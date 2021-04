Die „Covid“-Handlung wird fortgesetzt, wie wird also die Massenangst wiederhergestellt?

„Alle Regierung ist in ihrem Wesen eine Verschwörung gegenüber den überlegenen Menschen: Ihr einziger ständiger Zweck ist es, ihn zu unterdrücken und zu verkrüppeln … eine ihrer Hauptfunktionen ist es, die Menschen mit Gewalt zu reglementieren, sie so gleich wie möglich und so abhängig wie möglich voneinander zu machen, die Originalität unter ihnen aufzuspüren und zu bekämpfen.“ – Henry Louis Mencken, “Prejudices: Third Series (Le Contrat Social)“, 1922.

Zu diesem Zeitpunkt scheint „Hoffnung“ ein verzehrender Faktor in den Köpfen vieler zu sein, da ich in einem Großteil meiner Korrespondenz die Neigung entdeckte, die Wahrheit zu hören. Viele wollen gute Nachrichten; sie wünschen sich nur positive Nachrichten aufgrund von kleinen Vernunftausbrüchen in der Herde sowie einer „Untergangsmüdigkeit“. Das ist zwar eine normale Reaktion nach 13 Monaten Lockdownhölle, aber es kann auch eine sehr gefährliche Position sein, die man einnimmt. Diese Verschwörung, die seit Jahrzehnten geplant wurde, wird nicht schnell oder leise verschwinden, und das angestrebte Endspiel ist näher an der Vollendung als je zuvor. Mit diesem Wissen im Hinterkopf ist es nicht klug, die Realität zu Gunsten der Aufgabe der Wahrheit außer acht zu lassen.

Die „Covid“-Verschwörung wird in nächster Zeit nicht nachlassen, und die kontrollierenden Wenigen und ihre Regierungskomplizen haben eine große Agenda, die die Übernahme des Verstandes und der Körper der gesamten Menschheit beinhaltet sowie die Schaffung eines globalen Regierungssystems, das sich auf eine sehr zentralisierte technokratische Kontrolle stützen wird. Darüber hinaus ist Depopulation in großem Maßstab erwünscht, und um dieses Ziel zu erreichen, müssen viele krank werden und sterben. Auch wenn dies eine zu harte Realität zu sein scheint, um sie zu ergründen: um diesen Ansturm der Tyrannei zu stoppen, ist es lebenswichtig, auf jeder Ebene zu widerstehen und ungehorsam zu sein, und es ist zwingend notwendig, den Kampf gegen unseren Feind, den Staat, fortzusetzen, bis er völlig impotent gemacht wird.

Ein Teil des Landes hat sich etwas geöffnet, andere Teile befinden sich immer noch in einem Zustand der Abriegelung, des verpflichtenden Maskentragens und der Ausgangssperren. Ein Großteil Europas, Kanadas, Australiens und der Rest der westlichen Welt sind noch schlimmer, aber was dort passiert, wird bald auch hier passieren. Das Reisen ist größtenteils stark eingeschränkt, und internationale Reisen sind fast unmöglich geworden, es sei denn, man ist bereit, sich dem Tragen einer Maske, extremen Vorurteilen, gefährlichen Tests, möglichen Giftinjektionen und einer kostspieligen Quarantäne in einer gefängnisähnlichen Umgebung zu stellen. Kein vernünftiger Mensch würde sich einem solchen Druck und totalitären Drohungen beugen oder ein solch unangemessenes persönliches Risiko eingehen, um einfach nach Belieben zu reisen. Es gab einigen Pushback, und mit Ausnahme bestimmter Bereiche dieser Gesellschaft haben tödliche Injektionen, die fälschlicherweise als „Impfstoff“ gekennzeichnet wurden, noch keinen flächendeckenden Sättigungsgrad erreicht – aber was wird die kommende Taktik der Regierung sein, um die Massenangst in dieser bereits niedergeschlagen Bevölkerung wiederherzustellen?

