neue CDC-Direktorin Dr. Mandy Cohen ist natürlich eine gehorsame Pharmakritikerin. Laut The Blaze plant sie, jährliche COVID-Impfungen vorzuschlagen, genau wie jährliche Grippeimpfungen – von denen übrigens keine wirksam ist. Aus dieser Geschichte:

„Wir stehen erst an der Schwelle dazu, daher möchte ich unseren Wissenschaftlern bei der Bewertung nicht vorgreifen, aber wir gehen davon aus, dass COVID ähnlich wie die Grippeschutzimpfung werden wird, d. h. man bekommt seine jährliche Grippeschutzimpfung und seine jährliche COVID-Schutzimpfung…. Das ist unser Ziel“, fuhr sie fort und fügte hinzu: „Wir sind noch nicht ganz so weit.“

Sie hat also bereits entschieden, dass die jährliche COVID-Impfung genehmigt werden wird, noch bevor die Wissenschaftler irgendetwas dazu festgestellt haben. Wie bei allem anderen in der CDC bestimmt die Politik von Big Pharma die Wissenschaft, und die Politik von Big Pharma ist vom Profit bestimmt. So werden die jährlichen mRNA-Injektionen natürlich Wunder für den Gewinn von Big Pharma bewirken, und die Menschen, die ahnungslos genug sind, sich diese experimentellen Impfungen verabreichen zu lassen, werden ihren Weg in ein frühes Grab beschleunigen.

10) Durch Geoengineering ausgelöste globale Hungersnöte – Während wir oben bereits über die CO2-Sequestrierung und Terraforming-Operationen berichtet haben, bezieht sich dieser Punkt auf die Wetterkontrolle durch Geoengineering, die die Ausbreitung von Wassermassen steuert, um Überschwemmungen, Dürren, Stürme oder alles andere zu erzeugen, was die Ernten schädigen und eine weit verbreitete Nahrungsmittelknappheit und -inflation verursachen kann. Siehe Geoengineering.news für weitere Schlagzeilen zu diesem Thema.

11) Unfruchtbarkeits-Chemikalien werden in die Lebensmittelversorgung eingebracht (Atrazin, Glyphosat, Hormonstörungen), um die Nachhaltigkeit der Populationen zu verringern – Es stimmt, dass Atrazin, das zweithäufigste Herbizid in unserer Lebensmittelversorgung, ein chemisches Kastrationsmittel ist, das „die Frösche schwul macht“. Dabei führt es auch zu einem Verlust der Fortpflanzungsfähigkeit, was zu einem Rückgang der Populationen führt. In unserem lebensmittelwissenschaftlichen Massenspektrometallabor testen wir derzeit auf Atrazin, und wir können bestätigen, dass wir Atrazin in der menschlichen Ernährung finden. Wir testen unter anderem auch auf Glyphosat und Schwermetalle und stellen eine starke Verunreinigung der Lebensmittelversorgungskette fest.

12) Die Globalisten bereiten sich darauf vor, das Ende der auf Schulden basierenden Wirtschaft einzuleiten, die für billige Lebensmittel und ein erschwingliches Wachstum der menschlichen Bevölkerung gesorgt hat. – Billige Energie ist leichter zu bekommen, wenn man billiges Geld hat… d.h. künstlich niedrige Zinssätze und viel Gelddrucken, um eine Zombie-Wirtschaft zu stützen. Die Ökonomie der MMT (Magische Geldtheorie, bei der wahnhafte Ökonomen glauben, dass Geld bis zur Unkenntlichkeit gedruckt werden kann, ohne Probleme zu verursachen) ist auf lange Sicht katastrophal, und wenn die globale Schuldenpyramide der US-Dollar-Schulden zu Ende geht, wird sie einen monetären Strudel wie ein schwarzes Loch entfesseln, der Unternehmen, Wohlstand und ganze Volkswirtschaften in Rekordzeit zerstören wird. Dieser globale Fiat-Währungssturm wird so geplant und getaktet, dass er maximale zerstörerische Auswirkungen hat, und er rückt von Tag zu Tag näher. Bald werden die globalistischen Banken den Dollar aufgeben und einen globalen Wechsel zu einem CBDC-System fordern, in dem sie alle Ihre Einkommensquellen und Ausgaben überwachen und kontrollieren können.

