Die Covid-Impfung von Pfizer wird mit Alzheimer und neurodegenerativen Erkrankungen in Verbindung gebracht

Die langfristigen Auswirkungen der Impfung gegen das Coronavirus (Covid-19) sind noch weitgehend unbekannt, aber was wir wissen, ist, dass Alzheimer und andere neurologische degenerative Erkrankungen bereits als eine der gesundheitlichen Folgen identifiziert werden.

Eine neue Studie berichtet, dass schon seit einiger Zeit vermutet wird, dass die Impfung gegen das Covid-Virus Demenz verursachen könnte. Die Öffentlichkeit wird jedoch nicht über dieses Risiko aufgeklärt, wenn sie sich zur Injektion anstellt.

Das Risiko, an einer Prionenerkrankung zu erkranken, ist möglicherweise höher, als vielen Menschen bewusst ist. Es könnte eine Weile dauern, bis sich eine solche Krankheit manifestiert, aber die Injektionen bringen den Ball ins Rollen, indem sie das Gehirn auf eine degenerative Entfaltung vorbereiten.

„Die aktuellen RNA-basierten SARSCoV-2-Impfstoffe wurden in den USA per Notverordnung ohne umfangreiche Langzeitsicherheitstests zugelassen“, heißt es. „In dieser Arbeit wurde der Impfstoff COVID-19 von Pfizer auf das Potenzial hin untersucht, eine Prionen-basierte Erkrankung bei den Impflingen auszulösen.“

Die Injektion von Messenger-RNA (mRNA) ist besonders riskant, weil sie sich dauerhaft in das menschliche Genom einfügt. Das bedeutet, dass jederzeit eine degenerative Erkrankung des Gehirns auftreten kann, wenn die Bedingungen dafür reif sind.

„Die RNA-Sequenz des Impfstoffs sowie die Zielinteraktion des Spike-Proteins wurden auf das Potenzial hin analysiert, die intrazellulären RNA-Bindungsproteine TAR-DNA-Bindungsprotein (TDP-43) und Fused in Sarcoma (FUS) in ihre pathologischen Prionenkonformationen zu überführen“, heißt es in dem Bericht weiter.

TDP-43 ist ein Protein, von dem bekannt ist, dass es Demenz verursacht, während das FUS-Protein dafür bekannt ist, dass es ALS (Lou-Gehrig-Krankheit) und hereditären essentiellen Tremor verursacht, wie die Wissenschaft gezeigt hat.

Die mRNA-Technologie wurde entwickelt, um die Demenz verursachenden Proteine in die DNA der Empfänger einzubetten

Die für die Studie durchgeführten Experimente ergaben, dass sich diese beiden schädlichen Proteine tatsächlich nach der Injektion in die DNA des Empfängers einbetten. Dies scheint das Ziel der mRNA-„Impfstoffe“ zu sein, da sie spezielle genetische Sequenzen enthalten, die TDP-43 und FUS dazu veranlassen, sich zu ihren pathologischen Prionenbestätigungen zu falten.

Denken Sie daran, dass der Rinderwahnsinn eine weitere auf Prionen basierende Krankheit ist, die Studien zufolge durch die Injektion eines mRNA-Impfstoffs gegen das Wuhan-Coronavirus (Covid-19) ausgelöst werden könnte.

„Der beiliegende Befund sowie weitere potenzielle Risiken führen den Autor zu der Überzeugung, dass die Zulassung des RNA-basierten Impfstoffs für SARS-CoV-2 verfrüht war und dass der Impfstoff viel mehr Schaden als Nutzen anrichten könnte“, so die Schlussfolgerung der Studie.

„Der Impfstoff könnte eine Biowaffe sein und sogar noch gefährlicher als die ursprüngliche Infektion.“

Das ist eine großzügige Einschätzung, denn die mRNA-Injektionen schaden und töten inzwischen mehr Menschen, als das Virus selbst jemals von sich aus hätte tun können. Diese Injektionen sind eindeutig eine Biowaffe des tiefen Staates, um den Planeten zu entvölkern, und der Beweis dafür wird sich in der Zeit manifestieren.

Als unabhängige Medien versuchten, die Centers for Disease Control and Prevention (CDC) zu kontaktieren, um herauszufinden, warum mRNA-Injektionen noch verabreicht werden, wurde keine Antwort gegeben.

„Warum nehme ich einen Impfstoff für etwas, das eine 99-prozentige Überlebensrate hat?“, fragte ein Kommentator bei National File.

„Warum nehmen Sie überhaupt einen Impfstoff?“, fragte ein anderer. „Alle Krankheiten sind mit genügend Vitamin C und D überlebensfähig.“

Andere wiesen darauf hin, dass Zink, Magnesium, Vitamin K2 und Spuren von Bor ebenfalls hilfreich sind, um Krankheiten abzuwehren, indem sie die Immunität auf natürliche Weise stärken. Niemand braucht einen Impfstoff, wenn er diese Protokolle befolgt.

„Ich nehme täglich die Vitamine C, D (flüssig) und E und ein Multivitamin, das Zink sowie Probiotika enthält“, schrieb eine andere über ihr Protokoll. „Alle werden nach einer Mahlzeit eingenommen. Bevor ich anfing, Probiotika und Vitamin D zu nehmen, bekam ich oft eine Lungenentzündung.“