Es scheint logisch, anzunehmen, dass dieser tyrannische Übernahmeplan nicht einfach aufgrund eines kleinen Widerstands aufgegeben wird. Tatsächlich wird der Staat bei nur teilweise sichtbarem Widerstand meiner Meinung nach umso aggressiver werden. Die Idee ist, die Kontrolle über die Mehrheit zu erlangen, sie zu „impfen“ und dann auf alle Andersdenkenden und Nichtgeimpften loszugehen. Sollte sich eine große Zahl weigern, diesem Komplott zu folgen, wäre dies für die herrschende Klasse schwer zu überwinden, sodass die Tyrannei, die Angstmacherei und neue Pflichten im Laufe dieses Jahres wahrscheinlich zunehmen werden. Der Grund dafür ist, dass die Bemühungen, die Gesellschaft zu kontrollieren, ein massives Ausmaß angenommen haben, und es soll der letzte Versuch sein, die vollständige Kontrolle über das Volk und die Wirtschaft zu erreichen. So nah dran zu sein und zu scheitern, wäre für die Machthaber verheerend, da es diesen Coup als das entlarven würde, was er wirklich ist – sogar für viele in diesem Land, die so lange von Apathie und Ignoranz geblendet waren.

Die Versuche des Staates, diesen Übergang zu einem globalen technokratischen Regierungssystem zu vollenden, werden notwendigerweise erfordern, dass der Bevölkerung viel Angst eingeflößt wird, sodass viele in naher Zukunft mehr Freiheitsverlust akzeptieren werden und sich massenhaft „impfen“ lassen werden, was bis heute nicht geschehen ist. Das bedeutet, dass wir mit mehr Bedrohungen, mehr Panik, mehr behaupteten Virusausbrüchen und möglicherweise Angriffen durch den gezielten Einsatz von Biowaffen konfrontiert sein werden, die dazu verwendet werden, noch größere Teile der Herde in die Unterwerfung zu treiben. Je mehr diese Covid-Injektion nehmen, desto schlimmer wird es werden, da die Todesfälle durch dieses Gift dem einen oder anderen Virus zugeschrieben werden, entweder der aktuellen Version oder einem angeblichen mutierten Stamm. Es gab in letzter Zeit viel Gerede und Medienrummel über mutierte Varianten dessen, was fälschlicherweise als Covid-19 bezeichnet wurde, sodass dies ein geplanter Versuch zu sein scheint, die Menschen auf weitere Lügen einzustellen, die später in diesem Jahr zu extremer Panik führen werden.

Erwarten Sie viele Berichte über weitere positive Tests, weitere Ausbrüche und weitere Todesfälle. Wenn die bereits „Geimpften“ beginnen, in großer Zahl in den nächsten Monaten oder während der nächsten Grippe-Saison aufgrund der unbekannten Auswirkungen dieses experimentellen toxischen Gebräus zu sterben, würde diese Tragödie verwendet werden, um mehr „Impfung“ zu fördern, die natürlich noch mehr Tod verursachen würde. Dieser Teufelskreis würde dem Staat gefallen, denn er würde mehr Lockdowns, mehr Quarantäne, mehr Einschränkungen, mehr Forderungen, mehr Zerstörung von Kleinunternehmen, mehr Überwachung, mehr Zensur, mehr Immunitätspässe fördern – was zu mehr Kontrolle führen würde.

Es gibt viele Dinge, die die Regierung und ihre Komplizen tun könnten, um mehr Angst unter den Menschen zu verursachen, und deshalb ist es zwingend notwendig, absolut nichts aus Regierungswuelle oder den Mainstream-Medien zu glauben. Jede einzelne Information sollte in Frage gestellt werden, und „Covid“-Tests und toxische Injektionen sollten um jeden Preis vermieden werden.