Sehen Sie sich mein äußerst beliebtes Interview mit Dr. Chris Martenson von Peak Prosperity an, um eine detaillierte Diskussion über globale Finanzen, Versorgungsketten, Hungersnöte und Fiat-Währung zu führen:

Schützen Sie Ihr Vermögen, Ihre Privatsphäre und Ihre Freiheiten, während die globalistische Kabale die menschliche Freiheit einschränkt

Es ist von entscheidender Bedeutung, Ihr Vermögen vor all dem zu schützen. Der Dollar wird kollabieren, aber netzunabhängige Vermögenswerte wie Gold, Silber und bestimmte Formen von Kryptowährungen sind aus einer Reihe von Gründen viel widerstandsfähiger. Gold und Silber sind physisch und zeitlos, während Kryptowährungen dezentralisiert sind und von Regierungen nicht zentralisiert werden können. Bestimmte Arten von Kryptowährungen – bekannt als Privacy Coins – sind für Regierungen nahezu unmöglich zu verfolgen, zu zensieren oder zu beschlagnahmen. In meiner neuen Sendung Decentralize.TV interviewen wir Pioniere auf dem Gebiet der Privacy Coins und der dezentralen Veröffentlichung von Inhalten, um die staatliche Zensur zu umgehen. Die drei privaten Kryptos, über die wir bisher berichtet haben, sind:

Monero – Monero.org – Die beliebteste private Kryptowährung der Welt, die Stealth-Adressen und Ringtransaktionen verwendet, um die Details von Kryptotransaktionen zu verbergen.

Beam – Beam.MW – Ein wenig bekannter, aber technisch sehr fähiger Privacy Coin, der eine Kombination aus MimbleWimble und Lelantus verwendet, um sowohl online als auch offline private Kryptotransaktionen mit seinem Coin zu ermöglichen.

Firo – Firo.org – Ein aufstrebender Stern im Bereich der privaten Kryptowährungen, der kurz vor der Einführung von Lelantus Spark steht, das eine sehr große Anonymität bietet und Transaktionen in Firo für alle anderen als die Personen, die die Schlüssel für die Transaktion besitzen, nahezu unsichtbar macht.

Wir haben auch die Projektleiter dieser beiden Projekte interviewt, die beide eine dezentrale P2P-Inhaltsverteilung anbieten, die immun gegen Dot-Com-Takedowns und die „Internet-Kill-Switch“-Methode zur Abschaltung des DNS ist. Wir verwenden derzeit beide Plattformen, um Inhalte zu verbreiten, die gegen Zensur unempfindlich sind:

Qortal – Qortal.org – Wenn Sie die Qortal-App herunterladen und ausführen, haben Sie Zugriff auf die QBrighteon-App innerhalb von Qortal, die Brighteon-Videos auf dezentrale, zensursichere P2P-Weise verbreitet.

Bastyon – Bastyon.com – Laden Sie die Bastyon-App herunter und starten Sie sie. Sie erhalten eine Social-Media-ähnliche Schnittstelle und die Möglichkeit, Textnachrichten, Bilder, Dateien und Videos zu verteilen, ohne einen Browser oder eine Dot-Com-Adresse verwenden zu müssen.

Schauen Sie sich weitere unserer Episoden auf Decentralize.TV an, um mehr über ein dezentralisiertes Leben in den Bereichen Technologie, Finanzen, Lebensmittel, Medizin, Energie und vieles mehr zu erfahren.

Informierte Menschen können den globalen Völkermord überleben, aber die vergesslichen Massen werden nicht gut abschneiden

Die gute Nachricht bei all dem ist, dass informierte, wache Menschen (nicht „wach“, sondern wach) gut aufgestellt sind, um den versuchten globalen Völkermord an der Menschheit zu überleben. Die Menschen, die überleben werden, sind diejenigen, die über das verfügen, was ich als netzunabhängige Nahrung, Geld, Medizin, Energie, Kommunikation, Wasser und andere wichtige Ressourcen bezeichne. Im Gegensatz dazu werden die Menschen, die leichtgläubig genug sind, an die zentralisierten Systeme zu glauben, (auf die harte Tour) herausfinden, dass die Regierungen der Welt aktiv versuchen, sie auszurotten. Alles, was die Regierung Ihnen wegnehmen kann, weil sie die Kontrolle hat – Geld, Nahrung, Sprache, Energie, etc. — wird in eine Waffe verwandelt, um die Massen in die Ausrottung zu prügeln.

Während „gehorsame Idioten“ für die Globalisten sehr leicht zu töten sind – vielleicht 20+ Millionen wurden bereits durch mRNA-Impfungen ermordet – werden diejenigen, die Einsicht und informiertes Selbstvertrauen praktizieren, durchaus in der Lage sein, den globalen Genozidversuch zu überleben.

Wenn Sie überleben wollen, sollten Sie 1) niemals einer Regierung oder einer „offiziellen“ Quelle vertrauen und 2) sich mit wahrheitsgemäßen, ehrlichen, pro-menschlichen Informationen, die Sie in den alternativen Medien wie NaturalNews.com und Brighteon.com finden, informieren. Siehe auch Censored.news für eine Zusammenstellung von Dutzenden der am meisten zensierten (und wichtigsten) Websites im Netz.