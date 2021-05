„Eines Tages wird jeder den digitalen Yuan verwenden“

Es gibt einige Gebiete, in denen das Weltmuster nicht aus den USA stammt, sondern aus östlichen Ländern wie China. Dies ist der Fall bei digitaler Währung und Zahlung mit dem Mobiltelefon.

Wenn in einem europäischen Land mobile Transaktionen kaum ein Maximum von 3 Prozent und 10 Prozent erreichen, übersteigt sie in China ein Drittel und in Indien mehr als 20 Prozent. Bis Ende dieses Jahres werden mehr als 65 Prozent der Zahlungen in China mit Mobiltelefonen erfolgen.

In China ist die Brieftasche ein Mobiltelefon, weit über der Kreditkarte. Das asiatische Land ist führend in der Online-Zahlungstechnologie. Online-Banken gewinnen an Boden und vervielfachen die Zahlungsdienste. Sie wachsen mehr als in jedem anderen Land der Welt.

Mobile Transaktionen haben auch die Schaffung der ersten und wichtigsten öffentlichen digitalen Währung begünstigt, die den Dollar marginalisieren wird.

Dies war jedoch nicht der einzige Grund: Die chinesische Zentralbank hat den digitalen Yuan gefördert, um die Verbreitung privater Kryptowährungen und insbesondere von Bitcoin zu bekämpfen.

Im Jahr 2013 fand die Hälfte der weltweit mit Bitcoin getätigten Transaktionen in China statt, sodass ein riesiges Zahlungsvolumen anonym und privat abgewickelt wurde.

Die chinesische Regierung verlor allmählich die Kontrolle über die Geldströme und verbot am 5. Dezember desselben Jahres Bitcoins für Online-Transaktionen. Der Wert dieser Kryptowährung sank um 40 Prozent und senkte den Preis auf nur 380 US-Dollar, weniger als die Hälfte des Wertes Anfang Dezember.

Kryptowährungen sind jedoch so tief in Transaktionen eingebettet, dass die Zentralbank einen Ersatz finden musste, den digitalen Yuan, der es der Regierung ermöglicht, Transaktionen zu kontrollieren und diejenigen zu kontrollieren, die sie ausführen.

Die Zentralbank beabsichtigt jedoch nicht, ihre gesamte Währung zu digitalisieren, sondern der digitale Yuan wird parallel zu den alten Papierscheinen in Umlauf gebracht.

Der digitale Yuan ist keine Kryptowährung wie die anderen. Es erfüllt sowohl wirtschaftliche als auch politische Funktionen. Es ist ein Zahlungsmittel, das dazu bestimmt ist, den Dollar, die Vereinigten Staaten und ihre Sperrrichtlinien zu verdrängen. Es ist ein Mittel zur Stärkung der Wirtschaftspolitik der Regierung gegen private Kryptowährungen und schließlich ein Instrument der sozialen Kontrolle der Bevölkerung.

Papiergeld wurde im 7. Jahrhundert von den Chinesen erfunden und die digitale Währung ist und bleibt auch chinesisch. „Eines Tages wird jeder Chinas digitale Währung verwenden“, sagte Chandler Guo, Inhaber der Bitbank (*), da es sich um eine Währung handelt, die von der chinesischen Zentralbank und dem Wechselkurs der dahinter stehenden physischen Währung unterstützt wird.

Es ist öffentlich, wird von einer Zentralbank unterstützt und ist daher sicherer als Bankgeld, das in der nächsten Finanzkrise zu verschwinden droht, wenn das Bankkapital zu scheitern beginnt.

Im März legte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, einen Zeitplan für die Einführung des elektronischen Euro fest. Die Schlussfolgerungen ihrer öffentlichen Konsultationen werden vor dem Sommer an das Europäische Parlament weitergeleitet, und später wird die Zentralbank beschließen, sie 2025 umzusetzen. Sie liegen zehn Jahre hinter China zurück.