Erwarten Sie mehr Tyrannei, aber seien Sie nicht überrascht davon, was dieses Regierungssystem noch alles unternehmen wird, um Terror in die Bevölkerung wieder zu etablieren. Es hat eine leichte Abschwächung der drakonischen Maßnahmen in letzter Zeit gegeben, aber viele sterben an diesem Giftverabreichungssystem namens „Impfstoff“, und das hat vorübergehend einen leichten Stillstand der diktatorischen Politik verursacht. Jedoch ist der senile Biden die ganze Zeit sehr damit beschäftigt, Exekutivbefehle zu erlassen, während der Kongress und die Gouverneure Finanzausgaben und restriktive Gesetzgebung massiv erhöhen und an der nächsten Phase dieses Angriffs auf die Menschen werkeln. Anordnungen zur Waffenkontrolle wurden gerade in dieser Woche per Erlass in Kraft gesetzt, was natürlich einen weiteren Schritt in Richtung Entwaffnung der Bevölkerung darstellt. Der Schub in Richtung Immunisierungspässe, die nichts weniger als „Papiere“ darstellen ähnlich dem, was in der Vergangenheit in Nazi-Deutschland, Russland und im kommunistischen China angeordnet wurde, hat sich beschleunigt. Diese diktatorischen Kontrollmaßnahmen breiten sich weltweit aus; New York verlangt bereits diese „Papiere“ und hat ein Gesetz in Vorbereitung, das es dem bösen Gouverneur und seinen Schergen erlauben würde, diejenigen, die vom Staat als „Gesundheitsbedrohung“ eingestuft werden, zu verhaften und in Lagern einzusperren. Die Immunitätspässe werden schließlich verwendet werden, um alle Lebensnotwendigkeiten für diejenigen einzuschränken, die sich nicht daran halten, und dies wird geschehen, um mehr Impfungen zu erzwingen. Es ist ein heimtückischer Plan, aber einer, der in dieser scheinbar ruhigeren Zeit schnell voranschreitet; deshalb darf diesen gegen uns alle gerichteten Maßnahmen nicht erlaubt werden, fortzuschreiten.

Wie Politiker in jedem Krieg, den sie aggressiv führen, zu sagen pflegen: „Nichts ist vom Tisch“, „Wir werden jede mögliche Waffe einsetzen, um den Feind zu stoppen – ungeachtet der Konsequenzen“. Aber dieses Mal sind wir der Feind, der [im Falle der amerikanischen Bevölkerung, Anm. d. Übersetzers] in großer Zahl Waffen besitzt. Die Propaganda wird weitergehen und dramatisch eskalieren, und der Terror gegen die Menschen wird niemals aufhören, bis wir ihn stoppen. Erwarten Sie das Unerwartete, denn dies ist eine ernste Situation, und diejenigen von uns, die nicht bereit sind, sich zu unterwerfen, werden in Zukunft einer großen Bedrohung ausgesetzt sein, wenn unsere Zahl nicht exponentiell wächst. Wir dürfen niemals aufgeben, und wir müssen vorbehaltlos kämpfen, um unser kostbares Leben und unsere Freiheit zu schützen.

„Jedes Mal, wenn ich eine politische Rede höre oder die unserer Führer lese, bin ich entsetzt, dass ich jahrelang nichts gehört habe, was menschlich klang. Es sind immer die gleichen Worte, die die gleichen Lügen erzählen. Und die Tatsache, dass die Menschen dies akzeptieren, dass der Volkszorn diese hohlen Clowns nicht vernichtet hat, scheint mir ein Beweis dafür zu sein, dass die Menschen der Art und Weise, wie sie regiert werden, keine Bedeutung beimessen; dass sie einen ganzen Teil ihres Lebens und ihre so genannten ‚vitalen Interessen‘ aufs Spiel setzen – ja, aufs Spiel setzen.“ – Albert Camus (1978). “Tagebücher“, 1935-1942”, Harcourt

