In Malawi brennt der AstraZeneca-Impfstoff

Malawi verbrannte am Mittwoch fast 20’000 Dosen des Impfstoffs von AstraZeneca, die Mitte April abgelaufen waren. Die WHO hatte das Land gedrängt, die Impfstoffe nicht zu vernichten. Laut BBC ist Malawi das erste afrikanische Land, das öffentlich Tausende von COVID-Impfstoffen verbrennt.

Das Land hat bisher drei Chargen des Impfstoffs von AstraZeneca erhalten: 300’000 über das Covax-Programm, 50’000 aus Indien und 102’000 von der Afrikanischen Union. Nach Aussagen von Einheimischen ist kaum jemand daran interessiert.

The vaccines being destroyed now pic.twitter.com/8Ag12Hpbbe